Low-Code Uygulama Geliştirme Nedir?

Düşük kodlu uygulama geliştirme, geliştiricilerin görsel geliştirme araçlarını kullanarak minimum manuel programlamayla uygulamaları tasarlamasına ve yapılandırmasına olanak tanıyan bir yazılım geliştirme yaklaşımıdır. low-code metodolojisi, önceden oluşturulmuş bileşenlere, görsel düzenleyicilere ve sürükle ve bırak işlevine dayanır ve geleneksel elle kodlama teknikleriyle ilişkili zamanı ve karmaşıklığı önemli ölçüde azaltır.

Bu yaklaşım, işletmelerin geliştirme sürecini hızlandırarak hızla değişen gereksinimlere ve taleplere yanıt vermesini sağlar ve yüksek kaliteli, ölçeklenebilir uygulamaları geleneksel programlama yöntemlerinin kullanacağı süreden çok daha kısa sürede sunmayı kolaylaştırır.

Düşük Kodlu Platformların Yükselişi

İşletmeler maliyetleri düşürürken sürekli olarak çevikliklerini ve esnekliklerini artırmanın yollarını ararken, low-code platformlar önemli ölçüde popülerlik kazandı. Bu platformlar, geliştiricilerin el ile kod yazmaya kapsamlı kaynaklar ayırmadan uygulamalar oluşturabilecekleri bir ortam sunar. Low-code platformlar, işletmelerin pazar değişikliklerine ve müşteri beklentilerine daha hızlı ve verimli bir şekilde yanıt vermesine yardımcı olma yetenekleri nedeniyle çeşitli sektörlerde dikkatleri üzerine çekmiştir.

Hızlı yenilik ve dijital dönüşüm ihtiyacı, kuruluşları finans, sağlık, perakende ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde low-code geliştirme araçlarını benimsemeye yöneltti. Piyasadaki önde gelen kodsuz platformlardan biri, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik no-code bir araç olan AppMaster'dır .

2020'de kurulan AppMaster, kullanıcıların görsel olarak veri modelleri oluşturmasına, İş Süreçleri aracılığıyla iş mantığı tasarlamasına, REST API endpoints oluşturmasına ve daha fazlasına olanak tanıyarak daha hızlı, daha verimli uygulama geliştirmeye olanak tanır. Geliştiriciler, AppMaster görsel olarak tümleşik geliştirme ortamından (IDE) yararlanarak, yeni uygulamalar oluşturmak, test etmek ve dağıtmak için harcanan zamanı ve çabayı önemli ölçüde azaltabilir.

Low-Code ile Hızlandırılmış Uygulama Geliştirmenin Faydaları

Low-code uygulama oluşturma çabalarını düzene sokmak isteyen işletmelere ve BT ekiplerine bir dizi dikkate değer avantaj sunarak yazılım geliştirme sürecinde devrim yarattı. low-code platformlar kullanarak hızlandırılmış uygulama geliştirmenin en önemli avantajlarından bazıları şunlardır:

Daha Hızlı Teslimat Süreleri

Low-code geliştiricilerin önceden oluşturulmuş bileşenleri ve görsel düzenleyicileri kullanarak çözümler oluşturmasına, test etmesine ve dağıtmasına olanak tanıyarak uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmasına olanak tanır. Bu, bir uygulamayı pazara sürmek için gereken süreyi büyük ölçüde azaltabilir ve işletmelerin müşteri ihtiyaçlarına ve pazar taleplerine zamanında yanıt vermesine olanak tanır.

Azaltılmış Geliştirme Maliyetleri

low-code, geliştiriciler uygulamaları daha verimli bir şekilde oluşturabilir ve bu da geliştirme maliyetlerini düşürür . low-code teknolojisinin sağladığı basitleştirilmiş geliştirme süreci, daha az kaynak gerektirir ve bu da yazılım geliştirme ve bakım giderlerinin düşmesi anlamına gelir.

Artırılmış Esneklik ve Çeviklik

Low-code geliştirme platformları, işletmelerin değişen gereksinimleri ve talepleri daha etkin bir şekilde yönetmesine olanak tanıyan esnek, uyarlanabilir bir yaklaşım sunar. low-code platformlarda geliştirilen uygulamaları değiştirme veya güncelleme kolaylığı, kuruluşlara sürekli gelişen bir pazarda çevik kalma yeteneği verir.

BT ve İş Ekipleri Arasında Geliştirilmiş İşbirliği

Teknik geliştirme ve iş gereksinimleri dünyalarını birleştirmek zor olabilir. Bununla birlikte, Low-code platformlar, ortak bir uygulama geliştirme anlayışını teşvik eden görsel olarak sezgisel bir ortam sağlayarak BT ve iş ekipleri arasındaki işbirliğini teşvik eder. Bu gelişmiş işbirliği, uygulama özelliklerinin iş hedefleriyle daha iyi uyum sağlamasına yol açabilir.

Ölçeklenebilirlik ve Entegrasyon

Low-code platformlar, yalnızca uygulamaları hızlı bir şekilde geliştirmek için değil, aynı zamanda ölçeklenebilir olmalarını ve diğer sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre olmalarını sağlamak için yetenekler sağlar. İşletmeler, low-code bir yaklaşım kullanarak, mevcut sistemleri ve altyapılarıyla kesintisiz iletişimi sürdürürken kendi özel ihtiyaçlarını karşılayan uygulamalar tasarlayabilir.

Vatandaş Geliştiricileri Güçlendirmek

Low-code platformlar, genellikle vatandaş geliştiriciler olarak anılan teknik olmayan kullanıcıların işlevsel, kullanışlı uygulamalar oluşturmasına izin vererek uygulama geliştirme sürecini demokratikleştirir. Bu, kuruluşların daha geniş bir çalışan yelpazesinin yaratıcılığından ve problem çözme becerilerinden faydalanmalarını sağlayarak şirket genelinde yenilikçiliği ve işbirliğini teşvik eder.

low-code uygulama geliştirmeyi benimsemek, her büyüklükteki kuruluş için bir avantajlar dünyasının kilidini açabilir. İşletmeler, AppMaster gibi bir platforma yatırım yaparak, uygulama geliştirme zaman çizelgelerini hızlandırmak ve inovasyonu daha hızlı ilerletmek için düşük kodlu/ no-code tüm potansiyelinden yararlanabilir.

Kuruluşunuzda Low-Code Uygulamaya Yönelik En İyi Uygulamalar

Kuruluşunuzda low-code platformlar uygulamak, özenli planlama, yürütme ve izleme gerektirir. Aşağıda, süreci kolaylaştırmanıza ve low-code benimsemesinden elde edilen kazanımları en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olacak bazı en iyi uygulamalar verilmiştir:

Net hedefler ve gereksinimler belirleyin: Proje gereksinimlerinizi ve beklenen sonuçları tanımlayarak başlayın. Çözmek istediğiniz belirli iş sorunlarını, kuruluşunuzun ne tür uygulamalara ihtiyaç duyduğunu ve dahil edilmesi gereken temel özellikleri tanımlayın. Bu hedefleri ve gereksinimleri belirlemek, en uygun low-code platformu seçmenize ve başarılı bir uygulama için sağlam bir temel oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Doğru low-code platformu seçin: Farklı low-code platformları kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarına, teknik uzmanlığına ve bütçesine göre değerlendirin. Platform işlevselliği, kullanım kolaylığı, entegrasyon yetenekleri, güvenlik, ölçeklenebilirlik ve farklı cihazlar için destek (örn. web ve mobil) gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Personel eğitimine yatırım yapın: Teknik altyapıları ne olursa olsun, ekibinizin seçilen low-code platformu etkin bir şekilde kullanmak ve yönetmek için uygun eğitime ihtiyacı olacaktır. low-code girişimlerinizin başarılı olmasını sağlamak için uygun eğitim kaynaklarına yatırım yapın ve sürekli eğitim sağlayın. low-code platform satıcınız veya topluluğunuz tarafından sağlanan destek ve kaynaklardan da yararlanabilirsiniz. BT ve iş ekipleri arasında işbirliğini teşvik edin: Low-code her iki grubun da uygulama geliştirmeye katkıda bulunmasını sağlayarak BT ve iş rolleri arasındaki boşluğu doldurmaya yardımcı olur. BT uzmanları ve iş paydaşları arasında işbirliğini ve iletişimi teşvik eden, işlevler arası güçlü bir ekip oluşturun. Bu yaklaşım, geleneksel siloları yıkmaya yardımcı olabilir ve daha özel, kullanıcı odaklı uygulamalarla sonuçlanabilir. Yönetişime dikkat edin: Herhangi bir yazılım geliştirme sürecinde olduğu gibi, low-code projeleriniz için net bir yönetişim yapısı oluşturmak ve sürdürmek çok önemlidir. Bu, kuruluşunuzun standartlarını ve gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için rolleri ve sorumlulukları tanımlamayı, onay iş akışlarını kurmayı ve uygulama performansını izlemeyi içerir. Sürekli iyileştirme zihniyetini benimseyin: low-code uygulamalarınızı dağıtıldıktan sonra bile yinelemeye ve geliştirmeye devam edin. Kullanıcılardan gelen geri bildirimleri sürekli olarak analiz etmek ve uygulamalarınızı buna göre ayarlamak, uygulamalarınızın kuruluşunuzun değişen ihtiyaçlarına hizmet etmeye devam etmesini sağlayacaktır. low-code platformunuzu düzenli olarak güncellemek ve bakımını yapmak, teknik borcun önlenmesine ve uygulamalarınızın en iyi şekilde çalışmasına yardımcı olabilir.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Doğru Düşük Kodlu Platformu Seçme

Mevcut çok sayıda low-code platformla, kuruluşunuz için doğru olanı seçmek zorlu bir görev olabilir. Bir karar vermeden önce birkaç faktörü göz önünde bulundurmak önemlidir. İhtiyaçlarınız için doğru low-code platformu seçerken değerlendirmeniz gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

İşlevsellik ve özellikler: Platformun sunduğu özellikleri gözden geçirin ve bunların proje gereksinimleriniz ve hedeflerinizle uyumlu olduğundan emin olun. Bu, istediğiniz uygulamaları oluşturmak için gerekli olan belirli bileşenleri, şablonları ve araçları içerir. Platformun karmaşık görevleri basitleştirip basitleştirmediğini ve otomasyon ve yeniden kullanılabilir bileşenler aracılığıyla verimliliği artırıp artırmadığını kontrol edin. Entegrasyon yetenekleri: low-code platformun mevcut BT altyapınız ve veritabanları, API'ler ve üçüncü taraf uygulamaları gibi harici sistemlerle ne kadar kolay entegre olduğunu düşünün. Platform, yeteneklerini genişletmek ve maliyetli geçici çözümler veya özel geliştirmelerden kaçınmak için sorunsuz entegrasyonu desteklemelidir. Kullanıcı deneyimi: Platformun kullanıcı arayüzünü ve genel kullanım kolaylığını değerlendirin. Birincil amaç, teknik olmayan kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde uygulama oluşturmasını sağlamak olduğundan, kullanıcı dostu olma low-code benimseme için kritik öneme sahiptir. Platform, derin programlama uzmanlığı gerektirmeyen görsel, drag-and-drop ortamı sağlamalıdır. Ölçeklenebilirlik ve performans: Kuruluşunuzun büyümesine ve artan iş yüklerine uyum sağlamak için ölçeklenebilen low-code bir platform seçin. Ek olarak, platformun, kullanıcı deneyiminden veya kararlılığından ödün vermeden yüksek düzeyde trafiği yönetme yeteneği gibi performans yeteneklerini göz önünde bulundurun. Güvenlik: Platform, kuruluşunuzun standartlarına ve geçerli düzenlemelere uygun güçlü güvenlik özellikleri sağlamalıdır. Buna veri koruma, güvenli kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizmaları ve güvenlik açığı yönetimi işlevleri dahildir. Topluluk ve destek: Platformu benimserken bekleyebileceğiniz topluluk ve satıcı desteğinin düzeyini değerlendirin. Güçlü bir geliştirici topluluğu, yardıma erişebileceğiniz, bilgi paylaşabileceğiniz ve öğreticiler ve belgeler gibi kaynaklar bulabileceğiniz aktif bir ekosistemi gösterir. Seçtiğiniz platform, karşılaşabileceğiniz teknik zorlukların üstesinden gelmek için güvenilir müşteri desteği de sunmalıdır.

AppMaster, yeni başlayanlardan işletmelere kadar çok çeşitli müşteri ihtiyaçlarına göre uyarlanmış kapsamlı özellikler ve araçlar sunan güçlü bir no-code platformdur. 60.000'den fazla kullanıcı ve G2'den bir dizi prestijli ödül ile AppMaster, uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmak ve dağıtmak isteyen kuruluşlar için mükemmel bir seçimdir. Çok yönlü görsel uygulama geliştirme ortamı, hem geliştiriciler hem de kullanıcılar için sorunsuz bir deneyim sağlayarak arka uç, web ve mobil uygulamalara hitap eder. Kapsamlı entegrasyon yetenekleri, birinci sınıf performans, ölçeklenebilirlik ve güvenlik dahil olmak üzere güçlü özellikleri göz önüne alındığında, AppMaster şüphesiz dikkate değer en üst düzey no-code bir platformdur.