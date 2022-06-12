تعد تطبيقات البرامج منخفضة الشفرة وبدون كود (LCNC) واحدة من أكبر الابتكارات التكنولوجية في مجال الأعمال اليوم. كما توحي الأسماء ، فإن التطوير ذي التعليمات البرمجية المنخفضة وعدم وجود تعليمات برمجية يساعد في تبسيط عمليات التطوير دون الحاجة إلى أدوات أو خبرة برمجة معقدة. تتطلب LCNCs القليل جدًا من المعرفة التقنية من مستخدميها وهي حلول تطوير سهلة التنفيذ.

منصات LCNC هي حلول تطوير متقدمة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى أدوات LCNC سهلة الاستخدام لأعمالهم. تمنح منصات LCNC للشركات حرية ترقية عملياتها التجارية وسير العمل دون الحاجة إلى توظيف مطوري برامج. يقدّر العملاء أيضًا التكنولوجيا الرشيقة لأدوات LCNC في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. تشجع هذه التطبيقات الولاء والوعي بالعلامة التجارية وتسمح بجمع بيانات العملاء المحسّن.

يعتمد اختيار حل تطوير برمجيات ذي رمز منخفض أو بدون رمز على احتياجات LCNC للأعمال والموارد المتاحة. ومع ذلك ، يجب على أصحاب الأعمال أولاً فهم الكود المنخفض وعدم وجود رمز أو حلول برمجيات LCNC لاختيار أفضل التطبيقات لنموذج أعمالهم.

تعريف رمز منخفض / لا كود

تطوير الكود المنخفض

يستخدم تطوير التعليمات البرمجية المنخفضة قوالب البرمجة أو التطبيقات في تطوير البرامج ، الأمر الذي يتطلب مهارات تشفير أساسية للغاية. تقلل قوالب تطوير البرامج ذات التعليمات البرمجية المنخفضة بشكل كبير من الاعتماد على المطورين لإنشاء هذه التطبيقات. مع تطوير التعليمات البرمجية المنخفضة ، هناك حاجة أقل للمطورين لكتابة التعليمات البرمجية أو استخدام عمليات البرمجة المعقدة. تعتمد منصات التطوير منخفضة الكود بشكل كبير على ميزات السحب والإفلات ، جنبًا إلى جنب مع أدوات LCNC الأخرى أو القوالب أو منصات تطبيقات التطوير. يقلل تطوير التعليمات البرمجية المنخفضة بشكل كبير من تدفقات العمل التي تتطلب عادةً خبرة مطوري البرامج.

تتمثل إحدى نقاط البيع الرئيسية لعمليات تطوير التعليمات البرمجية المنخفضة في مدى سهولة تبسيط إنشاء أدوات تطبيقات برامج الهاتف المحمول. في عالم اليوم سريع الخطى ، هناك طلب متزايد على الشركات لتطوير التطبيقات التي تبسط سير العمل اليومي وكذلك تجربة العملاء. هناك حاجة إلى تطوير التعليمات البرمجية المنخفضة لتلبية الطلب بسرعة على تطبيقات الهاتف المحمول لتلبية احتياجات العمل. تعتبر أدوات التطوير منخفضة الكود هذه ضرورية للشركات المبتكرة للبقاء في صدارة منافسيها وجذب العملاء والاحتفاظ بهم.

ميزة أخرى لتطوير الكود المنخفض هي أن الأساس أو الهيكل العظمي لبرنامج التطبيق قد تم إنشاؤه مسبقًا. هذا النوع من أدوات التطوير يسهل على الشركات لأنها لا تحتاج إلى تطوير تطبيقات برمجية من الصفر! نظرًا لأنها تقلل من حجم أعمال التطوير الخلفية ، فإن منصات LCNC تنشئ عملية أكثر بساطة للمستخدمين. مهارات الترميز الأساسية فقط مطلوبة لمستخدمي منصات تطوير LCNC وتخصيصها لتحسين عملياتهم التجارية. بالإضافة إلى ذلك ، تتيح منصات تطوير LCNC للشركات مزيدًا من الوقت للتركيز على عملياتها اليومية.

تطوير بدون كود

في حين أن منصات تطوير التطبيقات التي لا تحتوي على كود تشبه مفهوم تطوير البرمجيات منخفضة الكود ، إلا أنها تختلف في بعض الجوانب. بعض معرفة الترميز ، على الرغم من كونها أساسية ، مطلوبة لمنصات التطوير منخفضة التعليمات البرمجية ، بينما لا تتطلب التطبيقات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية أي معرفة برمجية. يمكن للمستخدمين ببساطة استخدام قوالب البرامج بدون تعليمات برمجية وميزات السحب والإفلات البديهية لإنشاء تطبيقات الأعمال.

يسمح تطوير No-Code لأصحاب الأعمال الذين ليس لديهم المهارات والخبرة التقنية بإنشاء تطبيقات وحلول للهاتف المحمول بسرعة لأعمالهم. هذا يسمح لهم بتقديم حلول الأعمال لعملائهم بشكل أسرع. يقلل استخدام التطوير بدون رمز أيضًا من تكاليف التشغيل التجارية لأنهم يستطيعون شراء حل بسيط لاحتياجات أعمالهم دون الحاجة إلى تعيين فريق مكلف.

كيف يمكنك استخدام كود منخفض لا كود - أدوات LCNC؟

Low Code No Code - تعني أدوات تطوير LCNC أن هناك حاجة قليلة جدًا للمطورين لكتابة التعليمات البرمجية في إنشاء تطبيقات البرامج. وذلك لأن عمليات التطوير داخل الأنظمة الأساسية LCNC بديهية للمستخدمين النهائيين. نتيجة لذلك ، يمكن للشركات إنشاء تطبيقاتها في وقت أقصر ، وبأموال أقل ، وبمعرفة تقنية قليلة أو معدومة. توفر الأنظمة الأساسية وأدوات LCNC تطويرًا رشيقًا للتطبيقات يساعد الشركات على التمحور بسرعة لتلبية احتياجاتهم.

يتم استخدام منصات LCNC بشكل أفضل عندما تحدد الشركة لأول مرة مستخدمين لتطوير تطبيقات البرامج. لتحديد LCNC الذي يناسب الأعمال التجارية على أفضل وجه ، يجب تحديد ما إذا كان عملاؤه أو موظفوه الداخليون قد يطلبون عمليات سير العمل أو العمليات الآلية هذه. بناءً على تقييم حاجة العمل هذا ، قد تختار الشركات منصات LCNC منخفضة الرمز لموظفيها. يستفيد المستخدمون من أدوات LCNC هذه للمساعدة في إدارة سير عمل الفريق وتتبع المخرجات وإنشاء تقارير الأعمال.

سيكون تقييم سير العمل والعمليات التجارية مفيدًا أيضًا في تحديد أفضل طريقة لاستخدام أدوات LCNC لتطوير التطبيقات. بمجرد الانتهاء من ذلك ، يمكن تنفيذ تطوير منصات وأدوات LCNC ذات الصلة. ستختلف تطبيقات LCNC لجمع البيانات عن تطبيقات أدوات LCNC للاستجابة للعملاء أو لأتمتة العمليات التجارية الأخرى. من الأفضل اختبار أداة LCNC بواسطة عينة من المستخدمين قبل إطلاقها. في حالة ظهور أي مشكلات مع تطبيق LCNC ، فإنه يمر عبر استكشاف الأخطاء وإصلاحها والاختبار والتحديثات قبل أن يكون جاهزًا لإعادة التشغيل.

أنواع تطبيقات كود منخفض / لا كود

للحصول على تجربة مستخدم أفضل ، يتم تطوير العديد من التطبيقات ككود منخفض وتطبيقات بدون تعليمات برمجية ، بحيث يتم استخدامها بسهولة من قبل المستخدم النهائي دون أي معرفة فنية ودعم. على سبيل المثال ، تعد Salesforce و Wix و Mendix أمثلة رائعة لمنصات التطوير منخفضة التعليمات البرمجية وغير البرمجية. باعتباره تطبيق LCNC منخفض الكود ، كان Salesforce أداة لإدارة العلاقات للعملاء ، مع قاعدة بيانات واسعة ، وواجهة سهلة الاستخدام ، وتكامل سلس. ومع ذلك ، باعتباره تطبيقًا لتطوير التعليمات البرمجية المنخفضة ، فإنه لا يزال يتطلب استخدام المطورين لإدارة عملياته الأكثر تعقيدًا.

Wix و Tilda عبارة عن منصات تطوير بدون تعليمات برمجية تساعد المستخدمين على إنشاء رسومات وإنشاء مواقع الويب الخاصة بهم دون استخدام مطوري البرامج. تطورت Salesforce لاحقًا إلى نظام أساسي بدون رمز يساعد المستخدمين على إدارة مهام سير العمل والعمليات داخل الشركة. بالإضافة إلى تخزين كميات هائلة من البيانات ، تتعقب منصة التطوير الخالية من التعليمات البرمجية سير العمل ومشاريع الموظفين من البداية إلى النهاية. أدوات التطوير التي لا تحتوي على كود يسهل على المستخدمين غير التقنيين أو الموظفين معالجتها ويمكن تخصيصها من قبل المستخدمين الفرديين لتناسب وظائف العمل.

ميزات تطوير كود منخفض / لا كود

وظائف آلية

تحتاج الشركات ببساطة إلى استخدام واجهة السحب والإفلات البديهية والاستفادة من الميزات التلقائية لهذه الأداة. لا تتطلب أداة التطوير التي لا تحتوي على تعليمات برمجية منخفضة برمجة مكثفة أو معرفة فنية للمستخدمين لتتبع عمليات سير عمل فرقهم وعملياتها.

التكامل السلس

تسمح منصات LCNC بالتكامل السلس مع الأنظمة الأساسية وأنظمة التشغيل الأخرى مثل Android أو تطبيقات Google المستندة إلى الويب. تتيح أدوات العمل سهولة الانتقال ومهام سير العمل والموارد التي يحتاجها المستخدمون للتعاون في الأنظمة الأساسية الافتراضية.

ميزات التخصيص

تعد الأدوات منخفضة الكود ، التي لا تحتوي على تعليمات برمجية والتي تسمح للمستخدمين بتخصيص طريقة عرض بياناتهم أو عملياتهم الآلية ، أكثر أدوات LCNC شيوعًا. توفر أدوات التطوير بدون تعليمات برمجية للمستخدمين المرونة في تنظيم التخطيط المرئي لبياناتهم ومهام سير العمل والعمليات.

لماذا تختار تطوير كود منخفض ، بدون كود

حل تجاري أرخص

تعد منصات التطوير منخفضة التعليمات البرمجية غير المشفرة أقل تكلفة للشركات لأنها تستخدم موارد أقل. بدلاً من تعيين فريق من المطورين ، توفر منصات LCNC حلاً جاهزًا ورشيقًا لاحتياجات مستخدمي الأعمال.

تعزيز الأمن

يمكن التعامل مع المشاريع السرية للغاية بحيث لا يمكن الاستعانة بمصادر خارجية من قبل فرد أو فريق متخصص من المستخدمين على منصات LCNC. قد تكون هذه المشاريع حساسة للغاية بحيث لا يمكن كشفها ولذا قد تحتاج إلى فريق أصغر من المستخدمين لإدارة هذه التطبيقات والإشراف عليها. على سبيل المثال ، يمكن أن تكون أداة LCNC مفيدة في حالة رغبة الشركة في إطلاق تطبيق جديد للهاتف المحمول قبل منافسيها. تسمح المنصات منخفضة الكود لصاحب العمل بتطوير البرنامج والإشراف على العمليات مباشرة ، دون القلق بشأن أعين المتطفلين!

وقت استجابة أسرع

تحتاج الشركات دائمًا إلى ابتكار ابتكارات جديدة وأفضل لمواكبة منافسيها. يستخدم هؤلاء المنافسون أدوات متقدمة ليتمكنوا من إنشاء وتحديث تطبيقات جديدة ومثيرة باستمرار. يعتمد مستخدمو الأعمال الأذكياء على منصات LCNC للحصول على ميزة على منافسيهم. يطور مستخدمو LCNC تطبيقات الهاتف المحمول بسرعة أكبر من غيرهم.

سهلة الاستخدام

منصات تطوير الأكواد المنخفضة LCDPS سهلة الاستخدام وتسمح للأشخاص الذين لديهم معرفة أساسية بالبرمجة باستخدام هذه الأدوات لتطوير التطبيقات. هذا يقلل من الحاجة إلى تعيين فريق متخصص من مطوري البرامج لتطوير التطبيقات. منصات التطوير منخفضة الترميز LCDPS تمنح الأعمال لإبرام عقود تطوير تطبيقات قصيرة الأجل قائمة على المشاريع لمشاريع أكثر تعقيدًا. يتضمن ذلك المشاريع التي تركز بشكل أكبر على تخزين البيانات وميزات الأمان المحسّنة داخل منصات التطوير منخفضة التعليمات البرمجية هذه.

من الأسهل استخدام منصات تطوير التطبيقات التي لا تحتوي على كود NCDPS ، حيث يقوم المستخدمون بتطوير تطبيقاتهم دون معرفة تقنية. هذه الأنظمة الأساسية للتطبيقات التي لا تحتوي على كود NCDPS ، لا تتطلب من المطورين برمجة البرنامج.

هل تبحث عن منصة LCNC؟

إذا كنت تبحث عن منصة LCNC ذات الميزانية المحدودة ، فإن AppMaster (appmaster.io) هو الحل الأول لديك. إنه أكثر من مجرد عدم وجود رمز ؛ يكمن التفرد في حقيقة أنه يولد شفرة المصدر. هذا يعني أنه لا يمكن أن يخاف المستخدم من الارتباط بالمنصة إذا أراد ؛ يمكنهم دائمًا أخذ شفرة المصدر الخاصة بهم. علاوة على ذلك ، فإن منصة AppMaster قادرة على كتابة الوثائق الفنية بنفس الطريقة التي يقوم بها المطورون ولكن أفضل وأرخص.

مشاكل التعليمات البرمجية المنخفضة



بينما تحل أدوات تطوير LCNC العديد من المشكلات للشركات ، إلا أنها قد تخلق مشكلات بطرق أخرى إذا لم يتم تنفيذها بشكل صحيح. قد تأتي سهولة استخدام أدوات تطوير LCNC في عيب بسيط. يحتاج العملاء أيضًا إلى أن يكونوا قادرين على الوثوق بالتطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة LCNCs. لن يشجع LCNC الذي تم تنفيذه بشكل سيء ولاء العملاء لعملك. إن التقييم الأولي المناسب وتحليل SWOT لاحتياجات العمل سيمنع أو يخفف من أي مشكلات مستقبلية قد تنشأ عن تطوير برمجيات لا تحتوي على كود.

بينما قد يتطلب الأمر إجراء تحليل أعمق لأفضل نوع من أدوات الأعمال LCNC ، إلا أن الأمر يستحق ذلك على المدى الطويل. قد تضطر الشركات إلى الاستثمار أكثر قليلاً في تقنية LCNC التي ستمنحها المرونة والراحة في تطوير البرامج دون مشاكل محتملة.

استنتاج



سيساعد فهم إيجابيات وسلبيات كل منصة تطوير المستخدمين على اتخاذ الخيار الأنسب لأعمالهم. يعتمد نجاح عمليات سير عمل فريقك وعملياته على اختيار أدوات LCNC المناسبة. ومع ذلك ، فإن حلول الأعمال ذات الرمز المنخفض والتي لا تحتوي على رمز موجودة لتبقى. إنهم يمثلون طريق المستقبل الرقمي ، حيث يقومون بأتمتة العمليات وتوفير موارد الأعمال القيمة ، مثل الوقت والطاقة والمال. LCNCs هي حلول رائعة ، بغض النظر عن حجم أو حجم مؤسستك. من المفيد معرفة المزيد حول كيفية مساعدة هذه الأدوات في عملك.

عند مقارنتها بالتوظيف الأكثر تكلفة للمطورين والنهج التقليدي للتطوير ، فإن هذه الأدوات تسبق وقتها كثيرًا! لقد وفرت LCNCs للشركات الحديثة بديلاً قابلاً للتطبيق لتوسيع نطاق عملياتها بطريقة أرخص وأسرع وأكثر كفاءة. يمكن لفريقنا من مستشاري LCNC مساعدتك على البدء في طريق استخدام بدائل منخفضة الكود في عملك. لدينا مجموعة من الأدوات التقنية بدون تعليمات برمجية لمساعدتك على البدء. يسعدنا تحديد موعد للتشاور معك!