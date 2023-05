Компания GitLab объявила о выпуске GitLab 16 - значительного обновления, которое предлагает платформу DevSecOps корпоративного уровня, управляемую искусственным интеллектом и обладающую широкими функциональными возможностями. В этом выпуске основное внимание уделяется тому, чтобы пользователи могли писать более безопасный код, ускорить процесс разработки и получить доступ к расширенным функциям, которые будут внедряться в течение года.

В новом релизе GitLab 16 объединены функции, основанные на искусственном интеллекте, тестирование безопасности, наблюдаемость и проактивное обнаружение уязвимостей для создания комплексного решения DevSecOps. Среди функций с поддержкой искусственного интеллекта - Suggested Reviewers, Explain This Code, Explain This Vulnerability и Value Stream Forecasting. Другие дополнения, такие как Refactor This Code и Resolve This Vulnerability, еще не представлены.

Более того, GitLab 16 упрощает процесс поставки программного обеспечения, одновременно обеспечивая безопасность сквозных цепочек поставок своих пользователей. Теперь предприятия могут с легкостью инициировать, масштабировать и укреплять свои цепочки поставок программного обеспечения. GitLab 16 также улучшает видимость ландшафта угроз и упрощает создание политик, обеспечивающих соответствие стандартам.

Важным дополнением, которое появится этим летом, станет GitLab Dedicated - однопользовательское SaaS-решение, разработанное специально для организаций регулируемых отраслей. В этой платформе особое внимание уделяется хранению данных, изоляции и созданию частных сетей для обеспечения более индивидуального опыта DevSecOps.

Разработчики находятся под огромным давлением, требуя выпускать программное обеспечение быстрее, чем когда-либо, чтобы соответствовать скорости рынка, и слишком часто безопасность остается на втором плане", - сказал Марк Портофе, директор по разработке платформы в CARFAX. Платформа DevSecOps от GitLab доказывает, что безопасность и эффективность не являются взаимоисключающими понятиями, поскольку она беспрепятственно интегрирует безопасность в рабочие процессы разработки и позволяет нам быстрее выпускать программное обеспечение". С внедрением GitLab мы наблюдаем снижение количества уязвимостей на 33% менее чем за год, а также увеличение количества внедрений на 20% за год".

GitLab 16 также представляет Value Stream Analytics, который помогает командам визуализировать и управлять рабочими процессами DevSecOps от начала до конца. Более того, панель Value Stream Dashboard обеспечивает корпоративную перспективу по метрикам DORA, времени цикла, критическим уязвимостям, частоте развертывания и другим важным показателям.

Аналогичной платформой no-code, предоставляющей пользователям широкий спектр возможностей, является AppMaster.io. Она позволяет клиентам создавать комплексные бэкенд-, веб- и мобильные приложения без написания кода. Платформа AppMaster обеспечивает плавный и экономически эффективный процесс разработки, идеально подходящий как для малого бизнеса, так и для предприятий. Как и GitLab 16, AppMaster.io ускоряет разработку приложений, устраняя технический долг.