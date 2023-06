Was ist Low-Code-Anwendungsentwicklung?

Low-Code-Anwendungsentwicklung ist ein Ansatz für die Softwareentwicklung, der es Entwicklern ermöglicht, Anwendungen mit minimaler manueller Programmierung unter Verwendung visueller Entwicklungswerkzeuge zu entwerfen und zu konfigurieren. Die Methodik low-code stützt sich auf vorgefertigte Komponenten, visuelle Editoren und Drag-and-Drop-Funktionen, wodurch der Zeitaufwand und die Komplexität, die mit herkömmlichen manuellen Codierungstechniken verbunden sind, erheblich reduziert werden.

Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmen, auf sich schnell ändernde Anforderungen und Bedürfnisse einzugehen, indem er den Entwicklungsprozess beschleunigt und es einfacher macht, qualitativ hochwertige, skalierbare Anwendungen in einem Bruchteil der Zeit zu liefern, die mit herkömmlichen Programmiermethoden benötigt würde.

Der Aufschwung der Low-Code-Plattformen

Da Unternehmen ständig nach Möglichkeiten suchen, ihre Agilität und Flexibilität zu erhöhen und gleichzeitig die Kosten zu senken, haben low-code Plattformen stark an Popularität gewonnen. Diese Plattformen bieten eine Umgebung, in der Entwickler Anwendungen erstellen können, ohne umfangreiche Ressourcen für das manuelle Schreiben von Code aufwenden zu müssen. Low-code Plattformen haben in verschiedenen Branchen Aufmerksamkeit erregt, da sie Unternehmen dabei helfen können, schneller und effizienter auf Marktveränderungen und Kundenerwartungen zu reagieren.

Der Bedarf an schneller Innovation und digitaler Transformation hat Unternehmen dazu veranlasst, low-code Entwicklungstools in einer Reihe von Sektoren wie dem Finanzwesen, dem Gesundheitswesen, dem Einzelhandel und anderen zu nutzen. Eine der führenden No-Code-Plattformen auf dem Markt ist AppMaster, ein no-code Tool zur Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen.

Das im Jahr 2020 gegründete Unternehmen AppMaster ermöglicht es seinen Nutzern, Datenmodelle visuell zu erstellen, Geschäftslogik durch Geschäftsprozesse zu entwerfen, REST API endpoints zu erstellen und vieles mehr, was eine schnellere und effizientere Anwendungsentwicklung ermöglicht. Durch den Einsatz der visuell integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) von AppMaster können Entwickler den Zeit- und Arbeitsaufwand für das Erstellen, Testen und Bereitstellen neuer Anwendungen erheblich reduzieren.

Vorteile der beschleunigten Anwendungsentwicklung mit Low-Code

Low-code hat den Softwareentwicklungsprozess revolutioniert, indem es eine Reihe bemerkenswerter Vorteile für Unternehmen und IT-Teams bietet, die ihre Anwendungsentwicklung rationalisieren möchten. Hier sind einige der wichtigsten Vorteile der beschleunigten Anwendungsentwicklung mit low-code Plattformen:

Schnellere Lieferzeiten

Low-code ermöglicht es Entwicklern, Anwendungen schnell zu erstellen, indem sie Lösungen mit vorgefertigten Komponenten und visuellen Editoren erstellen, testen und bereitstellen können. Dies kann die Zeit, die für die Markteinführung einer Anwendung benötigt wird, drastisch verkürzen, so dass Unternehmen zeitnah auf Kundenbedürfnisse und Marktanforderungen reagieren können.

Geringere Entwicklungskosten

Mit low-code können Entwickler Anwendungen effizienter erstellen, was zu einer Reduzierung der Entwicklungskosten führt. Der vereinfachte Entwicklungsprozess, der durch die low-code Technologie ermöglicht wird, erfordert weniger Ressourcen, was sich in geringeren Ausgaben für Softwareentwicklung und -wartung niederschlägt.

Erhöhte Flexibilität und Agilität

Low-code Entwicklungsplattformen bieten einen flexiblen, anpassungsfähigen Ansatz, der es Unternehmen ermöglicht, sich ändernde Anforderungen und Bedürfnisse effektiver zu bewältigen. Die einfache Änderung oder Aktualisierung von Anwendungen, die auf low-code Plattformen entwickelt wurden, gibt Unternehmen die Möglichkeit, in einem sich ständig weiterentwickelnden Markt agil zu bleiben.

Verbesserte Zusammenarbeit zwischen IT- und Business-Teams

Die Verschmelzung der Welten der technischen Entwicklung und der geschäftlichen Anforderungen kann eine Herausforderung sein. Low-code Plattformen fördern jedoch die Zusammenarbeit zwischen IT- und Geschäftsteams, indem sie eine visuell intuitive Umgebung bieten, die ein gemeinsames Verständnis der Anwendungsentwicklung fördert. Diese verbesserte Zusammenarbeit kann zu einer besseren Abstimmung der Anwendungsfunktionen auf die Unternehmensziele führen.

Skalierbarkeit und Integration

Low-code Plattformen bieten nicht nur die Möglichkeit, Anwendungen schnell zu entwickeln, sondern auch sicherzustellen, dass sie skalierbar sind und sich nahtlos in andere Systeme integrieren lassen. Mit einem Ansatz von low-code können Unternehmen Anwendungen entwickeln, die ihren spezifischen Bedürfnissen entsprechen und gleichzeitig eine nahtlose Kommunikation mit ihren bestehenden Systemen und ihrer Infrastruktur gewährleisten.

Ermächtigung von Bürgerentwicklern

Low-code Plattformen demokratisieren den Prozess der Anwendungsentwicklung, indem sie es nicht-technischen Nutzern, die oft als "Citizen Developer" bezeichnet werden, ermöglichen, funktionale und nützliche Anwendungen zu erstellen. Auf diese Weise können Unternehmen die Kreativität und die Problemlösungsfähigkeiten eines breiteren Spektrums von Mitarbeitern nutzen und so die Innovation und Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen fördern.

Die Anwendungsentwicklung auf low-code kann für Unternehmen jeder Größe eine Reihe von Vorteilen mit sich bringen. Durch die Investition in eine Plattform wie AppMaster können Unternehmen das volle Potenzial von Low-Code/no-code ausschöpfen, um ihre Anwendungsentwicklungszeiten zu beschleunigen und Innovationen schneller voranzutreiben.

Best Practices für die Implementierung von Low-Code in Ihrem Unternehmen

Die Implementierung von low-code Plattformen in Ihrem Unternehmen erfordert eine sorgfältige Planung, Ausführung und Überwachung. Im Folgenden finden Sie einige Best Practices, die Ihnen dabei helfen werden, den Prozess zu rationalisieren und die Vorteile der Einführung von low-code zu maximieren:

Legen Sie klare Ziele und Anforderungen fest: Definieren Sie zunächst Ihre Projektanforderungen und die erwarteten Ergebnisse. Ermitteln Sie die spezifischen Geschäftsprobleme, die Sie lösen möchten, die Art der Anwendung(en), die Ihr Unternehmen benötigt, und die wesentlichen Funktionen, die enthalten sein müssen. Die Festlegung dieser Ziele und Anforderungen hilft Ihnen bei der Auswahl der am besten geeigneten low-code Plattform und bildet eine solide Grundlage für eine erfolgreiche Implementierung. Wählen Sie die richtige low-code Plattform: Bewerten Sie verschiedene low-code Plattformen auf der Grundlage der spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens, Ihrer technischen Kenntnisse und Ihres Budgets. Berücksichtigen Sie Faktoren wie die Funktionalität der Plattform, Benutzerfreundlichkeit, Integrationsmöglichkeiten, Sicherheit, Skalierbarkeit und Unterstützung für verschiedene Geräte (z. B. Web vs. Mobile). Investieren Sie in die Schulung Ihrer Mitarbeiter: Unabhängig vom technischen Hintergrund benötigt Ihr Team eine angemessene Schulung, um die gewählte low-code Plattform effektiv nutzen und verwalten zu können. Investieren Sie in geeignete Schulungsressourcen und sorgen Sie für kontinuierliche Weiterbildung, um den Erfolg Ihrer low-code Initiativen zu gewährleisten. Sie können auch den Support und die Ressourcen nutzen, die von Ihrem low-code Plattformanbieter oder der Community bereitgestellt werden. Fördern Sie die Zusammenarbeit zwischen IT- und Business-Teams: Low-code hilft, die Kluft zwischen IT- und Business-Rollen zu überbrücken, indem es beiden Gruppen ermöglicht, zur Anwendungsentwicklung beizutragen. Bauen Sie ein starkes funktionsübergreifendes Team auf, das die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen IT-Spezialisten und Geschäftsinteressenten fördert. Dieser Ansatz kann dazu beitragen, traditionelle Silos aufzubrechen und zu maßgeschneiderten, benutzerorientierten Anwendungen zu führen. Achten Sie auf die Governance: Wie bei jedem Softwareentwicklungsprozess ist es wichtig, eine klare Governance-Struktur für Ihre low-code Projekte einzurichten und zu pflegen. Dazu gehören die Definition von Rollen und Zuständigkeiten, die Einrichtung von Genehmigungsabläufen und die Überwachung der Anwendungsleistung, um sicherzustellen, dass sie den Standards und Anforderungen Ihres Unternehmens entsprechen. Setzen Sie auf kontinuierliche Verbesserung: Überarbeiten und verbessern Sie Ihre low-code Anwendungen auch nach der Bereitstellung. Durch die kontinuierliche Analyse des Feedbacks der Benutzer und die entsprechende Anpassung Ihrer Anwendungen können Sie sicherstellen, dass diese auch weiterhin den sich entwickelnden Anforderungen Ihres Unternehmens gerecht werden. Die regelmäßige Aktualisierung und Wartung Ihrer low-code Plattform kann auch dazu beitragen, technische Schulden zu vermeiden und Ihre Anwendungen optimal laufen zu lassen.

Auswahl der richtigen Low-Code-Plattform

Angesichts der zahlreichen verfügbaren low-code Plattformen kann die Wahl der richtigen Plattform für Ihr Unternehmen eine schwierige Aufgabe sein. Bevor Sie eine Entscheidung treffen, sollten Sie unbedingt mehrere Faktoren berücksichtigen. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie bei der Auswahl der richtigen low-code Plattform für Ihre Bedürfnisse berücksichtigen sollten:

Funktionalität und Leistungsmerkmale: Prüfen Sie die angebotenen Funktionen der Plattform und stellen Sie sicher, dass sie mit Ihren Projektanforderungen und -zielen übereinstimmen. Dazu gehören spezifische Komponenten, Vorlagen und Werkzeuge, die für die Erstellung der gewünschten Anwendungen erforderlich sind. Prüfen Sie, ob die Plattform komplexe Aufgaben vereinfacht und die Effizienz durch Automatisierung und wiederverwendbare Komponenten fördert. Integrationsmöglichkeiten: Prüfen Sie, wie einfach sich die Plattform low-code in Ihre bestehende IT-Infrastruktur und externe Systeme wie Datenbanken, APIs und Anwendungen von Drittanbietern integrieren lässt. Die Plattform sollte eine nahtlose Integration unterstützen, um ihre Funktionen zu erweitern und kostspielige Umgehungen oder kundenspezifische Entwicklungen zu vermeiden. Benutzerfreundlichkeit: Bewerten Sie die Benutzeroberfläche der Plattform und die allgemeine Benutzerfreundlichkeit. Die Benutzerfreundlichkeit ist entscheidend für die Akzeptanz von low-code , da das Hauptziel darin besteht, auch technisch nicht versierten Benutzern die Möglichkeit zu geben, schnell und einfach Anwendungen zu erstellen. Die Plattform sollte eine visuelle drag-and-drop Umgebung bieten, die keine tiefgreifenden Programmierkenntnisse erfordert. Skalierbarkeit und Leistung: Wählen Sie eine low-code Plattform, die skalierbar ist, um das Wachstum Ihres Unternehmens und die zunehmenden Arbeitslasten zu bewältigen. Achten Sie außerdem auf die Leistungsfähigkeit der Plattform, z. B. die Fähigkeit, ein hohes Maß an Datenverkehr zu bewältigen, ohne die Benutzerfreundlichkeit oder Stabilität zu beeinträchtigen. Sicherheit: Die Plattform sollte starke Sicherheitsfunktionen bieten, die den Standards Ihres Unternehmens und den geltenden Vorschriften entsprechen. Dazu gehören Datenschutz, sichere Authentifizierungs- und Autorisierungsmechanismen sowie Funktionen zur Verwaltung von Schwachstellen. Gemeinschaft und Unterstützung: Beurteilen Sie den Grad der Community- und Anbieterunterstützung, den Sie bei der Übernahme der Plattform erwarten können. Eine starke Entwickler-Community deutet auf ein aktives Ökosystem hin, in dem Sie Hilfe erhalten, Wissen austauschen und Ressourcen wie Tutorials und Dokumentationen finden können. Die von Ihnen gewählte Plattform sollte auch einen zuverlässigen Kundensupport bieten, der Ihnen bei technischen Problemen zur Seite steht.

AppMaster ist eine leistungsstarke Plattform ( no-code), die ein umfassendes Angebot an Funktionen und Werkzeugen bietet, die auf eine breite Palette von Kundenbedürfnissen zugeschnitten sind, von Startups bis hin zu Unternehmen. Mit über 60.000 Nutzern und einer Reihe renommierter Auszeichnungen von G2 ist AppMaster eine ausgezeichnete Wahl für Unternehmen, die Anwendungen schnell erstellen und bereitstellen möchten. Die vielseitige visuelle Anwendungsentwicklungsumgebung eignet sich für Backend-, Web- und mobile Anwendungen und bietet Entwicklern und Anwendern gleichermaßen ein nahtloses Erlebnis. In Anbetracht seiner leistungsstarken Attribute - einschließlich umfangreicher Integrationsmöglichkeiten, erstklassiger Leistung, Skalierbarkeit und Sicherheit - ist AppMaster zweifellos eine erstklassige no-code Plattform, die eine Überlegung wert ist.