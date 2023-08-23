Голосовые приложения No-Code относятся к определенной категории приложений, которые позволяют пользователям взаимодействовать с ними с помощью голосовых команд, а также создаются с использованием платформ no-code таких как AppMaster. Эти приложения часто используют передовые технологии распознавания речи, синтеза голоса и обработки естественного языка, чтобы обеспечить пользователям эффективные и удобные функции голосового взаимодействия. Этот тип приложений предназначен для того, чтобы дать разработчикам и нетехническим пользователям возможность создавать приложения с голосовой поддержкой без необходимости писать какой-либо код.

Благодаря быстрому развитию технологий искусственного интеллекта (ИИ) и распознавания голоса приложения, активируемые голосом, становятся все более распространенными в широком спектре отраслей. Интеграция голосовых команд в приложения позволяет пользователям наслаждаться повышенной интерактивностью и удобством, а также обеспечивает доступность для людей с физическими ограничениями. Согласно отчету Juniper Research, к 2025 году мировой рынок голосовых интеллектуальных колонок достигнет 30 миллиардов долларов, что демонстрирует потенциальные возможности роста в этой области.

В то же время наблюдается всплеск спроса на платформы no-code, которые упрощают и ускоряют процесс разработки приложений, не требуя обширных навыков или знаний в области кодирования. Предлагая пользователям более доступный и эффективный способ создания приложений, платформы no-code такие как AppMaster, совершают революцию в современной разработке программного обеспечения. Согласно недавнему исследованию Gartner, к 2024 году на решения low-code и no-code будет приходиться более 65% всех функций разработки приложений.

Голосовые приложения No-Code органично сочетают в себе эти две новые тенденции, позволяя пользователям разрабатывать интуитивно понятные голосовые приложения, которые обслуживают более широкую базу пользователей и предлагают более привлекательный пользовательский опыт. Используя визуальный интерфейс платформы no-code, компоненты drag-and-drop и готовые модули, пользователи могут быстро создавать и настраивать приложения с голосовыми функциями. Это не только ускоряет процесс разработки, но и гарантирует, что приложения могут развиваться в соответствии с меняющимися требованиями с минимальным техническим долгом или обслуживанием.

Платформа AppMaster, например, значительно упрощает процесс разработки голосовых приложений No-Code, позволяя пользователям создавать модели данных, бизнес-логику, endpoints REST API и endpoints WebSocket — и все это с помощью простого в использовании визуального интерфейса. Платформа генерирует исходный код для серверных приложений на Go (golang), веб-приложений на платформе Vue3 и JavaScript/TypeScript, а также мобильных приложений с использованием серверного Kotlin, Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS.

Одно из ключевых преимуществ использования платформы no-code такой как AppMaster для создания голосовых приложений заключается в ее подходе, управляемом сервером. Это позволяет клиентам обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API приложения без необходимости отправлять новые версии в различные магазины приложений, что приводит к сокращению времени простоя и повышению гибкости. Более того, комплексная интегрированная среда разработки (IDE) AppMaster делает разработку приложений в десять раз быстрее и в три раза экономичнее по сравнению с традиционными методами, позволяя даже разработчику-одиночке создавать сложные, масштабируемые программные решения.

Поскольку все большее число предприятий, корпораций и отдельных разработчиков обращаются к платформам no-code для создания широкого спектра приложений, голосовые приложения No-Code готовы стать неотъемлемой частью современной среды разработки приложений. Платформа AppMaster, среди других решений no-code, позволяет пользователям создавать голосовые приложения, отвечающие требованиям различных отраслей: от финансов и здравоохранения до образования и развлечений.

С помощью AppMaster пользователи могут создавать масштабируемые и настраиваемые голосовые приложения No-Code, используя предварительно созданные модули, шаблоны и компоненты, а также определяя необходимую бизнес-логику и модели данных без написания единой строки кода. В конечном итоге это позволяет как предприятиям, так и частным лицам использовать возможности передовых технологий в форме искусственного интеллекта, распознавания голоса и синтеза голоса, чтобы создать новую эру приложений no-code, которые улучшают пользовательский опыт, улучшают доступность и оптимизируют различные процессы. во все более взаимосвязанном мире.