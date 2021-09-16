عند إنشاء التطبيق وتشغيله ، من الضروري بشكل دوري استيراد المعلومات إلى قاعدة البيانات الخاصة به من الملفات. بالطبع ، سيتم أيضًا تجديد قواعد البيانات تلقائيًا - بسبب المعلومات التي يضيفها المستخدمون أو التي توفرها الخدمات المتكاملة. ولكن من الأفضل إضافة إعدادات الاستيراد لتنسيقات CSV أو XLS أو XLSX الشائعة مسبقًا - على الأرجح ، ستكون مفيدة لك وستعمل على تبسيط عملك إلى حد كبير في المستقبل.
سنتحدث اليوم عن إعداد الاستيراد على النظام الأساسي بدون رمز AppMaster.io في نسختين:
- ثابت: عندما يكون ترتيب الأعمدة في الجداول المحملة ثابتًا.
- ديناميكي: عندما يتغير ترتيب الأعمدة في الجداول.
في نهاية المقال ، يوجد مقطع فيديو به أمثلة وشرح لجميع خطوات التكوين.
عملية إعداد استيراد الملفات
لا يختلف تطوير هذه الوظيفة كثيرًا عن البرمجة الكلاسيكية ، ولكن بمساعدة الأدوات المرئية ، ستقوم بذلك بشكل أسرع. للقيام بذلك ، عليك اتباع 5 خطوات بسيطة:
- قم بإعداد ملفات الاختبار للاستيراد: بغض النظر عن الامتداد ، سيبدو إعداد تنسيقات CSV و Excel كما هو.
- قم بتخصيص عملية تجارية مخصصة باستخدام الكتل البرمجية الإنشائية التي يوفرها المحرر - لا يلزم تنزيل أي وحدات نمطية إضافية.
- إنشاء نقطة نهاية جديدة لعملية الأعمال - لتنفيذ وظيفة تحميل ملف مستورد في تطبيق ويب.
- أضف نموذجًا إلى صفحة تطبيق الويب لتحميل ملفات CSV و Excel والإبلاغ عن عملية استيراد ناجحة أو عرض رسالة خطأ.
- اختبر الوظيفة باستخدام ملفات الاختبار للتأكد من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح.
إذا كان لديك بالفعل خبرة مع AppMaster.io أو الأنظمة الأساسية الأخرى التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ، فمن غير المرجح أن يستغرق الإعداد أكثر من ساعة ، حتى مع مراعاة مشاهدة الفيديو التعليمي.
الكتل الضرورية للعمليات التجارية
العديد منها نظائر لوظائف البرمجة الكلاسيكية - فقط في شكل أدوات مرئية ، والتي ستعمل بها على مبدأ السحب والإفلات.
فيما يلي قائمة بالكتل الرئيسية لإعداد الاستيراد مع وصفها المختصر.
* بالإضافة إلى ذلك ، قد تحتاج أيضًا إلى العديد من الكتل المساعدة: إذا احتجت ، عند معالجة القيم من ملف ، إلى تحويل البيانات من تنسيق إلى آخر ، أو حفظ متغير لمزيد من المعالجة ، أو تسلسل أو تقسيم السلاسل.
استيراد ثابت
في هذه الحالة ، لا تحتاج إلى تحديد أسماء الأعمدة ، ولكن يجب أن يكون ترتيبها هو نفسه في جميع الملفات المحملة - وإلا ، فسيقوم البرنامج باستيراد البيانات بشكل غير صحيح.
- البداية - هي لبنة بناء تقبل الملف المستورد للقراءة (بعد إضافة المتغير المقابل إليه).
- قراءة ملف CSV أو قراءة ملف XLS أو قراءة ملف XLSX - يقرأ الملف الذي تم تنزيله سطرًا سطرًا.
- لكل حلقة - حلقة تتكرر عبر جميع الأعمدة في كل صف للمعالجة اللاحقة لقيمها.
- التبديل - لتقسيم الدفق: لتكوين معلمات مختلفة لمعالجة القيم التي تم الحصول عليها من الملف المستورد ، بناءً على فهارسها.
- إنشاء وإنشاء كتل من مجموعة وظائف النموذج - لنموذج البيانات الذي ستستخدمه عند إنشاء الكائنات وحفظها من الملف المستورد ؛ وبناءً عليه ، ستضيف القيم التي تم الحصول عليها في المراحل السابقة.
- النهاية - عبارة عن كتلة إنشائية تنهي عملية الأعمال بعد أن يتم استيراد جميع البيانات بنجاح إلى قاعدة بيانات التطبيق.
الاستيراد الديناميكي
في هذه الحالة ، يمكن أن تكون الأعمدة الموجودة في الملفات المحملة بأي ترتيب ، ولكن يجب أن تكون أسماؤها دائمًا هي نفسها حتى يكون الاستيراد ناجحًا.
لإعداد الاستيراد الديناميكي ، تحتاج إلى إضافة كتل تحليل للصف الأول من الجدول - لتحديد البيانات الموجودة في كل عمود من أعمدة الملف المحمل.
- يساوي - عامل مقارنة سيحدد ما إذا كانت السلسلة المعالجة هي الأولى.
- If-Else - والتي ستأخذ قيمة من Equal وتعيد توجيه الدفق بناءً على ذلك.
- إضافي لكل كتلة حلقة - # nbsp ؛ هي حلقة تعمل فقط في الصف الأول (أي مع أسماء الأعمدة).
- مصفوفة إلحاق - ستحفظ جميع القيم التي تم الحصول عليها من السطر الأول من الملف إلى مصفوفة.
- Array Element - استرداد قيم العناصر المحددة من مصفوفة الإلحاق جنبًا إلى جنب مع فهارسها من حلقة كل حلقة (تلك التي تعالج كل السطور).
- تحتاج أيضًا إلى تغيير كتلة Switch بحيث تعيد توجيه الدفق وتعالج البيانات المستوردة بناءً على القيم المستلمة من Array Element.
إنشاء نقطة النهاية
عند إضافة نقطة نهاية ، حدد طريقة POST ، اكتب عنوان URL وحدد عملية الأعمال التي تم إنشاؤها - اكتمل الحد الأدنى من الإعداد. يمكن العثور على معلومات إضافية حول كيفية تحديد حقوق الوصول لمجموعات المستخدمين أو من عناوين IP مختلفة في وثائق النظام الأساسي (إصدارات EN و RU). نموذج تحميل الملف
لكي يعمل نموذج الاستيراد بشكل صحيح ، تحتاج إلى تحديد إنشاء سجل عند إنشائه وتحديد نقطة النهاية التي تم إنشاؤها ، بالإضافة إلى إضافة زر تأكيد النموذج (المشغل - عند النقر ، الإجراء - إرسال النموذج).
فيديو: مثال على تهيئة استيراد ملف CSV
يصف هذا الفيديو بالتفصيل جميع خطوات إعداد عمليات الاستيراد الثابتة والديناميكية باستخدام ملف CSV كمثال.
فيديو - كيفية استخدام AppMaster.io: استيراد ملف CSV / Excel
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