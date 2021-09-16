عند إنشاء التطبيق وتشغيله ، من الضروري بشكل دوري استيراد المعلومات إلى قاعدة البيانات الخاصة به من الملفات. بالطبع ، سيتم أيضًا تجديد قواعد البيانات تلقائيًا - بسبب المعلومات التي يضيفها المستخدمون أو التي توفرها الخدمات المتكاملة. ولكن من الأفضل إضافة إعدادات الاستيراد لتنسيقات CSV أو XLS أو XLSX الشائعة مسبقًا - على الأرجح ، ستكون مفيدة لك وستعمل على تبسيط عملك إلى حد كبير في المستقبل.



سنتحدث اليوم عن إعداد الاستيراد على النظام الأساسي بدون رمز AppMaster.io في نسختين:





ثابت: عندما يكون ترتيب الأعمدة في الجداول المحملة ثابتًا. ديناميكي: عندما يتغير ترتيب الأعمدة في الجداول.



في نهاية المقال ، يوجد مقطع فيديو به أمثلة وشرح لجميع خطوات التكوين.

عملية إعداد استيراد الملفات

لا يختلف تطوير هذه الوظيفة كثيرًا عن البرمجة الكلاسيكية ، ولكن بمساعدة الأدوات المرئية ، ستقوم بذلك بشكل أسرع. للقيام بذلك ، عليك اتباع 5 خطوات بسيطة:

قم بإعداد ملفات الاختبار للاستيراد: بغض النظر عن الامتداد ، سيبدو إعداد تنسيقات CSV و Excel كما هو. قم بتخصيص عملية تجارية مخصصة باستخدام الكتل البرمجية الإنشائية التي يوفرها المحرر - لا يلزم تنزيل أي وحدات نمطية إضافية. إنشاء نقطة نهاية جديدة لعملية الأعمال - لتنفيذ وظيفة تحميل ملف مستورد في تطبيق ويب. أضف نموذجًا إلى صفحة تطبيق الويب لتحميل ملفات CSV و Excel والإبلاغ عن عملية استيراد ناجحة أو عرض رسالة خطأ. اختبر الوظيفة باستخدام ملفات الاختبار للتأكد من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح.

إذا كان لديك بالفعل خبرة مع AppMaster.io أو الأنظمة الأساسية الأخرى التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ، فمن غير المرجح أن يستغرق الإعداد أكثر من ساعة ، حتى مع مراعاة مشاهدة الفيديو التعليمي.

الكتل الضرورية للعمليات التجارية

العديد منها نظائر لوظائف البرمجة الكلاسيكية - فقط في شكل أدوات مرئية ، والتي ستعمل بها على مبدأ السحب والإفلات.



فيما يلي قائمة بالكتل الرئيسية لإعداد الاستيراد مع وصفها المختصر.



* بالإضافة إلى ذلك ، قد تحتاج أيضًا إلى العديد من الكتل المساعدة: إذا احتجت ، عند معالجة القيم من ملف ، إلى تحويل البيانات من تنسيق إلى آخر ، أو حفظ متغير لمزيد من المعالجة ، أو تسلسل أو تقسيم السلاسل.





استيراد ثابت

في هذه الحالة ، لا تحتاج إلى تحديد أسماء الأعمدة ، ولكن يجب أن يكون ترتيبها هو نفسه في جميع الملفات المحملة - وإلا ، فسيقوم البرنامج باستيراد البيانات بشكل غير صحيح.

البداية - هي لبنة بناء تقبل الملف المستورد للقراءة (بعد إضافة المتغير المقابل إليه).

قراءة ملف CSV أو قراءة ملف XLS أو قراءة ملف XLSX - يقرأ الملف الذي تم تنزيله سطرًا سطرًا.

لكل حلقة - حلقة تتكرر عبر جميع الأعمدة في كل صف للمعالجة اللاحقة لقيمها.

التبديل - لتقسيم الدفق: لتكوين معلمات مختلفة لمعالجة القيم التي تم الحصول عليها من الملف المستورد ، بناءً على فهارسها.

إنشاء وإنشاء كتل من مجموعة وظائف النموذج - لنموذج البيانات الذي ستستخدمه عند إنشاء الكائنات وحفظها من الملف المستورد ؛ وبناءً عليه ، ستضيف القيم التي تم الحصول عليها في المراحل السابقة.

النهاية - عبارة عن كتلة إنشائية تنهي عملية الأعمال بعد أن يتم استيراد جميع البيانات بنجاح إلى قاعدة بيانات التطبيق.

الاستيراد الديناميكي

في هذه الحالة ، يمكن أن تكون الأعمدة الموجودة في الملفات المحملة بأي ترتيب ، ولكن يجب أن تكون أسماؤها دائمًا هي نفسها حتى يكون الاستيراد ناجحًا.



لإعداد الاستيراد الديناميكي ، تحتاج إلى إضافة كتل تحليل للصف الأول من الجدول - لتحديد البيانات الموجودة في كل عمود من أعمدة الملف المحمل.

يساوي - عامل مقارنة سيحدد ما إذا كانت السلسلة المعالجة هي الأولى.

If-Else - والتي ستأخذ قيمة من Equal وتعيد توجيه الدفق بناءً على ذلك.

إضافي لكل كتلة حلقة - # nbsp ؛ هي حلقة تعمل فقط في الصف الأول (أي مع أسماء الأعمدة).

مصفوفة إلحاق - ستحفظ جميع القيم التي تم الحصول عليها من السطر الأول من الملف إلى مصفوفة.

Array Element - استرداد قيم العناصر المحددة من مصفوفة الإلحاق جنبًا إلى جنب مع فهارسها من حلقة كل حلقة (تلك التي تعالج كل السطور).

تحتاج أيضًا إلى تغيير كتلة Switch بحيث تعيد توجيه الدفق وتعالج البيانات المستوردة بناءً على القيم المستلمة من Array Element.

إنشاء نقطة النهاية

عند إضافة نقطة نهاية ، حدد طريقة POST ، اكتب عنوان URL وحدد عملية الأعمال التي تم إنشاؤها - اكتمل الحد الأدنى من الإعداد. يمكن العثور على معلومات إضافية حول كيفية تحديد حقوق الوصول لمجموعات المستخدمين أو من عناوين IP مختلفة في وثائق النظام الأساسي (إصدارات EN و RU). نموذج تحميل الملف

لكي يعمل نموذج الاستيراد بشكل صحيح ، تحتاج إلى تحديد إنشاء سجل عند إنشائه وتحديد نقطة النهاية التي تم إنشاؤها ، بالإضافة إلى إضافة زر تأكيد النموذج (المشغل - عند النقر ، الإجراء - إرسال النموذج).





فيديو: مثال على تهيئة استيراد ملف CSV

يصف هذا الفيديو بالتفصيل جميع خطوات إعداد عمليات الاستيراد الثابتة والديناميكية باستخدام ملف CSV كمثال.

فيديو - كيفية استخدام AppMaster.io: استيراد ملف CSV / Excel



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