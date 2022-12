Wanneer de applicatie is gemaakt en gestart, is het periodiek nodig om informatie uit bestanden in de database te importeren. Natuurlijk worden de databases ook automatisch aangevuld - door informatie die door gebruikers wordt toegevoegd of door geïntegreerde diensten wordt verstrekt. Maar het is beter om vooraf importinstellingen toe te voegen voor gangbare CSV, XLS, of XLSX formaten - hoogstwaarschijnlijk zullen die nuttig voor u zijn en uw werk in de toekomst sterk vereenvoudigen.



Vandaag zullen we het hebben over het instellen van import op het no-code platform AppMaster.io in twee versies:





Statisch: wanneer de volgorde van de kolommen in de geladen tabellen constant is. Dynamisch: wanneer de volgorde van de kolommen in de tabellen wordt gewijzigd.



Aan het einde van het artikel staat een video met voorbeelden en een uitleg van alle configuratiestappen.

Opzet van het importeren van bestanden

De ontwikkeling van dergelijke functionaliteit verschilt niet veel van de klassieke programmering, maar met behulp van visuele hulpmiddelen doet u het veel sneller. Hiervoor moet u 5 eenvoudige stappen volgen:

Maak testbestanden klaar voor import: het maakt niet uit in welke extensie, de opzet voor CSV- en Excel-formaten ziet er hetzelfde uit. Pas een aangepast bedrijfsproces aan met behulp van de bouwstenen van de editor - u hoeft geen extra modules te downloaden. Maak een nieuw eindpunt voor een bedrijfsproces - om de functionaliteit van het laden van een geïmporteerd bestand in een webapplicatie te implementeren. Voeg een formulier toe aan de webapplicatie pagina dat CSV en Excel bestanden upload en rapporteer een succesvolle import of geef een foutmelding. Test de functionaliteit met behulp van testbestanden om er zeker van te zijn dat alles correct werkt.

Als u al ervaring hebt met AppMaster.io of andere no-code platforms, dan zal het opzetten waarschijnlijk niet meer dan een uur duren, zelfs als u rekening houdt met het bekijken van de instructievideo.

Noodzakelijke blokken van bedrijfsprocessen

Veel ervan zijn analogieën van klassieke programmeerfuncties - alleen in de vorm van visuele tools, waarmee je werkt volgens het drag & drop principe.



Hier is een lijst van de belangrijkste blokken voor het instellen van import met hun korte beschrijving.



* Daarnaast kunt u ook verschillende hulpblokken nodig hebben: als u bij de verwerking van waarden uit een bestand gegevens moet omzetten van het ene formaat naar het andere, een variabele moet opslaan voor verdere verwerking, strings moet samenvoegen of splitsen.





Statische invoer

In dit geval hoeft u de namen van de kolommen niet op te geven, maar hun volgorde moet hetzelfde zijn in alle geladen bestanden - anders zal het programma gegevens verkeerd importeren.

Start - is een bouwsteen die het geïmporteerde bestand accepteert om te lezen (nadat de overeenkomstige variabele eraan is toegevoegd).

Lees CSV-bestand, Lees XLS-bestand of Lees XLSX-bestand - leest het gedownloade bestand regel voor regel.

For each loop - een lus die alle kolommen in elke rij doorloopt voor de verdere verwerking van hun waarden.

Switch - om de stroom te splitsen: om verschillende parameters te configureren voor het verwerken van de waarden die zijn verkregen uit het geïmporteerde bestand, op basis van hun indexen.

Make en Create blokken uit de groep Model Functions - voor het datamodel dat u zult gebruiken bij het maken en opslaan van objecten uit het geïmporteerde bestand; en waarin u dienovereenkomstig de in de voorgaande stadia verkregen waarden zult toevoegen.

Einde - is een bouwsteen die een bedrijfsproces beëindigt nadat alle gegevens met succes zijn geïmporteerd in uw applicatiedatabase.

Dynamisch importeren

In dit geval kunnen de kolommen in de geladen bestanden in willekeurige volgorde staan, maar hun namen moeten altijd dezelfde zijn om de import te laten slagen.



Om dynamische import in te stellen, moet u analyseblokken toevoegen voor de eerste rij van de tabel - om te bepalen welke gegevens zich in elk van de kolommen van het geladen bestand bevinden.

Equal - is een vergelijkingsoperator die bepaalt of de verwerkte string de eerste is.

If-Else - die een waarde neemt van Equal en de stroom afhankelijk daarvan omleidt.

Een extra For each loop blok -#nbsp; is een lus die alleen zal werken op de eerste rij (dus met de kolomnamen).

Append Array - Slaat alle waarden verkregen uit de eerste regel van het bestand op in een array.

Array Element - Haalt de waarden van specifieke elementen uit de Append Array samen met hun indices uit de For each loop (degene die alle regels verwerkt).

U moet ook het Switch-blok wijzigen, zodat het de stroom omleidt en de geïmporteerde gegevens verwerkt, afhankelijk van de waarden die zijn ontvangen van het Array Element.

Maken van een eindpunt

Bij het toevoegen van een eindpunt selecteert u de POST-methode, noteert u de URL en specificeert u het aangemaakte bedrijfsproces - de minimale opzet is voltooid. Aanvullende informatie over het definiëren van toegangsrechten voor gebruikersgroepen of van verschillende IP's vindt u in de platformdocumentatie (EN- en RU-versies). Formulier voor het uploaden van bestanden

Om het importformulier correct te laten werken, moet u bij het aanmaken Record maken selecteren en het aangemaakte eindpunt specificeren, evenals een bevestigingsknop voor het formulier toevoegen (trigger - onClick, actie - formulier indienen).





Video: Voorbeeld van configuratie van CSV-bestandsimport

Deze video beschrijft in detail alle stappen voor het instellen van statische en dynamische import met een CSV-bestand als voorbeeld.

VIDEO - AppMaster.io How-To: CSV/Excel-bestand importeren



Wilt u direct chatten met onze ontwikkelaars en andere no coders? Word lid van de Appmaster.io Telegram gemeenschap. We beantwoorden graag je vragen!