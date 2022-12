Podczas tworzenia i uruchamiania aplikacji okresowo zachodzi konieczność importu informacji do jej bazy danych z plików. Oczywiście bazy danych będą również uzupełniane automatycznie - z powodu informacji dodawanych przez użytkowników lub dostarczanych przez zintegrowane usługi. Ale lepiej jest z góry dodać ustawienia importu dla popularnych formatów CSV, XLS lub XLSX - najprawdopodobniej będą one przydatne dla Ciebie i znacznie ułatwią pracę w przyszłości.



Dzisiaj porozmawiamy o ustawieniu importu na platformie no-code AppMaster.io w dwóch wersjach:





Statyczny: gdy kolejność kolumn w załadowanych tabelach jest stała. Dynamiczny: gdy kolejność kolumn w tabelach jest zmieniana.



Na końcu artykułu znajduje się film z przykładami i wyjaśnieniem wszystkich kroków konfiguracyjnych.

Proces konfiguracji importu plików

Opracowanie takiej funkcjonalności nie różni się wiele od klasycznego programowania, ale z pomocą narzędzi wizualnych zrobisz to znacznie szybciej. Aby to zrobić, musisz wykonać 5 prostych kroków:

Przygotuj pliki testowe do importu: niezależnie od tego, w jakim rozszerzeniu, konfiguracja dla formatów CSV i Excel będzie wyglądać tak samo. Dostosuj niestandardowy proces biznesowy za pomocą bloków konstrukcyjnych dostarczonych przez edytor - nie trzeba pobierać żadnych dodatkowych modułów. Utwórz nowy punkt końcowy dla procesu biznesowego - aby zaimplementować funkcjonalność ładowania importowanego pliku w aplikacji internetowej. Dodaj do strony aplikacji webowej formularz, który będzie wczytywał pliki CSV i Excel oraz informował o udanym imporcie lub wyświetlał komunikat o błędzie. Przetestuj funkcjonalność za pomocą plików testowych, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie.

Jeśli masz już doświadczenie z AppMaster.io lub innymi platformami no-code, to konfiguracja raczej nie zajmie więcej niż godzinę, nawet biorąc pod uwagę oglądanie filmu instruktażowego.

Niezbędne bloki procesów biznesowych

Wiele z nich to analogi klasycznych funkcji programistycznych - tylko w formie wizualnych narzędzi, z którymi będziesz pracował na zasadzie drag & drop.



Oto lista głównych bloków do konfiguracji importu wraz z ich krótkim opisem.



* Oprócz nich możesz potrzebować także różnych bloków pomocniczych: jeśli podczas przetwarzania wartości z pliku musisz przekonwertować dane z jednego formatu na drugi, zapisać zmienną do dalszego przetwarzania, konkatenować lub dzielić ciągi znaków.





Statyczny import

W tym przypadku nie musisz określać nazw kolumn, ale ich kolejność musi być taka sama we wszystkich załadowanych plikach - w przeciwnym razie program będzie importował dane nieprawidłowo.

Start - jest blokiem konstrukcyjnym, który przyjmie zaimportowany plik do odczytu (po dodaniu do niego odpowiedniej zmiennej).

Read CSV File, Read XLS File lub Read XLSX File - odczytuje wczytany plik linia po linii.

For each loop - pętla, która będzie iterować po wszystkich kolumnach w każdym wierszu w celu późniejszego przetworzenia ich wartości.

Switch - aby podzielić strumień: skonfigurować różne parametry przetwarzania wartości uzyskanych z importowanego pliku, na podstawie ich indeksów.

Bloki Make i Create z grupy Model Functions - do modelu danych, którego będziesz używał podczas tworzenia i zapisywania obiektów z importowanego pliku; i do którego odpowiednio dodasz wartości uzyskane w poprzednich etapach.

End - jest blokiem, który kończy proces biznesowy po pomyślnym zaimportowaniu wszystkich danych do bazy danych Twojej aplikacji.

Import dynamiczny

W tym przypadku kolumny w ładowanych plikach mogą być w dowolnej kolejności, ale ich nazwy muszą być zawsze takie same, aby import się powiódł.



Aby skonfigurować import dynamiczny, należy dodać bloki analityczne dla pierwszego wiersza tabeli - w celu określenia, jakie dane znajdują się w poszczególnych kolumnach wczytanego pliku.

Equal - to operator porównania, który określi, czy przetwarzany ciąg jest pierwszy.

If-Else - który pobierze wartość z Equal i przekieruje strumień w zależności od tego.

Dodatkowy blok pętli For each -#nbsp; to pętla, która będzie działać tylko na pierwszym wierszu (czyli z nazwami kolumn).

Append Array - Zapisze wszystkie wartości uzyskane z pierwszego wiersza pliku do tablicy.

Array Element - Pobiera wartości konkretnych elementów z Append Array wraz z ich indeksami z pętli For each (tej, która przetwarza wszystkie wiersze).

Należy również zmienić blok Switch tak, aby przekierowywał strumień i przetwarzał importowane dane w zależności od wartości otrzymanych z Array Element.

Tworzenie punktu końcowego

Podczas dodawania punktu końcowego należy wybrać metodę POST, zapisać adres URL i określić tworzony proces biznesowy - minimalna konfiguracja jest zakończona. Dodatkowe informacje na temat definiowania praw dostępu dla grup użytkowników lub z różnych IP można znaleźć w dokumentacji platformy (wersje EN i RU). Formularz wysyłania plików

Aby formularz importu działał poprawnie, należy podczas jego tworzenia wybrać opcję Create Record i określić utworzony punkt końcowy, a także dodać przycisk potwierdzenia formularza (trigger - onClick, action - Submit form).





Wideo: Przykład konfiguracji importu pliku CSV

Ten film szczegółowo opisuje wszystkie kroki konfiguracji statycznego i dynamicznego importu na przykładzie pliku CSV.

VIDEO - AppMaster.io How-To: Importuj plik CSV/Excel



Chcesz porozmawiać bezpośrednio z naszymi programistami i innymi no coders? Dołącz do społeczności Appmaster.io Telegram. Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania!