Uygulama oluşturulduğunda ve başlatıldığında, düzenli aralıklarla dosyalardan veritabanına bilgi almak gerekir. Tabii ki, veritabanları da otomatik olarak yenilenecektir - kullanıcılar tarafından eklenen veya entegre hizmetler tarafından sağlanan bilgiler nedeniyle. Ancak genel CSV, XLS veya XLSX biçimleri için önceden içe aktarma ayarlarını eklemek daha iyidir - büyük olasılıkla bunlar sizin için yararlı olacak ve gelecekte işinizi büyük ölçüde basitleştirecektir.



Bugün, kodsuz platform AppMaster.io'da içe aktarmayı iki sürümde ayarlama hakkında konuşacağız:





Statik: yüklenen tablolardaki sütunların sırası sabit olduğunda. Dinamik: tablolardaki sütunların sırası değiştirildiğinde.



Makalenin sonunda örneklerle bir video ve tüm yapılandırma adımlarının bir açıklaması var.

Dosya içe aktarma kurulum süreci

Bu tür bir işlevselliğin geliştirilmesi klasik programlamadan çok farklı değil, ancak görsel araçlar yardımıyla bunu çok daha hızlı yapacaksınız. Bunu yapmak için 5 basit adımı uygulamanız gerekir:

Test dosyalarını içe aktarma için hazırlayın: Hangi uzantıda olursa olsun, CSV ve Excel biçimlerinin kurulumu aynı görünecektir. Düzenleyici tarafından sağlanan yapı taşlarını kullanarak özel bir iş sürecini özelleştirin - ek modüllerin indirilmesi gerekmez. Bir iş süreci için yeni bir uç nokta oluşturun - içe aktarılan bir dosyayı bir web uygulamasına yükleme işlevselliğini uygulamak için. Web uygulaması sayfasına, CSV ve Excel dosyalarını yükleyecek ve başarılı bir içe aktarmayı bildirecek veya bir hata mesajı görüntüleyecek bir form ekleyin. Her şeyin doğru çalıştığından emin olmak için test dosyalarını kullanarak işlevselliği test edin.

Zaten AppMaster.io veya diğer kodsuz platformlarla ilgili deneyiminiz varsa, eğitim videosunu izlemeyi hesaba katsanız bile kurulumun bir saatten fazla sürmesi olası değildir.

İş süreçlerinin gerekli blokları

Birçoğu klasik programlama işlevlerinin analoglarıdır - yalnızca sürükle ve bırak ilkesi üzerinde çalışacağınız görsel araçlar şeklinde.



Kısa açıklamalarıyla içe aktarmayı ayarlamak için ana blokların bir listesi.



* Bunlara ek olarak, çeşitli yardımcı bloklara da ihtiyacınız olabilir: bir dosyadaki değerleri işlerken, verileri bir biçimden diğerine dönüştürmeniz gerekiyorsa, daha sonraki işlemler için bir değişken kaydedin, dizeleri birleştirin veya ayırın.





Statik içe aktarma

Bu durumda, sütunların adlarını belirtmeniz gerekmez, ancak sıraları yüklenen tüm dosyalarda aynı olmalıdır - aksi takdirde program verileri yanlış içe aktaracaktır.

Başlat - içe aktarılan dosyayı okumak için kabul edecek bir yapı taşıdır (ilgili değişkeni ekledikten sonra).

CSV Dosyasını Oku, XLS Dosyasını Oku veya XLSX Dosyasını Oku - indirilen dosyayı satır satır okur.

Her döngü için - değerlerinin daha sonra işlenmesi için her satırdaki tüm sütunları yineleyecek bir döngü.

Anahtar - akışı bölmek için: içe aktarılan dosyadan elde edilen değerleri indekslerine göre işlemek için çeşitli parametreleri yapılandırmak için.

Make and Create blokları Model Functions grubundan - içe aktarılan dosyadan nesneler oluştururken ve kaydederken kullanacağınız veri modeli için; ve buna göre, önceki aşamalarda elde edilen değerleri ekleyeceksiniz.

Bitiş - tüm veriler başarıyla uygulama veritabanınıza aktarıldıktan sonra bir iş sürecini sonlandıran bir yapı taşıdır.

Dinamik içe aktarma

Bu durumda, yüklenen dosyalardaki sütunlar herhangi bir sırada olabilir, ancak içe aktarmanın başarılı olması için adlarının her zaman aynı olması gerekir.



Dinamik içe aktarmayı ayarlamak için, yüklenen dosyanın her bir sütununda hangi verilerin bulunduğunu belirlemek için tablonun ilk satırı için analiz blokları eklemeniz gerekir.

Eşit - işlenen dizenin ilk olup olmadığını belirleyen bir karşılaştırma operatörüdür.

If-Else - Equal'dan bir değer alacak ve buna bağlı olarak akışı yönlendirecektir.

Her döngü bloğu için ek bir -#nbsp; yalnızca ilk satırda (yani sütun adlarıyla) çalışacak bir döngüdür.

Dizi Ekle - Dosyanın ilk satırından elde edilen tüm değerleri bir diziye kaydeder.

Dizi Öğesi - Her döngü için (tüm satırları işleyen) dizinleriyle birlikte Ekleme Dizisinden belirli öğelerin değerlerini alır.

Ayrıca Switch bloğunu, akışı yeniden yönlendirecek ve Dizi Öğesinden alınan değerlere bağlı olarak içe aktarılan verileri işleyecek şekilde değiştirmeniz gerekir.

Uç nokta oluşturma

Bir uç nokta eklerken, POST yöntemini seçin, URL'yi yazın ve oluşturulan iş sürecini belirtin - minimum kurulum tamamlanmıştır. Kullanıcı grupları için veya farklı IP'lerden erişim haklarının nasıl tanımlanacağına ilişkin ek bilgiler, platform belgelerinde (EN ve RU sürümleri) bulunabilir. Dosya yükleme formu

İçe aktarma formunun doğru çalışması için, oluştururken Kayıt Oluştur'u seçmeniz ve oluşturulan bitiş noktasını belirtmeniz ve ayrıca bir form onay düğmesi eklemeniz gerekir (tetikleyici - onClick, eylem - Formu gönder).





Video: CSV Dosyasını İçe Aktarmayı Yapılandırma Örneği

Bu video, örnek olarak bir CSV dosyası kullanarak statik ve dinamik içe aktarmaları ayarlamak için tüm adımları ayrıntılı olarak açıklar.

VİDEO - AppMaster.io Nasıl Yapılır: CSV/Excel Dosyasını İçe Aktarma



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