Aplikacje programowe Low-Code i No-Code (LCNC) są jedną z największych innowacji technologicznych w dzisiejszym biznesie. Jak sugerują nazwy, low-code i no-code development pomagają usprawnić procesy rozwoju bez konieczności stosowania skomplikowanych narzędzi programistycznych lub wiedzy specjalistycznej. LCNC wymagają bardzo małej wiedzy technicznej od ich użytkowników i są łatwymi do wdrożenia rozwiązaniami rozwojowymi.

Platformy LCNC to zaawansowane rozwiązania rozwojowe dla użytkowników, którzy potrzebują łatwych w użyciu narzędzi LCNC dla swoich firm. Platformy LCNC dają firmom swobodę aktualizacji procesów biznesowych i przepływów pracy bez konieczności zatrudniania programistów. Klienci doceniają również zwinną technologię tych narzędzi LCNC w rozwoju aplikacji mobilnych. Aplikacje te zachęcają do lojalności i świadomości marki oraz umożliwiają ulepszone gromadzenie danych klientów.

Wybór rozwiązania do tworzenia oprogramowania typu low-code lub no-code zależy od potrzeb LCNC firmy i dostępnych zasobów. Jednak właściciele firm muszą najpierw zrozumieć, czym są rozwiązania programistyczne o niskim kodzie i bez kodu lub LCNC, aby wybrać najlepsze aplikacje dla swojego modelu biznesowego.

Definicja Low-Code/No-Code

ROZWÓJ NISKOKODOWY

Rozwój niskiego kodu wykorzystuje szablony programowania lub aplikacji w rozwoju oprogramowania, które wymagają bardzo podstawowych umiejętności kodowania. Te szablony rozwoju oprogramowania o niskim kodzie znacznie zmniejszają zależność od programistów, aby stworzyć te aplikacje. Dzięki rozwojowi niskiego kodu istnieje mniejsza potrzeba, aby programiści pisali kod lub używali złożonych procesów programowania. Platformy rozwoju low-code polegają w dużej mierze na funkcjach przeciągnij i upuść, wraz z innymi narzędziami LCNC, szablonami lub platformami aplikacji rozwojowych. Rozwój low-code znacznie zmniejsza przepływy pracy, które normalnie wymagają wiedzy specjalistycznej programistów.

Głównym punktem sprzedaży procesów rozwoju low-code jest to, jak łatwo upraszcza tworzenie mobilnych narzędzi aplikacji oprogramowania. W dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie, istnieje rosnące zapotrzebowanie na tworzenie przez firmy aplikacji, które usprawniają codzienne procesy robocze, a także doświadczenia klientów. Rozwój low-code jest potrzebny, aby szybko zaspokoić zapotrzebowanie na aplikacje mobilne, aby wypełnić potrzeby biznesu. Te narzędzia do rozwoju niskiego kodu są niezbędne dla innowacyjnych firm, aby wyprzedzić konkurencję i przyciągnąć i utrzymać klientów.

Inną zaletą rozwoju low-code jest to, że fundament lub szkielet oprogramowania aplikacji byłby już wcześniej stworzony. Ten rodzaj narzędzia rozwojowego ułatwia firmom, ponieważ nie muszą one tworzyć aplikacji od podstaw! Ponieważ zmniejsza ilość prac rozwojowych back-end, platformy LCNC tworzą bardziej usprawniony proces dla użytkowników. Tylko podstawowe umiejętności kodowania są wymagane dla użytkowników platform rozwojowych LCNC i dostosować je do zwiększenia ich działalności gospodarczej. Ponadto, platformy rozwojowe LCNC pozwalają firmom więcej czasu, aby skupić się na ich codziennych operacji.

ROZWÓJ BEZ KODU

Chociaż platformy rozwoju aplikacji no-code są podobne do koncepcji rozwoju oprogramowania low-code, różnią się w niektórych aspektach. Pewna wiedza o kodowaniu, jakkolwiek podstawowa, jest wymagana dla platform rozwoju low-code, podczas gdy aplikacje no-code nie wymagają żadnej wiedzy programistycznej. Użytkownicy mogą po prostu wykorzystać szablony oprogramowania no-code i intuicyjne funkcje drag-and-drop do tworzenia aplikacji biznesowych.

Rozwój No-Code pozwala właścicielom firm bez umiejętności technicznych i wiedzy specjalistycznej na szybkie tworzenie aplikacji mobilnych i rozwiązań dla swoich firm. Dzięki temu mogą oni jeszcze szybciej dostarczać rozwiązania biznesowe dla swoich klientów. Korzystanie z rozwoju no-code zmniejsza również koszty operacyjne firmy, ponieważ mogą one nabyć proste rozwiązanie dla swoich potrzeb biznesowych bez konieczności zatrudniania drogiego zespołu.

Jak korzystać z narzędzi Low Code No Code - LCNC?

Narzędzia programistyczne Low Code No Code - LCNC oznaczają, że istnieje bardzo mała potrzeba pisania kodu przez programistów podczas tworzenia aplikacji. To dlatego, że procesy rozwoju w ramach platform LCNC są intuicyjne dla użytkowników końcowych. W rezultacie, firmy mogą tworzyć swoje aplikacje w krótszym czasie, za mniej pieniędzy i z małą do żadnej wiedzy technicznej. Narzędzia i platformy LCNC zapewniają zwinny rozwój aplikacji, która pomaga firmom szybko pivot do ich potrzeb.

Platformy LCNC są najlepiej wykorzystywane, gdy firma po raz pierwszy zidentyfikowała użytkowników do rozwoju aplikacji. Aby wybrać LCNC, który najlepiej pasuje do firmy, należy zdecydować, czy jej klienci lub wewnętrzni pracownicy mogą wymagać tych zautomatyzowanych przepływów pracy lub procesów. Na podstawie tej oceny potrzeb biznesowych, firmy mogą zdecydować się na platformy low-code LCNC dla swoich pracowników. Użytkownicy korzystają z tych narzędzi LCNC, aby pomóc w zarządzaniu przepływem pracy zespołu, śledzić wyjście i generować raporty biznesowe.

Ocena przepływów pracy i procesów biznesowych będzie również przydatne w podejmowaniu decyzji o najlepszym sposobie wykorzystania narzędzi LCNC do rozwoju aplikacji. Po tym, jak to zostanie zrobione, rozwój odpowiednich platform i narzędzi LCNC może być wdrożony. Aplikacje LCNC do zbierania danych będą się różnić od aplikacji narzędzi LCNC do odpowiadania klientom lub automatyzowania innych procesów biznesowych. Narzędzie LCNC przed uruchomieniem najlepiej jest przetestować przez próbkę użytkowników. Jeśli pojawią się jakieś problemy z aplikacją LCNC, wtedy przechodzi ona przez rozwiązywanie problemów, testowanie i aktualizacje zanim będzie gotowa do ponownego uruchomienia.

Rodzaje aplikacji Low Code/ No-Code

Dla lepszego doświadczenia użytkownika, wiele aplikacji jest rozwijanych jako aplikacje o niskim kodzie i bez kodu, więc są one łatwo używane przez użytkownika końcowego bez żadnej wiedzy technicznej i wsparcia. Na przykład Salesforce, Wix i Mendix są świetnymi przykładami platform rozwojowych o niskim kodzie i bez kodu. Jako aplikacja low-code LCNC, Salesforce był narzędziem do zarządzania relacjami z klientami, z rozbudowaną bazą danych, intuicyjnym interfejsem i bezproblemową integracją. Jednak jako aplikacja rozwojowa typu low-code, nadal wymagała użycia programistów do zarządzania jej bardziej złożonymi operacjami.

Wix i Tilda to platformy programistyczne typu no-code, które pomagają użytkownikom tworzyć grafikę i budować swoje strony internetowe bez korzystania z usług programistów. Salesforce później ewoluował w platformę no-code, która pomaga użytkownikom zarządzać przepływami pracy i procesami w firmie. Oprócz przechowywania ogromnych ilości danych, ta platforma programistyczna no-code śledzi przepływ pracy i projekty pracowników od początku do końca. Te no-code narzędzia rozwoju są łatwe dla nietechnicznych użytkowników lub pracowników do manipulowania i mogą być dostosowane przez poszczególnych użytkowników do funkcji firmy.

Cechy rozwoju Low-Code / No-Code

Zautomatyzowane funkcje

Firmy muszą po prostu użyć intuicyjnego interfejsu typu "przeciągnij i upuść" i wykorzystać zautomatyzowane funkcje tego narzędzia. Niski kod no-code narzędzie rozwoju nie wymaga obszernego programowania lub technicznego know-how dla użytkowników, aby śledzić przepływy pracy i procesy swoich zespołów.

Bezproblemowa integracja

Platformy LCNC pozwalają na bezproblemową integrację z innymi platformami i systemami operacyjnymi, takimi jak Android czy internetowe aplikacje Google. Narzędzia pracy umożliwiają łatwiejsze przejście, przepływy pracy i zasoby, których użytkownicy potrzebują do współpracy na platformach wirtualnych.

Funkcje dostosowywania

Low-code, no-code narzędzia, które pozwalają użytkownikom dostosować sposób, w jaki ich dane lub zautomatyzowane procesy są prezentowane są najbardziej popularne narzędzia LCNC. No-code narzędzia rozwoju daje użytkownikom elastyczność w organizowaniu wizualny układ swoich danych, przepływów pracy i procesów.

Dlaczego warto wybrać rozwój w trybie Low-Code, No-Code

Tańsze rozwiązanie biznesowe

Platformy programistyczne typu no-code są mniej kosztowne dla przedsiębiorstw, ponieważ wykorzystują mniej zasobów. Zamiast zatrudniać zespół programistów, platformy LCNC zapewniają gotowe i zwinne rozwiązanie dla potrzeb swoich użytkowników biznesowych.

Zwiększone bezpieczeństwo

Projekty, które są zbyt poufne, aby zlecić je na zewnątrz, mogą być obsługiwane przez osobę lub dedykowany zespół użytkowników na platformach LCNC. Projekty te mogą być zbyt wrażliwe, aby je eksponować, dlatego mogą wymagać mniejszego zespołu użytkowników do zarządzania i nadzorowania rozwoju tych aplikacji. Na przykład narzędzie LCNC może być pomocne w przypadku, gdy firma chce uruchomić nową aplikację mobilną przed swoją konkurencją. Platformy low-code pozwalają właścicielowi firmy na rozwój oprogramowania i bezpośredni nadzór nad procesami, bez obawy o wścibskie oczy!

Szybszy czas realizacji

Firmy zawsze muszą tworzyć nowe i lepsze innowacje, aby dotrzymać kroku swoim konkurentom. Ci konkurenci używają zaawansowanych narzędzi, aby móc stale tworzyć i aktualizować nowe, ekscytujące aplikacje. Savvy użytkowników biznesowych polegać na platformach LCNC dla przewagi nad konkurencją. Ci użytkownicy LCNC rozwijać aplikacje mobilne szybciej niż inni.

Proste w użyciu

Platformy programistyczne Low-code LCDPS są proste w użyciu i pozwalają osobom z podstawową znajomością kodowania na korzystanie z tych narzędzi do tworzenia aplikacji. Minimalizuje to konieczność zatrudniania dedykowanego personelu programistów do tworzenia aplikacji. Platformy programistyczne Low-code LCDPS dają biznesowi możliwość zawierania krótkoterminowych, projektowych umów na rozwój aplikacji dla bardziej złożonych projektów. Obejmuje to projekty z większym naciskiem na przechowywanie danych i ulepszone funkcje bezpieczeństwa w ramach tych platform rozwoju low-code.

Jeszcze łatwiejsze w użyciu są platformy rozwoju aplikacji bez kodu NCDPS, gdzie użytkownicy rozwijają swoje aplikacje bez wiedzy technicznej. Platformy te nie wymagają od programistów programowania oprogramowania.

Problemy z Low-Code

Podczas gdy narzędzia rozwoju LCNC rozwiązują wiele problemów dla firm, mogą one tworzyć problemy na inne sposoby, jeśli nie są prawidłowo wdrożone. Łatwość korzystania z narzędzi rozwojowych LCNC może przyjść z lekką wadą. Klienci muszą również być w stanie zaufać aplikacjom stworzonym przez LCNC. Źle wdrożony LCNC nie będzie zachęcał do lojalności klientów wobec Twojej firmy. Właściwa ocena wstępna i analiza SWOT potrzeb biznesowych zapobiegnie lub złagodzi wszelkie przyszłe problemy, które mogą pojawić się w związku z rozwojem oprogramowania bez kodu.

Chociaż może być wymagana głębsza analiza najlepszego rodzaju narzędzia biznesowego LCNC, będzie to warte w dłuższej perspektywie. Firmy mogą być zmuszone do zainwestowania nieco więcej w technologii LCNC, która zapewni im elastyczność i wygodę rozwoju oprogramowania bez potencjalnych problemów.

Wnioski

Zrozumienie zalet i wad każdej platformy programistycznej pomoże użytkownikom dokonać najbardziej odpowiedniego wyboru dla swojej firmy. Sukces przepływów pracy i procesów Twojego zespołu zależy od wyboru odpowiednich narzędzi LCNC. Niemniej jednak te rozwiązania biznesowe typu low-code, no-code są tutaj, aby pozostać. Stanowią one sposób cyfrowej przyszłości, ponieważ automatyzują procesy i oszczędzają cenne zasoby biznesowe, takie jak czas, energia i pieniądze. LCNC to świetne rozwiązania, niezależnie od wielkości i skali organizacji. Warto, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak te narzędzia mogą pomóc Twojej firmie.

W porównaniu z bardziej kosztownym zatrudnianiem programistów i tradycyjnym podejściem do rozwoju, te narzędzia wyprzedzają swoje czasy! LCNC zapewniły nowoczesnym firmom realną alternatywę do skalowania swoich operacji w tańszy, szybszy i bardziej wydajny sposób.