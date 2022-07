En cuanto a la transformación digital, el desarrollo de aplicaciones es una parte inevitable del juego. Antes de la llegada de las plataformas sin código, los desarrolladores pasaban mucho tiempo escribiendo los códigos para el programa del sitio web, un ejercicio alucinante que requería mucha concentración. Pero con la disponibilidad de las herramientas sin código, los procesos de programación de sitios web han cambiado significativamente. Debido a estos rápidos cambios, los desarrolladores han empezado a depender de las herramientas de desarrollo de software sin código, ya que las soluciones sin código les permiten ejecutar sus tareas sin mucha molestia y dedicar demasiado tiempo a los procesos.

La gente suele pensar que el desarrollo de software es siempre laborioso, que lleva mucho tiempo, que es agotador y que necesita las habilidades de un desarrollador experimentado, hasta la llegada de las plataformas sin código. Sin duda, las soluciones sin código son la promesa de simplificar y acelerar los laboriosos procesos de un constructor de sitios web para hacer el desarrollo de software. La estrategia de los procesos de desarrollo sin código ofrece las herramientas esenciales y el conjunto de herramientas para beneficiarse del enfoque sin código. Vea algunos de los hechos sobre los procesos de desarrollo de aplicaciones sin código y de bajo código a continuación.

¿Es el no-código el futuro del desarrollo de software?

Las plataformas de bajo código y sin código podrían ser el futuro del desarrollo de software de sitios web o de los procesos de desarrollo de aplicaciones. Por supuesto, un constructor de sitios web o un grupo de desarrolladores de aplicaciones con la ayuda de herramientas de bajo código desarrollarían más y más aplicaciones en los tiempos venideros. Sin embargo, durante los procesos, todo el mundo no necesita tener las habilidades de los desarrolladores de software con experiencia, y el escenario cambió después de la llegada de las herramientas sin código. Por lo tanto, la adopción de procesos de desarrollo de aplicaciones web de bajo código y sin código por parte de un constructor sería más en el futuro. Además, la demanda de procesos de desarrollo de sitios web/aplicaciones de bajo código y sin código aumentará enormemente.





El desarrollo sin código y de bajo código de la aplicación del sitio web es simple de usar, entender y adaptar sin consumir su valioso tiempo. Las plataformas sin código y las técnicas de bajo código ayudan a los desarrolladores de aplicaciones/sitios web a diseñar aplicaciones sin perder tiempo y sin necesitar mucha experiencia en el desarrollo de software. Las soluciones sin código son algo en lo que la tecnología y el diseño de aplicaciones van de la mano para hacer que el desarrollo de la codificación de su constructor de sitios web sea una brisa libre y lo lleve a un nuevo reino de experiencia de bajo código/no código. El mundo está en el umbral de la era sin código, un nuevo comienzo, y en breve, llegaremos a una etapa en la que un constructor de sitios web encontrará el desarrollo de la codificación una cosa del pasado.

Con la disponibilidad de herramientas low-code no-code, el desarrollo de aplicaciones se ha convertido en una experiencia increíble. Hay varias razones para la adopción del desarrollo de aplicaciones low-code no-code para el desarrollo de software que son las siguientes:

La tecnología de la nube ha hecho que todo sea accesible

Hubo días en que sólo las grandes empresas podían desarrollar aplicaciones mediante la compra de hardware hasta la llegada de las herramientas sin código de AppMaster, SeaTable, Mendix, OutSystems, etc. En aquella época, las pequeñas empresas sufrían mucho por la falta de fondos. Sin embargo, el desarrollo de software en la tecnología de la nube, como Searchable, Mendix, OutSystems

AppMaster, etc., ha facilitado las cosas a todo tipo de empresas. Todo lo que se necesita es una conexión a Internet para crear una aplicación sin preocuparse por la infraestructura o los costes mediante el uso de servicios de desarrollo de software de plataforma sin código/con bajo código. La afluencia de herramientas de desarrollo sin código como AppMaster, SeaTable, Mendix, OutSystems, etc., han facilitado aún más los esfuerzos de desarrollo de aplicaciones utilizando la herramienta sin código.

Satisfacer la creciente demanda de aplicaciones para empresas

Sin duda, la demanda de desarrollo de aplicaciones sin código está aumentando 5 veces más rápido que la capacidad de TI. Utilizando sistemas de desarrollo de aplicaciones sin código, algo igual a Mendix, OutSystems, SeaTable y AppMaster, se pueden satisfacer las crecientes necesidades de desarrollo de aplicaciones. Las plataformas no-code o low-code ayudan a los desarrolladores a liberar su presión de trabajo para centrarse en otras cuestiones críticas.





Reducción de la dependencia de TI

Antes de la llegada de las herramientas sin código, los modelos de trabajo de desarrollo de aplicaciones tradicionales necesitaban codificación en cada paso para desarrollar una aplicación que se ajustara a los parámetros del negocio. Ahora, la disponibilidad de varias herramientas de programación sin código y en la nube ha cambiado el modelo y ha reducido la participación de los profesionales de la programación de TI. Estas herramientas de desarrollo sin código no reducirán las oportunidades de los profesionales de software de TI. Sin embargo, las herramientas sin código ayudarán a los profesionales de la programación a acelerar los procesos y ejecutar los proyectos rápidamente. No sólo eso, con la ayuda de las herramientas de bajo código, cualquiera puede convertirse en un desarrollador. Esa es la belleza de las herramientas low-code no-code.

Aporta agilidad

El software sin código es la necesidad del momento para que las empresas sean ágiles con las siempre cambiantes necesidades de los clientes y las condiciones del negocio. Las herramientas de bajo código permiten a los usuarios de las empresas crear aplicaciones de forma fácil y rápida sin tener conocimientos de codificación/programación. La estrategia de conocimientos de programación sin código necesita el simple arrastrar y soltar para rediseñar y actualizar las aplicaciones sin esfuerzo. Las sólidas características de las herramientas sin código son de gran apoyo para cualquier aplicación, desarrollador o empresario.

Reducción de costes

Hoy en día, con la llegada de las herramientas de programación sin código, no es necesario esperar mucho tiempo para realizar cambios en las aplicaciones ni gastar una cantidad considerable de dinero en la codificación del proyecto. Los conocimientos de programación de aplicaciones sin código y de bajo código pueden disminuir el periodo del ciclo de desarrollo del software, reducir la necesidad de contratar a costosos desarrolladores de software y asumir bajos costes de mantenimiento de la aplicación.

¿Qué son las plataformas de desarrollo Low-code y No-code?

Las herramientas de aplicación de bajo código y sin código son ideales para las empresas de nueva creación que desean obtener rápidamente software para sus proyectos. El software sin código permite a las empresas adoptar rápidamente la idea en un tiempo mínimo para lanzar un producto vivo. El software no-code low-code ayuda además a un constructor a conseguir una alternativa económica para crear un equipo de desarrolladores y diseñadores.

AppMaster es una de las herramientas populares de no-código que permite construir un ecosistema de aplicaciones único sin conocimientos de codificación, similar a las plantillas de SeaTable. Las plataformas sin código han sido programadas para ayudar a los usuarios a diseñar, construir y poner en marcha el desarrollo de aplicaciones sin código de forma fácil y rápida, sin preocuparse por los grados de requisitos de escalabilidad subyacentes o los sistemas operativos. Desde el punto de vista de las soluciones sin código, el alcance de una función de bajo código/no código se ha definido meticulosamente en los blogs de AppMaster. Los aspectos más destacados de las herramientas de desarrollo sin código de AppMaster son los siguientes

Código fuente incluido: La aplicación sin código utiliza funciones avanzadas de IA y ofrece el código fuente al constructor; por lo tanto, los usuarios no necesitan tener conocimientos técnicos. El código fuente es la base de cualquier programa/sitio web/aplicación e ilustra cómo está estructurado el programa. En una aplicación sin código, el código fuente será legible y se desarrollará en texto plano para la comprensión de los programadores. No-code AppMaster proporciona el código fuente al constructor de la aplicación, facilitando las cosas para que los desarrolladores no tengan que devanarse los sesos para codificar el proyecto.



El constructor de aplicaciones sin código de AppMaster permite incluso que un constructor de sitios web gane recompensas al construir aplicaciones para sus clientes. Las herramientas sin código son amigables con el cliente, con el desarrollador y con los socios en tiempo real para mejorar su crecimiento profesional. Sólo herramientas de edición visual: El constructor de aplicaciones sin código contiene herramientas de edición visual, y puede cuidar de todo sin riesgo, molestia y uso para su proyecto con los cambios necesarios que coinciden con los requisitos del sitio web / aplicación. La mayoría de las herramientas sin código vienen con características de arrastrar y soltar fáciles de navegar, lo que hace que el desarrollo de aplicaciones sea un negocio fácil.

¿Sustituirá el no-código a los desarrolladores?





En primer lugar, hay que tener en cuenta que el no-código basado en bases de datos ha sido diseñado para que personas de todos los ámbitos puedan crear aplicaciones web o soluciones de software con o sin funciones de chatbot. Las herramientas de desarrollo web sin código basadas en bases de datos de AppMaster ofrecen elementos pre-construidos de arrastrar y soltar. En SeaTable puede encontrar elementos similares que ya han sido codificados para ser escalados, utilizados, reutilizados y modificados según los requisitos del proyecto. Las plataformas sin código basadas en bases de datos con funciones de chatbot pueden incluso ayudar a los programadores. Un constructor novato también puede desarrollar lo que quiera con la misma facilidad que SeaTable Mendix, OutSystems y otros programas.

Sin embargo, cuando se trata de construir un chatbot en el proyecto, que será una aplicación web un poco más compleja, necesitaría programadores o desarrolladores para la codificación. Pero el uso de plataformas y plantillas sin código basadas en bases de datos, especialmente de AppMaster, el líder del mercado estadounidense, inclina la mesa de diseño a su favor para incluir un chatbot en el proyecto.

Un proyecto con una función de chatbot con plataformas de desarrollo sin código permite a un constructor web desarrollar aplicaciones que coincidan con las plantillas de SeaTable sin necesidad de codificar. Los desarrolladores web que quieran incluir un chatbot podrían depender de las soluciones de software sin código de bajo coste para ofrecer grandes productos más rápidamente, similares a las plantillas de SeaTable, aunque las soluciones sin código no son perfectas. Aun así, el no-código es aceptable en gran medida, a menos que no esté desarrollando soluciones de construcción de aplicaciones web que requieran codificación manual.

Las aplicaciones web sin código con características de chatbot no han sido diseñadas para reemplazar a los desarrolladores, sino para ayudar a las personas de cualquier ámbito a realizar varias aplicaciones fáciles. Las soluciones de software web sin código con características de chatbot alivian el esfuerzo de los desarrolladores para escribir la programación de código para sus proyectos web con una característica de chatbot. Las soluciones de software sin código, como la plantilla SeaTable, facilitan el desarrollo de aplicaciones. No-code ayuda incluso a un constructor ordinario a desarrollar una aplicación que coincida con la característica de integración de SeaTable, ya sea web o móvil.

Las plataformas web sin código como AppMaster, SeaTable, Mendix, OutSystems, etc., son excelentes para que los constructores de empresas creen aplicaciones con un chatbot sin necesidad de programar. Por supuesto, los desarrolladores web pueden utilizar constructores de aplicaciones sin código como AppMaster, SeaTable, Mendix, OutSystems, etc., para terminar los proyectos de chatbot más rápidamente con bajo código o sin programación. Además, les ayudará a liberar su tiempo para realizar tareas de mayor nivel.

¿Puedo crear una aplicación sin saber codificar?

Es bastante fácil para cualquier persona convertir sus ideas de aplicación en realidad, también para los empleados técnicamente interesados mediante el uso de las soluciones de construcción de aplicaciones sin código para su proyecto. Como hay varias herramientas de aplicación sin código disponibles, como nuevo constructor, no necesitas ningún conocimiento previo de programación o experiencia en conocimientos de programación para hacer realidad tu sueño de hacer las soluciones de aplicación.

Las herramientas sin código proporcionan potentes funciones de edición visual para construir aplicaciones móviles excepcionales sin escribir una sola línea de código para la programación. Las herramientas no-code vienen con códigos pre-escritos incorporados y legibles. Lo emocionante de las soluciones de programación sin código y de bajo código es que también se han hecho para un constructor novato, incluso si no están técnicamente interesados. Así, las personas que no están técnicamente interesadas no tienen que dedicar tiempo a reinventar la rueda para encontrar las claves adecuadas para el proyecto. Aún así, AppMaster podría ser un poco desafiante para los usuarios no técnicos porque es una plataforma más robusta adecuada para las soluciones empresariales.

Las herramientas de programación de aplicaciones sin código pueden cuidar cada parte de su proyecto cuidadosamente, como la lógica de negocio, las estructuras de datos, la web, el backend, las aplicaciones móviles y la API. Además, las herramientas autoalojadas sin código permiten a los empleados técnicamente interesados y a un constructor publicar el proyecto automáticamente en AWS, Azure, nube privada, nube AppMaster, nube SeaTable o GCS. Aparte de esto, estas plataformas autoalojadas sin código le permiten conectar su flujo de trabajo a cientos de sus servicios favoritos como la nube AppMaster, las nubes SeaTable y las aplicaciones, u obtener acceso a su contenido con la API de forma programática.

Tabla comparativa de las funcionalidades de las plataformas sin código/de bajo código más populares

AppMaster vs. Mendix, OutSystems, Adalo, BettyBlocks, Bubble y FlutterFlow





Reflexiones finales:

Como empresario, debes entender las diferencias entre no-code y low-code, ya que el primero se dirige a los desarrolladores y posteriormente a los usuarios empresariales. Una buena comprensión de las diferencias de características entre no-code y low-code ayuda a un buen codificador a captar los conocimientos técnicos de las plataformas y a trabajar en los proyectos rápidamente.

Las plataformas de desarrollo de software de programación de bajo código/no código ofrecen fantásticas oportunidades y claves para las empresas de todos los tamaños. Sin embargo, la construcción de aplicaciones sólo es posible fácilmente con las plataformas sin código adecuadas y las herramientas AppMaster sin código que pueden hacer su trabajo correctamente. Por lo tanto, prepárese para desarrollar su aplicación en poco tiempo y llevar su negocio al siguiente nivel con el apoyo de AppMaster, el líder del mercado americano de plataformas sin código y de bajo código. Sobre todo, puede adaptar su idea de aplicación con un excelente diseño en la plataforma no-code, low-code, lo que ahorra aún más dinero y tiempo. Las soluciones no-code de AppMaster miran hacia el futuro, entendamos el tema con precisión y cómo ayuda a los empresarios.