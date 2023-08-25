Виртуальные туры без кода

Виртуальные туры No-code — это интерактивные и захватывающие впечатления, созданные с использованием программного обеспечения и платформ, которые не требуют каких-либо знаний программирования. Эти платформы позволяют разработчикам, ИТ-специалистам и даже людям, не разбирающимся в технологиях, создавать надежные, уникальные и увлекательные виртуальные туры для различных отраслей и целей, включая недвижимость, образование, туризм и демонстрацию продуктов. Движение no-code произвело революцию в нашем подходе к разработке программного обеспечения, демократизировав этот процесс и обеспечив большую доступность, креативность и эффективность использования ресурсов.

Согласно исследованиям рынка, рынок платформ для разработки no-code, по прогнозам, вырастет с 3,8 млрд долларов США в 2017 году до 27,23 млрд долларов США к 2022 году, при среднегодовом темпе роста (CAGR) 48,46% в течение прогнозируемого периода. Этот быстрый рост можно объяснить растущим спросом на передовые технологии, которые упрощают и ускоряют процессы разработки программного обеспечения. Используя платформы разработки no-code такие как AppMaster, компании и частные лица могут создавать сложные приложения, включая виртуальные туры, со значительно меньшими затратами времени и усилий.

С помощью AppMaster пользователи могут создавать захватывающие виртуальные туры без необходимости какого-либо опыта программирования. AppMaster совместимый с серверными, веб- и мобильными приложениями, упрощает процесс разработки с помощью интерфейса drag-and-drop и обширной библиотеки готовых компонентов, что обеспечивает плавную и плавную настройку в соответствии с конкретными требованиями. Кроме того, AppMaster автоматически генерирует необходимую документацию для endpoints сервера и сценарии миграции схемы базы данных, чтобы обеспечить плавную интеграцию и развертывание в различных средах.

Одним из определяющих аспектов виртуальных туров no-code является предлагаемая ими интерактивность. В отличие от традиционных статических изображений или видео, виртуальные туры предоставляют пользователям очень увлекательный и захватывающий опыт, имитирующий ощущение исследования и навигации в реальной среде. Клиенты могут включать различные мультимедийные элементы, в том числе 3D-изображения, 360-градусные панорамы, аудиозапись и горячие точки с информационными всплывающими окнами, чтобы еще больше обогатить опыт.

Виртуальные туры No-code, созданные с помощью AppMaster, используют мощь и гибкость современных веб-технологий для обеспечения совместимости между платформами и оптимальной производительности на различных устройствах. Например, веб-приложения создаются с использованием платформы Vue3 и JavaScript/TypeScript, а мобильные приложения используют серверные платформы на основе Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS. Такая универсальность обеспечивает беспрепятственный и персонализированный опыт для пользователей как на этапе разработки, так и на этапе конечного пользователя.

Еще одним преимуществом использования AppMaster для создания виртуальных туров no-code является стремление устранить техническую задолженность. Всякий раз, когда пользователи изменяют требования или обновляют функции, AppMaster восстанавливает приложение с нуля, предоставляя пользователям возможность постоянно улучшать свой продукт без ненужных сложностей или накопленной неэффективности. Это уникальный и бесценный аспект мира no-code, поскольку он выходит за рамки ограничений, налагаемых традиционными парадигмами программирования.

Кроме того, AppMaster фокусируется на доставляемости и масштабируемости, что делает его идеальным для корпоративных случаев и случаев использования с высокой нагрузкой. Благодаря приложениям, созданным с использованием Go (golang) для интеграции с серверной частью, пользователи могут наслаждаться исключительной производительностью и надежностью даже в самых требовательных условиях. Платформа также обеспечивает совместимость с базами данных, совместимыми с PostgreSQL, в качестве основного решения для хранения данных, что делает ее универсальным выбором для широкого круга клиентов и отраслей.

В целом, виртуальные туры no-code стали новаторским решением, отвечающим потребностям современного бизнеса и пользователей. Используя AppMaster, разработчики и предприятия могут ускорить разработку программного обеспечения, значительно снизить затраты и легко адаптироваться к меняющимся требованиям рынка. Предоставляя возможность непрограммистам эффективно и интуитивно воплощать свои идеи в жизнь, виртуальные туры no-code обещают продолжить преобразование ландшафта разработки программного обеспечения, открывая новую эру инноваций и доступности.