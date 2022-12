Low-Code en No-Code (LCNC) softwaretoepassingen zijn een van de grootste technologische innovaties in het bedrijfsleven van vandaag. Zoals de namen suggereren, helpen low-code en no-code ontwikkeling de ontwikkelingsprocessen te stroomlijnen zonder de noodzaak van complexe programmeertools of expertise. LCNC's vereisen zeer weinig technische kennis van hun gebruikers en zijn gemakkelijk te implementeren ontwikkelingsoplossingen.

LCNC-platforms zijn geavanceerde ontwikkelingsoplossingen voor gebruikers die gebruiksvriendelijke LCNC-tools nodig hebben voor hun bedrijven. LCNC-platforms geven bedrijven de vrijheid om hun bedrijfsprocessen en workflows te upgraden zonder softwareontwikkelaars te hoeven inhuren. Klanten waarderen ook de agile technologie van deze LCNC-tools bij de ontwikkeling van mobiele apps. Deze apps stimuleren loyaliteit en merkbekendheid en maken een verbeterde verzameling van klantgegevens mogelijk.

De keuze voor een low-code of no-code softwareontwikkelingsoplossing hangt af van de LCNC-behoeften van het bedrijf en de beschikbare middelen. Ondernemers moeten echter eerst begrijpen wat low-code en no-code of LCNC-softwareoplossingen zijn om de beste toepassingen voor hun bedrijfsmodel te kiezen.

Definitie van Low-Code/No-Code

LOW-CODE ONTWIKKELING

Low-code ontwikkeling maakt gebruik van programmering of applicatie sjablonen in software ontwikkeling, die zeer elementaire codering vaardigheden vereist. Deze low-code softwareontwikkelingssjablonen verminderen sterk de afhankelijkheid van ontwikkelaars om deze toepassingen te creëren. Met low-code ontwikkeling is er minder noodzaak voor ontwikkelaars om code te schrijven of complexe programmeerprocessen te gebruiken. Low-code ontwikkelingsplatforms vertrouwen sterk op drag-and-drop functies, samen met andere LCNC tools, sjablonen of ontwikkelingsapplicatieplatforms. Low-code ontwikkeling vermindert aanzienlijk workflows die normaal gesproken de expertise van softwareontwikkelaars vereisen.

Een belangrijk verkoopargument van low-code-ontwikkelingsprocessen is hoe gemakkelijk het de creatie van mobiele softwaretoepassingen vereenvoudigt. In de snelle wereld van vandaag is er een groeiende vraag naar bedrijven om applicaties te ontwikkelen die de dagelijkse workflows en ook de klantervaring stroomlijnen. Low-code ontwikkeling is nodig om snel te voldoen aan de vraag naar mobiele toepassingen om de behoeften van het bedrijf te vervullen. Deze low-code ontwikkelingstools zijn noodzakelijk voor innovatieve bedrijven om hun concurrentie voor te blijven en klanten aan te trekken en te behouden.

Een ander voordeel van low-code ontwikkeling is dat de basis of het skelet van de applicatiesoftware al van tevoren is gemaakt. Dit soort ontwikkelingstool maakt het voor bedrijven gemakkelijker omdat ze softwareapplicaties niet vanaf nul hoeven te ontwikkelen! Omdat het de hoeveelheid back-end ontwikkelingswerk vermindert, creëren LCNC-platforms een meer gestroomlijnd proces voor gebruikers. Voor gebruikers van LCNC ontwikkelingsplatforms zijn slechts basale coderingsvaardigheden vereist en kunnen deze aanpassen om hun bedrijfsvoering te verbeteren. Bovendien geven LCNC ontwikkelingsplatforms bedrijven meer tijd om zich te concentreren op hun dagelijkse werkzaamheden.

NO-CODE ONTWIKKELING

Hoewel no-code applicatieontwikkelingsplatforms vergelijkbaar zijn met het low-code softwareontwikkelingsconcept, verschillen ze op sommige punten. Enige coderingskennis, hoe basaal ook, is vereist voor low-code ontwikkelingsplatforms, terwijl no-code toepassingen geen programmeerkennis vereisen. Gebruikers kunnen gewoon gebruik maken van no-code software templates en intuïtieve drag-and-drop functies om zakelijke toepassingen te creëren.

No-Code ontwikkeling stelt ondernemers zonder technische vaardigheden en expertise in staat om snel mobiele toepassingen en oplossingen voor hun bedrijven te creëren. Hierdoor kunnen zij nog sneller zakelijke oplossingen voor hun klanten bieden. Het gebruik van no-code ontwikkeling vermindert ook de operationele kosten van het bedrijf omdat ze een eenvoudige oplossing voor hun zakelijke behoeften kunnen kopen zonder een duur team in te huren.

Low Code No Code - LCNC ontwikkeltools betekenen dat ontwikkelaars zeer weinig code hoeven te schrijven bij de creatie van software applicaties. Dit komt omdat de ontwikkelingsprocessen binnen LCNC platforms intuïtief zijn voor eindgebruikers. Hierdoor kunnen bedrijven hun applicaties in kortere tijd, voor minder geld en met weinig tot geen technische kennis creëren. LCNC tools en platforms bieden een agile applicatie ontwikkeling die bedrijven helpt snel te pivoteren om aan hun behoeften te voldoen.

LCNC-platforms worden het best gebruikt wanneer het bedrijf eerst gebruikers heeft geïdentificeerd voor het ontwikkelen van softwareapplicaties. Om de LCNC te selecteren die het beste bij het bedrijf past, moet worden besloten of de klanten of interne medewerkers deze geautomatiseerde workflows of processen nodig hebben. Op basis van deze zakelijke behoefte evaluatie, kunnen bedrijven kiezen voor low-code LCNC platforms voor hun medewerkers. Gebruikers profiteren van deze LCNC-tools om teamworkflows te helpen beheren, output bij te houden en bedrijfsrapporten te genereren.

Het evalueren van workflows en bedrijfsprocessen zal ook nuttig zijn bij het bepalen van de beste manier om LCNC tools te gebruiken voor applicatieontwikkeling. Zodra dit is gebeurd, kan de ontwikkeling van de relevante LCNC-platforms en -instrumenten worden uitgevoerd. LCNC-toepassingen voor het verzamelen van gegevens zullen verschillen van LCNC-toepassingen voor het beantwoorden van klanten of het automatiseren van andere bedrijfsprocessen. De LCNC-tool wordt het best getest door een steekproef van gebruikers alvorens te worden gelanceerd. Mochten er zich problemen voordoen met de LCNC-applicatie, dan wordt deze doorgelicht, getest en bijgewerkt voordat deze klaar is voor herlancering.

Soorten Low Code/ No-Code toepassingen

Voor een betere gebruikerservaring worden veel toepassingen ontwikkeld als low-code en no-code toepassingen, zodat ze gemakkelijk door de eindgebruiker kunnen worden gebruikt zonder technische kennis en ondersteuning. Salesforce, Wix en Mendix zijn bijvoorbeeld goede voorbeelden van low-code en no-code ontwikkelingsplatforms. Als low-code LCNC-applicatie was Salesforce een relatiebeheerinstrument voor klanten, met een uitgebreide database, intuïtieve interface en naadloze integratie. Maar als low-code ontwikkelingsapplicatie vereiste het nog steeds de inzet van ontwikkelaars om de complexere operaties te beheren.

Wix en Tilda zijn no-code ontwikkelingsplatforms die gebruikers helpen bij het maken van afbeeldingen en het bouwen van hun websites zonder gebruik te maken van softwareontwikkelaars. Salesforce ontwikkelde zich later tot een no-code platform dat gebruikers helpt bij het beheren van workflows en processen binnen het bedrijf. Naast het opslaan van enorme hoeveelheden gegevens volgt dit no-code ontwikkelingsplatform de workflow en projecten van medewerkers van begin tot eind. Deze no-code ontwikkeltools zijn gemakkelijk te manipuleren door niet-technische gebruikers of werknemers en kunnen door individuele gebruikers worden aangepast aan de functies van het bedrijf.

Kenmerken van Low-Code/ No-Code Ontwikkeling

Geautomatiseerde functies

Bedrijven hoeven alleen maar de intuïtieve interface met slepen en neerzetten te gebruiken en de geautomatiseerde functies van deze tool te benutten. Low-code no-code ontwikkelingstool vereist geen uitgebreide programmering of technische kennis voor gebruikers om de workflows en processen van hun teams bij te houden.

Naadloze integratie

LCNC-platforms zorgen voor een naadloze integratie met andere platforms en besturingssystemen zoals Android of webgebaseerde Google-toepassingen. Werk tools maken een eenvoudigere overgang, workflows en middelen die gebruikers nodig hebben om samen te werken op virtuele platforms mogelijk.

Aanpassingsfuncties

Low-code, no-code tools waarmee gebruikers de manier waarop hun gegevens of geautomatiseerde processen worden gepresenteerd kunnen aanpassen, zijn de meest populaire LCNC-tools. No-code ontwikkeltools geven gebruikers de flexibiliteit om de visuele lay-out van hun gegevens, workflows en processen te organiseren.

Waarom kiezen voor Low-Code, No-Code ontwikkeling?

Goedkopere bedrijfsoplossing

Low-code no-code ontwikkelingsplatforms zijn minder duur voor bedrijven omdat ze minder middelen gebruiken. In plaats van een team van ontwikkelaars in te huren, bieden de LCNC-platforms een kant-en-klare en flexibele oplossing voor de behoeften van de zakelijke gebruikers.

Verbeterde veiligheid

Projecten die te vertrouwelijk zijn om te worden uitbesteed, kunnen worden behandeld door een individueel of toegewijd team van gebruikers op LCNC-platforms. Deze projecten kunnen te gevoelig zijn om te worden blootgesteld en daarom kan een kleiner team van gebruikers nodig zijn om de ontwikkeling van deze toepassingen te beheren en te overzien. Een LCNC-tool kan bijvoorbeeld nuttig zijn wanneer een bedrijf een nieuwe mobiele applicatie wil lanceren vóór zijn concurrenten. Low-code platforms stellen de bedrijfseigenaar in staat de software te ontwikkelen en de processen direct te overzien, zonder zich zorgen te maken over nieuwsgierige ogen!

Snellere doorlooptijd

Bedrijven moeten altijd nieuwe en betere innovaties creëren om hun concurrenten bij te houden. Deze concurrenten gebruiken geavanceerde tools om voortdurend spannende nieuwe apps te kunnen maken en updaten. Slimme zakelijke gebruikers vertrouwen op LCNC platforms voor een voordeel ten opzichte van hun concurrentie. Deze LCNC gebruikers ontwikkelen sneller mobiele applicaties dan anderen.

Eenvoudig te gebruiken

Low-code ontwikkelingsplatforms LCDPS zijn eenvoudig te gebruiken en stellen personen met een basiskennis van coderen in staat om deze tools te gebruiken voor app-ontwikkeling. Dit minimaliseert de noodzaak om een toegewijde staf van software ontwikkelaars in te huren voor app ontwikkeling. Low-code ontwikkelingsplatforms LCDPS geven het bedrijf de mogelijkheid om op korte termijn, projectgebaseerde app-ontwikkelingscontracten te maken voor complexere projecten. Dit omvat projecten met een grotere nadruk op gegevensopslag en verbeterde beveiligingsfuncties binnen deze low-code ontwikkelingsplatforms.

Nog gemakkelijker te gebruiken zijn no-code applicatie ontwikkelingsplatforms NCDPS, waar gebruikers hun applicaties ontwikkelen zonder technische kennis. Deze no-code applicatie platforms NCDPS, vereisen niet dat ontwikkelaars de software programmeren.

Problemen met low-code

Hoewel LCNC-ontwikkeltools veel problemen voor bedrijven oplossen, kunnen ze op andere manieren problemen veroorzaken als ze niet correct worden geïmplementeerd. Het gemak van het gebruik van LCNC-ontwikkeltools kan een klein nadeel hebben. Klanten moeten ook kunnen vertrouwen op toepassingen die door LCNC's zijn gemaakt. Een slecht geïmplementeerde LCNC zal de loyaliteit van klanten aan uw bedrijf niet bevorderen. Een goede initiële beoordeling en SWOT-analyse van de bedrijfsbehoeften zal eventuele toekomstige problemen die kunnen voortvloeien uit no-code softwareontwikkeling voorkomen of beperken.

Hoewel een diepere analyse van het beste type LCNC-bedrijfstool nodig kan zijn, zal het op de lange termijn de moeite waard zijn. Bedrijven moeten misschien iets meer investeren in LCNC-technologie die hen de flexibiliteit en het gemak van softwareontwikkeling zal geven zonder potentiële problemen.

Conclusie

Inzicht krijgen in de voor- en nadelen van elk ontwikkelingsplatform zal gebruikers helpen om de meest geschikte keuze voor hun bedrijf te maken. Het succes van de workflows en processen van uw team hangt af van de keuze van de juiste LCNC-tools. Niettemin zijn deze low-code, no-code bedrijfsoplossingen een blijvertje. Ze vertegenwoordigen de weg van de digitale toekomst, omdat ze processen automatiseren en waardevolle bedrijfsmiddelen besparen, zoals tijd, energie en geld. LCNC's zijn geweldige oplossingen, ongeacht de grootte of schaal van uw organisatie. Het is de moeite waard om meer te weten te komen over hoe deze tools uw bedrijf kunnen helpen.

In vergelijking met het duurdere inhuren van ontwikkelaars en de traditionele aanpak van ontwikkeling, zijn deze tools hun tijd ver vooruit! LCNC's hebben moderne bedrijven een levensvatbaar alternatief geboden om hun activiteiten op een goedkopere, snellere en efficiëntere manier op te schalen.