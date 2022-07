Die Wahl des richtigen Namens ist entscheidend für den Erfolg Ihres Start-ups. Wenn Sie es richtig machen, können Sie ein bekannter Name werden, wie Google und Microsoft. Wenn Sie es falsch machen, könnten Sie in der Masse untergehen. Wie wählen Sie also den richtigen Namen? Wie finden Sie einen Namen für Ihr Start-up? Im Folgenden finden Sie einen Leitfaden, der Ihnen bei der Wahl des richtigen Namens für Ihr Unternehmen hilft.

Unabhängig davon, in welcher Branche Sie tätig sind, ist der neue Name Ihrer Marke von entscheidender Bedeutung, und die Suche nach einem guten Namen ist keine leichte Aufgabe. Der Name Ihres Unternehmens ist von entscheidender Bedeutung. Wenn Sie auf der Suche nach einem Namen für Ihr Start-up sind, müssen Sie wissen, wie Sie einen Namen richtig auswählen. Ein guter Name kann Ihrem Start-up sehr helfen, auf die Beine zu kommen. Denken Sie nur daran: Wenn Sie einen perfekten Namen für Ihr Start-up haben, kann er Ihnen helfen, bekannt zu werden, weltweit tätig zu werden und zum Stadtgespräch zu werden.

Die Wahl des richtigen Namens für Ihr Startup: Nützliche Tipps



Die Wahl des perfekten Namens für Ihr Unternehmen ist eine der wichtigsten Entscheidungen, die Sie treffen werden. Der Name sollte Ihre Marke und das, wofür Sie stehen, widerspiegeln. Er sollte leicht zu merken und auszusprechen sein. Hier sind einige wertvolle Tipps, die Ihnen bei der Wahl des richtigen Namens für Ihr Start-up helfen:

Bitte halten Sie ihn einfach



Ein einfacher Name ist leicht zu merken und auszusprechen. Es ist also gut, den Namen Ihres Start-ups so zu wählen, dass er leicht zu erkennen und zu merken ist. Einfache Startup-Namen sind auch von Vorteil, wenn Sie eine Werbekampagne starten. Solche Namen nehmen nicht viel Platz ein, sind leicht zu lesen und zu erkennen und werden schnell bekannt.

Daher sollten Sie es vermeiden, komplexe oder unbekannte Namen zu wählen. Solche Namen sind leicht zu vergessen und zu vernachlässigen. Stattdessen ist es besser, etwas Einfaches zu wählen, damit jeder eine Verbindung zu Ihrem Startup herstellen kann. Auf diese Weise wird Ihr Startup an Schwung gewinnen und sich von anderen abheben.

Machen Sie ihn aussagekräftig



Einfache Namen sind nicht genug. Der Name deines Start-ups sollte deine Marke und das, wofür du stehst, widerspiegeln. Daher wäre es am besten, wenn Sie ihn einfach, aber aussagekräftig gestalten. Selbst wenn der Name nur aus einem Wort oder Buchstaben besteht, sollte er einen Hintergrund und eine Bedeutung haben. Die meisten Startups lösen Probleme, und der Name Ihres Startups sollte ein Anliegen widerspiegeln. Er sollte aussagekräftig genug sein, um Menschen anzuziehen und wirklich für etwas stehen. Diese Sache oder dieses Anliegen kann alles sein, von einem schwerwiegenden globalen Problem wie Sauberkeit oder Klimawandel bis hin zu Kleinigkeiten wie flippigen Kleidern oder Unterhaltungsmöglichkeiten.

Halten Sie ihn kurz



Ein kürzerer Name ist leichter zu merken. Der Name eines Start-ups steht für die gesamte Idee des Unternehmens. Wenn sich die Leute an diesen Namen erinnern, werden sie sich auch an Ihr Startup erinnern. Der Name Ihres Start-ups ist also das wichtigste Element Ihres Start-ups. Ein kurzer Name ist außerdem leicht zu schreiben, zu lesen und zu animieren. Sie können ihn schnell anpassen und ein attraktives Logo für ihn entwerfen. Deshalb ist es besser, lange und verwirrende Namen für Ihr Startup zu vermeiden.

Machen Sie ihn einzigartig



Ein einzigartiger Name wird Ihnen helfen, sich von der Masse abzuheben. Bei der Auswahl eines Startup-Namens ist die Schreibweise nicht entscheidend. Sie können ein einfaches Wort wie "Writer" wählen und es in "Ryter" umwandeln. Einzigartig bedeutet also nicht, dass man einfache, kurze Wörter vermeiden sollte. Es bedeutet, kreativ zu sein und Spaß zu haben. Nutzen Sie Ihre kreativen Fähigkeiten und machen Sie ein Brainstorming, um sich einen Namen auszudenken, der Spaß macht, ausgesprochen oder betrachtet zu werden.

Verstehen Sie, was ich sagen will?

Verwenden Sie zum Beispiel "Cheezious" statt "Cheesy". Der Name Ihres Start-ups muss nicht grammatikalisch oder syntaktisch korrekt sein. Er muss nur "gut aussehen" oder interessant genug klingen, damit sich die Leute daran erinnern.

Recherchieren Sie



Stellen Sie sicher, dass der Name nicht bereits von einem anderen Unternehmen verwendet wird. Leider vernachlässigen viele Startup-Gründer die Recherche vor der Auswahl eines Startup-Namens. Wenn Sie nicht aufpassen, können Sie sich damit in Schwierigkeiten bringen.

Sie sollten sich vergewissern, dass Ihr Startup-Name einzigartig ist und dass es keinen eingetragenen Namen oder eine Marke gibt.

Es ist nicht einfach, einen Namen für ein Startup zu finden, denn Sie müssen einen anderen Namen als andere Unternehmen und Marken wählen.

Viele Markennamen sind bereits vergeben, und Sie sollten es vermeiden, diese Namen zu wählen.

Viele Unternehmens- und Markengesetze können für Sie und das Startup zu einem rechtlichen Problem werden.

Nach der Due-Diligence-Prüfung sollten Sie Ihren Markennamen registrieren lassen. Wenn Sie vergessen, Ihr Start-up, Ihr Unternehmen oder Ihre Marke schützen zu lassen, können andere Ihren Namen leicht stehlen.

Testen Sie es aus



Fragen Sie Freunde und Verwandte nach ihrer Meinung zu Ihrem Namen. Freunde und Verwandte sind vielleicht nicht die besten Beurteiler, aber sie können Ihnen ohne Zögern ihre Meinung sagen. Jeder hat andere Lebenserfahrungen und Erfahrungen, und jeder wird Ihnen wertvolle Hinweise geben. Deshalb sollten Sie den beschlossenen Startup- oder Markennamen ausprobieren. Ihr Unternehmen wird mit solchen Schritten in die richtige Richtung wachsen.

Wenn Sie dagegen ohne Tests und Versuche direkt auf den Markt gehen, können Sie scheitern. Sie müssen sich mit den Schwierigkeiten und Problemen des Marktes auseinandersetzen, was schwierig sein wird. Es ist also besser, so viele Probleme wie möglich zu beseitigen, bevor man das Startup und seinen Namen auf den Markt bringt.

Holen Sie sich professionelle Hilfe



Wenn Sie Probleme mit der Wahl des richtigen Namens haben, sollten Sie professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Seit den Anfängen des Internets ist es viel einfacher geworden, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Anstatt sich also allein auf dieses Abenteuer einzulassen, sollten Sie sich Hilfe suchen.

Sie können googeln.

Suchen Sie die Hilfe Ihrer Startup-Partner.

Sie können um bezahlte Beratung bitten.

Wie denkt man sich einen Namen für ein Startup aus?



Markennamen dienen nicht nur der Identifizierung von Start-ups und Unternehmen, sie sind auch wichtig, um mit Ihren Kunden in Kontakt zu treten. Sie geben Hinweise auf den Auftrag und die Werte des Unternehmens. Wussten Sie, dass das bloße Hören eines Markennamens bei Kunden eher emotionale als rationale Reaktionen auslöst? Das liegt an dem gut durchdachten Hintergrund eines jeden Namens. Unternehmen können diese einfache dreistufige Formel anwenden, um die besten Markennamen zu kreieren.

Halten Sie sich von Kontroversen fern



Kontroversen sind für jedes Start-up und jede Marke fatal. Leider verlassen sich viele Unternehmen zu Marketingzwecken auf Kontroversen, aber das kann nach hinten losgehen. Ihre Markenmarketingstrategie sollte Raum für Kontroversen bieten, sich aber nicht um sie drehen. Der Namensgebungsprozess sollte sich auf die Mission Ihrer Marke und das, wofür Sie stehen, konzentrieren und nicht auf Kontroversen. Erfolgreiche Unternehmen versuchen, Kontroversen zu vermeiden und produktiv zu bleiben und ihren Kunden zu helfen. Diese Erfolgsformel sollten Sie auch für Ihre Marke und deren Namensgebung übernehmen.

Achten Sie auf Markenrechtsprobleme



Bevor Sie einen Namen auswählen, prüfen Sie, ob er markenrechtlich geschützt ist. Wenn der Name bereits eingetragen ist, sollten Sie ihn vermeiden. Wenn Sie das nicht tun, werden Sie viele Probleme bekommen. Kentucky Fried Chicken zum Beispiel musste seinen Namen aufgrund von Markenrechtsproblemen ändern. Kentucky ist ein Staat, und um einen solchen Namen zu registrieren, muss man eine beträchtliche Lizenzgebühr zahlen. Deshalb musste das Unternehmen, das leckere Mahlzeiten anbietet, seinen Namen auf "KFC" verkürzen. Dieser neue Name war ebenfalls kurz und für die Kunden einfacher.

Auf alle eingehen



Sie sollten Ihre Kunden bei der Namensgebung nicht auf ein Gericht, eine Religion, eine Ethnie oder eine Region beschränken. Denken Sie stattdessen bei der Namensgebung Ihrer Marke daran, alle Menschen anzusprechen. Ein Grund für Kentucky Fried Chicken, seinen Namen auf KFC zu reduzieren, war zum Beispiel das Vorhandensein von "Fried Chicken" darin. Mit der Umbenennung in KFC wurde daher versucht, gesundheitsbewusste Menschen anzusprechen. Außerdem wurde das Etikett "nur Hähnchen verkaufen" entfernt. Nachdem KFC also zu KFC geworden ist, können sich die Menschen mehr als nur Hähnchen bei einem KFC-Franchiseunternehmen vorstellen.

Sind Startup-Namen wichtig?



Es ist unbestreitbar, dass der erste Eindruck zählt, besonders wenn es um Geschäfte geht. Der Name eines Start-ups kann entscheidend sein, und es ist wichtig, ihn mit Bedacht zu wählen. Allerdings geht es nicht nur um den Namen. Ein großartiger Name wird ein schlechtes Unternehmen nicht erfolgreich machen, aber ein schlechter Name kann zweifellos ein gutes Unternehmen untergehen lassen. Ein Name ist zwar wichtig, aber er ist nicht alles. Konzentrieren Sie sich in erster Linie darauf, ein großartiges Unternehmen aufzubauen, und der Name wird folgen.

Viele glauben, dass ein guter Name einem Unternehmen helfen kann, sich von der Masse abzuheben. Aber ist ein einprägsamer Name für ein Start-up wirklich wichtig? Einige Experten sind der Meinung, dass ein cleverer Name den Unterschied zwischen einem erfolgreichen Start und einem totalen Flop ausmachen kann. Schließlich kann ein guter Name einem Unternehmen helfen, sich von der Konkurrenz abzuheben und einen bleibenden Eindruck bei potenziellen Kunden zu hinterlassen.

Andere argumentieren, dass ein großartiger Name nur ein Teil des Puzzles ist - es ist viel wichtiger, ein starkes Produkt oder eine starke Dienstleistung zu haben als einen cleveren Namen. Letztendlich muss also jedes Startup selbst entscheiden, ob sich die Investition in einen pfiffigen Namen lohnt.

Was sind gute Namen für die Gründung eines Unternehmens?



Unternehmen haben Kategorien. Einige Unternehmen bieten Waren des täglichen Bedarfs an, andere verkaufen Luxusgüter, wieder andere sind auf Lebensmittel spezialisiert. Wir können nicht eine einzige Namensstrategie auf alle Geschäftskategorien anwenden. Wenn Sie Produkte des täglichen Bedarfs verkaufen wollen, müssen Sie sich bei der Namensgebung für Ihr Start-up auf die Probleme der breiten Masse konzentrieren. Solche Produkte werden von allen gekauft, auch von den Armen und den Reichen. Daher sollte auch die Strategie für die Namensgebung Ihres Unternehmens in diese Richtung gehen.

Wenn sich Ihr Unternehmen oder Ihre Marke auf Luxusartikel konzentriert, sollte der Name die Reichen dazu verleiten, sie zu kaufen. Er sollte ausgefallen, exotisch und faszinierend klingen, um Kunden anzuziehen, die das Produkt nicht brauchen, es aber kaufen sollten, weil sie das Geld dazu haben. Bei Lebensmittelunternehmen sollten die Strategien für die Namensgebung anders sein.

Sie sollten nach einem Namen suchen, der alle hungrig macht.

Oder sie zum Essen verführt.

Zum Beispiel: Cheezious, Coffee-Heaven und Burger King.

Solche Namen klingen exzellent und aufregend und wecken beim Publikum sofort die Lust auf Essen.

Sollte ich mein Unternehmen nach mir selbst benennen?



Der Namensfindungsprozess einer Marke ist knifflig. Markeninhaber sind oft versucht, ihre persönlichen Namen zu verwenden und mit der Namensgebung fertig zu werden. Ein solcher Ansatz hat sowohl Vor- als auch Nachteile.

Das Unternehmen dreht sich um Sie

Ihr Name ist eng mit dem Unternehmen verbunden

Ihr Name wird zu einer Marke, und es ist einfach, mit Partnern zusammenzuarbeiten

Die Menschen wissen, was Sie tun

Hinter der Marke steht eine authentische Persönlichkeit oder ein tatsächliches Unternehmen.

Ihre persönlichen Handlungen können jedoch Ihrem Unternehmen schaden

Ihre Twitter-Beiträge können sich auf die Marke auswirken

Sie können Ihre Individualität verlieren

Die Leute erwarten, dass sie direkt mit Ihnen sprechen und nicht mit einem Vertreter oder Mitarbeiter.

Es gibt also keinen guten oder schlechten Ansatz für die Namensgebung. Der Namensgebungsprozess ist subjektiv, und Sie sollten ihn entsprechend Ihren Plänen anpassen.

Unternehmen brauchen Apps genauso wie gute Namen



Heutzutage können Unternehmen ohne eine App nicht überleben. Die Entwicklung von Apps ist ein wesentlicher Schritt für den Erfolg von Unternehmen. Marken müssen Apps erstellen, um ihnen eine eigene Plattform für ihre Aktivitäten zu bieten. Apps werden nicht nur ihre Arbeit erleichtern, sondern auch ihren Erfolg fördern.

Früher war es schwierig, Apps zu erstellen und eine exklusive Plattform aufzubauen. Mit AppMaster können Sie jetzt jedoch mit wenigen Klicks Apps erstellen. Außerdem sind keine langen und komplexen Codes erforderlich, um Apps zu erstellen. Stattdessen können Sie einfach AppMaster besuchen und eine Plattform aufbauen, die Ihr Engagement und Ihre Umsätze steigert.

AppMaster ist eine No-Code-Plattform, auf der Sie eine App für Ihr Unternehmen erstellen können. Sie erhalten auch ein komplettes, leistungsstarkes Backend für Ihre App. Die Erstellung von Apps über AppMaster ist schneller und kostengünstiger als andere Methoden zur App-Erstellung, da es eine leistungsstarke KI nutzt.