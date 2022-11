La scelta del nome giusto è fondamentale per il successo della vostra startup. Se lo scegliete bene, potete diventare un nome familiare, come Google e Microsoft. Se lo sbagliate, potreste perdervi nella confusione. Come scegliere il nome giusto? Come si fa a trovare il nome di una startup? Ecco una guida che vi aiuterà a scegliere il nome giusto per la vostra attività.

Indipendentemente dal settore in cui operate, il nome del vostro marchio è fondamentale e trovare un nome eccellente non è un compito facile. Il nome della vostra attività è fondamentale. Se state cercando un nome per la vostra startup, dovete conoscere il modo giusto per sceglierlo. Un buon nome può aiutare molto a far decollare la vostra startup. Pensate che una startup con un nome perfetto può aiutarvi a salire alla ribalta, a diventare globale e a far parlare di sé.

Scegliere il nome giusto per la vostra startup: Consigli utili

La scelta del nome perfetto per la vostra attività è una delle decisioni più importanti che prenderete. Il nome deve riflettere il vostro marchio e ciò che rappresentate. Deve essere facile da ricordare e da pronunciare. Ecco alcuni preziosi consigli per aiutarvi a scegliere il nome giusto per la vostra startup:

Mantenere la semplicità

Un nome semplice è facile da ricordare e da pronunciare. Quindi è bene che il nome della vostra startup sia facile da riconoscere e da ricordare. I nomi semplici delle startup sono utili anche quando si lancia una campagna pubblicitaria. Questi nomi occupano poco spazio, sono facili da leggere e da individuare e si fanno notare rapidamente.

Pertanto, dovreste evitare di scegliere nomi complessi o sconosciuti. È facile che questi nomi vengano dimenticati e trascurati. È meglio invece scegliere qualcosa di semplice, in modo che tutti possano collegarsi alla vostra startup. In questo modo la vostra startup guadagnerà slancio e si distinguerà dalle altre.

Rendilo significativo

I nomi semplici non sono sufficienti. Il nome della vostra startup deve riflettere il vostro marchio e ciò che rappresentate. Pertanto, sarebbe meglio se fosse semplice ma significativo. Anche se il nome è costituito da una sola parola o lettera, deve avere uno sfondo e un significato. La maggior parte delle startup risolve problemi e il nome della vostra startup dovrebbe riflettere una causa. Dovrebbe essere abbastanza significativo da attirare le persone e rappresentare davvero qualcosa. Questa causa può riguardare qualsiasi cosa, da un grave problema globale come la pulizia o il cambiamento climatico, a questioni minori come i vestiti divertenti o le opportunità di intrattenimento.

Mantenere il nome corto

Un nome più corto è più facile da ricordare. Il nome di una startup rappresenta l'intera idea della startup. Se le persone ricordano quel nome, ricorderanno la vostra startup. Quindi, il nome della startup è l'entità più importante della vostra startup. Un nome breve è anche facile da scrivere, leggere e animare. È possibile personalizzarlo rapidamente e creare loghi attraenti. Ecco perché è meglio evitare nomi di startup lunghi e confusi.

Rendilo unico

Un nome unico vi aiuterà a distinguervi dalla massa. Quando si sceglie il nome di una startup, l'ortografia non è fondamentale. Potete scegliere una parola semplice come "scrittore" e modificarla per renderla "Ryter". Quindi, unico non significa evitare parole semplici e brevi. Significa essere creativi e divertenti. Usate le vostre capacità creative e il brainstorming per trovare un nome divertente da pronunciare o da guardare.

Capite cosa intendo?

Per esempio, invece di "cheesy", usate "Cheezious". Il nome della vostra startup non deve essere grammaticalmente o sintatticamente corretto. Deve essere "bello" o suonare abbastanza interessante da essere ricordato.

Fate una ricerca

Assicuratevi che il nome non sia già utilizzato da un'altra azienda. Purtroppo, molti fondatori di startup ignorano la ricerca prima di scegliere il nome di una startup. Se non si sta attenti, si rischia di finire in guai seri.

Dovete assicurarvi che il nome della vostra startup sia unico e che non esistano nomi o marchi registrati.

Dare un nome a una startup non è facile perché bisogna scegliere un nome diverso da quello di altre aziende e marchi.

Molti nomi di marchi sono già stati presi e bisogna evitare di sceglierli.

Molte leggi sugli affari e sui marchi possono creare problemi legali per voi e per la startup.

Dopo la due diligence, dovrete registrare il nome del vostro marchio. Se dimenticate di registrare il marchio della vostra startup, della vostra azienda o del vostro marchio, altri possono facilmente rubare il vostro nome.

Testatelo

Chiedete ad amici e parenti la loro opinione sul nome. Amici e parenti potrebbero non essere i migliori giudici, ma possono dirvi la loro opinione senza esitazione. Ognuno di noi ha esperienze di vita e di esposizione diverse e tutti possono fornire indicazioni preziose. Ecco perché dovreste testare il nome della startup o del marchio che avete deciso. La vostra attività crescerà grazie a questi passi compiuti nella giusta direzione.

Al contrario, se vi lanciate direttamente sul mercato senza test e prove, potreste fallire. Dovrete affrontare le difficoltà e i problemi del mercato, il che sarà difficile. Quindi, è meglio eliminare il maggior numero possibile di problemi prima di lanciare la startup e il suo nome.

Chiedere l'aiuto di un professionista

Se avete difficoltà a scegliere il nome giusto, prendete in considerazione la possibilità di chiedere un aiuto professionale. Con l'avvento di Internet, cercare l'aiuto di professionisti è diventato molto più facile. Quindi, invece di affrontare questa avventura da soli, provate a chiedere aiuto.

Potete cercare su Google.

Chiedere l'aiuto dei vostri partner di startup.

Potete chiedere una consulenza a pagamento.

Come si fa a trovare un nome per la startup?

I nomi dei marchi non servono solo a identificare le startup e le imprese, ma sono fondamentali per entrare in contatto con i clienti. Forniscono indicazioni sulla missione e sui valori dell'azienda. Sapete che il semplice sentire il nome di un marchio provoca nei clienti reazioni emotive anziché razionali? Ciò è dovuto al background ben studiato di ogni nome. Le aziende possono utilizzare questa semplice formula in tre fasi per creare i migliori nomi di marchi.

State alla larga dalle polemiche

Le controversie sono fatali per qualsiasi startup o marchio. Purtroppo, molte aziende si affidano alle polemiche per scopi di marketing, ma questo può ritorcersi contro. La strategia di marketing del vostro marchio deve avere spazio per le controversie, ma non deve ruotare intorno ad esse. Il processo di naming dovrebbe concentrarsi sulla missione del marchio e su ciò che rappresenta, invece che sulle controversie. Le aziende di successo cercano di evitare le controversie, di rimanere produttive e di aiutare i propri clienti. Dovreste replicare questa formula di successo per il vostro marchio e il suo naming.

Cercare i problemi legati al marchio

Prima di scegliere un nome, verificate se ci sono problemi di marchio. Se il nome è già registrato, dovreste evitarlo. In caso contrario, dovrete affrontare molti problemi. Kentucky Fried Chicken, per esempio, ha dovuto cambiare nome per problemi di marchio. Il Kentucky è uno stato e per registrare un nome del genere è necessario pagare un'ingente tassa di licenza. Pertanto, l'azienda che offre pasti deliziosi ha dovuto abbreviare il suo nome in "KFC". Questo nuovo nome era anche breve e più semplice per i clienti.

Offrire un servizio a tutti

Durante il processo di denominazione non dovreste limitare i vostri clienti a un solo piatto, religione, etnia o regione. Al contrario, nel dare un nome al vostro marchio, pensate a soddisfare tutti. Ad esempio, uno dei motivi che ha spinto Kentucky Fried Chicken a ridurre il suo nome a KFC è stata la presenza di "Fried Chicken". Pertanto, nel dare il nome KFC, si è cercato di soddisfare le persone attente alla salute. Inoltre, hanno eliminato l'etichetta di "vendita di solo pollo". Quindi, dopo essere diventato KFC, le persone possono immaginare qualcosa di più del pollo in un franchising KFC.

I nomi delle startup sono importanti?



Non si può negare che la prima impressione conti, soprattutto quando si tratta di affari. Il nome di una startup può essere decisivo ed è essenziale sceglierlo con saggezza. Detto questo, non è tutta una questione di nome. Un ottimo nome non porterà al successo una cattiva impresa, ma un cattivo nome può indubbiamente affossare una buona impresa. Quindi, anche se il nome è essenziale, non è tutto. Concentratevi innanzitutto sulla costruzione di un'ottima attività, e il nome seguirà.

Molti credono che un grande nome possa aiutare un'azienda a distinguersi dalla massa. Ma quando si tratta di startup, un nome accattivante è davvero importante? Secondo alcuni esperti, sì: un nome intelligente può fare la differenza tra un lancio di successo e un flop totale. Dopo tutto, un buon nome può aiutare un'azienda a distinguersi dalla concorrenza e a fare un'impressione duratura sui potenziali clienti.

Altri sostengono che un ottimo nome è solo un pezzo del puzzle: è molto più importante avere un prodotto o un servizio forte che avere un nome intelligente. Quindi, alla fine, spetta a ogni singola startup decidere se un nome elegante vale l'investimento.

Quali sono i nomi giusti per avviare un'impresa?

Le imprese hanno delle categorie. Alcune imprese forniscono beni di prima necessità, altre vendono beni di lusso, altre ancora sono basate sul cibo. Non possiamo applicare un'unica strategia di denominazione a tutte le categorie di attività. Per vendere beni di prima necessità e requisiti di base della vita, il processo di denominazione della vostra startup deve concentrarsi sui punti dolenti delle masse. Questi prodotti sono acquistati da tutti, compresi i poveri e i ricchi. Pertanto, anche la strategia di naming aziendale deve essere orientata in questa direzione.

Se la vostra azienda o il vostro marchio si concentra su articoli di lusso, il suo nome deve invogliare i ricchi ad acquistarli. Dovrebbe suonare elegante, esotico e intrigante per attirare i clienti che non hanno bisogno del prodotto, ma che dovrebbero acquistarlo perché hanno i soldi. Inoltre, per le aziende alimentari, le strategie di denominazione devono essere diverse.

Si dovrebbe cercare un nome che faccia venire fame a tutti.

O che li attiri a mangiare.

Ad esempio, Cheezious, Coffee-Heaven e Burger King.

Questi nomi hanno un suono eccellente ed eccitante e fanno venire voglia al pubblico di mangiare all'istante.

Dovrei dare il mio nome alla mia azienda?

Il processo di denominazione di qualsiasi marchio è complicato. I proprietari dei marchi sono spesso tentati di usare i loro nomi personali e di chiudere la questione. Questo approccio ha dei pro e dei contro.

L'azienda ruota intorno a voi

Il vostro nome è profondamente associato all'azienda

Il vostro nome diventa un marchio, ed è facile lavorare in partnership

Le persone conoscono il vostro lavoro

Il marchio ha una personalità autentica o un'entità reale dietro di sé.

Tuttavia, le vostre azioni personali possono danneggiare l'azienda

I vostri post su Twitter possono influenzare il marchio

Potreste perdere la vostra individualità

Le persone si aspettano di parlare direttamente con voi invece che con un rappresentante o un dipendente.

Quindi, non esiste un approccio al nome buono o cattivo. Il processo di denominazione è soggettivo e va regolato in base ai propri piani.

Le aziende hanno bisogno di app come di buoni nomi

Oggi le aziende non possono sopravvivere senza un'app. La creazione di app è un passo essenziale per il successo delle aziende. I marchi devono creare app per disporre di una piattaforma separata per le operazioni. Le app non solo faciliteranno il loro lavoro, ma lo faranno anche prosperare.

In passato, creare app e costruire una piattaforma esclusiva era difficile. Tuttavia, ora è possibile creare applicazioni con pochi clic grazie ad AppMaster. Inoltre, non sono necessari codici lunghi e complessi per creare applicazioni. Al contrario, è possibile visitare facilmente AppMaster e creare una piattaforma per aumentare il coinvolgimento e le vendite.

AppMaster è una piattaforma senza codici che consente di creare un'applicazione per la vostra azienda. Inoltre, potrete disporre di un backend completo e potente per la vostra applicazione. La creazione di app attraverso AppMaster è più veloce ed economica rispetto ad altri metodi di creazione di app, perché utilizza una potente intelligenza artificiale.