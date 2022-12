Quando l'applicazione viene creata e lanciata, periodicamente è necessario importare informazioni da file nel suo database. Naturalmente, i database saranno alimentati anche automaticamente, grazie alle informazioni aggiunte dagli utenti o fornite dai servizi integrati. Ma è meglio aggiungere in anticipo le impostazioni di importazione per i comuni formati CSV, XLS o XLSX: molto probabilmente vi saranno utili e semplificheranno notevolmente il vostro lavoro in futuro.



Oggi parleremo dell'impostazione dell'importazione sulla piattaforma no-code AppMaster.io in due versioni:





Statico: quando l'ordine delle colonne nelle tabelle caricate è costante. Dinamico: quando l'ordine delle colonne nelle tabelle viene modificato.



Alla fine dell'articolo, c'è un video con esempi e una spiegazione di tutti i passaggi di configurazione.

Processo di impostazione dell'importazione di file

Lo sviluppo di questa funzionalità non è molto diverso da quello della programmazione classica, ma con l'aiuto di strumenti visivi sarà molto più veloce. Per farlo, è necessario seguire 5 semplici passaggi:

Preparare i file di prova per l'importazione: indipendentemente dall'estensione, l'impostazione per i formati CSV ed Excel sarà la stessa. Personalizzare un processo aziendale personalizzato utilizzando i blocchi di costruzione forniti dall'editor - non è necessario scaricare moduli aggiuntivi. Creare un nuovo endpoint per un processo aziendale, per implementare la funzionalità di caricamento di un file importato in un'applicazione web. Aggiungete un modulo alla pagina dell'applicazione web che caricherà file CSV ed Excel e segnalerà l'avvenuta importazione o visualizzerà un messaggio di errore. Testate la funzionalità utilizzando file di prova per assicurarvi che tutto funzioni correttamente.

Se avete già esperienza con AppMaster.io o con altre piattaforme no-code, è improbabile che la configurazione richieda più di un'ora, anche tenendo conto della visione del video tutorial.

Blocchi necessari dei processi aziendali

Molti di essi sono analoghi alle classiche funzioni di programmazione, solo sotto forma di strumenti visivi, con i quali si lavorerà secondo il principio del drag & drop.



Ecco un elenco dei principali blocchi per l'impostazione dell'importazione con una breve descrizione.



* Oltre a questi, possono essere necessari vari blocchi ausiliari: se, durante l'elaborazione di valori da un file, è necessario convertire i dati da un formato all'altro, salvare una variabile per un'ulteriore elaborazione, concatenare o dividere stringhe.





Importazione statica

In questo caso, non è necessario specificare i nomi delle colonne, ma il loro ordine deve essere lo stesso in tutti i file caricati, altrimenti il programma importerà i dati in modo errato.

Start - è un blocco di costruzione che accetta il file importato per la lettura (dopo aver aggiunto la variabile corrispondente).

Leggi file CSV, Leggi file XLS o Leggi file XLSX - legge il file scaricato riga per riga.

For each loop - un ciclo che itera su tutte le colonne di ogni riga per la successiva elaborazione dei loro valori.

Switch - per dividere il flusso: per configurare vari parametri per l'elaborazione dei valori ottenuti dal file importato, in base ai loro indici.

Blocchi Make e Create del gruppo Model Functions - per il modello di dati che si utilizzerà per la creazione e il salvataggio degli oggetti dal file importato e nel quale, di conseguenza, si aggiungeranno i valori ottenuti nelle fasi precedenti.

Fine - è un blocco che termina un processo aziendale dopo che tutti i dati sono stati importati con successo nel database dell'applicazione.

Importazione dinamica

In questo caso, le colonne dei file caricati possono essere in qualsiasi ordine, ma i loro nomi devono essere sempre gli stessi perché l'importazione abbia successo.



Per impostare l'importazione dinamica, è necessario aggiungere blocchi di analisi per la prima riga della tabella, per determinare quali dati sono contenuti in ciascuna delle colonne del file caricato.

Equal - è un operatore di confronto che determina se la stringa elaborata è la prima.

If-Else - che prende un valore da Equal e reindirizza il flusso in base a questo.

Un blocco aggiuntivo For each loop -#nbsp; è un ciclo che funzionerà solo sulla prima riga (cioè con i nomi delle colonne).

Append Array - Salva tutti i valori ottenuti dalla prima riga del file in un array.

Elemento della matrice - Recupera i valori di elementi specifici dalla matrice Append insieme ai loro indici dal ciclo For each (quello che elabora tutte le righe).

È necessario modificare anche il blocco Switch, in modo che reindirizzi il flusso ed elabori i dati importati in base ai valori ricevuti dall'elemento Array.

Creazione di un endpoint

Quando si aggiunge un endpoint, si seleziona il metodo POST, si scrive l'URL e si specifica il processo aziendale creato: la configurazione minima è completa. Ulteriori informazioni su come definire i diritti di accesso per gruppi di utenti o da diversi IP sono disponibili nella documentazione della piattaforma (versioni EN e RU). Modulo per il caricamento dei file

Affinché il modulo di importazione funzioni correttamente, è necessario selezionare Crea record al momento della creazione e specificare l'endpoint creato, oltre ad aggiungere un pulsante di conferma del modulo (trigger - onClick, action - Submit form).





Video: Esempio di configurazione dell'importazione di file CSV

Questo video descrive in dettaglio tutti i passaggi per l'impostazione delle importazioni statiche e dinamiche, utilizzando come esempio un file CSV.

VIDEO - AppMaster.io: Importazione di file CSV/Excel



