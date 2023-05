O GitLab anunciou o lançamento do GitLab 16, uma atualização significativa que oferece uma plataforma DevSecOps de nível empresarial, orientada por IA, com funcionalidade robusta. Esta versão foca-se em permitir aos utilizadores escrever código mais seguro, alcançar tempos de desenvolvimento mais rápidos e aceder a funcionalidades avançadas que serão lançadas ao longo do ano.

Como parte da nova versão, o GitLab 16 reúne recursos alimentados por IA, testes de segurança, observabilidade e detecção proativa de vulnerabilidades para criar uma solução abrangente de DevSecOps. Entre os seus recursos alimentados por IA estão os Revisores Sugeridos, Explicar Este Código, Explicar Esta Vulnerabilidade e Previsão do Fluxo de Valor. Outras adições, como Refactor This Code e Resolve This Vulnerability, ainda não foram reveladas.

Além disso, o GitLab 16 simplifica o processo de entrega de software ao mesmo tempo que protege as cadeias de fornecimento de ponta a ponta dos seus utilizadores. As empresas podem agora iniciar, escalar e fortalecer as suas cadeias de fornecimento de software com facilidade. O GitLab 16 também melhora a visibilidade dos cenários de ameaças e simplifica o estabelecimento de políticas que garantem padrões de conformidade.

Uma adição crucial que chega este Verão é o GitLab Dedicated, uma solução SaaS single-tenant criada especificamente para organizações em sectores regulamentados. Esta plataforma enfatiza a residência de dados, o isolamento e a rede privada para fornecer uma experiência DevSecOps mais personalizada.

Os programadores estão sob uma pressão tremenda para enviar software mais rápido do que nunca para acompanhar a velocidade do mercado, e muitas vezes isso deixa a segurança como uma reflexão tardia", disse Mark Portofe, director de engenharia de plataformas da CARFAX. "A plataforma DevSecOps do GitLab prova que a segurança e a eficiência não são mutuamente exclusivas, integrando a segurança de forma perfeita em todos os fluxos de trabalho de desenvolvimento e permitindo-nos enviar software mais rapidamente. Com a implementação do GitLab, registámos uma redução de 33% nas vulnerabilidades em menos de um ano, bem como um aumento de 20% nas implementações ano após ano."

O GitLab 16 também introduz o Value Stream Analytics, que ajuda as equipas a visualizar e gerir os seus fluxos de trabalho DevSecOps do início ao fim. Além disso, o Value Stream Dashboard fornece uma perspectiva de toda a empresa sobre métricas DORA, tempos de ciclo, vulnerabilidades críticas, frequência de implantação e outros indicadores essenciais.

