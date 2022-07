As aplicações de software LCNC (Low-Code and No-Code) são uma das maiores inovações tecnológicas nos negócios actuais. Como os nomes sugerem, o desenvolvimento de código baixo e sem código ajuda a racionalizar os processos de desenvolvimento sem a necessidade de ferramentas de programação complexas ou de conhecimentos especializados. Os LCNC requerem muito pouco conhecimento técnico dos seus utilizadores e são soluções de desenvolvimento fáceis de implementar.

plataformas LCNC são soluções de desenvolvimento avançadas para utilizadores que necessitam de ferramentas LCNC fáceis de usar para os seus negócios. As plataformas LCNC dão às empresas a liberdade de actualizar os seus processos de negócio e fluxos de trabalho sem necessidade de contratar programadores de software. Os clientes também apreciam a tecnologia ágil destas ferramentas LCNC no desenvolvimento de aplicações móveis. Estas aplicações encorajam a lealdade e o conhecimento da marca e permitem uma maior recolha de dados dos clientes.

A escolha de uma solução de desenvolvimento de software de código baixo ou sem código depende das necessidades de LCNC do negócio e dos recursos disponíveis. Contudo, os proprietários das empresas devem primeiro compreender o que são soluções de software de baixo código e sem código ou LCNC para escolher as melhores aplicações para o seu modelo de negócio.

Definição de Low-Code/No-Code

>forte>Desenvolvimento de CÓDIGO BAIXO

p>Desenvolvimento de baixo código utiliza programação ou modelos de aplicação no desenvolvimento de software, o que requer capacidades de codificação muito básicas. Estes modelos de desenvolvimento de software de baixo código reduzem grandemente a dependência dos programadores para criar estas aplicações. Com o desenvolvimento de baixo código, há menos necessidade de os programadores escreverem código ou utilizarem processos de programação complexos. As plataformas de desenvolvimento de código baixo dependem fortemente de funcionalidades de arrastar e largar, juntamente com outras ferramentas LCNC, templates, ou plataformas de desenvolvimento de aplicações. O desenvolvimento de baixo código reduz significativamente os fluxos de trabalho que normalmente requerem a perícia dos programadores de software.

Um dos principais pontos de venda dos processos de desenvolvimento de baixo código é a facilidade com que simplifica a criação de ferramentas de aplicação de software móvel. No mundo actual de ritmo acelerado, há uma procura crescente de empresas para desenvolver aplicações que racionalizem os fluxos de trabalho diários e também a experiência do cliente. O desenvolvimento de baixo código é necessário para satisfazer rapidamente a procura de aplicações móveis para satisfazer as necessidades do negócio. Estas ferramentas de desenvolvimento de baixo código são necessárias para as empresas inovadoras se manterem à frente da sua concorrência e atrair e reter clientes.

Outra vantagem do desenvolvimento de baixo código é que a base ou o esqueleto do software da aplicação já teria sido criado antecipadamente. Este tipo de ferramenta de desenvolvimento torna-o mais fácil para as empresas, uma vez que estas não têm de desenvolver aplicações de software a partir do zero! Porque reduz a quantidade de trabalho de desenvolvimento back-end, as plataformas LCNC criam um processo mais racionalizado para os utilizadores. Só são necessárias competências básicas de codificação para os utilizadores de plataformas de desenvolvimento LCNC e personalizá-las para melhorar as suas operações comerciais. Além disso, as plataformas de desenvolvimento LCNC permitem às empresas mais tempo para se concentrarem nas suas operações diárias.

> forte>NO-CODE DEVELOPMENT>

Como se utiliza ferramentas LCNC sem código?

>p>Embora as plataformas de desenvolvimento de aplicações sem código sejam semelhantes ao conceito de desenvolvimento de software de código baixo, elas são diferentes em alguns aspectos. Alguns conhecimentos de codificação, por mais básicos que sejam, são necessários para plataformas de desenvolvimento de baixo código, enquanto que as aplicações sem código não requerem qualquer conhecimento de programação. Os utilizadores podem simplesmente utilizar modelos de software sem código e funcionalidades intuitivas de arrastar e largar para criar aplicações empresariais. >p>Desenvolvimento sem código permite aos proprietários de empresas sem conhecimentos técnicos e experiência criar rapidamente aplicações e soluções móveis para os seus negócios. Isto permite-lhes fornecer soluções empresariais para a sua clientela ainda mais rapidamente. A utilização do desenvolvimento sem código também reduz os custos operacionais do negócio porque podem adquirir uma solução simples para as suas necessidades empresariais sem terem de contratar uma equipa dispendiosa.

Ferramentas de desenvolvimento LCNC sem código - as ferramentas de desenvolvimento LCNC significam que há muito pouca necessidade de os programadores escreverem código na criação de aplicações de software. Isto porque os processos de desenvolvimento dentro das plataformas LCNC são intuitivos para os utilizadores finais. Como resultado, as empresas podem criar as suas aplicações em menos tempo, por menos dinheiro, e com pouco ou nenhum conhecimento técnico. As ferramentas e plataformas LCNC proporcionam um desenvolvimento ágil de aplicações que ajuda as empresas a girar rapidamente para satisfazer as suas necessidades.

Tipos de Aplicações de Baixo Código/ No-Código

>p> as plataformas LCNC são melhor utilizadas quando a empresa identificou pela primeira vez utilizadores para o desenvolvimento de aplicações de software. Para seleccionar o LCNC que melhor se adapta ao negócio, é necessário decidir se os seus clientes ou funcionários internos podem exigir estes fluxos de trabalho ou processos automatizados. Com base nesta avaliação das necessidades do negócio, as empresas podem optar por plataformas LCNC de baixo código para os seus empregados. Os utilizadores beneficiam destas ferramentas LCNC para ajudar a gerir os fluxos de trabalho da equipa, acompanhar os resultados e gerar relatórios empresariais. >p>Avaliar os fluxos de trabalho e processos empresariais será também útil para decidir a melhor forma de utilizar as ferramentas LCNC para o desenvolvimento de aplicações. Uma vez feito isto, o desenvolvimento das plataformas e ferramentas LCNC relevantes pode ser implementado. As aplicações LCNC para recolha de dados serão diferentes das aplicações de ferramentas LCNC para responder aos clientes ou automatizar outros processos de negócio. A ferramenta LCNC é melhor testada por uma amostra de utilizadores antes de ser lançada. Caso surjam quaisquer problemas com a aplicação LCNC, então ela passa pela resolução de problemas, testes e actualizações antes de estar pronta para o relançamento.

Para uma melhor experiência do utilizador, muitas aplicações estão a desenvolver-se como aplicações de baixo código e sem código, pelo que são facilmente utilizadas pelo utilizador final sem qualquer conhecimento técnico e suporte. Por exemplo, Salesforce, Wix, e Mendix são grandes exemplos de plataformas de desenvolvimento de baixo código e sem código. Sendo uma aplicação LCNC de baixo código, Salesforce foi uma ferramenta de gestão de relacionamento para clientes, com uma extensa base de dados, interface intuitiva, e integração perfeita. Contudo, como uma aplicação de desenvolvimento de baixo código, ainda exigia a utilização de programadores para gerir as suas operações mais complexas.

Wix e Tilda são plataformas de desenvolvimento sem código que ajudam os utilizadores a criar gráficos e a construir os seus websites sem utilizar programadores de software. A Salesforce evoluiu mais tarde para uma plataforma sem código que ajuda os utilizadores a gerir fluxos de trabalho e processos dentro do negócio. Além de armazenar grandes quantidades de dados, esta plataforma de desenvolvimento sem código acompanha o fluxo de trabalho e os projectos dos empregados do início ao fim. Estas ferramentas de desenvolvimento sem código são fáceis de manipular para utilizadores ou empregados não técnicos e podem ser personalizadas por utilizadores individuais para se adequarem às funções do negócio.

Características de Desenvolvimento Low-Code/ No-Code

Funções automatizadas>br>Negócios precisam simplesmente de utilizar a interface intuitiva de arrastar e largar e utilizar as características automatizadas desta ferramenta. A ferramenta de desenvolvimento sem código de baixo código não requer uma programação extensa ou know-how técnico para que os utilizadores possam acompanhar os fluxos de trabalho e processos das suas equipas.

>forte>Seamless Integration>br>PlataformasLCNC permitem uma integração perfeita com outras plataformas e sistemas operativos, tais como Android ou aplicações Google baseadas na Web. As ferramentas de trabalho permitem uma transição mais fácil, fluxos de trabalho e recursos que os utilizadores necessitam para colaborar em plataformas virtuais.

> forte> Características de personalização>br>Ferramentas de baixo código, sem código que permitem aos utilizadores personalizar a forma como os seus dados ou processos automatizados são as ferramentas LCNC mais populares. Ferramentas de desenvolvimento sem código dão aos utilizadores a flexibilidade de organizar a disposição visual dos seus dados, fluxos de trabalho e processos.

>h2>Porquê escolher Low-Code, No-Code Development

Cheaper business solution>br>Plataformas de desenvolvimento sem código de baixo código são menos dispendiosas para as empresas, uma vez que utilizam menos recursos. Em vez de contratar uma equipa de programadores, as plataformas LCNC fornecem uma solução pronta e ágil às necessidades dos seus utilizadores comerciais.

>forte>Segurança Melhorada>br>Projectos que são demasiado confidenciais para serem externalizados podem ser tratados por uma equipa de utilizadores individual ou dedicada em plataformas LCNC. Estes projectos podem ser demasiado sensíveis para serem expostos e por isso podem necessitar de uma equipa mais pequena de utilizadores para gerir e supervisionar o desenvolvimento destas aplicações. Por exemplo, uma ferramenta LCNC pode ser útil no caso de uma empresa desejar lançar uma nova aplicação móvel antes dos seus concorrentes. Plataformas de código baixo permitem ao dono da empresa desenvolver o software e supervisionar os processos directamente, sem se preocupar com olhares curiosos!

>forte>Prazo mais rápido>br>As empresas precisam sempre de criar novas e melhores inovações para se manterem a par dos seus concorrentes. Estes concorrentes utilizam ferramentas avançadas para serem capazes de criar e actualizar constantemente novas e excitantes aplicações. Os utilizadores empresariais experientes confiam nas plataformas LCNC para obterem uma vantagem sobre a sua concorrência. Estes utilizadores de LCNC desenvolvem aplicações móveis mais rapidamente do que outros.

simples de usar >br>Plataformas de desenvolvimento de baixo código LCDPS são simples de usar e permitem que pessoas com conhecimentos básicos de codificação utilizem estas ferramentas para o desenvolvimento de aplicações. Isto minimiza a necessidade de contratar uma equipa dedicada de programadores de software para o desenvolvimento de aplicações. As plataformas de desenvolvimento de baixo código LCDPS dão ao negócio a possibilidade de fazer contratos de desenvolvimento de aplicações de curto prazo, baseados em projectos, para projectos mais complexos. Isto inclui projectos com maior ênfase no armazenamento de dados e características de segurança melhoradas dentro destas plataformas de desenvolvimento de baixo código.

>p>As sete plataformas de desenvolvimento de aplicações sem código NCDPS são mais fáceis de utilizar, onde os utilizadores desenvolvem as suas aplicações sem conhecimentos técnicos. Estas plataformas de desenvolvimento de aplicações sem código NCDPS, não requerem que os programadores programem o software.

Problemas com código baixo



p>Embora as ferramentas de desenvolvimento LCNC resolvam muitos problemas para as empresas, podem criar problemas de outras formas se não forem implementadas correctamente. A facilidade de utilização das ferramentas de desenvolvimento LCNC pode vir a ter uma ligeira desvantagem. Os clientes também precisam de poder confiar nas aplicações criadas pelos LCNC. Uma LCNC mal implementada não encorajará a fidelidade dos clientes ao seu negócio. Uma avaliação inicial adequada e uma análise SWOT das necessidades do negócio evitará ou mitigará quaisquer problemas futuros que possam surgir do desenvolvimento de software sem código.

Embora possa ser necessária uma análise mais profunda do melhor tipo de ferramenta de negócio LCNC, valerá a pena a longo prazo. As empresas poderão ter de investir um pouco mais na tecnologia LCNC que lhes dará a flexibilidade e conveniência do desenvolvimento de software sem potenciais problemas.

Conclusion

>>/h3>p>A compreensão dos prós e contras de cada plataforma de desenvolvimento ajudará os utilizadores a fazer a escolha mais adequada para o seu negócio. O sucesso dos fluxos de trabalho e processos da sua equipa depende da selecção das ferramentas LCNC certas. No entanto, estas soluções comerciais de código baixo e sem código estão aqui para ficar. Elas representam o caminho do futuro digital, uma vez que automatizam processos e poupam recursos empresariais valiosos, tais como tempo, energia e dinheiro. Os LCNCs são grandes soluções, independentemente da dimensão ou escala da sua organização. Vale a pena aprender mais sobre como estas ferramentas podem ajudar o seu negócio.

Quando comparadas com a contratação mais dispendiosa de programadores e a abordagem tradicional ao desenvolvimento, estas ferramentas estão muito à frente do seu tempo! Os LCNC forneceram às empresas modernas uma alternativa viável para aumentar as suas operações de forma mais barata, mais rápida e mais eficiente.