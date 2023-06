Che cos'è lo sviluppo di applicazioni low-code?

Lo sviluppo di applicazionilow-code è un approccio allo sviluppo del software che consente agli sviluppatori di progettare e configurare applicazioni con una programmazione manuale minima, utilizzando strumenti di sviluppo visivi. La metodologia low-code si basa su componenti precostituiti, editor visivi e funzionalità drag-and-drop, riducendo in modo significativo il tempo e la complessità associati alle tradizionali tecniche di codifica manuale.

Questo approccio consente alle aziende di rispondere a requisiti e richieste in rapida evoluzione, accelerando il processo di sviluppo e facilitando la realizzazione di applicazioni scalabili e di alta qualità in una frazione del tempo necessario per utilizzare i metodi di programmazione tradizionali.

L'ascesa delle piattaforme Low-Code

Poiché le aziende sono alla continua ricerca di modi per aumentare l'agilità e la flessibilità, riducendo al contempo i costi, le piattaforme low-code hanno guadagnato una notevole popolarità. Queste piattaforme offrono un ambiente in cui gli sviluppatori possono creare applicazioni senza dedicare grandi risorse alla scrittura manuale del codice. Low-code piattaforme hanno attirato l'attenzione in diversi settori per la loro capacità di aiutare le aziende a rispondere ai cambiamenti del mercato e alle aspettative dei clienti in modo più rapido ed efficiente.

La necessità di una rapida innovazione e trasformazione digitale ha spinto le organizzazioni ad adottare gli strumenti di sviluppo di low-code in diversi settori, tra cui finanza, sanità, vendita al dettaglio e altri ancora. Una delle principali piattaforme no-code sul mercato è AppMaster, uno strumento no-code per la creazione di applicazioni backend, web e mobili.

Fondata nel 2020, AppMaster consente agli utenti di creare visivamente modelli di dati, progettare la logica aziendale attraverso i processi aziendali, creare API REST endpoints e altro ancora, consentendo uno sviluppo di applicazioni più rapido ed efficiente. Sfruttando l'ambiente di sviluppo integrato (IDE) di AppMaster, gli sviluppatori possono ridurre significativamente il tempo e l'impegno necessari per creare, testare e distribuire nuove applicazioni.

I vantaggi dello sviluppo accelerato di applicazioni con Low-Code

Low-code ha rivoluzionato il processo di sviluppo del software, offrendo una serie di vantaggi notevoli alle aziende e ai team IT che desiderano semplificare le attività di creazione delle applicazioni. Ecco alcuni dei vantaggi più significativi dello sviluppo accelerato di applicazioni con le piattaforme low-code:

Tempi di consegna più rapidi

Low-code permette agli sviluppatori di creare applicazioni in tempi rapidi, consentendo loro di costruire, testare e distribuire soluzioni utilizzando componenti precostituiti ed editor visuali. Ciò può ridurre drasticamente il tempo necessario per portare un'applicazione sul mercato, consentendo alle aziende di rispondere tempestivamente alle esigenze dei clienti e alle richieste del mercato.

Riduzione dei costi di sviluppo

Con low-code gli sviluppatori possono creare applicazioni in modo più efficiente, riducendo i costi di sviluppo. Il processo di sviluppo semplificato consentito dalla tecnologia low-code richiede meno risorse, il che si traduce in una riduzione delle spese per lo sviluppo e la manutenzione del software.

Maggiore flessibilità e agilità

Low-code Le piattaforme di sviluppo offrono un approccio flessibile e adattabile che consente alle aziende di gestire in modo più efficace i requisiti e le richieste in continua evoluzione. La facilità di modificare o aggiornare le applicazioni sviluppate sulle piattaforme low-code offre alle organizzazioni la possibilità di rimanere agili in un mercato in costante evoluzione.

Miglioramento della collaborazione tra team IT e aziendali

La fusione dei mondi dello sviluppo tecnico e dei requisiti aziendali può essere impegnativa. Le piattaforme Low-code, tuttavia, favoriscono la collaborazione tra i team IT e aziendali, fornendo un ambiente visivamente intuitivo che incoraggia una comprensione condivisa dello sviluppo delle applicazioni. Questa migliore collaborazione può portare a un migliore allineamento delle funzionalità dell'applicazione con gli obiettivi aziendali.

Scalabilità e integrazione

Low-code Le piattaforme garantiscono capacità non solo di sviluppare rapidamente le applicazioni, ma anche di assicurarne la scalabilità e la perfetta integrazione con altri sistemi. Utilizzando un approccio low-code, le aziende possono progettare applicazioni che soddisfano le loro esigenze specifiche, pur mantenendo una comunicazione continua con i sistemi e le infrastrutture esistenti.

Dare potere ai cittadini sviluppatori

Low-code Le piattaforme democratizzano il processo di sviluppo delle applicazioni, consentendo agli utenti non tecnici, spesso chiamati citizen developer, di creare applicazioni funzionali e utili. In questo modo le organizzazioni possono attingere alla creatività e alle capacità di risoluzione dei problemi di un numero maggiore di dipendenti, incoraggiando l'innovazione e la collaborazione all'interno dell'azienda.

Lo sviluppo di applicazioni su low-code può portare a un mondo di vantaggi per le organizzazioni di tutte le dimensioni. Investendo in una piattaforma come AppMaster, le aziende possono sfruttare tutto il potenziale del low-code/no-code per accelerare i tempi di sviluppo delle applicazioni e promuovere l'innovazione a un ritmo più veloce.

Le migliori pratiche per l'implementazione del low-code nella vostra organizzazione

L'implementazione delle piattaforme low-code nella vostra organizzazione richiede una pianificazione, un'esecuzione e un monitoraggio diligenti. Ecco alcune best practice che vi aiuteranno a semplificare il processo e a massimizzare i vantaggi derivanti dall'adozione di low-code:

Stabilire obiettivi e requisiti chiari: Iniziate definendo i requisiti del progetto e i risultati attesi. Identificate i problemi aziendali specifici che volete risolvere, il tipo di applicazioni di cui la vostra organizzazione ha bisogno e le funzionalità essenziali che devono essere incluse. Stabilire questi obiettivi e requisiti vi aiuterà a scegliere la piattaforma low-code più adatta e a gettare solide basi per un'implementazione di successo. Selezionare la piattaforma low-code giusta: Valutate le diverse piattaforme low-code in base alle esigenze specifiche della vostra organizzazione, alle competenze tecniche e al budget. Considerate fattori quali la funzionalità della piattaforma, la facilità d'uso, le capacità di integrazione, la sicurezza, la scalabilità e il supporto per diversi dispositivi (ad esempio, web o mobile). Investite nella formazione del personale: Indipendentemente dal loro background tecnico, il vostro team avrà bisogno di una formazione adeguata per utilizzare e gestire efficacemente la piattaforma low-code scelta. Investite in risorse di formazione adeguate e fornite una formazione continua per garantire il successo delle vostre iniziative low-code . Potete anche sfruttare il supporto e le risorse fornite dal fornitore della piattaforma low-code o dalla comunità. Promuovere la collaborazione tra i team IT e aziendali: Low-code aiuta a colmare il divario tra i ruoli IT e aziendali, consentendo a entrambi i gruppi di contribuire allo sviluppo delle applicazioni. Creare un team interfunzionale forte che incoraggi la collaborazione e la comunicazione tra gli specialisti IT e gli stakeholder aziendali. Questo approccio può aiutare a rompere i silos tradizionali e a creare applicazioni più personalizzate e incentrate sull'utente. Prestate attenzione alla governance: Come per qualsiasi processo di sviluppo del software, è fondamentale stabilire e mantenere una chiara struttura di governance per i progetti low-code . Questo include la definizione di ruoli e responsabilità, l'impostazione di flussi di lavoro di approvazione e il monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni per garantire la conformità agli standard e ai requisiti dell'organizzazione. Adottate una mentalità di miglioramento continuo: Continuate a iterare e migliorare le vostre applicazioni low-code , anche dopo che sono state distribuite. L'analisi continua del feedback degli utenti e l'adeguamento delle applicazioni di conseguenza garantiranno che esse continuino a soddisfare le esigenze in evoluzione della vostra organizzazione. L'aggiornamento e la manutenzione regolari della piattaforma low-code possono anche aiutare a prevenire il debito tecnico e a mantenere il funzionamento ottimale delle applicazioni.

Scegliere la giusta piattaforma Low-Code

Con le numerose piattaforme low-code disponibili, scegliere quella giusta per la vostra organizzazione può essere un compito impegnativo. È essenziale considerare diversi fattori prima di prendere una decisione. Ecco alcuni punti chiave da valutare quando si sceglie la piattaforma low-code giusta per le proprie esigenze:

Funzionalità e caratteristiche: Esaminare le funzionalità offerte dalla piattaforma e assicurarsi che siano in linea con i requisiti e gli obiettivi del progetto. Questo include componenti specifici, modelli e strumenti necessari per costruire le applicazioni desiderate. Verificate se la piattaforma semplifica le attività complesse e promuove l'efficienza attraverso l'automazione e i componenti riutilizzabili. Capacità di integrazione: Considerate la facilità con cui la piattaforma low-code si integra con l'infrastruttura IT esistente e con i sistemi esterni, come database, API e applicazioni di terze parti. La piattaforma deve supportare un'integrazione perfetta per estendere le sue funzionalità ed evitare costosi workaround o sviluppi personalizzati. Esperienza utente: Valutare l'interfaccia utente della piattaforma e la facilità d'uso complessiva. La facilità d'uso è fondamentale per l'adozione di low-code , poiché l'obiettivo principale è quello di consentire agli utenti non tecnici di creare applicazioni in modo rapido e semplice. La piattaforma deve fornire un ambiente visuale, drag-and-drop , che non richieda una profonda esperienza di programmazione. Scalabilità e prestazioni: Scegliete una piattaforma low-code in grado di scalare per adattarsi alla crescita dell'organizzazione e all'aumento dei carichi di lavoro. Inoltre, è opportuno considerare le prestazioni della piattaforma, come la capacità di gestire livelli elevati di traffico senza sacrificare l'esperienza dell'utente o la stabilità. Sicurezza: La piattaforma deve fornire solide funzioni di sicurezza conformi agli standard dell'organizzazione e alle normative vigenti. Ciò include la protezione dei dati, meccanismi di autenticazione e autorizzazione sicuri e funzionalità di gestione delle vulnerabilità. Comunità e supporto: Valutare il livello di supporto della comunità e dei fornitori che ci si può aspettare quando si adotta la piattaforma. Una forte comunità di sviluppatori indica un ecosistema attivo in cui è possibile accedere all'assistenza, condividere le conoscenze e trovare risorse come tutorial e documentazione. La piattaforma scelta dovrebbe anche offrire un'assistenza clienti affidabile per affrontare eventuali problemi tecnici.

AppMaster è una potente piattaforma no-code che offre una serie completa di funzionalità e strumenti adatti a un'ampia gamma di esigenze dei clienti, dalle startup alle aziende. Con oltre 60.000 utenti e una serie di prestigiosi riconoscimenti da parte di G2, AppMaster è una scelta eccellente per le organizzazioni che desiderano creare e distribuire rapidamente applicazioni. Il suo versatile ambiente di sviluppo di applicazioni visuali è in grado di gestire applicazioni backend, web e mobili, offrendo un'esperienza senza soluzione di continuità a sviluppatori e utenti. Considerando i suoi potenti attributi, tra cui le ampie capacità di integrazione, le prestazioni di alto livello, la scalabilità e la sicurezza, AppMaster è senza dubbio una piattaforma no-code di alto livello che merita di essere presa in considerazione.