أعلن GitLab عن إطلاق GitLab 16 ، وهو تحديث مهم يوفر منصة DevSecOps على مستوى المؤسسات ، تعتمد على الذكاء الاصطناعي مع وظائف قوية. يركز هذا الإصدار على تمكين المستخدمين من كتابة تعليمات برمجية أكثر أمانًا ، وتحقيق أوقات تطوير أسرع ، والوصول إلى الميزات المتقدمة التي سيتم طرحها على مدار العام.

كجزء من الإصدار الجديد ، يجمع GitLab 16 بين الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي واختبار الأمان وقابلية المراقبة واكتشاف الثغرات الأمنية الاستباقية لإنشاء حل DevSecOps شامل. من بين ميزاته المدعومة بالذكاء الاصطناعي المراجعون المقترحون ، وشرح هذه المدونة ، وشرح هذه الثغرة الأمنية ، وتوقع تدفق القيمة. المزيد من الإضافات ، مثل Refactor This Code و Resolve This Vulnerability ، لم يتم الكشف عنها بعد.

علاوة على ذلك ، يبسط GitLab 16 عملية تسليم البرامج مع تأمين سلاسل التوريد الشاملة لمستخدميه. يمكن للمؤسسات الآن بدء سلاسل توريد البرامج الخاصة بها وتوسيع نطاقها وتقويتها بسهولة. يعزز GitLab 16 أيضًا الرؤية في المناظر الطبيعية للتهديدات ويبسط إنشاء السياسات التي تضمن معايير الامتثال.

من الإضافات المهمة القادمة هذا الصيف GitLab Dedicated ، وهو حل SaaS للمستأجر الفردي تم تصميمه خصيصًا للمؤسسات في القطاعات الخاضعة للتنظيم. تؤكد هذه المنصة على تواجد البيانات ، والعزل ، والشبكات الخاصة لتوفير تجربة DevSecOps أكثر تخصيصًا.

قال مارك بورتوف ، مدير هندسة المنصات في CARFAX ، "يتعرض المطورون لضغط هائل لشحن البرامج بشكل أسرع من أي وقت مضى لمواكبة سرعة السوق ، وغالبًا ما يترك ذلك الأمن بمثابة فكرة متأخرة". "تثبت منصة DevSecOps من GitLab أن الأمان والكفاءة لا يستبعد أحدهما الآخر من خلال دمج الأمان بسلاسة خلال عمليات سير عمل التطوير وتمكيننا من شحن البرامج بشكل أسرع. مع تطبيق GitLab ، شهدنا انخفاضًا بنسبة 33٪ في نقاط الضعف في أقل من عام ، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 20٪ سنويًا في عمليات النشر ".

يقدم GitLab 16 أيضًا Value Stream Analytics ، التي تساعد الفرق في تصور وإدارة عمليات سير عمل DevSecOps من البداية إلى النهاية. علاوة على ذلك ، توفر لوحة معلومات تدفق القيمة منظورًا على مستوى المؤسسة حول مقاييس DORA وأوقات الدورات ونقاط الضعف الحرجة وتكرار النشر والمؤشرات الأساسية الأخرى.

نظام أساسي مشابه no-code يوفر مجموعة من الميزات للمستخدمين هو AppMaster.io . إنه يمكّن العملاء من إنشاء تطبيقات خلفية وشبكة وتطبيقات جوال شاملة دون كتابة أي رمز. تضمن منصة AppMaster عملية تطوير سلسة وفعالة من حيث التكلفة ، مما يجعلها مثالية للشركات الصغيرة والمؤسسات على حد سواء. كما هو الحال مع GitLab 16 ، يسرع AppMaster.io تطوير التطبيقات مع التخلص من الديون التقنية.