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Культура Low-code

29, авг. 2023

Культура Low-code означает широкое внедрение и применение платформ, методологий и инструментов разработки low-code no-code в организационной среде для облегчения быстрой разработки и развертывания приложений. Он воплощает в себе принципы простоты, инклюзивности, сотрудничества, гибкости и инноваций в разработке приложений, позволяя предприятиям постоянно адаптироваться и достигать своих целей цифровой трансформации. AppMaster, мощная платформа no-code, является отличным примером такого набора инструментов, предназначенного для расширения цифровых возможностей и конкурентоспособности бизнеса в различных отраслях.

В культуре low-code организации осознают важность предоставления своим сотрудникам инструментов и ресурсов, необходимых для легкого проектирования и разработки пользовательских приложений, независимо от их технического образования. Такая демократизация ресурсов разработки открыла двери различным группам людей, в том числе гражданским разработчикам, бизнес-аналитикам и экспертам в предметной области, которые могут внести свой вклад в цифровое путешествие организации путем создания и развертывания приложений, которые эффективно удовлетворяют конкретные потребности бизнеса.

Значительной движущей силой растущего внедрения культуры low-code является растущий спрос на программные приложения на предприятиях и нехватка квалифицированных разработчиков программного обеспечения. По данным Gartner, к 2024 году на платформы low-code будет приходиться более 65% всей деятельности по разработке приложений, а к 2025 году примерно 70% всех организаций будут использовать хотя бы одну платформу low-code, чтобы минимизировать отставание в работе над ИТ-приложениями. и ускорить цифровую трансформацию. Это иллюстрирует влиятельную роль культуры low-code в формировании будущего разработки программного обеспечения.

Культура Low-code способствует использованию графических пользовательских интерфейсов и инструментов визуальной разработки, которые позволяют разработчикам быстро проектировать, создавать, тестировать и развертывать приложения с использованием drag-and-drop компонентов и логики, управляемой моделями, без необходимости писать длинные строки. кода. Приняв этот подход, предприятия могут получить несколько преимуществ:

  • Повышенная производительность. Платформы Low-code такие как AppMaster, помогают ускорить процесс разработки за счет автоматизации повторяющихся задач, сокращения времени, затрачиваемого на ручное кодирование, и обеспечения плавной интеграции с существующими системами. Это приводит к более высокой производительности и, следовательно, к более быстрому выводу на рынок новых приложений.
  • Экономическая эффективность: необходимость в найме и удержании специализированных разработчиков значительно снижается, что позволяет сэкономить значительные средства. Кроме того, платформы low-code часто оснащены возможностями централизованного мониторинга, устранения неполадок и обслуживания, что сокращает усилия, необходимые для обслуживания приложений.
  • Повышенная гибкость: культура Low-code поощряет итеративный подход к разработке приложений с частыми циклами обратной связи и корректировками. Это гарантирует, что приложения могут быть быстро адаптированы к меняющимся потребностям бизнеса, предоставляя организациям конкурентное преимущество в динамичной рыночной среде.
  • Больше инноваций. Снижая барьеры для входа в сферу разработки приложений, культура low-code способствует развитию культуры экспериментов и инноваций во всей организации. Сотрудники из разных областей могут делиться своими уникальными взглядами и идеями, создавая богатый и разнообразный пул приложений, решающих широкий спектр бизнес-задач.
  • Устранение технической задолженности. Благодаря таким платформам, как AppMaster, приложения обновляются при изменении требований, что полностью устраняет техническую задолженность и обеспечивает масштабируемые высококачественные программные решения.

Однако для успешной интеграции культуры low-code в организацию необходимо решить некоторые потенциальные проблемы. К ним относятся создание надлежащего управления и мер безопасности для обеспечения соблюдения отраслевых стандартов и правил, обучение сотрудников эффективному использованию инструментов low-code и мониторинг зависимостей между low-code компонентами, чтобы избежать любых потенциальных узких мест в производительности.

Поскольку культура low-code продолжает набирать обороты, организации, которые быстро примут эту парадигму, могут получить множество преимуществ. Используя такие инструменты, как AppMaster, компании могут оставаться гибкими, быстрее внедрять инновации и быстро удовлетворять растущие ожидания клиентов, обеспечивая их постоянный рост и успех в мире, управляемом цифровыми технологиями.

Изучите больше терминов:
DevOps с низким уровнем кода Инструменты и технологии Low-code Кадровый резерв Компенсационные пакеты с низким уровнем кода Конференции с низким кодом Круглые столы с низким кодом Масштабируемость с низким уровнем кода Метрики с низким кодом Мини-виджеты Модернизация с низким уровнем кода Награды за низкие коды Поток создания ценности с низким кодом Стек с низким кодом Стратегия Low-code Тенденции использования low-code Торговая площадка с низким кодом

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