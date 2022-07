Escolher o nome certo é vital para o sucesso da sua empresa inicial. Se o fizer correctamente, pode tornar-se um nome familiar, como Google e Microsoft. Se o entender mal, pode perder-se na desordem. Então, como se escolhe o nome certo? Como é que se consegue arranjar um nome de arranque? Segue-se um guia para o ajudar a escolher o nome certo para o seu negócio.

Independentemente do negócio em que se encontre, o novo nome da sua marca é crítico, e encontrar um grande nome não é uma tarefa muito fácil. O nome da sua empresa é essencial. Se procura um nome para o seu arranque, tem de saber a forma correcta de escolher um nome. Um bom nome pode contribuir muito para ajudar a sua empresa a arrancar. Basta pensar nisso, se conseguir ter uma empresa start-up com um nome perfeito, pode ajudá-lo a obter destaque, tornar-se global, e tornar-se o assunto da cidade.

Escolhendo o nome certo para o seu Startup: Dicas úteis



Escolher o nome perfeito para o seu negócio é uma das decisões mais importantes que irá tomar. O nome deve ser o reflexo da sua marca e daquilo que representa. Deve ser fácil de lembrar e de pronunciar. Aqui estão algumas dicas valiosas para o ajudar a escolher o nome certo para o seu início de actividade:

Por favor, mantenha-o simples



Um nome fácil é fácil de lembrar e de pronunciar. Portanto, é bom manter o seu nome de arranque fácil de reconhecer e lembrar. Nomes de arranque simples também são benéficos quando lança uma campanha publicitária. Tais nomes não ocupam muito espaço, são fáceis de ler e de localizar, e tornam-se rapidamente proeminentes.

Por conseguinte, deve evitar seleccionar nomes complexos ou desconhecidos. Esses nomes são fáceis de esquecer e de negligenciar. Em vez disso, é melhor optar por algo fácil, para que todos se possam ligar ao seu arranque. É assim que o seu arranque ganhará impulso e se destacará do resto.

Torná-lo significativo



Nomes simples não são suficientes. O seu nome de arranque deve reflectir a sua marca e aquilo que representa. Portanto, seria melhor se o tornasse simples mas significativo. Mesmo que o nome seja uma palavra ou letra, deve ter um fundo e um significado. A maioria dos startups resolve problemas, e o seu nome de arranque deve reflectir uma causa. Deve ser suficientemente significativo para atrair pessoas e representar genuinamente algo. Agora essa causa ou posição pode ser para qualquer coisa, desde um problema global grave como limpeza ou mudança climática até questões menores como vestidos funky ou oportunidades de entretenimento.

Seja breve



Um nome mais curto é mais fácil de lembrar. Um nome de arranque representa toda a ideia do arranque. Se as pessoas se lembrarem desse nome, irão lembrar-se da sua inicialização. Assim, o seu nome de arranque é a entidade mais importante no seu arranque. Um nome curto é também fácil de escrever, ler, e animar. Pode personalizá-lo rapidamente e fazer desenhos atractivos do logótipo para ele. É por isso que é melhor evitar nomes de arranque longos e confusos.

Torná-lo único



Um nome único irá ajudá-lo a destacar-se da multidão. Ao seleccionar um nome de arranque, a ortografia não é crucial. Pode escolher uma palavra simples como "escritor" e ajustá-la para a tornar "Ryter". Portanto, único não significa evitar palavras simples e curtas. Significa ser criativo e divertido. Use as suas capacidades criativas e brainstorming para inventar um nome divertido para pronunciar ou olhar.

Sabem o que estou a dizer?

Por exemplo, em vez de "Cheezious", use "Cheezious". O seu nome de arranque não tem de ser gramaticalmente ou sintaticamente correcto. Deve ser "bonito" ou soar suficientemente interessante para que as pessoas se lembrem.

Faça a sua investigação



Certifique-se de que outra empresa não está já a usar o nome. Infelizmente, muitos fundadores de empresas iniciais ignoram a pesquisa antes de seleccionarem um nome de arranque. Mas isto pode aterrar-lhe em água quente se não tiver cuidado.

Deve certificar-se de que o seu nome de arranque é único e de que não existe nenhum nome registado ou marca registada.

Dar um nome de arranque não é fácil porque é preciso escolher um nome diferente de outras empresas e marcas.

Muitos nomes de marcas já foram escolhidos, e deve evitar seleccionar esses nomes.

Muitas leis comerciais e de marcas registadas podem torná-lo uma questão legal para si e para a empresa em arranque.

Após a devida diligência, deverá registar o nome da sua marca comercial. Se se esquecer de registar a sua empresa, negócio, ou marca, outros podem facilmente roubar o seu nome.

Teste-o



Peça a opinião dos seus amigos e familiares sobre o nome. Os amigos e a família podem não ser os melhores juízes, mas podem dar-lhe a sua opinião sem hesitação. Todos têm diferentes experiências de vida e exposição, e todos fornecerão uma visão valiosa. É por isso que deve testar o arranque decidido ou o nome da marca. O seu negócio irá crescer com tais passos dados na direcção certa.

Em contraste, se entrar directamente no mercado sem testes e testes, poderá falhar. Terá de passar pelas dificuldades e problemas do mercado, o que será difícil. Assim, remover o maior número possível de problemas antes de lançar o arranque e o seu nome é melhor.

Obter ajuda profissional



Se tiver dificuldades na escolha do nome correcto, considere procurar ajuda profissional. Desde o início da Internet, procurar ajuda de profissionais tornou-se muito mais fácil. Assim, em vez de sair sozinho nesta aventura, tente procurar alguma ajuda.

Pode procurar no Google.

Procure a ajuda dos seus parceiros de arranque.

Pode pedir orientação paga.

Como é que se arranja com um nome de arranque?



Os nomes das marcas não identificam apenas as empresas e os startups; eles são vitais para se ligarem aos seus clientes. Eles fornecem dicas sobre a missão e os valores do negócio. Sabe que ouvir simplesmente o nome de uma marca causa respostas emocionais nos clientes em vez de respostas racionais? É devido ao fundo bem pensado de qualquer nome. As empresas podem usar esta simples fórmula de três passos para criar os melhores nomes de marca.

Fique Longe de Controvérsias



As controvérsias são fatais para qualquer arranque ou marca. Infelizmente, muitas empresas dependem de controvérsias para fins de marketing, mas isso pode ter um efeito contrário. A sua estratégia de marketing de marca deve ter espaço para controvérsia, mas não deve girar em torno dela. O processo de nomeação deve concentrar-se na sua missão de marca e naquilo que representa em vez de controvérsia. Empresas bem sucedidas tentam evitar controvérsias e manter-se produtivas e ajudar os seus clientes. Deve replicar esta fórmula de sucesso para a sua marca e a sua nomenclatura.

Procura de questões de marcas registadas



Antes de seleccionar um nome, procure questões relacionadas com a marca. Se o nome já estiver registado, deve evitá-lo. Se não o fizer, enfrentará muitos problemas à sua frente. Kentucky Fried Chicken, por exemplo, teve de mudar o seu nome devido a problemas de marca registada. Kentucky é um estado, e para registar tal nome, deve pagar uma taxa de licença substancial. Por conseguinte, a deliciosa empresa de oferta de refeições teve de encurtar o seu nome para "KFC". Este novo nome era também curto e mais fácil para os clientes.

Atender a Todos



Não deve restringir o seu cliente a um prato, religião, etnia, ou região durante o processo de atribuição do nome. Em vez disso, enquanto nomeia a sua marca, pense em catering para todos. Por exemplo, uma razão para Kentucky Fried Chicken reduzir o seu nome a KFC foi a presença de "Fried Chicken" no mesmo. Portanto, ao darem-lhe o nome de KFC, tentaram atender a pessoas preocupadas com a saúde. Além disso, removeram a etiqueta de "apenas venda de frango". Assim, depois de se tornarem KFC, as pessoas podem imaginar mais do que galinha numa franquia de KFC.

Será que os nomes de arranque importam?



Não há como negar que as primeiras impressões contam, especialmente quando se trata de negócios. O nome de uma empresa em fase de arranque pode ser feito ou quebrado, e é essencial escolher sabiamente. Dito isto, não se trata apenas do nome. Um grande nome não fará com que um mau negócio tenha sucesso, mas um mau nome pode sem dúvida afundar um bom. Portanto, embora um nome seja essencial, não é tudo. Concentre-se na construção de um grande negócio antes de mais nada, e o nome seguir-se-á.

Muitos acreditam que um grande nome pode ajudar um negócio a destacar-se da multidão. Mas, quando se trata de startups, será que um nome cativante é realmente importante? Alguns especialistas dizem que sim, um nome inteligente pode ser a diferença entre um lançamento bem sucedido e um fracasso completo. Afinal de contas, um bom nome pode ajudar uma empresa a destacar-se da concorrência e causar uma impressão duradoura nos potenciais clientes.

Outros argumentam que um grande nome é apenas uma peça do puzzle - é muito mais crítico ter um produto ou serviço forte do que ter um nome inteligente. Por isso, no final, cabe a cada empresa individual decidir se um nome maneiro vale o investimento.

O que são bons nomes para iniciar um negócio?



As empresas têm categorias. Algumas empresas fornecem bens de primeira necessidade, outras vendem luxos, enquanto outras são baseadas em produtos alimentares. Não podemos aplicar uma estratégia de nomenclatura a todas as categorias de empresas. Para vender necessidades e requisitos básicos de vida, o seu processo de atribuição de nomes iniciais deve concentrar-se nos pontos de dor das massas. Tais produtos são comprados por todos, incluindo os pobres e os ricos. Por conseguinte, a estratégia de atribuição de nomes a empresas deve também ser dirigida nesse sentido.

Se o seu negócio ou marca estiver centrado em artigos de luxo, o seu nome deve induzir os ricos a comprá-los. Deve parecer extravagante, exótico e intrigante para atrair clientes que não precisam do produto mas devem comprá-lo porque têm o dinheiro. Além disso, para as empresas alimentares, as estratégias de nomenclatura devem ser diferentes.

Deve-se procurar um nome que deixe todos com fome.

Ou atraí-los para comer.

Por exemplo, Cheezious, Coffee-Heaven, e Burger King.

Tais nomes soam excelente e emocionante enquanto fazem com que o público queira comer instantaneamente.

Devo dar o meu nome ao meu negócio?



O processo de atribuição de nomes a qualquer marca é complicado. Os proprietários de marcas são frequentemente tentados a usar os seus nomes pessoais e a fazer a atribuição de nomes. Tal abordagem tem tanto prós como contras.

O negócio gira à sua volta

O seu nome está profundamente associado ao negócio

O seu nome torna-se uma marca, e é fácil de trabalhar em parceria

As pessoas sabem o que se faz

A marca tem uma personalidade autêntica ou uma entidade real por detrás dela

No entanto, as suas acções pessoais podem prejudicar o seu negócio

Os seus posts no Twitter podem afectar a marca

Pode perder a sua individualidade

As pessoas esperam falar directamente consigo em vez de um representante ou empregado

Portanto, não há uma boa ou péssima abordagem de nomeação. O processo de atribuição de nomes é subjectivo, e deve ajustar-se de acordo com os seus planos.

As empresas precisam de aplicações da mesma forma que os bons nomes



Hoje em dia, as empresas não conseguem sobreviver sem uma aplicação. A criação de aplicações é um passo essencial para o sucesso das empresas. As marcas devem criar aplicações para lhes fornecer uma plataforma separada para operações. As aplicações não só tornarão o seu trabalho mais fácil, como também prosperarão.

Anteriormente, a criação de aplicações e a construção de uma plataforma exclusiva era difícil. No entanto, agora é possível criar aplicações com alguns cliques com o AppMaster. Além disso, não são necessários códigos longos e complexos para criar aplicações. Em vez disso, pode visitar facilmente o AppMaster e construir uma plataforma para aumentar o seu envolvimento e vendas.

A AppMaster é uma plataforma sem código onde pode criar uma aplicação para o seu negócio. Também obtém um backend completo e poderoso para a sua aplicação. Construir aplicações através do AppMaster é mais rápido e mais barato do que outros métodos de construção de aplicações, porque utiliza uma poderosa IA.