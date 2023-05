GitLab ogłosił wprowadzenie GitLab 16, znaczącej aktualizacji, która oferuje platformę DevSecOps klasy korporacyjnej, opartą na sztucznej inteligencji, z solidną funkcjonalnością. Wydanie to koncentruje się na umożliwieniu użytkownikom pisania bezpieczniejszego kodu, skróceniu czasu programowania i uzyskaniu dostępu do zaawansowanych funkcji, które będą wdrażane przez cały rok.

W ramach nowej wersji, GitLab 16 łączy w sobie funkcje oparte na sztucznej inteligencji, testy bezpieczeństwa, obserwowalność i proaktywne wykrywanie luk w zabezpieczeniach, tworząc kompleksowe rozwiązanie DevSecOps. Wśród funkcji opartych na sztucznej inteligencji znajdują się Sugerowani recenzenci, Wyjaśnij ten kod, Wyjaśnij tę podatność i Prognozowanie strumienia wartości. Kolejne dodatki, takie jak Refactor This Code i Resolve This Vulnerability, nie zostały jeszcze ujawnione.

Co więcej, GitLab 16 upraszcza proces dostarczania oprogramowania, jednocześnie zabezpieczając kompleksowe łańcuchy dostaw swoich użytkowników. Przedsiębiorstwa mogą teraz z łatwością inicjować, skalować i wzmacniać swoje łańcuchy dostaw oprogramowania. GitLab 16 zwiększa również widoczność zagrożeń i usprawnia ustanawianie zasad zapewniających zgodność ze standardami.

Kluczowym dodatkiem, który pojawi się tego lata, jest GitLab Dedicated, rozwiązanie SaaS z jednym dzierżawcą, stworzone specjalnie dla organizacji z sektorów regulowanych. Platforma ta kładzie nacisk na rezydencję danych, izolację i prywatną sieć, aby zapewnić bardziej dostosowane doświadczenie DevSecOps.

Deweloperzy są pod ogromną presją, aby dostarczać oprogramowanie szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, aby nadążyć za tempem rynku, a zbyt często bezpieczeństwo pozostaje na dalszym planie" - powiedział Mark Portofe, dyrektor ds. inżynierii platformy w CARFAX. "Platforma DevSecOps firmy GitLab udowadnia, że bezpieczeństwo i wydajność nie wykluczają się wzajemnie, płynnie integrując bezpieczeństwo w przepływach pracy programistycznej i umożliwiając nam szybsze dostarczanie oprogramowania. Dzięki wdrożeniu GitLab odnotowaliśmy spadek liczby luk o 33% w ciągu niecałego roku, a także wzrost liczby wdrożeń o 20% rok do roku".

GitLab 16 wprowadza również funkcję Value Stream Analytics, która pomaga zespołom w wizualizacji i zarządzaniu przepływami pracy DevSecOps od początku do końca. Co więcej, Value Stream Dashboard zapewnia ogólnofirmową perspektywę na metryki DORA, czasy cykli, krytyczne luki w zabezpieczeniach, częstotliwość wdrożeń i inne istotne wskaźniki.

Podobną platformą no-code, która zapewnia szereg funkcji dla użytkowników, jest AppMaster.io. Umożliwia ona klientom tworzenie kompleksowych aplikacji backendowych, webowych i mobilnych bez konieczności pisania jakiegokolwiek kodu. Platforma App Master zapewnia płynny i opłacalny proces rozwoju, idealny zarówno dla małych firm, jak i przedsiębiorstw. Podobnie jak w przypadku GitLab 16, AppMaster.io przyspiesza tworzenie aplikacji, eliminując jednocześnie dług techniczny.