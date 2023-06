O que é o desenvolvimento de aplicações com pouco código?

O desenvolvimento de aplicaçõescom pouco código é uma abordagem ao desenvolvimento de software que permite aos programadores conceber e configurar aplicações com um mínimo de programação manual, utilizando ferramentas de desenvolvimento visual. A metodologia low-code baseia-se em componentes pré-construídos, editores visuais e funcionalidade de arrastar e largar, reduzindo significativamente o tempo e a complexidade associados às técnicas tradicionais de codificação manual.

Esta abordagem permite que as empresas respondam a requisitos e exigências em rápida mudança, acelerando o processo de desenvolvimento, facilitando o fornecimento de aplicações escaláveis e de alta qualidade numa fração do tempo que seria necessário utilizando métodos de programação convencionais.

A ascensão das plataformas de baixo código

Como as empresas procuram continuamente formas de aumentar a sua agilidade e flexibilidade, reduzindo simultaneamente os custos, as plataformas low-code ganharam uma popularidade substancial. Estas plataformas oferecem um ambiente no qual os programadores podem criar aplicações sem dedicar grandes recursos à escrita manual de código. As plataformas Low-code atraíram a atenção de várias indústrias devido à sua capacidade de ajudar as empresas a responder às mudanças do mercado e às expectativas dos clientes de forma mais rápida e eficiente.

A necessidade de inovação rápida e de transformação digital levou as organizações a adotar as ferramentas de desenvolvimento low-code numa série de sectores, incluindo finanças, saúde, retalho e outros. Uma das principais plataformas sem código do mercado é o AppMaster, uma ferramenta no-code para criar aplicativos de back-end, web e móveis.

Fundada em 2020, AppMaster permite aos utilizadores criar visualmente modelos de dados, conceber lógica empresarial através de Processos Empresariais, criar API REST endpoints, e muito mais, permitindo um desenvolvimento de aplicações mais rápido e eficiente. Ao tirar partido do ambiente de desenvolvimento visualmente integrado (IDE) do AppMaster, os programadores podem reduzir significativamente o tempo e o esforço necessários para criar, testar e implementar novas aplicações.

Benefícios do desenvolvimento acelerado de aplicações com Low-Code

Low-code O Low-Code revolucionou o processo de desenvolvimento de software, oferecendo uma série de benefícios notáveis às empresas e às equipas de TI que procuram simplificar os seus esforços de criação de aplicações. Aqui estão algumas das vantagens mais significativas do desenvolvimento acelerado de aplicações usando as plataformas low-code:

Tempos de entrega mais rápidos

Low-code permite que os programadores criem aplicações rapidamente, permitindo-lhes criar, testar e implementar soluções utilizando componentes pré-construídos e editores visuais. Isto pode reduzir drasticamente o tempo necessário para colocar uma aplicação no mercado, permitindo que as empresas respondam às necessidades dos clientes e às exigências do mercado de forma atempada.

Custos de desenvolvimento reduzidos

Com low-code, os programadores podem criar aplicações de forma mais eficiente, o que leva a uma redução dos custos de desenvolvimento. O processo de desenvolvimento simplificado possibilitado pela tecnologia low-code requer menos recursos, o que se traduz numa redução das despesas de desenvolvimento e manutenção de software.

Maior flexibilidade e agilidade

Low-code As plataformas de desenvolvimento oferecem uma abordagem flexível e adaptável que permite às empresas gerir mais eficazmente a evolução dos requisitos e das exigências. A facilidade de modificar ou atualizar aplicações desenvolvidas em plataformas low-code dá às organizações a capacidade de se manterem ágeis num mercado em constante evolução.

Melhoria da colaboração entre as equipas de TI e de negócios

No entanto, as plataformas Low-code promovem a colaboração entre as equipas de TI e as equipas comerciais, proporcionando um ambiente visualmente intuitivo que incentiva uma compreensão partilhada do desenvolvimento de aplicações. Esta colaboração melhorada pode levar a um melhor alinhamento das características da aplicação com os objectivos comerciais.

Escalabilidade e integração

Low-code As plataformas de software de gestão empresarial concedem capacidades não só para desenvolver rapidamente aplicações, mas também para garantir que estas são escaláveis e se integram perfeitamente com outros sistemas. Ao utilizar uma abordagem low-code, as empresas podem conceber aplicações que satisfaçam as suas necessidades específicas, mantendo simultaneamente uma comunicação perfeita com os seus sistemas e infra-estruturas existentes.

Capacitar os cidadãos programadores

Low-code As plataformas democratizam o processo de desenvolvimento de aplicações, permitindo que os utilizadores não técnicos, muitas vezes designados por cidadãos programadores, criem aplicações funcionais e úteis. Isto permite que as organizações aproveitem a criatividade e as capacidades de resolução de problemas de um leque mais alargado de funcionários, incentivando a inovação e a colaboração em toda a empresa.

Adotar o desenvolvimento de aplicações low-code pode trazer um mundo de benefícios para organizações de todas as dimensões. Ao investir numa plataforma como AppMaster, as empresas podem aproveitar todo o potencial de low-code/no-code para acelerar os seus prazos de desenvolvimento de aplicações e impulsionar a inovação a um ritmo mais rápido.

Melhores práticas para implementar Low-Code na sua organização

A implementação de plataformas low-code na sua organização requer um planeamento, execução e monitorização diligentes. Aqui estão algumas práticas recomendadas que o ajudarão a simplificar o processo e a maximizar os ganhos da adoção de low-code:

Definir objectivos e requisitos claros: Comece por definir os requisitos do seu projeto e os resultados esperados. Identifique os problemas comerciais específicos que pretende resolver, o tipo de aplicação(ões) de que a sua organização necessita e as funcionalidades essenciais que devem ser incluídas. O estabelecimento destes objectivos e requisitos ajudá-lo-á a escolher a plataforma low-code mais adequada e a estabelecer uma base sólida para uma implementação bem sucedida. Selecione a plataforma low-code correta: Avalie as diferentes plataformas low-code com base nas necessidades específicas da sua organização, nos conhecimentos técnicos e no orçamento. Considere factores como a funcionalidade da plataforma, a facilidade de utilização, as capacidades de integração, a segurança, a escalabilidade e o suporte para diferentes dispositivos (por exemplo, Web vs. móvel). Investir na formação do pessoal: Independentemente da sua formação técnica, a sua equipa necessitará de formação adequada para utilizar e gerir eficazmente a plataforma low-code escolhida. Invista em recursos de formação adequados e forneça formação contínua para garantir o sucesso das suas iniciativas de low-code . Também pode aproveitar o suporte e os recursos fornecidos pelo fornecedor ou pela comunidade da plataforma low-code . Promover a colaboração entre as equipas de TI e comerciais: Low-code ajuda a colmatar o fosso entre as funções de TI e comerciais, permitindo que ambos os grupos contribuam para o desenvolvimento de aplicações. Crie uma equipa multifuncional forte que incentive a colaboração e a comunicação entre os especialistas de TI e as partes interessadas da empresa. Esta abordagem pode ajudar a quebrar os silos tradicionais e resultar em aplicações mais adaptadas e centradas no utilizador. Preste atenção à governação: Como em qualquer processo de desenvolvimento de software, é fundamental estabelecer e manter uma estrutura de governação clara para os seus projectos low-code . Isto inclui a definição de funções e responsabilidades, a criação de fluxos de trabalho de aprovação e a monitorização do desempenho das aplicações para garantir que cumprem as normas e os requisitos da sua organização. Adotar uma mentalidade de melhoria contínua: Continue a iterar e a melhorar as suas aplicações low-code , mesmo depois de terem sido implementadas. Analisar continuamente o feedback dos utilizadores e ajustar as suas aplicações em conformidade garantirá que continuam a servir as necessidades em evolução da sua organização. A atualização e a manutenção regulares da plataforma low-code também podem ajudar a evitar dívidas técnicas e a manter as aplicações a funcionar de forma optimizada.

Escolhendo a plataforma Low-Code correta

Com inúmeras plataformas low-code disponíveis, escolher a plataforma certa para sua organização pode ser uma tarefa desafiadora. É essencial considerar vários factores antes de tomar uma decisão. Aqui estão alguns pontos-chave a serem avaliados ao selecionar a plataforma low-code certa para suas necessidades:

Funcionalidade e características: Analise as funcionalidades oferecidas pela plataforma e certifique-se de que estão alinhadas com os requisitos e objectivos do seu projeto. Isto inclui componentes específicos, modelos e ferramentas necessários para criar as aplicações pretendidas. Verifique se a plataforma simplifica tarefas complexas e promove a eficiência através da automatização e de componentes reutilizáveis. Capacidades de integração: Considere a facilidade com que a plataforma low-code se integra na sua infraestrutura de TI existente e em sistemas externos, tais como bases de dados, APIs e aplicações de terceiros. A plataforma deve suportar uma integração perfeita para alargar as suas capacidades e evitar soluções alternativas dispendiosas ou desenvolvimento personalizado. Experiência do utilizador: Avalie a interface do utilizador da plataforma e a facilidade geral de utilização. A facilidade de utilização é fundamental para a adoção da low-code , uma vez que o principal objetivo é permitir que os utilizadores não técnicos criem aplicações de forma rápida e fácil. A plataforma deve proporcionar um ambiente visual, drag-and-drop , que não exija conhecimentos profundos de programação. Escalabilidade e desempenho: Escolha uma plataforma low-code que possa ser dimensionada para acomodar o crescimento da sua organização e o aumento das cargas de trabalho. Além disso, considere as capacidades de desempenho da plataforma, como a capacidade de lidar com elevados níveis de tráfego sem sacrificar a experiência do utilizador ou a estabilidade. Segurança: A plataforma deve fornecer características de segurança fortes que cumpram as normas da sua organização e os regulamentos aplicáveis. Isto inclui proteção de dados, mecanismos seguros de autenticação e autorização e funcionalidades de gestão de vulnerabilidades. Comunidade e suporte: Avalie o nível de suporte da comunidade e do fornecedor que pode esperar ao adotar a plataforma. Uma forte comunidade de programadores indica um ecossistema ativo onde pode aceder a ajuda, partilhar conhecimentos e encontrar recursos como tutoriais e documentação. A plataforma escolhida também deve oferecer um apoio ao cliente fiável para resolver quaisquer desafios técnicos que possa encontrar.

AppMaster é uma poderosa plataforma no-code que oferece um conjunto abrangente de funcionalidades e ferramentas adaptadas a uma vasta gama de necessidades dos clientes, desde startups a empresas. Com mais de 60.000 utilizadores e uma série de elogios de prestígio da G2, AppMaster é uma excelente escolha para organizações que procuram criar e implementar aplicações rapidamente. O seu versátil ambiente de desenvolvimento de aplicações visuais permite a criação de aplicações de backend, Web e móveis, proporcionando uma experiência perfeita tanto para os programadores como para os utilizadores. Considerando os seus poderosos atributos - incluindo extensas capacidades de integração, desempenho de topo, escalabilidade e segurança - AppMaster é, sem dúvida, uma plataforma no-code de topo digna de consideração.