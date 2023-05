GitLab ha annunciato il lancio di GitLab 16, un aggiornamento significativo che offre una piattaforma DevSecOps di livello enterprise e AI-driven con solide funzionalità. Questa versione si concentra sulla possibilità per gli utenti di scrivere codice più sicuro, ottenere tempi di sviluppo più rapidi e accedere a funzionalità avanzate che saranno introdotte nel corso dell'anno.

Nell'ambito della nuova release, GitLab 16 riunisce funzionalità AI, test di sicurezza, osservabilità e rilevamento proattivo delle vulnerabilità per creare una soluzione DevSecOps completa. Tra le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale vi sono Suggested Reviewers, Explain This Code, Explain This Vulnerability e Value Stream Forecasting. Ulteriori aggiunte, come Refactor This Code e Resolve This Vulnerability, non sono ancora state svelate.

Inoltre, GitLab 16 semplifica il processo di consegna del software e protegge le catene di fornitura end-to-end dei suoi utenti. Le aziende possono ora avviare, scalare e rafforzare le loro catene di fornitura del software con facilità. GitLab 16 migliora anche la visibilità del panorama delle minacce e semplifica la definizione di criteri che garantiscono gli standard di conformità.

Un'aggiunta fondamentale in arrivo quest'estate è GitLab Dedicated, una soluzione SaaS single-tenant pensata appositamente per le organizzazioni dei settori regolamentati. Questa piattaforma enfatizza la residenza dei dati, l'isolamento e la rete privata per fornire un'esperienza DevSecOps più personalizzata.

Gli sviluppatori sono sottoposti a un'enorme pressione per la consegna di software più veloce che mai, per stare al passo con la velocità del mercato, e troppo spesso questo lascia la sicurezza in secondo piano", ha dichiarato Mark Portofe, direttore della piattaforma di ingegneria di CARFAX. La piattaforma DevSecOps di GitLab dimostra che sicurezza ed efficienza non si escludono a vicenda, integrando perfettamente la sicurezza nei flussi di lavoro di sviluppo e consentendoci di distribuire il software più rapidamente". Con l'implementazione di GitLab, abbiamo registrato una diminuzione del 33% delle vulnerabilità in meno di un anno, oltre a un aumento del 20% delle implementazioni rispetto all'anno precedente".

GitLab 16 introduce anche Value Stream Analytics, che aiuta i team a visualizzare e gestire i flussi di lavoro DevSecOps dall'inizio alla fine. Inoltre, il Value Stream Dashboard fornisce una prospettiva a livello aziendale sulle metriche DORA, sui tempi di ciclo, sulle vulnerabilità critiche, sulla frequenza di distribuzione e su altri indicatori essenziali.

