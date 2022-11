Het kiezen van de juiste naam is essentieel voor het succes van uw startup. Als je het goed doet, kun je een begrip worden, zoals Google en Microsoft. Doe je het verkeerd, dan kun je verloren gaan in de warboel. Dus hoe kies je de juiste naam? Hoe bedenk je een naam voor een startup? Hieronder volgt een gids om u te helpen de juiste naam voor uw bedrijf te kiezen.

In welke sector u ook actief bent, de nieuwe naam van uw merk is cruciaal, en het vinden van een goede naam is niet eenvoudig. De naam van uw bedrijf is essentieel. Als je op zoek bent naar een naam voor je startup, moet je weten hoe je een naam moet kiezen. Een goede naam kan heel ver gaan om je startup van de grond te krijgen. Ga maar na, als je een startup met een perfecte naam hebt, kan het je helpen bekendheid te krijgen, wereldwijd te gaan en het gesprek van de dag te worden.

De juiste naam kiezen voor uw startup: Nuttige tips

Het kiezen van de perfecte naam voor uw bedrijf is een van de belangrijkste beslissingen die u zult nemen. De naam moet uw merk weerspiegelen en waar u voor staat. Hij moet gemakkelijk te onthouden en uit te spreken zijn. Hier volgen enkele waardevolle tips om u te helpen de juiste naam voor uw startup te kiezen:

Houd het eenvoudig

Een eenvoudige naam is gemakkelijk te onthouden en uit te spreken. Het is dus goed om de naam van je startup gemakkelijk te onthouden en te herkennen. Eenvoudige startupnamen zijn ook gunstig wanneer je een reclamecampagne lanceert. Zulke namen nemen niet veel plaats in, zijn gemakkelijk te lezen en te herkennen, en vallen snel op.

Vermijd daarom complexe of onbekende namen. Die namen worden gemakkelijk vergeten en verwaarloosd. In plaats daarvan is het beter om voor iets makkelijks te gaan, zodat iedereen zich met je startup kan verbinden. Zo krijgt je startup vaart en onderscheidt hij zich van de rest.

Maak het betekenisvol

Eenvoudige namen zijn niet genoeg. De naam van je startup moet je merk weerspiegelen en waar je voor staat. Daarom is het het beste als je hem eenvoudig maar betekenisvol maakt. Zelfs als de naam uit één woord of letter bestaat, moet hij een achtergrond en betekenis hebben. De meeste startups lossen problemen op, en je startupnaam moet een oorzaak weerspiegelen. Hij moet betekenisvol genoeg zijn om mensen aan te trekken en echt ergens voor staan. Nu kan die zaak of dat standpunt voor van alles zijn, van een ernstig mondiaal probleem als reinheid of klimaatverandering tot kleine zaken als funky jurken of mogelijkheden voor vermaak.

Houd het kort

Een kortere naam is gemakkelijker te onthouden. Een startupnaam vertegenwoordigt het hele idee van de startup. Als mensen die naam onthouden, zullen ze jouw startup onthouden. De naam van je startup is dus het belangrijkste onderdeel van je startup. Een korte naam is ook gemakkelijk te schrijven, te lezen en te animeren. Je kunt hem snel aanpassen en er aantrekkelijke logo-ontwerpen voor maken. Daarom is het beter om lange en verwarrende startersnamen te vermijden.

Maak hem uniek

Een unieke naam zal je helpen je te onderscheiden van de massa. Bij het kiezen van een startersnaam is de spelling niet cruciaal. Je kunt een eenvoudig woord als "schrijver" kiezen en er "Ryter" van maken. Uniek betekent dus niet dat je eenvoudige, korte woorden moet vermijden. Het betekent creatief en leuk zijn. Gebruik je creatieve vaardigheden en brainstorm om een leuke naam te bedenken om uit te spreken of naar te kijken.

Snap je wat ik bedoel?

Bijvoorbeeld, in plaats van cheesy, gebruik "Cheezious." Je startup naam hoeft niet grammaticaal of syntactisch correct te zijn. Het moet er "goed uitzien" of interessant genoeg klinken voor mensen om te onthouden.

Doe je onderzoek

Zorg ervoor dat een ander bedrijf de naam niet al gebruikt. Helaas negeren veel startende ondernemers onderzoek voordat ze een naam kiezen. Maar dit kan je in de problemen brengen als je niet oppast.

U moet ervoor zorgen dat uw startupnaam uniek is en dat er geen geregistreerde naam of handelsmerk bestaat.

Een startup een naam geven is niet eenvoudig, want je moet een andere naam kiezen dan andere bedrijven en merken.

Veel merknamen zijn al bezet, en u moet vermijden die namen te kiezen.

Veel bedrijfs- en handelsmerkwetten kunnen het voor u en de startup tot een juridisch probleem maken.

Na de due diligence moet u uw merknaam registreren. Als u vergeet uw startup, bedrijf of merk van een handelsmerk te voorzien, kunnen anderen uw naam gemakkelijk stelen.

Test het uit

Vraag vrienden en familie naar hun mening over de naam. Vrienden en familie zijn misschien niet de beste beoordelaars, maar ze kunnen u zonder aarzelen hun mening geven. Iedereen heeft verschillende levenservaringen en blootstelling, en iedereen zal een waardevol inzicht geven. Daarom moet u de besloten startup of merknaam uitproberen. Uw bedrijf zal groeien met dergelijke stappen in de juiste richting.

Als u daarentegen zonder tests en proeven rechtstreeks de markt opgaat, kan het gebeuren dat u faalt. U zult de moeilijkheden en problemen op de markt moeten doorstaan, wat moeilijk zal zijn. Het is dus beter om zoveel mogelijk problemen weg te nemen voordat je de startup en zijn naam lanceert.

Zoek professionele hulp

Als je moeite hebt met het kiezen van de juiste naam, overweeg dan om professionele hulp te zoeken. Sinds de opkomst van het internet is het veel gemakkelijker geworden om de hulp van professionals in te roepen. Dus, in plaats van dit avontuur alleen aan te gaan, probeer wat hulp te zoeken.

Je kunt googelen.

De hulp inroepen van je startup-partners.

Je kunt betaalde begeleiding vragen.

Hoe bedenk je een startersnaam?

Merknamen identificeren niet alleen start-ups en bedrijven; ze zijn van vitaal belang voor het contact met uw klanten. Ze geven hints over de missie en waarden van het bedrijf. Weet u dat alleen al het horen van de naam van een merk emotionele reacties bij klanten veroorzaakt in plaats van rationele? Dat komt door de doordachte achtergrond van een naam. Bedrijven kunnen deze eenvoudige driestappenformule gebruiken om de beste merknamen te creëren.

Blijf uit de buurt van controverses

Controverses zijn fataal voor elk bedrijf of merk. Helaas vertrouwen veel bedrijven op controverses voor marketingdoeleinden, maar dat kan averechts werken. Uw merkmarketingstrategie moet ruimte bieden voor controverse, maar mag er niet omheen draaien. Het naamgevingsproces moet gericht zijn op je merkmissie en waar je voor staat in plaats van op controverse. Succesvolle bedrijven proberen controverse te vermijden en blijven productief en helpen hun klanten. U zou deze succesformule moeten kopiëren voor uw merk en de naamgeving ervan.

Zoek naar handelsmerkproblemen

Voordat u een naam kiest, moet u nagaan of er problemen zijn met het handelsmerk. Als de naam al is geregistreerd, moet u hem vermijden. Als u dat niet doet, zult u veel problemen krijgen. Kentucky Fried Chicken, bijvoorbeeld, moest zijn naam veranderen vanwege handelsmerkproblemen. Kentucky is een staat, en om zo'n naam te registreren moet je een aanzienlijke licentievergoeding betalen. Daarom moest het heerlijke maaltijdverstrekkende bedrijf zijn naam inkorten tot "KFC". Deze nieuwe naam was ook kort en gemakkelijker voor klanten.

Catering voor iedereen

U moet uw klant tijdens het naamgevingsproces niet beperken tot één gerecht, religie, etniciteit of regio. Denk in plaats daarvan bij de naamgeving van uw merk aan catering voor iedereen. Een reden voor Kentucky Fried Chicken om zijn naam te veranderen in KFC was bijvoorbeeld de aanwezigheid van "Fried Chicken". Daarom probeerden ze met de naam KFC gezondheidsbewuste mensen aan te spreken. Bovendien verwijderden ze het label "alleen kip verkopen". Dus, nadat het KFC is geworden, kunnen mensen zich meer voorstellen dan kip bij een KFC-franchise.

Doen startup-namen ertoe?



Het valt niet te ontkennen dat de eerste indruk telt, vooral als het om zaken gaat. De naam van een startup kan allesbepalend zijn, en het is essentieel om verstandig te kiezen. Toch gaat het niet alleen om de naam. Een goede naam zal een slecht bedrijf niet succesvol maken, maar een slechte naam kan een goed bedrijf ongetwijfeld de das omdoen. Dus, hoewel een naam essentieel is, is het niet alles. Richt u eerst en vooral op het opbouwen van een geweldig bedrijf, en de naam zal volgen.

Velen geloven dat een goede naam een bedrijf kan helpen zich te onderscheiden van de massa. Maar als het gaat om startups, doet een pakkende naam er dan echt toe? Sommige deskundigen zeggen van wel, een slimme naam kan het verschil maken tussen een succesvolle lancering en een complete flop. Een goede naam kan een bedrijf immers helpen zich te onderscheiden van de concurrentie en een blijvende indruk maken op potentiële klanten.

Anderen beweren dat een geweldige naam slechts één stukje van de puzzel is - het is veel belangrijker een sterk product of dienst te hebben dan een slimme naam. Uiteindelijk is het dus aan elke individuele startup om te beslissen of een hippe naam de investering waard is.

Wat zijn goede namen om een bedrijf te starten?

Bedrijven hebben categorieën. Sommige bedrijven voorzien in benodigdheden, andere verkopen luxeartikelen en weer andere zijn gebaseerd op voedsel. We kunnen niet één naamstrategie toepassen op alle bedrijfscategorieën. Om eerste levensbehoeften te verkopen, moet de naamgeving van uw startup gericht zijn op de pijnpunten van de massa. Dergelijke producten worden door iedereen gekocht, ook door armen en rijken. Daarom moet de bedrijfsnaamstrategie ook in die richting gericht zijn.

Als uw bedrijf of merk gericht is op luxeartikelen, moet de naam de rijken verleiden om ze te kopen. Hij moet sjiek, exotisch en intrigerend klinken om klanten aan te trekken die het product niet nodig hebben, maar het wel moeten kopen omdat ze het geld hebben. Bovendien moet de naamgeving voor levensmiddelenbedrijven anders zijn.

Je moet zoeken naar een naam die iedereen hongerig maakt.

Of hen aantrekt om te eten.

Bijvoorbeeld Cheezious, Coffee-Heaven en Burger King.

Zulke namen klinken uitstekend en opwindend, terwijl het publiek meteen zin krijgt in eten.

Moet ik mijn bedrijf naar mezelf vernoemen?

De naamgeving van een merk is lastig. Merkeigenaren zijn vaak geneigd hun persoonlijke naam te gebruiken en de naamgeving achterwege te laten. Een dergelijke aanpak heeft zowel voor- als nadelen.

Het bedrijf draait om u

Uw naam is nauw verbonden met het bedrijf

Uw naam wordt een merk, en het is gemakkelijk om in partnerschappen te werken.

Mensen weten wat je doet

Het merk heeft een authentieke persoonlijkheid of werkelijke entiteit achter zich.

Maar je persoonlijke acties kunnen je bedrijf schaden.

Uw Twitter berichten kunnen het merk beïnvloeden

U kunt uw individualiteit verliezen

Mensen verwachten rechtstreeks met u te praten in plaats van met een vertegenwoordiger of werknemer.

Er is dus geen goede of slechte naamgeving. Het naamgevingsproces is subjectief, en je moet je aanpassen aan je plannen.

Bedrijven hebben apps net zo hard nodig als goede namen

Tegenwoordig kunnen bedrijven niet overleven zonder een app. Het bouwen van apps is een essentiële stap in het succes van bedrijven. Merken moeten apps maken om hen een apart platform voor activiteiten te bieden. Apps zullen hun werk niet alleen gemakkelijker maken, maar ook doen gedijen.

Vroeger was het maken van apps en het bouwen van een exclusief platform moeilijk. Maar nu kunt u met AppMaster in een paar klikken apps maken. Bovendien zijn er geen lange en ingewikkelde codes nodig om apps te maken. In plaats daarvan kunt u gemakkelijk naar AppMaster gaan en een platform bouwen om uw betrokkenheid en verkoop te verhogen.

AppMaster is een no-code platform waar je een app voor je bedrijf kunt maken. U krijgt ook een complete, krachtige backend voor uw app. Apps bouwen via AppMaster is sneller en goedkoper dan andere app-bouwmethoden omdat het gebruik maakt van krachtige AI.