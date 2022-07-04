يعد اختيار الاسم الصحيح أمرًا حيويًا لنجاح شركتك الناشئة. إذا قمت بذلك بشكل صحيح ، يمكنك أن تصبح اسمًا مألوفًا ، مثل Google و Microsoft. إذا أخطأت في الأمر ، فقد تضيع في الفوضى. فكيف تختار الاسم الصحيح؟ كيف يمكنك الخروج باسم بدء التشغيل؟ فيما يلي دليل لمساعدتك في اختيار الاسم الصحيح لعملك.

بغض النظر عن عملك التجاري ، فإن الاسم الجديد لعلامتك التجارية أمر بالغ الأهمية ، وإيجاد اسم رائع ليس بالمهمة السهلة للغاية. اسم عملك ضروري. إذا كنت تبحث عن اسم لشركتك الناشئة ، فعليك أن تعرف الطريقة الصحيحة لاختيار الاسم. يمكن أن يقطع الاسم الجيد شوطًا طويلاً حقًا في مساعدة شركتك الناشئة على الانطلاق. فقط فكر في الأمر ، إذا كان بإمكانك أن يكون لديك شركة ناشئة تحمل اسمًا مثاليًا ، فيمكن أن تساعدك في الحصول على مكانة بارزة ، والانطلاق عالميًا ، وتصبح حديث المدينة.

اختيار الاسم الصحيح لبدء التشغيل الخاص بك: نصائح مفيدة



يعد اختيار الاسم المثالي لعملك أحد أهم القرارات التي ستتخذها. يجب أن يعكس الاسم علامتك التجارية وما تمثله. يجب أن يكون سهل التذكر والنطق. فيما يلي بعض النصائح القيمة لمساعدتك في اختيار الاسم الصحيح لبدء التشغيل:

من فضلك اجعلها بسيطة



اسم سهل يسهل تذكره ونطقه. لذلك من الجيد أن تجعل اسم شركتك الناشئة يسهل على الناس التعرف عليه وتذكره. تعتبر أسماء بدء التشغيل البسيطة مفيدة أيضًا عند إطلاق حملة إعلانية. لا تأخذ هذه الأسماء مساحة كبيرة ، ويسهل قراءتها وتحديد مكانها ، وتصبح بارزة بسرعة.

لذلك ، يجب تجنب اختيار الأسماء المعقدة أو غير المعروفة. هذه الأسماء يسهل نسيانها وإهمالها. بدلاً من ذلك ، من الأفضل استخدام شيء سهل ، حتى يتمكن الجميع من التواصل مع شركتك الناشئة. هذه هي الطريقة التي ستكتسب بها شركتك الناشئة الزخم وتتميز عن البقية.

اجعلها ذات مغزى



الأسماء البسيطة لا تكفي. يجب أن يعكس اسم شركتك الناشئة علامتك التجارية وما تمثله. لذلك ، سيكون من الأفضل أن تجعلها بسيطة ولكنها ذات مغزى. حتى لو كان الاسم كلمة أو حرفًا واحدًا ، فيجب أن يكون له خلفية ومعنى. تحل معظم الشركات الناشئة المشكلات ، ويجب أن يعكس اسم بدء التشغيل سببًا. يجب أن يكون ذا مغزى بما يكفي لجذب الناس والوقوف بصدق على شيء ما. الآن يمكن أن يكون هذا السبب أو الموقف لأي شيء من مشكلة عالمية خطيرة مثل النظافة أو تغير المناخ إلى المشكلات البسيطة مثل الفساتين غير التقليدية أو فرص الترفيه.

اختصر



من الأسهل تذكر الاسم الأقصر. يمثل اسم بدء التشغيل الفكرة الكاملة للشركة الناشئة. إذا تذكر الناس هذا الاسم ، فسوف يتذكرون شركتك الناشئة. لذا ، فإن اسم بدء التشغيل الخاص بك هو الكيان الوحيد الأكثر أهمية في شركتك الناشئة. من السهل أيضًا كتابة الاسم المختصر وقراءته وتحريكه. يمكنك تخصيصه بسرعة وعمل تصميمات شعار جذابة له. هذا هو السبب في أن تجنب أسماء بدء التشغيل الطويلة والمربكة هو الأفضل.

اجعلها فريدة من نوعها



سيساعدك الاسم الفريد على التميز عن الآخرين. عند تحديد اسم بدء التشغيل ، فإن الإملاء ليس بالغ الأهمية. يمكنك اختيار كلمة بسيطة مثل "كاتب" وتعديلها لتصبح "Ryter". لذا ، فإن الفريد لا يعني تجنب الكلمات البسيطة والقصيرة. يعني أن تكون مبدعًا وممتعًا. استخدم قدراتك الإبداعية وطرح الأفكار للتوصل إلى اسم ممتع لفظه أو إلقاء نظرة عليه.

هل تعرف ما أقوله؟

على سبيل المثال ، بدلاً من جبني ، استخدم "Cheezious". لا يجب أن يكون اسم بدء التشغيل الخاص بك صحيحًا نحويًا أو نحويًا. يجب أن يكون "حسن المظهر" أو يبدو ممتعًا بما يكفي ليتذكره الناس.

قم بأبحاثك



تأكد من أن شركة أخرى لا تستخدم الاسم بالفعل. لسوء الحظ ، يتجاهل العديد من مؤسسي الشركات الناشئة البحث قبل اختيار اسم بدء التشغيل. لكن هذا يمكن أن يهبط بك في الماء الساخن إذا لم تكن حريصًا.

يجب أن تتأكد من أن اسم بدء التشغيل فريد من نوعه وأنه لا يوجد اسم أو علامة تجارية مسجلة.

تسمية شركة ناشئة ليست سهلة لأن عليك اختيار اسم مختلف عن الشركات والعلامات التجارية الأخرى.

تم استخدام العديد من الأسماء التجارية بالفعل ، ويجب تجنب اختيار هذه الأسماء.

يمكن للعديد من قوانين الأعمال والعلامات التجارية أن تجعلها مشكلة قانونية بالنسبة لك وللشركة الناشئة.

بعد إجراء العناية الواجبة ، يجب عليك تسجيل اسم علامتك التجارية. إذا نسيت وضع علامة تجارية على شركتك الناشئة أو عملك التجاري أو علامتك التجارية ، فيمكن للآخرين سرقة اسمك بسهولة.

اختبرها



اسأل الأصدقاء والعائلة عن رأيهم في الاسم. قد لا يكون الأصدقاء والعائلة أفضل القضاة ، لكن يمكنهم إخبارك بآرائهم دون تردد. كل شخص لديه تجارب مختلفة في الحياة والتعرض ، وسيقدم الجميع رؤية قيمة. لهذا السبب يجب عليك اختبار اسم الشركة الناشئة أو العلامة التجارية. سوف ينمو عملك مع اتخاذ هذه الخطوات في الاتجاه الصحيح.

في المقابل ، إذا ذهبت مباشرة إلى السوق دون اختبارات وتجارب ، فقد تفشل. سيكون عليك أن تمر بالصعوبات والمشاكل في السوق ، والتي ستكون صعبة. لذلك ، إزالة أكبر عدد ممكن من المشكلات قبل بدء التشغيل واسمها أفضل.

احصل على مساعدة احترافية



إذا كنت تواجه مشكلة في اختيار الاسم الصحيح ، ففكر في طلب المساعدة المتخصصة. منذ فجر الإنترنت ، أصبح البحث عن مساعدة المحترفين أسهل بكثير. لذا ، بدلاً من الخروج في هذه المغامرة بمفردك ، حاول البحث عن بعض المساعدة.

يمكنك جوجل.

اطلب المساعدة من شركائك في بدء التشغيل.

يمكنك طلب التوجيه المدفوع.

كيف تحصل على اسم بدء التشغيل؟



لا تحدد أسماء العلامات التجارية الشركات الناشئة والشركات فقط ؛ إنها حيوية في التواصل مع عملائك. أنها توفر تلميحات حول مهمة الشركة وقيمها. هل تعلم أن مجرد سماع اسم العلامة التجارية يسبب ردود فعل عاطفية لدى العملاء بدلاً من ردود الفعل العقلانية؟ إنه يرجع إلى الخلفية المدروسة جيدًا لأي اسم. يمكن للشركات استخدام هذه الصيغة البسيطة المكونة من ثلاث خطوات لإنشاء أفضل الأسماء التجارية.

ابتعد عن الجدل



الخلافات قاتلة لأي شركة ناشئة أو علامة تجارية. لسوء الحظ ، تعتمد العديد من الشركات على الخلافات لأغراض التسويق ، لكن هذا يمكن أن يأتي بنتائج عكسية. يجب أن يكون لإستراتيجية تسويق علامتك التجارية مساحة للجدل ولكن لا يجب أن تتمحور حولها. يجب أن تركز عملية التسمية على مهمة علامتك التجارية وما تمثله بدلاً من الجدل. تحاول الشركات الناجحة تجنب الجدل والحفاظ على الإنتاجية ومساعدة عملائها. يجب عليك تكرار صيغة النجاح هذه لعلامتك التجارية وتسميتها.

ابحث عن مشكلات العلامات التجارية



قبل تحديد اسم ، ابحث عن مشكلات العلامات التجارية. إذا كان الاسم مسجلاً بالفعل ، فيجب تجنبه. إذا لم تقم بذلك ، فستواجه العديد من المشاكل في المستقبل. كنتاكي فرايد تشيكن ، على سبيل المثال ، كان عليها تغيير اسمها بسبب مشاكل العلامات التجارية. كنتاكي ولاية ، ولتسجيل مثل هذا الاسم ، يجب عليك دفع رسوم ترخيص كبيرة. لذلك ، كان على شركة تقديم الوجبات اللذيذة اختصار اسمها إلى "كنتاكي فرايد تشيكن". كان هذا الاسم الجديد أيضًا قصيرًا وأسهل للعملاء.

تلبي احتياجات الجميع



يجب ألا تقصر عميلك على طبق أو دين أو عرق أو منطقة واحدة أثناء عملية التسمية. بدلاً من ذلك ، أثناء تسمية علامتك التجارية ، فكر في تلبية احتياجات الجميع. على سبيل المثال ، كان أحد الأسباب التي دفعت كنتاكي فرايد تشيكن إلى تقليص اسمها إلى كنتاكي فرايد تشيكن هو وجود "فرايد تشيكن" فيه. لذلك ، أثناء تسميته KFC ، حاولوا تلبية احتياجات الأشخاص المهتمين بالصحة. علاوة على ذلك ، أزالوا علامة "بيع الدجاج فقط". لذلك ، بعد أن أصبح KFC ، يمكن للناس أن يتخيلوا أكثر من دجاج في امتياز KFC.

هل أسماء الشركات الناشئة مهمة؟



ليس هناك من ينكر أن الانطباعات الأولى مهمة ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعمل. يمكن أن يكون اسم الشركة الناشئة ناجحًا أو متقطعًا ، ومن الضروري أن تختار بحكمة. ومع ذلك ، لا يتعلق الأمر بالاسم فقط. لن يؤدي الاسم العظيم إلى نجاح الأعمال التجارية السيئة ، لكن الاسم السيئ يمكن أن يفسد بلا شك اسمًا جيدًا. لذلك ، في حين أن الاسم ضروري ، فهو ليس كل شيء. ركز على بناء عمل تجاري عظيم أولاً وقبل كل شيء ، وسيتبع الاسم.

يعتقد الكثيرون أن الاسم الرائع يمكن أن يساعد الشركة في التميز عن الآخرين. ولكن عندما يتعلق الأمر بالشركات الناشئة ، هل الاسم الجذاب مهم حقًا؟ يقول بعض الخبراء نعم ، يمكن أن يكون الاسم الذكي هو الفرق بين الإطلاق الناجح والفشل الكامل. بعد كل شيء ، يمكن أن يساعد الاسم الجيد الشركة على التميز عن المنافسة وترك انطباع دائم لدى العملاء المحتملين.

يجادل آخرون بأن الاسم الرائع هو مجرد جزء واحد من اللغز - من الأهمية بمكان أن يكون لديك منتج أو خدمة قوية أكثر من أن يكون لديك اسم ذكي. لذلك ، في النهاية ، الأمر متروك لكل شركة ناشئة لتقرر ما إذا كان الاسم الأنيق يستحق الاستثمار.

ما هي الأسماء الجيدة لبدء عمل تجاري؟



الشركات لديها فئات. توفر بعض الشركات الضروريات ، والبعض الآخر يبيع الكماليات ، والبعض الآخر قائم على الغذاء. لا يمكننا تطبيق استراتيجية تسمية واحدة على جميع فئات الأعمال. لبيع الضروريات ومتطلبات الحياة الأساسية ، يجب أن تركز عملية تسمية الشركة الناشئة على نقاط الألم لدى الجماهير. يتم شراء هذه المنتجات من قبل الجميع ، بما في ذلك الفقراء والأغنياء. لذلك ، يجب أيضًا توجيه استراتيجية تسمية الأعمال في هذا الاتجاه.

إذا كان عملك أو علامتك التجارية تركز على السلع الفاخرة ، فيجب أن يغري اسمها الأغنياء لشرائها. يجب أن يبدو الأمر خياليًا وغريبًا ومثيرًا للاهتمام لجذب العملاء الذين لا يحتاجون إلى المنتج ولكن يجب عليهم شرائه لأن لديهم المال. علاوة على ذلك ، بالنسبة لشركات الأغذية ، يجب أن تكون استراتيجيات التسمية مختلفة.

يجب أن تبحث عن اسم يجعل الجميع جائعًا.

أو تجذبهم لتناول الطعام.

على سبيل المثال ، Cheezious و Coffee-Heaven و Burger King.

تبدو هذه الأسماء ممتازة ومثيرة بينما تجعل الجمهور يرغب في تناول الطعام على الفور.

هل يجب علي تسمية عملي باسمي؟



عملية تسمية أي علامة تجارية صعبة. غالبًا ما يميل أصحاب العلامات التجارية إلى استخدام أسمائهم الشخصية والانتهاء من التسمية. مثل هذا النهج له إيجابيات وسلبيات.

العمل يدور حولك

اسمك مرتبط بشدة بالعمل

يصبح اسمك علامة تجارية ، ومن السهل العمل في شراكات

يعرف الناس ما تفعله

العلامة التجارية لها شخصية أصيلة أو كيان حقيقي وراءها

ومع ذلك ، يمكن أن تضر أفعالك الشخصية بعملك

يمكن أن تؤثر مشاركات Twitter الخاصة بك على العلامة التجارية

قد تفقد شخصيتك الفردية

يتوقع الناس التحدث إليك مباشرة بدلاً من ممثل أو موظف

لذلك ، لا يوجد نهج تسمية جيد أو رديء. عملية التسمية ذاتية ، ويجب عليك تعديلها وفقًا لخططك.

تحتاج الشركات إلى تطبيقات بنفس طريقة الأسماء الجيدة



اليوم ، لا يمكن للشركات البقاء على قيد الحياة بدون تطبيق. يعد إنشاء التطبيقات خطوة أساسية في نجاح الأعمال. يجب على العلامات التجارية إنشاء تطبيقات لتزويدها بمنصة منفصلة للعمليات. لن تجعل التطبيقات عملهم أسهل فحسب ، بل ستزدهر أيضًا.

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