GitLab宣布推出GitLab 16，这是一个重要的更新，提供了一个具有强大功能的企业级、AI驱动的DevSecOps平台。这个版本的重点是使用户能够编写更安全的代码，实现更快的开发时间，并访问将在全年推出的高级功能。

作为新版本的一部分，GitLab 16汇集了AI驱动的功能、安全测试、可观察性和主动漏洞检测，以创建一个全面的DevSecOps解决方案。它的人工智能功能包括建议审查员、解释这个代码、解释这个漏洞和价值流预测。进一步增加的功能，如重构这个代码和解决这个漏洞，还没有公布。

此外，GitLab 16简化了软件交付过程，同时确保其用户的端到端供应链的安全。企业现在可以轻松地启动、扩展和加固其软件供应链。GitLab 16还增强了对威胁景观的可见性，并简化了确保合规标准的政策建立。

今年夏天，GitLab Dedicated是一个重要的补充，它是专门为受监管部门的组织设计的单用户SaaS解决方案。这个平台强调数据驻留、隔离和私有网络，以提供一个更有针对性的DevSecOps体验。

CARFAX平台工程总监Mark Portofe说："开发人员面临着巨大的压力，他们需要比以往任何时候都更快地发布软件，以跟上市场的速度，而这往往使安全问题成为事后的考虑。"GitLab的DevSecOps平台证明了安全和效率并不相互排斥，它将安全无缝地整合到整个开发工作流程中，使我们能够更快地交付软件。随着GitLab的实施，我们看到在不到一年的时间里，漏洞减少了33%，而且部署量也同比增加了20%。"

GitLab 16还引入了价值流分析，协助团队从头到尾可视化和管理其DevSecOps工作流程。此外，价值流仪表盘提供了一个企业范围内关于DORA指标、周期时间、关键漏洞、部署频率和其他基本指标的视角。

一个类似的no-code ，为用户提供一系列功能的平台是AppMaster.io。它使客户无需编写任何代码就能创建全面的后台、网络和移动应用程序。AppMaster的平台确保了开发过程的顺利和成本效益，非常适合小型企业和企业使用。与GitLab 16一样，AppMaster.io ，在消除技术债务的同时加速了应用开发。