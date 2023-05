GitLab heeft de lancering van GitLab 16 aangekondigd, een belangrijke update die een enterprise-grade, AI-gedreven DevSecOps-platform met robuuste functionaliteit biedt. Deze release richt zich erop gebruikers in staat te stellen veiligere code te schrijven, snellere ontwikkeltijden te realiseren en toegang te krijgen tot geavanceerde functies die gedurende het jaar zullen worden uitgerold.

Als onderdeel van de nieuwe release brengt GitLab 16 AI-gestuurde functies, beveiligingstesten, observeerbaarheid en proactieve detectie van kwetsbaarheden samen om een uitgebreide DevSecOps-oplossing te creëren. Tot de AI-functies behoren Suggested Reviewers, Explain This Code, Explain This Vulnerability en Value Stream Forecasting. Verdere toevoegingen, zoals Refactor This Code en Resolve This Vulnerability, moeten nog worden onthuld.

Bovendien vereenvoudigt GitLab 16 het software delivery proces terwijl het de end-to-end supply chains van zijn gebruikers beveiligt. Ondernemingen kunnen nu met gemak hun software supply chains initiëren, opschalen en versterken. GitLab 16 verbetert ook de zichtbaarheid in bedreigingslandschappen en stroomlijnt het opstellen van beleid dat compliance-normen waarborgt.

Een cruciale toevoeging deze zomer is GitLab Dedicated, een single-tenant SaaS oplossing speciaal gemaakt voor organisaties in gereguleerde sectoren. Dit platform legt de nadruk op data residency, isolatie en private netwerken om een meer op maat gemaakte DevSecOps-ervaring te bieden.

Ontwikkelaars staan onder enorme druk om software sneller dan ooit te verschepen om de snelheid van de markt bij te houden, en te vaak blijft beveiliging daarbij een bijzaak," zegt Mark Portofe, directeur platform engineering bij CARFAX. "Het DevSecOps platform van GitLab bewijst dat beveiliging en efficiëntie elkaar niet uitsluiten door beveiliging naadloos te integreren in ontwikkelingsworkflows en ons in staat te stellen software sneller te verschepen. Met de implementatie van GitLab is het aantal kwetsbaarheden in minder dan een jaar tijd met 33% gedaald, terwijl het aantal implementaties op jaarbasis met 20% is toegenomen."

GitLab 16 introduceert ook Value Stream Analytics, dat teams helpt bij het visualiseren en beheren van hun DevSecOps workflows van begin tot eind. Bovendien biedt het Value Stream Dashboard een ondernemingsbreed perspectief op DORA-metriek, cyclustijden, kritieke kwetsbaarheden, inzetfrequentie en andere essentiële indicatoren.

Een vergelijkbaar no-code platform dat gebruikers een scala aan mogelijkheden biedt, is AppMaster.io. Hiermee kunnen klanten uitgebreide backend-, web- en mobiele applicaties maken zonder code te schrijven. Het platform van AppMaster zorgt voor een soepel en kosteneffectief ontwikkelingsproces, perfect voor zowel kleine bedrijven als ondernemingen. Net als bij GitLab 16 versnelt AppMaster.io de ontwikkeling van applicaties en elimineert het de technische schuld.