Les applications logicielles low-code et no-code (LCNC) constituent l'une des plus grandes innovations technologiques dans le monde des affaires aujourd'hui. Comme leurs noms l'indiquent, le développement low-code et no-code permet de rationaliser les processus de développement sans avoir besoin d'outils de programmation complexes ou d'expertise. Les LCNC nécessitent très peu de connaissances techniques de la part de leurs utilisateurs et sont des solutions de développement faciles à mettre en œuvre.

Les plateformes LCNC sont des solutions de développement avancées pour les utilisateurs qui ont besoin d'outils LCNC faciles à utiliser pour leurs entreprises. Les plateformes LCNC donnent aux entreprises la liberté de mettre à niveau leurs processus et flux de travail sans avoir besoin d'embaucher des développeurs de logiciels. Les clients apprécient également la technologie agile de ces outils LCNC pour le développement d'applications mobiles. Ces apps encouragent la fidélité et la notoriété de la marque et permettent une meilleure collecte des données des clients.

Le choix d'une solution de développement logiciel low-code ou no-code dépend des besoins LCNC de l'entreprise et des ressources disponibles. Cependant, les propriétaires d'entreprises doivent d'abord comprendre ce que sont les solutions logicielles low code et no code ou LCNC afin de choisir les meilleures applications pour leur modèle d'entreprise.

Définition du low code/no code

DÉVELOPPEMENT BAS CODE

Le développement low code utilise des modèles de programmation ou d'application dans le développement de logiciels, ce qui nécessite des compétences de codage très basiques. Ces modèles de développement de logiciels à faible code réduisent considérablement la dépendance à l'égard des développeurs pour créer ces applications. Avec le développement à code réduit, les développeurs ont moins besoin d'écrire du code ou d'utiliser des processus de programmation complexes. Les plates-formes de développement à faible code s'appuient largement sur les fonctions de glisser-déposer, ainsi que sur d'autres outils, modèles ou plates-formes d'applications de développement LCNC. Le développement low-code réduit considérablement les flux de travail qui nécessitent normalement l'expertise des développeurs de logiciels.

Un argument de vente majeur des processus de développement low-code est la facilité avec laquelle il simplifie la création d'outils d'applications logicielles mobiles. Dans le monde actuel où tout va très vite, il y a une demande croissante pour que les entreprises développent des applications qui rationalisent les flux de travail quotidiens et aussi l'expérience client. Le développement low-code est nécessaire pour répondre rapidement à la demande d'applications mobiles afin de combler les besoins de l'entreprise. Ces outils de développement low-code sont nécessaires aux entreprises innovantes pour rester en tête de la concurrence et attirer et fidéliser les clients.

Un autre avantage du développement low-code est que la base ou le squelette du logiciel d'application aurait déjà été créé à l'avance. Ce type d'outil de développement facilite la tâche des entreprises puisqu'elles n'ont pas à développer des applications logicielles à partir de zéro ! Parce qu'elles réduisent la quantité de travail de développement en amont, les plates-formes LCNC créent un processus plus rationnel pour les utilisateurs. Les utilisateurs des plates-formes de développement LCNC n'ont besoin que de connaissances de base en codage et peuvent les personnaliser pour améliorer leurs activités commerciales. En outre, les plates-formes de développement LCNC permettent aux entreprises de disposer de plus de temps pour se concentrer sur leurs opérations quotidiennes.

DEVELOPPEMENT SANS COD

Bien que les plates-formes de développement d'applications sans code soient similaires au concept de développement de logiciels à faible code, elles sont différentes sur certains aspects. Certaines connaissances en codage, même élémentaires, sont requises pour les plates-formes de développement à faible code, alors que les applications sans code ne nécessitent aucune connaissance en programmation. Les utilisateurs peuvent simplement utiliser des modèles de logiciels no-code et des fonctions intuitives de glisser-déposer pour créer des applications d'entreprise.

Le développement no-code permet aux propriétaires d'entreprises sans compétence technique ni expertise de créer rapidement des applications et des solutions mobiles pour leurs entreprises. Cela leur permet de fournir des solutions commerciales à leur clientèle encore plus rapidement. L'utilisation du développement no-code réduit également les coûts opérationnels de l'entreprise car ils peuvent acheter une solution simple à leurs besoins commerciaux sans avoir à embaucher une équipe coûteuse.

Comment utiliser les outils Low Code No Code - LCNC ?

Les outils de développement Low Code No Code - LCNC signifient que les développeurs ont très peu besoin d'écrire du code dans la création d'applications logicielles. Cela est dû au fait que les processus de développement au sein des plateformes LCNC sont intuitifs pour les utilisateurs finaux. Par conséquent, les entreprises peuvent créer leurs applications en moins de temps, pour moins d'argent et avec peu ou pas de connaissances techniques. Les outils et les plateformes LCNC permettent un développement agile des applications qui aide les entreprises à pivoter rapidement pour répondre à leurs besoins.

Les plateformes LCNC sont mieux utilisées lorsque l'entreprise a d'abord identifié les utilisateurs pour développer des applications logicielles. Pour sélectionner la LCNC qui convient le mieux à l'entreprise, il faut décider si ses clients ou ses employés internes peuvent avoir besoin de ces flux de travail ou processus automatisés. Sur la base de cette évaluation des besoins de l'entreprise, les sociétés peuvent opter pour des plateformes LCNC à faible code pour leurs employés. Les utilisateurs bénéficient de ces outils LCNC pour faciliter la gestion des flux de travail de l'équipe, le suivi des résultats et la génération de rapports d'activité.

L'évaluation des flux de travail et des processus d'activité sera également utile pour décider de la meilleure façon d'utiliser les outils LCNC pour le développement d'applications. Une fois cela fait, le développement des plateformes et des outils LCNC pertinents peut être mis en œuvre. Les applications LCNC pour la collecte de données seront différentes des applications des outils LCNC pour répondre aux clients ou automatiser d'autres processus d'entreprise. Il est préférable de tester l'outil LCNC par un échantillon d'utilisateurs avant de le lancer. Si des problèmes surviennent avec l'application LCNC, alors elle passe par un dépannage, des tests et des mises à jour avant d'être prête à être relancée.

Types d'applications Low Code/ No-Code

Pour une meilleure expérience utilisateur, de nombreuses applications se développent en tant qu'applications Low Code et No Code, afin d'être facilement utilisées par l'utilisateur final sans aucune connaissance technique ni support. Par exemple, Salesforce, Wix et Mendix sont de bons exemples de plates-formes de développement à faible code et sans code. En tant qu'application LCNC à faible code, Salesforce était un outil de gestion des relations avec les clients, avec une base de données étendue, une interface intuitive et une intégration transparente. Cependant, en tant qu'application de développement low-code, elle nécessitait toujours le recours à des développeurs pour gérer ses opérations plus complexes.