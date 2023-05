GitLabは、エンタープライズグレードでAI主導のDevSecOpsプラットフォームとして堅牢な機能を提供する重要なアップデート「GitLab 16」の提供を開始したことを発表しました。このリリースは、ユーザーがより安全なコードを書き、より速い開発時間を達成し、年間を通して展開される高度な機能にアクセスできるようにすることに重点を置いています。

新リリースの一環として、GitLab 16は、AIを活用した機能、セキュリティテスト、観測可能性、プロアクティブな脆弱性検出をまとめ、包括的なDevSecOpsソリューションを構築しています。AIを活用した機能としては、Suggested Reviewers、Explain This Code、Explain This Vulnerability、Value Stream Forecastingなどがあります。Refactor This CodeやResolve This Vulnerabilityなどのさらなる追加機能は、まだ発表されていません。

さらに、GitLab 16は、ユーザーのエンドツーエンドのサプライチェーンを保護しながら、ソフトウェアのデリバリープロセスを簡素化します。企業は、ソフトウェアのサプライチェーンを容易に開始し、拡張し、強化することができるようになりました。また、GitLab 16は、脅威状況の可視化を強化し、コンプライアンス基準を確保するためのポリシーの確立を合理化します。

この夏に追加される重要な機能として、GitLab Dedicatedがあります。これは、規制対象分野の組織向けに特別に作られたシングルテナント型のSaaSソリューションです。このプラットフォームは、データレジデンシー、アイソレーション、プライベートネットワークに重点を置き、よりカスタマイズされたDevSecOps体験を提供します。

CARFAXのプラットフォーム・エンジニアリング・ディレクターであるマーク・ポルトフェは、次のように述べています。「開発者は、市場のスピードに追いつくために、これまで以上にソフトウェアを速く出荷しなければならないという大きなプレッシャーにさらされていますが、セキュリティが後回しにされることがあまりにも多いのです。「GitLabのDevSecOpsプラットフォームは、開発ワークフロー全体にセキュリティをシームレスに統合し、ソフトウェアをより速く出荷できるようにすることで、セキュリティと効率性が相互に排他的でないことを証明しています。GitLabの導入により、1年未満で脆弱性が33%減少し、デプロイメントも前年比20%増加しました。"

GitLab 16では、DevSecOpsのワークフローを最初から最後まで可視化し管理するチームを支援するValue Stream Analyticsも導入されています。さらに、Value Stream Dashboardは、DORAメトリクス、サイクルタイム、重要な脆弱性、デプロイ頻度、その他の必須指標について、企業全体の視点を提供します。

