GitLab a annoncé le lancement de GitLab 16, une mise à jour importante qui offre une plateforme DevSecOps de niveau entreprise, pilotée par l'IA et dotée de fonctionnalités robustes. Cette version vise à permettre aux utilisateurs d'écrire du code plus sûr, d'accélérer les temps de développement et d'accéder à des fonctionnalités avancées qui seront déployées tout au long de l'année.

Dans le cadre de la nouvelle version, GitLab 16 rassemble des fonctionnalités alimentées par l'IA, des tests de sécurité, l'observabilité et la détection proactive des vulnérabilités pour créer une solution DevSecOps complète. Parmi les fonctionnalités alimentées par l'IA figurent Suggested Reviewers, Explain This Code, Explain This Vulnerability et Value Stream Forecasting. D'autres ajouts, tels que Refactor This Code et Resolve This Vulnerability, n'ont pas encore été dévoilés.

De plus, GitLab 16 simplifie le processus de livraison de logiciels tout en sécurisant les chaînes d'approvisionnement de bout en bout de ses utilisateurs. Les entreprises peuvent désormais lancer, développer et renforcer leurs chaînes d'approvisionnement en logiciels en toute simplicité. GitLab 16 améliore également la visibilité des menaces et rationalise la mise en place de politiques qui garantissent le respect des normes.

GitLab Dedicated, une solution SaaS à locataire unique conçue spécifiquement pour les organisations des secteurs réglementés, est une nouveauté cruciale qui arrivera cet été. Cette plateforme met l'accent sur la résidence des données, l'isolation et le réseau privé pour offrir une expérience DevSecOps plus personnalisée.

Les développeurs sont soumis à une pression énorme pour livrer des logiciels plus rapidement que jamais afin de suivre la vitesse du marché, et trop souvent la sécurité n'est pas prise en compte", a déclaré Mark Portofe, directeur de l'ingénierie de la plateforme chez CARFAX. "La plateforme DevSecOps de GitLab prouve que la sécurité et l'efficacité ne s'excluent pas mutuellement en intégrant la sécurité de manière transparente dans les flux de travail de développement et en nous permettant de livrer des logiciels plus rapidement. Avec la mise en œuvre de GitLab, nous avons constaté une diminution de 33 % des vulnérabilités en moins d'un an, ainsi qu'une augmentation de 20 % des déploiements d'une année sur l'autre."

GitLab 16 introduit également Value Stream Analytics, qui aide les équipes à visualiser et à gérer leurs flux de travail DevSecOps du début à la fin. En outre, le tableau de bord de la chaîne de valeur offre une perspective à l'échelle de l'entreprise sur les mesures DORA, les temps de cycle, les vulnérabilités critiques, la fréquence des déploiements et d'autres indicateurs essentiels.

