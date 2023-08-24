No-Code BPM (Управление бизнес-процессами)

No-Code BPM или управление бизнес-процессами No-Code — это современный подход к организации, моделированию, выполнению, мониторингу и оптимизации бизнес-процессов и рабочих процессов без необходимости традиционных навыков программирования или кодирования. Этот сдвиг парадигмы направлен на расширение возможностей нетехнических пользователей, также известных как гражданские разработчики, для проектирования, реализации и управления сложными бизнес-процессами с помощью интуитивно понятных визуальных интерфейсов и компонентов drag-and-drop. В результате предприятия могут добиться повышения операционной эффективности, снижения затрат на разработку и повышения гибкости в ответ на динамичные рыночные условия.

В основе No-Code BPM лежит концепция визуального моделирования, при которой бизнес-процессы разрабатываются с использованием графических обозначений и блок-схем, а не написания кода. Такой подход демократизирует доступ к автоматизации процессов и позволяет пользователям с разным опытом эффективно сотрудничать, концентрируясь на бизнес-целях и требованиях. Внедрение платформ No-Code BPM неуклонно растет, и на это есть веские причины. По прогнозам Gartner, рынок платформ разработки no-code, по прогнозам, вырастет на 45% к 2025 году из-за растущего спроса на быструю разработку приложений и снижения зависимости от традиционной ИТ-поддержки.

Примером мощной платформы BPM No-Code является AppMaster, которая позволяет пользователям создавать серверные, веб- и мобильные приложения без написания кода. AppMaster позволяет клиентам визуально создавать модели данных (схему базы данных), проектировать бизнес-процессы с помощью визуального конструктора BP, генерировать endpoints REST API и WSS, а также разрабатывать веб- и мобильный пользовательский интерфейс с помощью интерфейса drag-and-drop. Эта инновационная платформа также включает функции для определения бизнес-логики для каждого компонента, генерации исходного кода, запуска тестов и простого развертывания приложений. Все эти возможности делают процесс разработки сложных приложений более быстрым, экономичным и доступным для более широкого круга пользователей.

Уникальный подход AppMaster к BPM No-Code дает бизнесу несколько ключевых преимуществ:

Ускоренные циклы разработки: устраняя необходимость ручного кодирования, AppMaster сокращает время разработки и помогает доставлять приложения до 10 раз быстрее по сравнению с традиционными методами разработки.

устраняя необходимость ручного кодирования, сокращает время разработки и помогает доставлять приложения до 10 раз быстрее по сравнению с традиционными методами разработки. Сокращение затрат и повышение эффективности. Благодаря AppMaster предприятия могут сэкономить до трех раз затраты на разработку и распределение ресурсов, предоставив гражданским разработчикам возможность создавать комплексные приложения, отвечающие их потребностям, без поддержки ИТ-специалистов.

Благодаря предприятия могут сэкономить до трех раз затраты на разработку и распределение ресурсов, предоставив гражданским разработчикам возможность создавать комплексные приложения, отвечающие их потребностям, без поддержки ИТ-специалистов. Улучшение сотрудничества и инноваций: возможности визуального моделирования AppMaster способствуют эффективному общению и командной работе между техническими и нетехническими заинтересованными сторонами. Это приводит к более быстрому принятию решений и способности уверенно внедрять инновации.

возможности визуального моделирования способствуют эффективному общению и командной работе между техническими и нетехническими заинтересованными сторонами. Это приводит к более быстрому принятию решений и способности уверенно внедрять инновации. Масштабируемость и гибкость. Приложения, созданные с помощью AppMaster , по своей сути масштабируемы благодаря серверной архитектуре без сохранения состояния и языку программирования Go, используемому для генерации кода. Кроме того, платформа совместима с любой базой данных, совместимой с PostgreSQL, обеспечивая гибкость для бизнеса на каждом этапе кривой роста.

Приложения, созданные с помощью , по своей сути масштабируемы благодаря серверной архитектуре без сохранения состояния и языку программирования Go, используемому для генерации кода. Кроме того, платформа совместима с любой базой данных, совместимой с PostgreSQL, обеспечивая гибкость для бизнеса на каждом этапе кривой роста. Снижение технического долга: AppMaster позволяет избежать технического долга, автоматически восстанавливая приложения с нуля при изменении требований. Это гарантирует, что приложения будут оставаться актуальными и удобными в обслуживании без затрат, связанных с устаревшими системами.

Несмотря на многочисленные преимущества No-Code BPM, важно понимать, что он не может быть идеальным решением для каждого сценария. Например, предприятия, которым требуется узкоспециализированная логика и настройки, или предприятия, работающие в жестко регулируемых отраслях, могут по-прежнему зависеть от опыта разработчиков программного обеспечения. Однако для многих малых и средних предприятий, а также предприятий, стремящихся к цифровой трансформации и инновациям, No-Code BPM может стать высокоэффективным и действенным решением.

В заключение, No-Code BPM революционизирует традиционный подход к автоматизации процессов, предоставляя предприятиям мощные инструменты и платформы, такие как AppMaster. Предоставляя гражданским разработчикам возможность создавать, управлять и оптимизировать свои приложения без необходимости навыков программирования, предприятия могут добиться повышения операционной эффективности, снижения затрат и повышения гибкости. В результате No-Code BPM продолжает набирать обороты на рынке, предоставляя беспрецедентные возможности для инноваций и роста во всех отраслях.