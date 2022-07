Doğru adı seçmek, girişiminizin başarısı için hayati önem taşır. Doğru anlarsanız, Google ve Microsoft gibi bir hane adı olabilirsiniz. Yanlış anlarsanız, dağınıklığın içinde kaybolabilirsiniz. Peki doğru ismi nasıl seçersiniz? Bir startup ismi bulmaya nasıl gidiyorsunuz? Aşağıda, işletmeniz için doğru adı seçmenize yardımcı olacak bir kılavuz bulunmaktadır.

Hangi işte olursanız olun, markanızın yeni adı çok önemlidir ve harika bir isim bulmak çok kolay bir iş değildir. İşletmenizin adı çok önemlidir. Girişiminiz için bir isim arıyorsanız, bir isim seçmenin doğru yolunu bilmelisiniz. İyi bir isim, girişiminizin hayata geçmesine yardımcı olmak için gerçekten uzun bir yol kat edebilir. Bir düşünün, mükemmel bir şekilde adlandırılmış bir startup'ınız varsa, öne çıkmanıza, küreselleşmenize ve şehrin gündemi haline gelmenize yardımcı olabilir.

Startup'ınız için Doğru Adı Seçmek: Faydalı İpuçları



İşletmeniz için mükemmel ismi seçmek, vereceğiniz en önemli kararlardan biridir. İsim, markanızı ve neyi temsil ettiğinizi yansıtmalıdır. Hatırlanması ve telaffuz edilmesi kolay olmalıdır. Girişiminiz için doğru adı seçmenize yardımcı olacak bazı değerli ipuçları:

Lütfen basit tutun



Kolay bir isim, hatırlanması ve telaffuz edilmesi kolaydır. Bu nedenle, insanların tanıması ve hatırlaması için başlangıç adınızı kolay tutmak iyidir. Basit başlangıç adları, bir reklam kampanyası başlattığınızda da faydalıdır. Bu tür isimler fazla yer kaplamaz, okunması ve fark edilmesi kolaydır ve hızla öne çıkar.

Bu nedenle, karmaşık veya bilinmeyen adları seçmekten kaçınmalısınız. Bu isimleri unutmak ve ihmal etmek kolaydır. Bunun yerine, herkesin girişiminizle bağlantı kurabilmesi için kolay bir şeyle gitmek daha iyidir. Girişiminiz bu şekilde ivme kazanacak ve diğerlerinden öne çıkacaktır.

anlamlı hale getirin



Basit isimler yeterli değildir. Başlangıç adınız markanızı ve neyi temsil ettiğinizi yansıtmalıdır. Bu nedenle, basit ama anlamlı hale getirirseniz daha iyi olur. İsim bir kelime veya harf bile olsa arka planı ve anlamı olmalıdır. Başlangıçların çoğu sorunları çözer ve başlangıç adınız bir nedeni yansıtmalıdır. İnsanları cezbetmek ve gerçekten bir şeyi temsil etmek için yeterince anlamlı olmalıdır. Artık bu sebep veya duruş, temizlik veya iklim değişikliği gibi ciddi bir küresel sorundan korkak elbiseler veya eğlence fırsatları gibi küçük sorunlara kadar her şey için olabilir.

Kısa tut



Daha kısa bir adı hatırlamak daha kolaydır. Başlangıç adı, girişimin tüm fikrini temsil eder. İnsanlar bu ismi hatırlarsa, girişiminizi de hatırlarlar. Bu nedenle startup adınız, startup'ınızdaki en önemli varlıktır. Kısa bir adın yazılması, okunması ve canlandırılması da kolaydır. Hızlı bir şekilde özelleştirebilir ve bunun için çekici logo tasarımları yapabilirsiniz. Bu yüzden uzun ve kafa karıştırıcı başlangıç adlarından kaçınmak daha iyidir.

benzersiz yap



Benzersiz bir ad, kalabalığın arasından sıyrılmanıza yardımcı olacaktır. Bir başlangıç adı seçerken, yazım çok önemli değildir. "Yazar" gibi basit bir kelime seçebilir ve onu "Ryter" yapmak için ince ayar yapabilirsiniz. Yani benzersiz, basit, kısa kelimelerden kaçınmak anlamına gelmez. Yaratıcı ve eğlenceli olmak demektir. Telaffuz etmek veya bakmak için eğlenceli bir isim bulmak için yaratıcı yeteneklerinizi ve beyin fırtınasını kullanın.

Ne dediğimi biliyor musun?

Örneğin, sevimsiz yerine "Cheezious" kullanın. Başlangıç adınızın dilbilgisi veya sözdizimsel olarak doğru olması gerekmez. İnsanların hatırlaması için "iyi görünümlü" veya kulağa yeterince ilginç geliyor olmalıdır.

Araştırmanı yap



Başka bir şirketin adı kullanmadığından emin olun. Ne yazık ki, birçok startup kurucusu bir startup adı seçmeden önce araştırmayı görmezden gelir. Ancak dikkatli olmazsanız bu sizi sıcak suya indirebilir.

Başlangıç adınızın benzersiz olduğundan ve tescilli bir ad veya ticari marka bulunmadığından emin olmalısınız.

Bir startupa isim vermek kolay değil çünkü diğer işletmelerden ve markalardan farklı bir isim seçmeniz gerekiyor.

Birçok marka adı zaten alınmış ve bu isimleri seçmekten kaçınmalısınız.

Birçok iş ve ticari marka kanunu, bunu sizin ve yeni başlayanlar için yasal bir sorun haline getirebilir.

Durum tespitinin ardından, ticari marka adınızı tescil ettirmelisiniz. Girişiminizi, işletmenizi veya markanızı ticari marka haline getirmeyi unutursanız, başkaları adınızı kolayca çalabilir.

test et



Arkadaşlarınıza ve ailenize isim hakkındaki fikirlerini sorun. Arkadaşlarınız ve aileniz en iyi yargıçlar olmayabilir, ancak size görüşlerini tereddüt etmeden söyleyebilirler. Herkesin farklı yaşam deneyimleri ve maruziyeti vardır ve herkes değerli bilgiler sağlayacaktır. Bu yüzden karar verilen startup veya marka adını test etmelisiniz. Doğru yönde atılan bu tür adımlarla işiniz büyüyecektir.

Buna karşılık, testler ve denemeler olmadan doğrudan piyasaya girerseniz başarısız olabilirsiniz. Piyasadaki zorlukları ve sorunları aşmanız gerekecek, bu da zor olacak. Bu nedenle, başlangıcı ve adını başlatmadan önce mümkün olduğunca çok sorunu ortadan kaldırmak daha iyidir.

Profesyonel yardım alın



Doğru ismi seçmekte sorun yaşıyorsanız, profesyonel yardım almayı düşünün. İnternetin doğuşundan bu yana, profesyonellerin yardımını aramak çok daha kolay hale geldi. Bu nedenle, bu maceraya tek başınıza çıkmak yerine, yardım aramayı deneyin.

Google'a bakabilirsin.

Startup ortaklarınızdan yardım isteyin.

Ücretli rehberlik isteyebilirsiniz.

Bir startup ismi nasıl bulunur?



Marka adları yalnızca girişimleri ve işletmeleri tanımlamaz; müşterilerinizle bağlantı kurmak için hayati önem taşırlar. İşletmenin misyonu ve değerleri hakkında ipuçları sağlarlar. Bir markanın adını duymanın, müşterilerde rasyonel tepkiler yerine duygusal tepkilere neden olduğunu biliyor musunuz? Herhangi bir ismin iyi düşünülmüş arka planı nedeniyle. İşletmeler, en iyi marka adlarını oluşturmak için bu basit üç adımlı formülü kullanabilir.

Tartışmalardan Uzak Durun



Tartışmalar herhangi bir başlangıç veya marka için ölümcüldür. Ne yazık ki, birçok işletme pazarlama amaçları için tartışmalara güveniyor, ancak bu geri tepebilir. Marka pazarlama stratejiniz tartışmalara açık olmalı, ancak bunun etrafında dönmemelidir. Adlandırma süreci, tartışma yerine marka misyonunuza ve neyi temsil ettiğinize odaklanmalıdır. Başarılı işletmeler, tartışmalardan kaçınmaya, üretken kalmaya ve müşterilerine yardımcı olmaya çalışır. Bu başarı formülünü markanız ve isimlendirmeniz için tekrarlamalısınız.

Ticari Marka Sorunlarını Arayın



Bir ad seçmeden önce ticari marka sorunlarına bakın. Ad zaten kayıtlıysa, bundan kaçınmalısınız. Bunu yapmazsanız, ileride birçok sorunla karşılaşacaksınız. Örneğin Kentucky Fried Chicken, ticari marka sorunları nedeniyle adını değiştirmek zorunda kaldı. Kentucky bir eyalettir ve böyle bir adı kaydetmek için önemli bir lisans ücreti ödemeniz gerekir. Bu nedenle, lezzetli yemek sunan şirket adını “KFC” olarak kısaltmak zorunda kaldı. Bu yeni isim, müşteriler için de kısa ve kolaydı.

Herkese hitap



Adlandırma sürecinde müşterinizi tek bir yemek, din, etnik köken veya bölge ile kısıtlamamalısınız. Bunun yerine markanıza isim verirken herkese hitap etmeyi düşünün. Örneğin, Kentucky Fried Chicken'ın adını KFC'ye indirgemesinin bir nedeni, içinde "Kızarmış Tavuk" bulunmasıydı. Bu nedenle KFC adını verirken sağlık bilincine sahip insanlara hitap etmeye çalıştılar. Üstelik “sadece tavuk satışı” etiketini kaldırdılar. Böylece, KFC olduktan sonra insanlar bir KFC franchise'ında tavuktan daha fazlasını hayal edebilirler.

Startup isimleri önemli mi?



Özellikle iş söz konusu olduğunda, ilk izlenimlerin önemli olduğu inkar edilemez. Bir girişimin adı, başarılı veya başarısız olabilir ve akıllıca seçim yapmak çok önemlidir. Bu, her şeyin isimle ilgili olmadığını söyledi. Harika bir isim, kötü bir işi başarılı yapmaz, ancak kötü bir isim şüphesiz iyi bir işi batırabilir. Yani, bir isim gerekli olsa da, her şey değildir. Her şeyden önce harika bir iş kurmaya odaklanın, isim takip edecektir.

Birçoğu, harika bir ismin bir işletmenin kalabalığın arasından sıyrılmasına yardımcı olabileceğine inanıyor. Ama konu startup olunca akılda kalıcı bir isim gerçekten önemli mi? Bazı uzmanlar evet diyor, akıllı bir isim başarılı bir lansman ile tam bir fiyasko arasındaki fark olabilir. Sonuçta iyi bir isim, bir işletmenin rekabette öne çıkmasına ve potansiyel müşteriler üzerinde kalıcı bir izlenim bırakmasına yardımcı olabilir.

Diğerleri, harika bir ismin bulmacanın sadece bir parçası olduğunu savunuyor - güçlü bir ürün veya hizmete sahip olmak, akıllı bir isme sahip olmaktan çok daha kritik. Sonuç olarak, şık bir ismin yatırıma değip değmeyeceğine karar vermek her bir girişime bağlıdır.

Bir iş kurmak için iyi isimler nelerdir?



İşletmelerin kategorileri vardır. Bazı işletmeler ihtiyaçları karşılar, bazıları lüks mallar satar, bazıları ise gıdaya dayalıdır. Tüm işletme kategorilerine tek bir adlandırma stratejisi uygulayamayız. İhtiyaçları ve temel yaşam gereksinimlerini satmak için startup adlandırma süreciniz kitlelerin acı noktalarına odaklanmalıdır. Bu tür ürünler fakir ve zengin dahil herkes tarafından satın alınır. Bu nedenle, işletme adlandırma stratejisi de bu yönde yönlendirilmelidir.

İşletmeniz veya markanız lüks ürünlere odaklanıyorsa, adı zenginleri onları satın almaya ikna etmelidir. Ürüne ihtiyacı olmayan ancak paraları olduğu için satın alması gereken müşterileri çekmek için kulağa süslü, egzotik ve ilgi çekici gelmelidir. Ayrıca gıda işletmeleri için isimlendirme stratejileri farklı olmalıdır.

Herkesi acıktıran bir isim aramalısın.

Ya da onları yemeye çekin.

Örneğin, Cheezious, Coffee-Heaven ve Burger King.

Bu tür isimler kulağa mükemmel ve heyecan verici gelirken, seyircinin anında yemek yemesini sağlar.

İşletmeme kendi ismimi vermeli miyim?



Herhangi bir markanın adlandırma süreci zordur. Marka sahipleri genellikle kişisel isimlerini kullanmaya ve isimlendirmeyi yapmaya meyillidirler. Böyle bir yaklaşımın artıları olduğu kadar eksileri de vardır.

İş senin etrafında dönüyor

Adınız işle derinden ilişkilidir

Adınız bir marka olur ve ortaklıklarda çalışmak kolaydır

İnsanlar ne yaptığınızı biliyor

Markanın arkasında özgün bir kişiliğe veya gerçek bir varlığa sahip olması

Ancak, kişisel eylemleriniz işinize zarar verebilir.

Twitter gönderileriniz markayı etkileyebilir

Kişiliğinizi kaybedebilirsiniz

İnsanlar bir temsilci veya çalışan yerine sizinle doğrudan konuşmayı bekler

Yani, iyi ya da kötü bir adlandırma yaklaşımı yoktur. Adlandırma süreci özneldir ve planlarınıza göre ayarlamanız gerekir.

İşletmeler, iyi isimlerle aynı şekilde uygulamalara ihtiyaç duyar



Günümüzde işletmeler bir uygulama olmadan hayatta kalamazlar. Uygulama oluşturma, işletmelerin başarısında önemli bir adımdır. Markalar, operasyonlar için ayrı bir platform sağlamak için uygulamalar oluşturmalıdır. Uygulamalar yalnızca işlerini kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda gelişecek.

