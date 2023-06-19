ما هو تطوير تطبيقات الكود المنخفض؟

يعد تطوير التطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية أسلوبًا لتطوير البرامج يسمح للمطورين بتصميم التطبيقات وتكوينها باستخدام الحد الأدنى من البرمجة اليدوية باستخدام أدوات التطوير المرئي. تعتمد منهجية low-code على مكونات مسبقة الصنع ، ومحررات مرئية ، ووظيفة السحب والإفلات ، مما يقلل بشكل كبير من الوقت والتعقيد المرتبطين بتقنيات الترميز اليدوي التقليدية.

يمكّن هذا النهج الشركات من تلبية المتطلبات والمتطلبات المتغيرة بسرعة من خلال تسريع عملية التطوير ، مما يسهل تقديم تطبيقات عالية الجودة وقابلة للتطوير في جزء صغير من الوقت الذي تستغرقه باستخدام طرق البرمجة التقليدية.

ظهور الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية

نظرًا لأن الشركات تبحث باستمرار عن طرق لزيادة خفة الحركة والمرونة مع تقليل التكاليف ، فقد اكتسبت الأنظمة الأساسية low-code شعبية كبيرة. توفر هذه الأنظمة الأساسية بيئة يمكن للمطورين من خلالها إنشاء تطبيقات دون تخصيص موارد واسعة لكتابة التعليمات البرمجية يدويًا. جذبت المنصات Low-code الانتباه عبر مختلف الصناعات نظرًا لقدرتها على مساعدة الشركات على الاستجابة لتغيرات السوق وتوقعات العملاء بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

دفعت الحاجة إلى الابتكار السريع والتحول الرقمي المؤسسات إلى تبني أدوات تطوير low-code في مجموعة من القطاعات ، بما في ذلك التمويل والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والمزيد. تعد AppMaster واحدة من المنصات الرائدة التي لا تحتوي على كود في السوق ، وهي أداة no-code لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية.

تم تأسيس AppMaster في عام 2020 ، وهو يسمح للمستخدمين بإنشاء نماذج بيانات بصريًا ، وتصميم منطق الأعمال من خلال عمليات الأعمال ، وإنشاء endpoints REST API ، والمزيد ، مما يتيح تطوير التطبيقات بشكل أسرع وأكثر كفاءة. من خلال الاستفادة من بيئة التطوير المتكاملة بصريًا (IDE) AppMaster ، يمكن للمطورين تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنشاء تطبيقات جديدة واختبارها ونشرها.

فوائد تطوير التطبيق المعجل برمز منخفض

أحدث Low-code ثورة في عملية تطوير البرامج من خلال تقديم سلسلة من المزايا البارزة للشركات وفرق تكنولوجيا المعلومات التي تتطلع إلى تبسيط جهود بناء التطبيقات. فيما يلي بعض أهم مزايا التطوير السريع للتطبيقات باستخدام الأنظمة الأساسية low-code:

أوقات التسليم أسرع

يسمح Low-code للمطورين بإنشاء التطبيقات بسرعة من خلال تمكينهم من إنشاء الحلول واختبارها ونشرها باستخدام المكونات المبنية مسبقًا والمحررات المرئية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل الوقت الذي يستغرقه تقديم تطبيق إلى السوق بشكل كبير ، مما يسمح للشركات بالاستجابة لاحتياجات العملاء ومتطلبات السوق في الوقت المناسب.

انخفاض تكاليف التطوير

باستخدام low-code ، يمكن للمطورين إنشاء التطبيقات بشكل أكثر كفاءة ، مما يؤدي إلى تقليل تكاليف التطوير . تتطلب عملية التطوير المبسطة التي تم تمكينها بواسطة تقنية low-code موارد أقل ، مما يؤدي إلى تقليل النفقات على تطوير البرامج وصيانتها.

زيادة المرونة والرشاقة

توفر منصات التطوير Low-code مرنًا وقابلًا للتكيف يسمح للشركات بإدارة المتطلبات والمتطلبات المتغيرة بشكل أكثر فعالية. تمنح سهولة تعديل أو تحديث التطبيقات التي تم تطويرها على الأنظمة low-code للمؤسسات القدرة على البقاء رشيقًا في سوق دائم التطور.

تحسين التعاون بين فرق العمل وتقنية المعلومات

قد يكون دمج عوالم التطوير التقني ومتطلبات العمل أمرًا صعبًا. ومع ذلك ، فإن الأنظمة الأساسية Low-code تعزز التعاون بين فرق تكنولوجيا المعلومات وفرق الأعمال من خلال توفير بيئة بديهية بصريًا تشجع على فهم مشترك لتطوير التطبيقات. يمكن أن يؤدي هذا التعاون المحسن إلى مواءمة أفضل لميزات التطبيق مع أهداف العمل.

قابلية التوسع والتكامل

تمنح الأنظمة الأساسية Low-code إمكانات ليس فقط لتطوير التطبيقات بسرعة ولكن أيضًا لضمان قابليتها للتطوير والتكامل بسلاسة مع الأنظمة الأخرى. باستخدام نهج low-code ، يمكن للشركات تصميم التطبيقات التي تلبي احتياجاتهم الخاصة مع الحفاظ على الاتصال السلس مع أنظمتها الحالية والبنية التحتية.

تمكين المطورين المواطنين

تعمل الأنظمة الأساسية Low-code على إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية تطوير التطبيقات من خلال السماح للمستخدمين غير التقنيين ، الذين يشار إليهم غالبًا باسم المطورين المواطنين ، بإنشاء تطبيقات عملية ومفيدة. هذا يمكّن المؤسسات من الاستفادة من مهارات الإبداع وحل المشكلات لمجموعة أكبر من الموظفين ، وتشجيع الابتكار والتعاون عبر الشركة.

يمكن أن يؤدي تبني تطوير التطبيقات low-code إلى إطلاق العنان لعالم من الفوائد للمؤسسات من جميع الأحجام. من خلال الاستثمار في نظام أساسي مثل AppMaster ، يمكن للشركات تسخير الإمكانات الكاملة للرمز المنخفض / no-code لتسريع الجداول الزمنية لتطوير التطبيقات ودفع الابتكار بوتيرة أسرع.

أفضل الممارسات لتنفيذ التعليمات البرمجية المنخفضة في مؤسستك

يتطلب تنفيذ الأنظمة الأساسية low-code في مؤسستك التخطيط والتنفيذ والمراقبة الدؤوبة. فيما يلي بعض أفضل الممارسات التي ستساعدك على تبسيط العملية وتعظيم المكاسب من اعتماد التعليمات low-code:

ضع أهدافًا ومتطلبات واضحة: ابدأ بتحديد متطلبات مشروعك والنتائج المتوقعة. حدد مشاكل العمل المحددة التي تريد حلها ، ونوع التطبيق (التطبيقات) الذي تحتاجه مؤسستك ، والميزات الأساسية التي يجب تضمينها. سيساعدك تحديد هذه الأهداف والمتطلبات على اختيار النظام الأساسي low-code الأنسب ووضع أساس متين للتنفيذ الناجح. حدد النظام الأساسي المناسب low-code : قم بتقييم الأنظمة الأساسية low-code المختلفة بناءً على الاحتياجات المحددة لمؤسستك والخبرة الفنية والميزانية. ضع في اعتبارك عوامل مثل وظائف النظام الأساسي ، وسهولة الاستخدام ، وإمكانيات التكامل ، والأمان ، وقابلية التوسع ، والدعم للأجهزة المختلفة (على سبيل المثال ، الويب مقابل الأجهزة المحمولة). استثمر في تدريب الموظفين: بغض النظر عن خلفيتهم التقنية ، سيحتاج فريقك إلى تدريب مناسب لاستخدام وإدارة النظام الأساسي المختار low-code فعال. استثمر في موارد التدريب المناسبة ووفر التعليم المستمر لضمان نجاح مبادراتك low-code . يمكنك أيضًا الاستفادة من الدعم والموارد التي يوفرها بائع أو مجتمع النظام الأساسي low-code . تعزيز التعاون بين فرق تكنولوجيا المعلومات والأعمال: تساعد Low-code على سد الفجوة بين أدوار تكنولوجيا المعلومات والأعمال من خلال تمكين كلا المجموعتين من المساهمة في تطوير التطبيقات. أنشئ فريقًا قويًا متعدد الوظائف يشجع التعاون والتواصل بين متخصصي تكنولوجيا المعلومات وأصحاب المصلحة في الأعمال. يمكن أن يساعد هذا النهج في كسر الصوامع التقليدية وينتج عنه المزيد من التطبيقات المصممة خصيصًا والتي تركز على المستخدم. انتبه إلى الحوكمة: كما هو الحال مع أي عملية تطوير برمجيات ، من الأهمية بمكان إنشاء هيكل حوكمة واضح والحفاظ عليه لمشاريعك low-code . يتضمن ذلك تحديد الأدوار والمسؤوليات ، وإعداد مهام سير عمل الموافقة ، ومراقبة أداء التطبيق للتأكد من أنها تلبي معايير ومتطلبات مؤسستك. اعتماد عقلية التحسين المستمر: استمر في تكرار وتحسين تطبيقاتك low-code ، حتى بعد نشرها. سيضمن التحليل المستمر للتعليقات الواردة من المستخدمين وتعديل تطبيقاتك وفقًا لذلك استمرارها في خدمة الاحتياجات المتطورة لمؤسستك. يمكن أن يساعد التحديث المستمر للنظام الأساسي low-code الخاص بك وصيانته في منع الديون التقنية والحفاظ على تشغيل تطبيقاتك على النحو الأمثل.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

اختيار النظام الأساسي الأيمن منخفض الكود

مع توفر العديد من الأنظمة الأساسية low-code ، يمكن أن يكون اختيار النظام الأساسي المناسب لمؤسستك مهمة صعبة. من الضروري مراعاة عدة عوامل قبل اتخاذ القرار. فيما يلي بعض النقاط الرئيسية التي يجب تقييمها عند اختيار النظام الأساسي المناسب low-code لاحتياجاتك:

الوظائف والميزات: راجع الميزات المعروضة في النظام الأساسي وتأكد من توافقها مع متطلبات مشروعك وأهدافه. يتضمن ذلك مكونات وقوالب وأدوات محددة ضرورية لبناء التطبيقات التي تريدها. تحقق مما إذا كانت المنصة تبسط المهام المعقدة وتعزز الكفاءة من خلال الأتمتة والمكونات القابلة لإعادة الاستخدام. إمكانات التكامل: ضع في اعتبارك مدى سهولة تكامل النظام الأساسي low-code مع البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات والأنظمة الخارجية ، مثل قواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات وتطبيقات الجهات الخارجية. يجب أن تدعم المنصة التكامل السلس لتوسيع قدراتها وتجنب الحلول البديلة المكلفة أو التطوير المخصص. تجربة المستخدم: قم بتقييم واجهة مستخدم النظام الأساسي وسهولة الاستخدام بشكل عام. تعد سهولة الاستخدام أمرًا بالغ الأهمية لتبني low-code ، حيث أن الهدف الأساسي هو تمكين المستخدمين غير التقنيين من إنشاء التطبيقات بسرعة وسهولة. يجب أن توفر المنصة بيئة drag-and-drop مرئية لا تتطلب خبرة برمجة عميقة. قابلية التوسع والأداء: اختر نظامًا أساسيًا low-code يمكنه التوسع لاستيعاب نمو مؤسستك وأعباء العمل المتزايدة. بالإضافة إلى ذلك ، ضع في اعتبارك إمكانات أداء النظام الأساسي ، مثل القدرة على التعامل مع مستويات عالية من حركة المرور دون التضحية بتجربة المستخدم أو الاستقرار. الأمان: يجب أن يوفر النظام الأساسي ميزات أمان قوية تتوافق مع معايير مؤسستك واللوائح المعمول بها. يتضمن ذلك حماية البيانات وآليات المصادقة والترخيص الآمنة ووظائف إدارة الثغرات الأمنية. المجتمع والدعم: قم بتقييم مستوى دعم المجتمع والمورد الذي يمكنك توقعه عند اعتماد النظام الأساسي. يشير مجتمع المطورين القوي إلى نظام بيئي نشط حيث يمكنك الوصول إلى المساعدة ومشاركة المعرفة والعثور على الموارد مثل البرامج التعليمية والوثائق. يجب أن يوفر النظام الأساسي الذي اخترته أيضًا دعمًا موثوقًا للعملاء لمواجهة أي تحديات فنية قد تواجهها.

AppMaster عبارة عن نظام أساسي قوي no-code يوفر مجموعة شاملة من الميزات والأدوات المصممة لمجموعة واسعة من احتياجات العملاء ، من الشركات الناشئة إلى المؤسسات. مع أكثر من 60،000 مستخدم وسلسلة من الجوائز المرموقة من G2 ، يعد AppMaster خيارًا ممتازًا للمؤسسات التي تتطلع إلى إنشاء التطبيقات ونشرها بسرعة. تعمل بيئة تطوير التطبيقات المرئية متعددة الاستخدامات على تلبية احتياجات الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول - مما يوفر تجربة سلسة للمطورين والمستخدمين على حدٍ سواء. بالنظر إلى سماته القوية - بما في ذلك إمكانات التكامل الشاملة والأداء المتميز وقابلية التوسع والأمان - يعد AppMaster بلا شك نظامًا أساسيًا no-code من الدرجة الأولى يستحق الدراسة.