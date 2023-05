GitLab hat die Einführung von GitLab 16 angekündigt, einem bedeutenden Update, das eine KI-gesteuerte DevSecOps-Plattform mit robusten Funktionen für Unternehmen bietet. Der Schwerpunkt dieser Version liegt darauf, den Benutzern das Schreiben von sichererem Code, schnellere Entwicklungszeiten und den Zugriff auf erweiterte Funktionen zu ermöglichen, die im Laufe des Jahres eingeführt werden sollen.

Im Rahmen der neuen Version vereint GitLab 16 KI-gestützte Funktionen, Sicherheitstests, Beobachtbarkeit und proaktive Schwachstellenerkennung zu einer umfassenden DevSecOps-Lösung. Zu den KI-unterstützten Funktionen gehören Suggested Reviewers, Explain This Code, Explain This Vulnerability und Value Stream Forecasting. Weitere Ergänzungen, wie Refactor This Code und Resolve This Vulnerability, werden noch vorgestellt.

Darüber hinaus vereinfacht GitLab 16 den Softwarebereitstellungsprozess und sichert gleichzeitig die End-to-End-Lieferketten seiner Nutzer. Unternehmen können ihre Software-Lieferketten nun problemlos initiieren, skalieren und absichern. GitLab 16 verbessert außerdem die Transparenz von Bedrohungslandschaften und vereinfacht die Erstellung von Richtlinien zur Gewährleistung von Compliance-Standards.

Eine wichtige Neuerung in diesem Sommer ist GitLab Dedicated, eine Single-Tenant-SaaS-Lösung, die speziell für Unternehmen in regulierten Branchen entwickelt wurde. Diese Plattform legt den Schwerpunkt auf Datenresidenz, Isolierung und private Netzwerke, um eine maßgeschneiderte DevSecOps-Erfahrung zu bieten.

Entwickler stehen unter dem enormen Druck, Software schneller als je zuvor bereitzustellen, um mit der Geschwindigkeit des Marktes Schritt zu halten. Dabei wird die Sicherheit allzu oft vernachlässigt", so Mark Portofe, Director of Platform Engineering bei CARFAX. "Die DevSecOps-Plattform von GitLab beweist, dass sich Sicherheit und Effizienz nicht gegenseitig ausschließen, indem sie die Sicherheit nahtlos in die Entwicklungsabläufe integriert und es uns ermöglicht, Software schneller auszuliefern. Mit der Implementierung von GitLab konnten wir in weniger als einem Jahr einen Rückgang der Schwachstellen um 33 % sowie eine Steigerung der Bereitstellungen um 20 % im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen."

GitLab 16 führt auch Value Stream Analytics ein, das Teams bei der Visualisierung und Verwaltung ihrer DevSecOps-Workflows von Anfang bis Ende unterstützt. Darüber hinaus bietet das Value Stream Dashboard eine unternehmensweite Perspektive auf DORA-Metriken, Zykluszeiten, kritische Schwachstellen, Bereitstellungshäufigkeit und andere wichtige Indikatoren.

Eine ähnliche Plattform ( no-code), die eine Reihe von Funktionen für Benutzer bietet, ist AppMaster.io. Sie ermöglicht es den Kunden, umfassende Backend-, Web- und mobile Anwendungen zu erstellen, ohne Code schreiben zu müssen. Die Plattform von AppMaster gewährleistet einen reibungslosen und kostengünstigen Entwicklungsprozess, der sowohl für kleine Unternehmen als auch für Konzerne geeignet ist. Wie bei GitLab 16 beschleunigt AppMaster.io die Anwendungsentwicklung und beseitigt technische Schulden.