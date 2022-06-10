Программные приложения с низким кодом и без кода (LCNC) являются одной из самых больших технологических инноваций в бизнесе сегодня. Как следует из названия, разработка с низким кодом и без кода помогает оптимизировать процессы разработки без необходимости использования сложных инструментов программирования или опыта. LCNC требуют очень мало технических знаний от пользователей и являются простыми в реализации решениями для разработки.

Платформы LCNC - это передовые решения для разработки для пользователей, которым нужны простые в использовании инструменты LCNC для их бизнеса. Платформы LCNC дают предприятиям свободу в обновлении своих бизнес-процессов и рабочих процессов без необходимости нанимать разработчиков программного обеспечения. Клиенты также ценят гибкую технологию этих инструментов LCNC в разработке мобильных приложений. Такие приложения способствуют повышению лояльности и узнаваемости бренда, а также позволяют расширить сбор данных о клиентах.

Выбор решения для разработки программного обеспечения с низким или нулевым кодом зависит от потребностей бизнеса в LCNC и имеющихся ресурсов. Однако владельцы бизнеса должны сначала понять, что такое низкокодовые и бескодовые или LCNC программные решения, чтобы выбрать лучшие приложения для своей бизнес-модели.

Определение низкокодового/бескодового

РАЗРАБОТКА С НИЗКИМ КОДОМ

При разработке программного обеспечения с низким кодом используются шаблоны программирования или приложений, что требует очень базовых навыков кодирования. Эти шаблоны разработки программного обеспечения с низким кодом значительно снижают зависимость от разработчиков при создании этих приложений. При разработке с низким кодом разработчикам меньше нужно писать код или использовать сложные процессы программирования. Платформы разработки с низким кодом в значительной степени полагаются на функции перетаскивания, а также на другие инструменты LCNC, шаблоны или платформы приложений для разработки. Разработка с низким кодом значительно сокращает рабочие процессы, которые обычно требуют опыта разработчиков программного обеспечения.

Основным преимуществом процессов разработки с низким кодом является то, насколько легко они упрощают создание мобильных программных приложений. В современном быстро меняющемся мире растет потребность предприятий в разработке приложений, которые оптимизируют ежедневные рабочие процессы, а также повышают качество обслуживания клиентов. Разработка с низким кодом необходима для быстрого удовлетворения спроса на мобильные приложения для удовлетворения потребностей бизнеса. Эти инструменты разработки с низким кодом необходимы инновационным компаниям, чтобы опережать конкурентов, привлекать и удерживать клиентов.

Еще одним преимуществом разработки с низким кодом является то, что основа или скелет прикладного программного обеспечения уже создан заранее. Этот тип инструмента разработки облегчает работу предприятий, поскольку им не нужно разрабатывать программные приложения с нуля! Платформы LCNC, поскольку они сокращают объем работ по разработке заднего плана, создают более оптимизированный процесс для пользователей. Пользователям платформ разработки LCNC требуются только базовые навыки кодирования, чтобы настроить их для улучшения своей деятельности. Кроме того, платформы разработки LCNC позволяют предприятиям больше времени уделять повседневной деятельности.

NO-CODE DEVELOPMENT

Хотя платформы разработки приложений no-code похожи на концепцию разработки программного обеспечения low-code, в некоторых аспектах они отличаются. Для платформ разработки low-code требуется некоторое знание кодирования, пусть даже базовое, в то время как для приложений no-code не требуется никаких знаний программирования. Пользователи могут просто использовать шаблоны программ no-code и интуитивно понятные функции drag-and-drop для создания бизнес-приложений.

Разработка no-code позволяет владельцам бизнеса без технических навыков и опыта быстро создавать мобильные приложения и решения для своего бизнеса. Это позволяет им еще быстрее предоставлять бизнес-решения для своих клиентов. Использование no-code разработки также снижает операционные расходы бизнеса, поскольку они могут приобрести простое решение для своих бизнес-потребностей без необходимости нанимать дорогостоящую команду.

Как использовать инструменты Low Code No Code - LCNC Tools?

Инструменты разработки Low Code No Code - LCNC означают, что разработчикам практически не нужно писать код при создании программных приложений. Это происходит потому, что процессы разработки в платформах LCNC интуитивно понятны конечным пользователям. В результате предприятия могут создавать свои приложения в более короткие сроки, за меньшие деньги и практически без технических знаний. Инструменты и платформы LCNC обеспечивают гибкую разработку приложений, что помогает предприятиям быстро перестраиваться в соответствии со своими потребностями.

Платформы LCNC лучше всего использовать, когда предприятие впервые определило пользователей для разработки программных приложений. Чтобы выбрать наиболее подходящую для бизнеса LCNC, необходимо определить, могут ли его клиенты или внутренние сотрудники нуждаться в этих автоматизированных рабочих процессах или процессах. Исходя из этой оценки потребностей бизнеса, компании могут выбрать платформы LCNC с низким кодом для своих сотрудников. Пользователям эти инструменты LCNC помогают управлять рабочими процессами команды, отслеживать результаты и генерировать отчеты.

Оценка рабочих процессов и бизнес-процессов также будет полезна при выборе наилучшего способа использования инструментов LCNC для разработки приложений. После этого можно приступать к разработке соответствующих платформ и инструментов LCNC. Приложения LCNC для сбора данных будут отличаться от приложений инструментов LCNC для реагирования на запросы клиентов или автоматизации других бизнес-процессов. Перед запуском инструмент LCNC лучше всего протестировать на выборке пользователей. Если с приложением LCNC возникают какие-либо проблемы, то оно проходит через устранение неполадок, тестирование и обновление, прежде чем будет готово к повторному запуску.

Типы приложений с низким кодом/без кода

Для повышения удобства пользователей многие приложения разрабатываются как приложения с низким кодом и без кода, поэтому они легко используются конечным пользователем без каких-либо технических знаний и поддержки. Например, Salesforce, Wix и Mendix являются отличными примерами платформ для разработки с низким кодом и без кода. Как приложение LCNC с низким кодом, Salesforce была инструментом управления взаимоотношениями с клиентами, с обширной базой данных, интуитивно понятным интерфейсом и бесшовной интеграцией. Однако, будучи приложением для разработки с низким кодом, оно по-прежнему требовало привлечения разработчиков для управления более сложными операциями.

Wix и Tilda - это платформы для разработки без кода, которые помогают пользователям создавать графику и создавать свои веб-сайты без привлечения разработчиков программного обеспечения. Salesforce позже превратилась в платформу no-code, которая помогает пользователям управлять рабочими процессами и процессами внутри бизнеса. Помимо хранения огромного количества данных, эта платформа разработки без кода отслеживает рабочие процессы и проекты сотрудников от начала до конца. Эти инструменты разработки no-code просты в обращении для нетехнических пользователей или сотрудников и могут быть настроены отдельными пользователями в соответствии с функциями бизнеса.

Особенности разработки Low-Code/ No-Code

Автоматизированные функции

Бизнесменам просто нужно использовать интуитивно понятный интерфейс перетаскивания и использовать автоматизированные функции этого инструмента. Инструмент разработки Low-code не требует обширного программирования или технических знаний, чтобы пользователи могли отслеживать рабочие процессы и процессы своих команд.

Бесшовная интеграция

Платформы LCNC обеспечивают бесшовную интеграцию с другими платформами и операционными системами, такими как Android или веб-приложения Google. Рабочие инструменты позволяют упростить переход, рабочие процессы и ресурсы, необходимые пользователям для совместной работы на виртуальных платформах.

Функции настройки

Самыми популярными инструментами LCNC являются инструменты с низким кодом и без кода, которые позволяют пользователям настраивать способ представления данных или автоматизированных процессов. Инструменты разработки без кода предоставляют пользователям гибкость в организации визуального оформления данных, рабочих процессов и процессов.

Почему стоит выбрать разработку с низким кодом, без кода

Дешевое бизнес-решение

Платформы разработки с низким кодом без кода менее затратны для предприятий, поскольку используют меньше ресурсов. Вместо того чтобы нанимать команду разработчиков, платформы LCNC предоставляют готовое и гибкое решение для нужд бизнес-пользователей.

Повышенная безопасность

Проекты, которые слишком конфиденциальны для передачи на аутсорсинг, могут обрабатываться отдельным человеком или выделенной командой пользователей на платформах LCNC. Эти проекты могут быть слишком конфиденциальными, чтобы их раскрывать, поэтому для управления и контроля над разработкой этих приложений может потребоваться небольшая команда пользователей. Например, инструмент LCNC может быть полезен в том случае, если предприятие хочет запустить новое мобильное приложение раньше своих конкурентов. Платформы с низким кодом позволяют владельцу бизнеса разрабатывать программное обеспечение и контролировать процессы напрямую, не опасаясь посторонних глаз!

Быстрее время выполнения

Бизнесменам постоянно приходится создавать новые и лучшие инновации, чтобы не отставать от своих конкурентов. Эти конкуренты используют передовые инструменты, чтобы постоянно создавать и обновлять новые захватывающие приложения. Опытные бизнес-пользователи полагаются на платформы LCNC, чтобы получить преимущество перед конкурентами. Эти пользователи LCNC разрабатывают мобильные приложения быстрее, чем другие.

Простота использования

Платформы разработки с низким кодом LCDPS просты в использовании и позволяют людям с базовыми знаниями кодирования использовать эти инструменты для разработки приложений. Это сводит к минимуму необходимость найма специального штата разработчиков программного обеспечения для разработки приложений. Платформы разработки с низким кодом LCDPS дают бизнесу возможность заключать краткосрочные, проектные контракты на разработку приложений для более сложных проектов. Это включает в себя проекты с большим акцентом на хранение данных и улучшенные функции безопасности в этих платформах разработки с низким кодом.

Еще проще в использовании платформы разработки приложений без кода NCDPS, где пользователи разрабатывают свои приложения без технических знаний. Эти no-code платформы разработки приложений NCDPS не требуют от разработчиков программирования программного обеспечения.

Ищете платформу LCNC?

Если вы ищете бюджетную платформу LCNC, AppMaster (appmaster.io) - ваше решение номер один. Это больше, чем просто отсутствие кода; уникальность заключается в том, что он генерирует исходный код. Это означает, что пользователь может не бояться быть привязанным к платформе, если захочет; он всегда может взять свой исходный код. Более того, платформа AppMaster способна писать техническую документацию так же, как это делают разработчики, но лучше и дешевле.

Проблемы с Low-Code



Хотя инструменты разработки LCNC решают многие проблемы для предприятий, они могут создавать проблемы и в других отношениях, если их неправильно реализовать. Простота использования инструментов разработки LCNC может обернуться небольшим недостатком. Клиенты также должны иметь возможность доверять приложениям, созданным с помощью LCNC. Плохо реализованный LCNC не будет способствовать лояльности клиентов к вашему бизнесу. Правильная первоначальная оценка и SWOT-анализ потребностей бизнеса предотвратят или смягчат любые будущие проблемы, которые могут возникнуть в результате разработки программного обеспечения без кода.

Хотя может потребоваться более глубокий анализ лучшего типа бизнес-инструмента LCNC, в долгосрочной перспективе это будет стоить того. Возможно, компаниям придется вложить немного больше средств в технологию LCNC, которая обеспечит им гибкость и удобство разработки программного обеспечения без потенциальных проблем.

Вывод



Понимание плюсов и минусов каждой платформы разработки поможет пользователям сделать наиболее подходящий выбор для своего бизнеса. Успех рабочих процессов и процессов вашей команды зависит от выбора правильных инструментов LCNC. Тем не менее, эти низкокодовые, бескодовые бизнес-решения останутся. Они представляют собой путь в цифровое будущее, поскольку автоматизируют процессы и экономят ценные бизнес-ресурсы, такие как время, энергия и деньги. LCNC - это отличные решения, независимо от размера и масштаба вашей организации. Стоит узнать больше о том, как эти инструменты могут помочь вашему бизнесу.

По сравнению с более дорогостоящим наймом разработчиков и традиционным подходом к разработке, эти инструменты опережают свое время! LCNC предоставили современному бизнесу жизнеспособную альтернативу для более дешевого, быстрого и эффективного расширения масштабов деятельности. Наша команда консультантов по LCNC может помочь вам начать путь к использованию альтернатив low-code в вашем бизнесе. У нас есть набор технических инструментов, которые помогут вам начать работу. Мы будем рады провести с вами консультацию!