GitLab, sağlam işlevselliğe sahip kurumsal düzeyde, yapay zeka odaklı bir DevSecOps platformu sunan önemli bir güncelleme olan GitLab 16'nın piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Bu sürüm, kullanıcıların daha güvenli kod yazmasını, daha hızlı geliştirme süreleri elde etmesini ve yıl boyunca kullanıma sunulacak gelişmiş özelliklere erişmesini sağlamaya odaklanıyor.

Yeni sürümün bir parçası olarak GitLab 16, kapsamlı bir DevSecOps çözümü oluşturmak için yapay zeka destekli özellikleri, güvenlik testini, gözlemlenebilirliği ve proaktif güvenlik açığı tespitini bir araya getiriyor. Yapay zeka destekli özellikleri arasında Önerilen Gözden Geçirenler, Bu Kodu Açıkla, Bu Güvenlik Açığı Açıkla ve Değer Akışı Tahmini yer alır. Bu Kodu Yeniden Düzenleyin ve Bu Güvenlik Açığı Çözün gibi diğer eklemeler henüz açıklanmadı.

Ayrıca GitLab 16, kullanıcılarının uçtan uca tedarik zincirlerini güvence altına alırken yazılım teslim sürecini basitleştirir. Kuruluşlar artık yazılım tedarik zincirlerini kolaylıkla başlatabilir, ölçeklendirebilir ve güçlendirebilir. GitLab 16 ayrıca tehdit ortamlarına ilişkin görünürlüğü artırır ve uyumluluk standartlarını sağlayan politikaların oluşturulmasını kolaylaştırır.

Bu yaz çok önemli bir ekleme, düzenlemeye tabi sektörlerdeki kuruluşlar için özel olarak hazırlanmış tek kiracılı bir SaaS çözümü olan GitLab Dedicated. Bu platform, daha özelleştirilmiş bir DevSecOps deneyimi sağlamak için veri yerleşimi, izolasyon ve özel ağ oluşturmayı vurgular.

Geliştiriciler, pazarın hızına ayak uydurmak için yazılımları her zamankinden daha hızlı gönderme konusunda muazzam bir baskı altındalar ve çoğu zaman bu, güvenliği ikinci planda bırakıyor,” dedi CARFAX platform mühendisliği direktörü Mark Portofe. “GitLab'ın DevSecOps platformu, güvenliği geliştirme iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre ederek ve yazılımı daha hızlı göndermemizi sağlayarak güvenlik ve verimliliğin birbirini dışlamadığını kanıtlıyor. GitLab'ın uygulanmasıyla bir yıldan kısa bir sürede güvenlik açıklarında %33'lük bir azalma ve dağıtımlarda yıldan yıla %20'lik bir artış gördük.”

GitLab 16 ayrıca ekiplerin DevSecOps iş akışlarını baştan sona görselleştirmelerine ve yönetmelerine yardımcı olan Value Stream Analytics'i de sunar. Ayrıca Value Stream Dashboard, DORA ölçümleri, döngü süreleri, kritik güvenlik açıkları, dağıtım sıklığı ve diğer temel göstergeler hakkında kurum çapında bir bakış açısı sağlar.

Kullanıcılar için bir dizi özellik sağlayan benzer bir no-code platform, AppMaster.io'dur . Müşterilerin herhangi bir kod yazmadan kapsamlı arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasını sağlar. AppMaster'ın platformu, hem küçük işletmeler hem de işletmeler için mükemmel olan sorunsuz ve uygun maliyetli bir geliştirme süreci sağlar. GitLab 16'da olduğu gibi AppMaster.io, teknik borcu ortadan kaldırırken uygulama geliştirmeyi hızlandırır.