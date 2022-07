Elegir el nombre adecuado es vital para el éxito de tu startup. Si lo haces bien, puedes convertirte en un nombre conocido, como Google y Microsoft. Si se equivoca, puede perderse en el desorden. ¿Cómo elegir el nombre adecuado? ¿Cómo se puede elegir el nombre de una empresa? A continuación te ofrecemos una guía para ayudarte a elegir el nombre adecuado para tu empresa.

Sea cual sea el negocio al que te dediques, el nuevo nombre de tu marca es fundamental, y encontrar un buen nombre no es una tarea fácil. El nombre de su negocio es esencial. Si estás buscando un nombre para tu startup, tienes que conocer la forma correcta de elegir un nombre. Un buen nombre puede ayudar mucho a que tu startup despegue. Piénsalo, si puedes tener una startup con un nombre perfecto, puede ayudarte a conseguir protagonismo, a ser global y a convertirte en la comidilla de la ciudad.

Cómo elegir el nombre adecuado para tu startup: Consejos útiles



Elegir el nombre perfecto para tu empresa es una de las decisiones más importantes que vas a tomar. El nombre debe reflejar tu marca y lo que representas. Debe ser fácil de recordar y pronunciar. Estos son algunos consejos valiosos que le ayudarán a elegir el nombre adecuado para su empresa:

Que sea sencillo



Un nombre fácil es fácil de recordar y pronunciar. Así que es bueno que el nombre de tu startup sea fácil de reconocer y recordar. Los nombres sencillos para startups también son beneficiosos cuando se lanza una campaña publicitaria. Este tipo de nombres no ocupan mucho espacio, son fáciles de leer y distinguir, y adquieren protagonismo rápidamente.

Por lo tanto, debe evitar seleccionar nombres complejos o desconocidos. Esos nombres son fáciles de olvidar y descuidar. En su lugar, es mejor optar por algo fácil, para que todo el mundo pueda conectar con tu startup. Así es como tu startup ganará impulso y se diferenciará del resto.

Que sea significativo



Los nombres simples no son suficientes. El nombre de tu startup debe reflejar tu marca y lo que representas. Por lo tanto, lo mejor sería que lo hicieras sencillo pero significativo. Aunque el nombre sea una sola palabra o letra, debe tener un trasfondo y un significado. La mayoría de las startups resuelven problemas, y el nombre de tu startup debería reflejar una causa. Debe ser lo suficientemente significativo como para atraer a la gente y representar realmente algo. Ahora bien, esa causa o postura puede ser para cualquier cosa, desde un problema global grave como la limpieza o el cambio climático hasta cuestiones menores como los vestidos divertidos o las oportunidades de entretenimiento.

Que sea corto



Un nombre más corto es más fácil de recordar. El nombre de una startup representa toda la idea de la misma. Si la gente recuerda ese nombre, recordará tu startup. Por lo tanto, el nombre de tu startup es la entidad más importante de tu startup. Un nombre corto también es fácil de escribir, leer y animar. Puedes personalizarlo rápidamente y hacer diseños de logotipos atractivos para él. Por eso es mejor evitar los nombres de startups largos y confusos.

Que sea único



Un nombre único te ayudará a destacar entre la multitud. Al seleccionar el nombre de una startup, la ortografía no es crucial. Puedes elegir una palabra sencilla como "escritor" y retocarla para que sea "Ryter". Por tanto, ser único no significa evitar las palabras simples y cortas. Significa ser creativo y divertido. Utiliza tu capacidad creativa y haz una lluvia de ideas para dar con un nombre divertido de pronunciar o de mirar.

¿Entiendes lo que digo?

Por ejemplo, en lugar de cheesy, usa "Cheezious". El nombre de tu startup no tiene que ser gramatical o sintácticamente correcto. Debe ser "bonito" o sonar lo suficientemente interesante para que la gente lo recuerde.

Haga su investigación



Asegúrate de que otra empresa no esté utilizando ya el nombre. Desgraciadamente, muchos fundadores de startups ignoran la investigación antes de seleccionar el nombre de su empresa. Pero esto puede ponerte en aprietos si no tienes cuidado.

Debes asegurarte de que el nombre de tu startup es único y de que no existe ningún nombre o marca registrada.

Ponerle nombre a una startup no es fácil porque tienes que elegir un nombre diferente al de otras empresas y marcas.

Muchos nombres de marcas ya están cogidos, y debes evitar seleccionar esos nombres.

Muchas leyes comerciales y de marcas pueden convertirlo en un problema legal para ti y para la startup.

Después de la debida diligencia, debes registrar el nombre de tu marca. Si te olvidas de registrar tu startup, negocio o marca, otros pueden robarte el nombre fácilmente.

Pruébelo



Pide a tus amigos y familiares su opinión sobre el nombre. Puede que los amigos y la familia no sean los mejores jueces, pero pueden darte su opinión sin dudarlo. Todos tienen experiencias vitales y exposiciones diferentes, y todos te aportarán una valiosa visión. Por eso deberías probar el nombre de la empresa o marca decidida. Tu negocio crecerá con esos pasos dados en la dirección correcta.

Por el contrario, si te lanzas directamente al mercado sin pruebas ni ensayos, puedes fracasar. Tendrás que pasar por las dificultades y problemas del mercado, lo que será difícil. Por lo tanto, es mejor eliminar todos los problemas posibles antes de lanzar la empresa y su nombre.

Busca ayuda profesional



Si tienes problemas para elegir el nombre correcto, considera la posibilidad de buscar ayuda profesional. Desde los albores de Internet, buscar la ayuda de los profesionales es mucho más fácil. Así que, en lugar de emprender esta aventura en solitario, intenta buscar ayuda.

Puedes buscar en Google.

Busca la ayuda de tus socios de la startup.

Puedes pedir orientación de pago.

¿Cómo se puede encontrar el nombre de una empresa?



Las marcas no sólo identifican a las startups y a las empresas, sino que son vitales para conectar con los clientes. Proporcionan pistas sobre la misión y los valores de la empresa. ¿Sabe que el simple hecho de escuchar el nombre de una marca provoca respuestas emocionales en los clientes en lugar de racionales? Se debe al fondo bien pensado de cualquier nombre. Las empresas pueden utilizar esta sencilla fórmula de tres pasos para crear los mejores nombres de marca.

Aléjate de la controversia



Las controversias son fatales para cualquier empresa o marca. Por desgracia, muchas empresas se apoyan en las polémicas para hacer marketing, pero eso puede ser contraproducente. La estrategia de marketing de tu marca debe tener espacio para la controversia, pero no debe girar en torno a ella. El proceso de nombramiento debería centrarse en la misión de tu marca y en lo que representas, en lugar de en la controversia. Las empresas de éxito intentan evitar la polémica y seguir siendo productivas y ayudando a sus clientes. Usted debería replicar esta fórmula de éxito para su marca y su denominación.

Busque problemas con las marcas registradas



Antes de seleccionar un nombre, busque cuestiones de marca. Si el nombre ya está registrado, debería evitarlo. Si no lo hace, se enfrentará a muchos problemas en el futuro. Kentucky Fried Chicken, por ejemplo, tuvo que cambiar su nombre por cuestiones de marca. Kentucky es un estado, y para registrar un nombre de este tipo hay que pagar una importante tasa de licencia. Por lo tanto, la deliciosa empresa de comidas tuvo que acortar su nombre a "KFC". Este nuevo nombre también era corto y más fácil para los clientes.

Atienda a todo el mundo



No hay que limitar a los clientes a un solo plato, religión, etnia o región durante el proceso de nombramiento. En lugar de ello, al nombrar su marca, piense en atender a todo el mundo. Por ejemplo, una de las razones por las que Kentucky Fried Chicken redujo su nombre a KFC fue la presencia de "Fried Chicken" en él. Por tanto, al llamarlo KFC, trataron de atender a las personas preocupadas por la salud. Además, eliminaron la etiqueta de "sólo vende pollo". Así, tras convertirse en KFC, la gente puede imaginar algo más que pollo en una franquicia KFC.

¿Importan los nombres de las empresas?



No se puede negar que la primera impresión es la que cuenta, especialmente cuando se trata de negocios. El nombre de una startup puede ser decisivo, y es esencial elegirlo sabiamente. Dicho esto, no todo es el nombre. Un buen nombre no hará que una mala empresa tenga éxito, pero un mal nombre puede hundir una buena. Así que, aunque el nombre es esencial, no lo es todo. Concéntrese en crear un gran negocio en primer lugar, y el nombre vendrá después.

Muchos creen que un gran nombre puede ayudar a que un negocio destaque entre los demás. Pero cuando se trata de startups, ¿importa realmente un nombre pegadizo? Algunos expertos dicen que sí, que un nombre ingenioso puede ser la diferencia entre un lanzamiento exitoso y un completo fracaso. Al fin y al cabo, un buen nombre puede ayudar a una empresa a diferenciarse de la competencia y causar una impresión duradera en los clientes potenciales.

Otros sostienen que un buen nombre es sólo una pieza del rompecabezas: es mucho más importante tener un producto o servicio sólido que un nombre ingenioso. Así que, al final, es cada empresa la que decide si merece la pena invertir en un nombre elegante.

¿Cuáles son los buenos nombres para crear una empresa?



Los negocios tienen categorías. Algunos negocios proporcionan necesidades, otros venden lujos y otros se basan en la comida. No podemos aplicar una misma estrategia de denominación a todas las categorías de negocio. Para vender productos de primera necesidad y requisitos básicos de la vida, el proceso de nombramiento de tu startup debe centrarse en los puntos de dolor de las masas. Este tipo de productos los compra todo el mundo, incluidos los pobres y los ricos. Por lo tanto, la estrategia de nomenclatura de la empresa también debe dirigirse en esa dirección.

Si su empresa o marca se centra en artículos de lujo, su nombre debe atraer a los ricos para que los compren. Debe sonar elegante, exótico e intrigante para atraer a los clientes que no necesitan el producto, pero que deben comprarlo porque tienen dinero. Además, en el caso de las empresas alimentarias, las estrategias de denominación deben ser diferentes.

Hay que buscar un nombre que haga que todos tengan hambre.

O que les atraiga a comer.

Por ejemplo, Cheezious, Coffee-Heaven y Burger King.

Estos nombres suenan excelentes y emocionantes y hacen que el público quiera comer al instante.

¿Debo ponerle mi nombre a mi empresa?



El proceso de nombramiento de cualquier marca es complicado. Los propietarios de las marcas suelen tener la tentación de utilizar sus nombres personales y acabar con la denominación. Este enfoque tiene tanto pros como contras.

El negocio gira en torno a ti

Su nombre se asocia profundamente con la empresa

Tu nombre se convierte en una marca y es fácil trabajar en asociación

La gente sabe a qué te dedicas

La marca tiene una personalidad auténtica o una entidad real detrás

Sin embargo, tus acciones personales pueden perjudicar a tu negocio

Tus publicaciones en Twitter pueden afectar a la marca

Puedes perder tu individualidad

La gente espera hablar directamente contigo en lugar de con un representante o empleado

Así pues, no hay un enfoque de naming bueno o malo. El proceso de naming es subjetivo, y debes ajustarlo según tus planes.

Las empresas necesitan aplicaciones del mismo modo que los buenos nombres



Hoy en día, las empresas no pueden sobrevivir sin una aplicación. La creación de aplicaciones es un paso esencial para el éxito de las empresas. Las marcas deben crear apps que les proporcionen una plataforma independiente para sus operaciones. Las apps no sólo les facilitarán el trabajo, sino que también les harán prosperar.

Antes, crear apps y construir una plataforma exclusiva era difícil. Sin embargo, ahora se pueden crear aplicaciones con unos pocos clics con AppMaster. Además, no se necesitan códigos largos y complejos para crear apps. En su lugar, puede visitar fácilmente AppMaster y construir una plataforma para aumentar su compromiso y sus ventas.

AppMaster es una plataforma sin códigos donde puedes crear una aplicación para tu negocio. Además, obtendrá un completo y potente backend para su aplicación. Construir aplicaciones a través de AppMaster es más rápido y más barato que otros métodos de construcción de aplicaciones, ya que utiliza una potente IA.