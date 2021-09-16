创建和启动应用程序时，需要定期将信息从文件导入其数据库。当然，由于用户添加的信息或集成服务提供的信息，数据库也会自动补充。但是最好提前为常见的 CSV、XLS 或 XLSX 格式添加导入设置 - 很可能，它们对您很有用，并且会大大简化您将来的工作。



今天我们讲一下在无代码平台AppMaster.io上设置导入两个版本：





静态：当加载的表中列的顺序是恒定的。 动态：当表中列的顺序改变时。



在文章的最后，有一个带有示例的视频和所有配置步骤的解释。

文件导入设置过程

此类功能的开发与经典编程没有太大区别，但借助可视化工具，您会做得更快。为此，您需要遵循 5 个简单的步骤：

准备要导入的测试文件：无论使用哪个扩展名，CSV 和 Excel 格式的设置看起来都相同。 使用编辑器提供的构建块自定义自定义业务流程 - 无需下载其他模块。 为业务流程创建新端点 - 实现在 Web 应用程序中加载导入文件的功能。 向 Web 应用程序页面添加一个表单，该表单将上传 CSV 和 Excel 文件并报告成功导入或显示错误消息。 使用测试文件测试功能以确保一切正常。

如果您已经有使用 AppMaster.io 或其他无代码平台的经验，那么即使考虑观看教程视频，设置也不会超过一个小时。

必要的业务流程块

其中许多是经典编程函数的类比 - 只是以可视化工具的形式，您将使用它来处理拖放原则。



以下是用于设置导入的主要块列表及其简要说明。



* 除了它们之外，您可能还需要各种辅助块：如果在处理来自文件的值时，您需要将数据从一种格式转换为另一种格式，保存变量以供进一步处理，连接或拆分字符串。





静态导入

在这种情况下，您不需要指定列的名称，但它们在所有加载的文件中的顺序必须相同——否则，程序将错误地导入数据。

开始 - 是一个构建块，它将接受导入的文件进行读取（在向其中添加相应的变量后）。

读取 CSV 文件、读取 XLS 文件或读取 XLSX 文件 - 逐行读取下载的文件。

对于每个循环 - 将迭代每行中的所有列以对其值进行后续处理的循环。

开关 - 拆分流：根据索引配置各种参数以处理从导入文件中获取的值。

来自 Model Functions 组的 Make 和 Create blocks - 用于您在从导入的文件中创建和保存对象时将使用的数据模型；并相应地将前一阶段获得的值添加到其中。

结束 - 是在所有数据成功导入应用程序数据库后结束业务流程的构建块。

动态导入

在这种情况下，加载文件中的列可以按任何顺序排列，但它们的名称必须始终相同才能成功导入。



要设置动态导入，您需要为表的第一行添加分析块 - 以确定加载文件的每一列中包含哪些数据。

Equal - 是一个比较运算符，它将确定处理的字符串是否是第一个。

If-Else - 它将从 Equal 中获取一个值并根据该值重定向流。

一个额外的 For 每个循环块 -#nbsp;是一个仅适用于第一行（即列名）的循环。

Append Array - 将从文件第一行获得的所有值保存到一个数组中。

Array Element - 从 Append Array 中检索特定元素的值以及它们从 For each 循环（处理所有行的循环）中的索引。

您还需要更改 Switch 块，使其重定向流并根据从 Array Element 接收到的值处理导入的数据。

端点创建

添加端点时，选择 POST 方法，记下 URL 并指定创建的业务流程 - 最低设置已完成。有关如何为用户组或从不同 IP 定义访问权限的其他信息，请参见平台文档（EN 和 RU 版本）。文件上传表单

为了让导入表单正常工作，需要在创建时选择Create Record并指定创建的端点，以及添加表单确认按钮（trigger - onClick，action - Submit form）。





视频：配置 CSV 文件导入示例

该视频以 CSV 文件为例详细介绍了设置静态和动态导入的所有步骤。

视频 - AppMaster.io 操作方法：导入 CSV/Excel 文件



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