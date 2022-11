Wybór właściwej nazwy jest kluczowy dla sukcesu Twojego startupu. Jeśli dobrze wybierzesz, możesz stać się nazwą domową, jak Google czy Microsoft. Jeśli się mylisz, możesz zginąć w chaosie. Więc jak wybrać odpowiednią nazwę? Jak wymyślić nazwę dla startupu? Poniżej przedstawiamy przewodnik, który pomoże Ci wybrać odpowiednią nazwę dla Twojego biznesu.

Bez względu na to, w jakim biznesie jesteś, nowa nazwa Twojej marki jest kluczowa, a znalezienie świetnej nazwy nie jest bardzo łatwym zadaniem. Nazwa Twojego biznesu ma kluczowe znaczenie. Jeśli szukasz nazwy dla swojego startupu, musisz znać właściwy sposób wyboru nazwy. Dobra nazwa może przejść naprawdę długą drogę, pomagając twojemu startupowi ruszyć z miejsca. Pomyśl tylko o tym, jeśli możesz mieć doskonale nazwany startup, to może pomóc Ci uzyskać rozgłos, iść na świat i stać się rozmową miasta.

Wybór odpowiedniej nazwy dla Twojego startupu: Przydatne wskazówki

Wybór idealnej nazwy dla Twojego biznesu jest jedną z najważniejszych decyzji, jakie podejmiesz. Nazwa powinna odzwierciedlać Twoją markę i to, za czym się opowiadasz. Powinna być łatwa do zapamiętania i wymówienia. Oto kilka cennych wskazówek, które pomogą Ci wybrać odpowiednią nazwę dla Twojego startupu:

Please keep it simple (zachowaj prostotę)

Prosta nazwa jest łatwa do zapamiętania i wymówienia. Dobrze jest więc, aby nazwa Twojego startupu była łatwa do rozpoznania i zapamiętania przez ludzi. Proste nazwy startupów są również korzystne, gdy uruchamiasz kampanię reklamową. Takie nazwy nie zajmują dużo miejsca, są łatwe do odczytania i zauważenia, a także szybko stają się widoczne.

Dlatego należy unikać wybierania skomplikowanych lub nieznanych nazw. Te nazwy są łatwe do zapomnienia i zaniedbania. Zamiast tego lepiej iść z czymś łatwym, aby każdy mógł połączyć się z twoim startupem. W ten sposób Twój startup nabierze rozpędu i wyróżni się spośród innych.

Nadaj jej znaczenie

Proste nazwy to za mało. Nazwa Twojego startupu powinna odzwierciedlać Twoją markę i to, za czym się opowiadasz. Dlatego najlepiej byłoby, gdybyś stworzył ją prostą, ale znaczącą. Nawet jeśli nazwa to jedno słowo lub litera, powinna mieć tło i znaczenie. Większość startupów rozwiązuje problemy, a nazwa Twojego startupu powinna odzwierciedlać jakąś sprawę. Powinna być wystarczająco znacząca, aby przyciągnąć ludzi i autentycznie stać za czymś. Teraz ta przyczyna lub stanowisko może być dla wszystkiego, od poważnego globalnego problemu, takiego jak czystość lub zmiana klimatu, do drobnych kwestii, takich jak funky sukienki lub możliwości rozrywki.

Trzymaj się krótko

Krótsza nazwa jest łatwiejsza do zapamiętania. Nazwa startupu reprezentuje całą jego ideę. Jeśli ludzie pamiętają tę nazwę, będą pamiętać twój startup. Tak więc, nazwa twojego startupu jest pojedynczym najważniejszym podmiotem w twoim startupie. Krótka nazwa jest również łatwa do napisania, przeczytania i animacji. Możesz ją szybko dostosować i zrobić dla niej atrakcyjne projekty logo. Dlatego lepiej unikać długich i mylących nazw startupów.

Uczyń ją unikalną

Unikalna nazwa pomoże Ci wyróżnić się z tłumu. Przy wyborze nazwy startupu, pisownia nie jest kluczowa. Możesz wybrać proste słowo, takie jak "pisarz" i podrasować je, aby stało się "Ryter". Tak więc, unikalny nie oznacza unikania prostych, krótkich słów. Oznacza to, że należy być kreatywnym i zabawnym. Wykorzystaj swoje zdolności twórcze i burzę mózgów, aby wymyślić zabawną nazwę, którą można wymówić lub na którą można spojrzeć.

Wiesz, o czym mówię?

Na przykład zamiast cheesy, użyj "Cheezious". Nazwa Twojego startupu nie musi być poprawna gramatycznie czy składniowo. Musi być "dobrze wyglądająca" lub brzmieć wystarczająco interesująco, aby ludzie ją zapamiętali.

Zrób badania

Upewnij się, że inna firma nie używa już tej nazwy. Niestety, wielu założycieli startupów ignoruje badania przed wyborem nazwy startupu. Ale to może wylądować w gorącej wodzie, jeśli nie jesteś ostrożny.

Powinieneś upewnić się, że nazwa Twojego startupu jest unikalna i że nie istnieje żadna zarejestrowana nazwa lub znak towarowy.

Nazwanie startupu nie jest łatwe, ponieważ musisz wybrać inną nazwę niż inne firmy i marki.

Wiele nazw marek jest już zajętych i powinieneś unikać wybierania tych nazw.

Wiele przepisów dotyczących biznesu i znaków towarowych może sprawić, że będzie to problem prawny dla Ciebie i startupu.

Po due diligence, powinieneś zarejestrować swoją nazwę znaku towarowego. Jeśli zapomnisz zarejestrować swój startup, biznes lub markę, inni mogą łatwo ukraść Twoją nazwę.

Przetestuj to

Zapytaj przyjaciół i rodzinę o ich opinię na temat nazwy. Przyjaciele i rodzina mogą nie być najlepszymi sędziami, ale mogą powiedzieć ci swoje opinie bez wahania. Każdy ma inne doświadczenia życiowe i ekspozycję, i każdy dostarczy cennych spostrzeżeń. Właśnie dlatego powinieneś przetestować zdecydowany startup lub nazwę marki. Twój biznes będzie się rozwijał dzięki takim krokom podjętym w dobrym kierunku.

Z kolei, jeśli pójdziesz bezpośrednio na rynek bez testów i prób, możesz ponieść porażkę. Będziesz musiał przejść przez trudności i problemy na rynku, co będzie trudne. Dlatego usunięcie jak największej ilości problemów przed uruchomieniem startupu i jego nazwa jest lepsza.

Skorzystaj z profesjonalnej pomocy

Jeśli masz problem z wyborem właściwej nazwy, rozważ skorzystanie z profesjonalnej pomocy. Od czasu pojawienia się internetu, szukanie pomocy profesjonalistów stało się o wiele łatwiejsze. Zamiast więc samotnie wyruszać na tę przygodę, spróbuj poszukać pomocy.

Możesz wpisać w google.

Poszukaj pomocy u swoich partnerów ze startupu.

Możesz poprosić o płatne wskazówki.

Jak wymyślić nazwę startupu?

Nazwy marek nie tylko identyfikują startupy i firmy; są kluczowe w łączeniu się z klientami. Dostarczają wskazówek na temat misji i wartości firmy. Czy wiesz, że samo usłyszenie nazwy marki wywołuje u klientów reakcje emocjonalne zamiast racjonalnych? To zasługa dobrze przemyślanego tła każdej nazwy. Firmy mogą wykorzystać tę prostą trzyetapową formułę, aby stworzyć najlepsze nazwy marek.

Trzymaj się z dala od kontrowersji

Kontrowersje są zgubne dla każdego startupu lub marki. Niestety, wiele firm polega na kontrowersjach w celach marketingowych, ale to może się źle skończyć. Strategia marketingowa Twojej marki powinna mieć miejsce na kontrowersje, ale nie powinna się wokół nich kręcić. Proces nadawania nazwy powinien skupiać się na misji Twojej marki i tym, za czym stoisz, a nie na kontrowersjach. Firmy odnoszące sukcesy starają się unikać kontrowersji, pozostając produktywnymi i pomagając swoim klientom. Powinieneś powielić tę formułę sukcesu dla swojej marki i jej nazewnictwa.

Sprawdź, czy nie ma problemów z prawem do znaku towarowego

Zanim wybierzesz nazwę, poszukaj kwestii związanych ze znakami towarowymi. Jeśli nazwa jest już zarejestrowana, powinieneś jej unikać. Jeśli tego nie zrobisz, będziesz musiał stawić czoła wielu problemom. Na przykład firma Kentucky Fried Chicken musiała zmienić swoją nazwę z powodu problemów ze znakami towarowymi. Kentucky to stan, a żeby zarejestrować taką nazwę, trzeba uiścić sporą opłatę licencyjną. Dlatego firma oferująca pyszne posiłki musiała skrócić swoją nazwę do "KFC". Ta nowa nazwa była również krótsza i łatwiejsza dla klientów.

Obsługuj wszystkich

Podczas procesu nadawania nazwy nie powinieneś ograniczać swojego klienta do jednego dania, religii, pochodzenia etnicznego czy regionu. Zamiast tego, podczas nadawania nazwy swojej marce, pomyśl o tym, aby zaspokoić potrzeby wszystkich. Na przykład, jednym z powodów, dla których Kentucky Fried Chicken zredukowało swoją nazwę do KFC, była obecność w niej słowa "Fried Chicken". Dlatego też, nadając nazwę KFC, starali się zaspokoić potrzeby osób dbających o zdrowie. Co więcej, usunęli tag "tylko sprzedaż kurczaka". Tak więc, po staniu się KFC, ludzie mogą wyobrazić sobie więcej niż kurczaka we franczyzie KFC.

Czy nazwy startupów mają znaczenie?



Nie da się ukryć, że liczy się pierwsze wrażenie, zwłaszcza jeśli chodzi o biznes. Nazwa startupu może być decydująca, dlatego ważne jest, aby wybrać ją mądrze. Nie chodzi jednak tylko o nazwę. Świetna nazwa nie sprawi, że zły biznes odniesie sukces, ale zła nazwa może niewątpliwie zatopić dobry. Tak więc, podczas gdy nazwa jest niezbędna, to nie wszystko. Skoncentruj się przede wszystkim na budowaniu wspaniałego biznesu, a nazwa sama przyjdzie.

Wielu wierzy, że świetna nazwa może pomóc firmie wyróżnić się z tłumu. Ale jeśli chodzi o startupy, czy chwytliwa nazwa naprawdę ma znaczenie? Niektórzy eksperci twierdzą, że tak, sprytna nazwa może stanowić różnicę między udanym startem a kompletną klapą. W końcu dobra nazwa może pomóc firmie wyróżnić się na tle konkurencji i wywrzeć trwałe wrażenie na potencjalnych klientach.

Inni twierdzą, że świetna nazwa to tylko jeden element układanki - o wiele bardziej istotne jest posiadanie silnego produktu lub usługi niż sprytnej nazwy. Tak więc, w końcu to każdy startup musi zdecydować, czy efektowna nazwa jest warta inwestycji.

Jakie są dobre nazwy dla rozpoczęcia biznesu?

Biznesy mają swoje kategorie. Niektóre biznesy zapewniają artykuły pierwszej potrzeby, inne sprzedają dobra luksusowe, a jeszcze inne są oparte na żywności. Nie możemy stosować jednej strategii nazewnictwa do wszystkich kategorii biznesów. Aby sprzedawać artykuły pierwszej potrzeby i podstawowe wymagania życiowe, Twój proces namingu startupu musi skupić się na punktach bólowych mas. Takie produkty kupują wszyscy, zarówno biedni, jak i bogaci. Dlatego strategia namingu biznesu powinna być również skierowana w tym kierunku.

Jeśli Twoja firma lub marka skupia się na przedmiotach luksusowych, jej nazwa powinna skłaniać bogatych do ich kupowania. Powinna brzmieć fantazyjnie, egzotycznie i intrygująco, aby przyciągnąć klientów, którzy nie potrzebują produktu, ale powinni go kupić, ponieważ mają pieniądze. Co więcej, w przypadku firm spożywczych strategie nazewnictwa powinny być inne.

Należy szukać nazwy, która sprawi, że wszyscy będą głodni.

Albo przyciągnąć ich do jedzenia.

Na przykład Cheezious, Coffee-Heaven czy Burger King.

Takie nazwy brzmią doskonale i ekscytująco, a jednocześnie sprawiają, że odbiorcy chcą natychmiast jeść.

Czy powinienem nazwać swój biznes swoim imieniem?

Proces nadawania nazwy każdej marce jest zdradliwy. Właściciele marek często ulegają pokusie, aby użyć swoich osobistych nazw i skończyć z namingiem. Takie podejście ma zarówno plusy, jak i minusy.

Biznes kręci się wokół Ciebie

Twoje nazwisko jest głęboko kojarzone z biznesem

Twoje nazwisko staje się marką i łatwo jest pracować w partnerstwie

Ludzie wiedzą, czym się zajmujesz

Za marką stoi autentyczna osobowość lub rzeczywisty podmiot.

Jednak Twoje osobiste działania mogą zaszkodzić Twojej firmie

Twoje wpisy na Twitterze mogą mieć wpływ na markę

Możesz stracić swoją indywidualność

Ludzie oczekują, że będą rozmawiać bezpośrednio z Tobą, zamiast z przedstawicielem lub pracownikiem

Tak więc, nie ma dobrego lub kiepskiego podejścia do nazewnictwa. Proces nazewnictwa jest subiektywny i powinieneś dostosować się do swoich planów.

Firmy potrzebują aplikacji tak samo jak dobrych nazw

Dziś firmy nie mogą przetrwać bez aplikacji. Tworzenie aplikacji jest niezbędnym krokiem w sukcesie firm. Marki muszą tworzyć aplikacje, aby zapewnić im odrębną platformę do działania. Aplikacje nie tylko ułatwią im pracę, ale także pozwolą na rozkwit.

Wcześniej tworzenie aplikacji i budowanie ekskluzywnej platformy było trudne. Jednak teraz możesz tworzyć aplikacje za pomocą kilku kliknięć z AppMaster. Ponadto, długie i skomplikowane kody nie są wymagane do tworzenia aplikacji. Zamiast tego możesz łatwo odwiedzić AppMaster i zbudować platformę, aby zwiększyć swoje zaangażowanie i sprzedaż.

AppMaster to platforma bez kodu, w której możesz stworzyć aplikację dla swojej firmy. Otrzymujesz również kompletny, potężny backend dla swojej aplikacji. Budowanie aplikacji za pośrednictwem AppMaster jest szybsze i tańsze niż inne metody budowania aplikacji, ponieważ wykorzystuje potężną AI.