Quando o aplicativo é criado e iniciado, é necessário importar periodicamente para seu banco de dados a partir de arquivos. Claro, os bancos de dados também serão reabastecidos automaticamente - devido às informações adicionadas pelos usuários ou fornecidas por serviços integrados. Mas é melhor adicionar configurações de importação para formatos CSV, XLS ou XLSX comuns com antecedência - provavelmente, eles serão úteis para você e simplificarão muito seu trabalho no futuro.



Hoje vamos falar sobre como configurar a importação na plataforma sem código AppMaster.io em duas versões:





Estático: quando a ordem das colunas nas tabelas carregadas é constante. Dinâmico: quando a ordem das colunas nas tabelas é alterada.



Ao final do artigo, há um vídeo com exemplos e uma explicação de todas as etapas de configuração.

Processo de configuração de importação de arquivo

O desenvolvimento de tal funcionalidade não é muito diferente da programação clássica, mas com a ajuda de ferramentas visuais, você o fará muito mais rápido. Para fazer isso, você precisa seguir 5 etapas simples:

Prepare os arquivos de teste para importação: independentemente da extensão, a configuração dos formatos CSV e Excel será a mesma. Personalize um processo de negócios customizado usando os blocos de construção fornecidos pelo editor - nenhum módulo adicional precisa ser baixado. Crie um novo terminal para um processo de negócios - para implementar a funcionalidade de carregamento de um arquivo importado em um aplicativo da web. Adicione um formulário à página do aplicativo da web que fará upload de arquivos CSV e Excel e relatará uma importação bem-sucedida ou exibirá uma mensagem de erro. Teste a funcionalidade usando arquivos de teste para certificar-se de que tudo funciona corretamente.

Se você já tem experiência com o AppMaster.io ou outras plataformas sem código, é improvável que a configuração demore mais de uma hora, mesmo levando em consideração a exibição do vídeo tutorial.

Blocos necessários de processos de negócios

Muitos deles são análogos das funções de programação clássicas - apenas na forma de ferramentas visuais, com as quais você trabalhará no princípio de arrastar e soltar.



Aqui está uma lista dos principais blocos para configurar a importação com sua breve descrição.



* Além deles, você também pode precisar de vários blocos auxiliares: se, ao processar valores de um arquivo, você precisar converter dados de um formato para outro, salve uma variável para processamento posterior, concatenar ou dividir strings.





Importação estática

Neste caso, você não precisa especificar os nomes das colunas, mas sua ordem deve ser a mesma em todos os arquivos carregados - caso contrário, o programa importará os dados incorretamente.

Iniciar - é um bloco de construção que aceitará o arquivo importado para leitura (após adicionar a variável correspondente a ele).

Ler arquivo CSV, Ler arquivo XLS ou Ler arquivo XLSX - lê o arquivo baixado linha por linha.

Para cada loop - um loop que itera sobre todas as colunas em cada linha para o processamento subsequente de seus valores.

Switch - para dividir o fluxo: para configurar vários parâmetros de processamento dos valores obtidos do arquivo importado, com base em seus índices.

Faça e crie blocos do grupo Funções de modelo - para o modelo de dados que você usará ao criar e salvar objetos do arquivo importado; e ao qual, consequentemente, você somará os valores obtidos nas etapas anteriores.

Fim - é um bloco de construção que encerra um processo de negócios depois que todos os dados foram importados com êxito para o banco de dados do aplicativo.

Importação dinâmica

Nesse caso, as colunas nos arquivos carregados podem estar em qualquer ordem, mas seus nomes devem ser sempre os mesmos para que a importação seja bem-sucedida.



Para configurar a importação dinâmica, você precisa adicionar blocos de análise para a primeira linha da tabela - para determinar quais dados estão contidos em cada uma das colunas do arquivo carregado.

Equal - é um operador de comparação que determinará se a string processada é a primeira.

If-Else - que pegará um valor de Equal e redirecionará o fluxo dependendo disso.

Um adicional para cada bloco de loop - # nbsp; é um loop que só funcionará na primeira linha (ou seja, com os nomes das colunas).

Append Array - salvará todos os valores obtidos na primeira linha do arquivo em um array.

Elemento Array - Recupera os valores de elementos específicos do Array Append junto com seus índices do For each loop (aquele que processa todas as linhas).

Você também precisa alterar o bloco Switch para que ele redirecione o fluxo e processe os dados importados, dependendo dos valores recebidos do Array Element.

Criação de endpoint

Ao adicionar um terminal, selecione o método POST, anote a URL e especifique o processo de negócios criado - a configuração mínima está concluída. Informações adicionais sobre como definir direitos de acesso para grupos de usuários ou de diferentes IPs podem ser encontradas na documentação da plataforma (versões EN e RU). Formulário de upload de arquivo

Para que o formulário de importação funcione corretamente, você precisa selecionar Criar Registro ao criá-lo e especificar o endpoint criado, bem como adicionar um botão de confirmação do formulário (gatilho - onClick, ação - Enviar formulário).





Vídeo: Exemplo de configuração de importação de arquivo CSV

Este vídeo descreve em detalhes todas as etapas para configurar importações estáticas e dinâmicas usando um arquivo CSV como exemplo.

VÍDEO - AppMaster.io How-To: Importar arquivo CSV / Excel



Você gostaria de conversar diretamente com nossos desenvolvedores e outros não programadores? Junte-se à comunidade Appmaster.io Telegram . Nós ficaremos felizes em responder as suas perguntas!