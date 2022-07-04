选择正确的名字对你的初创企业的成功至关重要。如果你选对了，你可以成为一个家喻户晓的名字，就像谷歌和微软。如果你弄错了，你可能会迷失在杂乱的环境中。那么，你如何选择正确的名字？你如何去想一个创业公司的名字？以下是一份指南，帮助你为你的企业选择正确的名字。

无论你从事什么业务，你的品牌的新名字是至关重要的，而找到一个好的名字并不是一件非常容易的事。你的企业的名字是至关重要的。如果你正在为你的创业公司寻找一个名字，你必须知道选择名字的正确方法。一个好的名字可以在帮助你的初创企业起步方面发挥非常大的作用。试想一下，如果你能有一个完美的创业公司名称，它可以帮助你获得突出地位，走向世界，并成为镇上的话题。

为你的创业公司选择正确的名称。有用的提示



为你的企业选择一个完美的名字是你将做出的最重要的决定之一。这个名字应该反映你的品牌和你所代表的东西。它应该易于记忆和发音。这里有一些有价值的提示，可以帮助你为你的初创企业选择正确的名字。

请保持简单



一个简单的名字是容易记住和发音的。因此，保持你的创业公司名称易于人们识别和记忆是很好的。简单的创业公司名称在你开展广告活动时也是有益的。这样的名字不会占用太多空间，容易阅读和发现，并迅速变得突出。

因此，你应该避免选择复杂或未知的名字。这些名字很容易被遗忘和忽视。相反，最好选择一些简单的名字，这样每个人都能与你的创业公司联系起来。这样你的创业公司才会获得发展动力，并从其他公司中脱颖而出。

让它有意义



简单的名字是不够的。你的创业公司名称应该反映你的品牌和你所代表的东西。因此，你最好让它简单但有意义。即使名字是一个单词或字母，也应该有背景和意义。大多数初创企业都能解决问题，你的初创企业名称应该反映一种事业。它应该有足够的意义来吸引人们，并真正地代表着什么。现在，这个事业或立场可以是任何东西，从清洁或气候变化等严重的全球问题到时髦的衣服或娱乐机会等小问题。

保持简短



一个较短的名字更容易记住。创业公司的名字代表了创业公司的整个理念。如果人们记住了这个名字，他们就会记住你的创业公司。因此，你的创业公司名称是你创业公司中最重要的一个实体。一个简短的名字也很容易书写、阅读和动画化。你可以快速定制它，并为它做出有吸引力的标志设计。这就是为什么要避免长而混乱的创业公司名称比较好。

使其独特



一个独特的名字将帮助你从人群中脱颖而出。在选择创业公司名称时，拼写并不关键。你可以选择一个简单的词，如 "作家"，然后将其调整为 "Ryter"。所以，独特并不意味着要避免简单、简短的词语。它意味着要有创造性和趣味性。发挥你的创造能力，集思广益，想出一个有趣的名字来发音或看。

知道我在说什么吗？

例如，用 "Cheezious "代替 "cheesy"。你的创业公司名称不一定要在语法或句法上正确。它必须 "好看 "或听起来足够有趣，让人们记住。

做好你的研究



确保其他公司没有在使用这个名字。不幸的是，许多初创企业的创始人在选择初创企业名称之前忽视了研究。但如果你不小心，这可能会让你陷入困境。

你应该确保你的创业公司名称是独一无二的，并且没有注册的名称或商标存在。

为初创企业命名并不容易，因为你必须挑选一个与其他企业和品牌不同的名字。

许多品牌名称已经被人取走，你应该避免选择这些名称。

许多商业和商标法会使你和初创公司的法律问题。

在尽职调查之后，你应该注册你的商标名称。如果你忘记为你的初创企业、业务或品牌注册商标，其他人可以轻易地盗用你的名字。

测试它



询问朋友和家人对名字的意见。朋友和家人可能不是最好的法官，但他们可以毫不犹豫地告诉你他们的观点。每个人都有不同的生活经历和接触，每个人都会提供宝贵的见解。这就是为什么你应该对决定的创业公司或品牌名称进行测试。在正确的方向上采取这样的步骤，你的生意会越来越好。

相反，如果你不进行测试和试验就直接进入市场，你可能会失败。你将不得不经历市场上的困难和问题，这将是困难的。因此，在启动创业公司及其名称之前，尽可能多地消除问题是更好的。

获得专业帮助



如果你在选择正确的名字时遇到困难，可以考虑寻求专业帮助。自从互联网出现以来，寻求专业人士的帮助已经变得非常容易。因此，与其独自去进行这场冒险，不如尝试寻求一些帮助。

你可以用谷歌。

寻求你的创业伙伴的帮助。

你可以寻求有偿指导。

你如何想出一个创业公司的名字？



品牌名称不仅可以识别初创企业和企业；它们在与客户的联系中至关重要。它们提供了关于企业使命和价值观的暗示。你知道仅仅听到一个品牌的名字就会引起顾客的情感反应，而不是理性反应吗？这是因为任何名字的背景都是经过深思熟虑的。企业可以利用这个简单的三步公式来创造最好的品牌名称。

远离争论



争议对于任何初创企业或品牌都是致命的。不幸的是，许多企业依靠争议来达到营销目的，但这可能适得其反。你的品牌营销战略应该有争议的空间，但不应该围绕着它。命名过程应该集中在你的品牌使命和你所代表的东西上，而不是争议。成功的企业尽量避免争议，保持生产力，帮助他们的客户。你应该为你的品牌和它的命名复制这个成功的公式。

寻找商标问题



在选择名字之前，先看看是否有商标问题。如果这个名字已经注册了，你应该避免它。如果你不这样做，你将面临许多问题。例如，肯塔基炸鸡公司就因为商标问题而不得不改变其名称。肯塔基是一个州，要注册这样的名字，你必须支付大量的许可费。因此，这家提供美味餐点的公司不得不将其名称缩短为 "肯德基"。这个新名字也很短，对顾客来说更容易。

满足所有人的需求



在命名过程中，你不应该把你的顾客限制在一道菜、宗教、种族或地区。相反，在为你的品牌命名时，要考虑到满足所有人的需求。例如，肯德基将其名称缩减为肯德基的一个原因是其中存在 "炸鸡"。因此，在命名为肯德基的同时，他们试图迎合注重健康的人们。此外，他们取消了 "只卖鸡肉 "的标签。因此，在成为肯德基之后，人们可以在肯德基的特许经营店中想象到比鸡肉更多的东西。

初创企业的名字重要吗？



不可否认的是，第一印象很重要，尤其是在涉及到商业的时候。创业公司的名称可以决定成败，因此明智地选择是非常重要的。也就是说，这并不是名字的全部。一个好的名字不会使一个坏的企业成功，但一个坏的名字无疑会使一个好的企业沉没。因此，虽然名字是必不可少的，但它不是一切。首先要专注于建立一个伟大的企业，而名字将随之而来。

许多人认为，一个好的名字可以帮助企业从人群中脱颖而出。但是当涉及到初创企业时，一个响亮的名字真的很重要吗？一些专家说是的，一个聪明的名字可以成为成功上市和完全失败的区别。毕竟，一个好的名字可以帮助企业从竞争中脱颖而出，给潜在客户留下持久的印象。

其他人则认为，一个好的名字只是拼图的一部分--拥有强大的产品或服务远比拥有一个聪明的名字更关键。因此，最终要由每个创业公司来决定，一个时髦的名字是否值得投资。

什么是创业的好名字？



企业有分类。有些企业提供必需品，有些企业销售奢侈品，而有些企业则是以食品为主。我们不能将一种命名策略适用于所有业务类别。为了销售必需品和基本生活需求，你的创业公司命名过程必须关注大众的痛点。这样的产品每个人都会买，包括穷人和富人。因此，企业的命名策略也应该朝这个方向发展。

如果你的企业或品牌专注于奢侈品，其名称应吸引富人购买。它应该听起来很花哨，有异国情调，耐人寻味，以吸引那些不需要该产品，但因为有钱而应该购买的客户。此外，对于食品企业来说，命名策略应该是不同的。

你应该寻找一个能让大家都饿的名字。

或者吸引他们去吃。

例如，Cheezious、Coffee-Heaven和Burger King。

这样的名字听起来很好，很刺激，同时让听众立刻就想吃。

我应该用自己的名字来命名我的企业吗？



任何品牌的命名过程都是很棘手的。品牌拥有者往往倾向于使用他们的个人名字，然后完成命名工作。这样的做法有利也有弊。

企业围绕着你转

你的名字与企业紧密相连

你的名字成为一个品牌，很容易在伙伴关系中工作

人们知道你是做什么的

品牌背后有一个真实的个性或实际的实体

然而，你的个人行为会损害你的企业

你的Twitter帖子会影响品牌

你可能会失去你的个性

人们希望直接与你交谈，而不是与代表或雇员交谈

所以，命名方式没有好坏之分。命名过程是主观的，你应该根据你的计划来调整。

企业需要的应用程序与好名字的方式相同



今天，企业没有APP就无法生存。APP建设是企业成功的一个重要步骤。品牌必须创建应用程序，为他们提供一个独立的运营平台。应用程序不仅会使他们的工作变得更容易，而且还能蓬勃发展。

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