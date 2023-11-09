В контексте бессерверных вычислений группы безопасности являются важным компонентом виртуальных сетей с целью регулирования как входящего, так и исходящего трафика. Они функционируют как виртуальный брандмауэр, который помогает защитить облачные приложения, ресурсы и сервисы, контролируя доступ к сети. Группы безопасности облегчают эффективное управление трафиком, будь то внутри виртуальной сети или между разными сетями, а также между компонентами бессерверных приложений.

С развитием бессерверных вычислений и широким распространением облачных сервисов безопасное и эффективное управление сетевым трафиком приобретает первостепенное значение. По данным Market Research Future, ожидается, что глобальный рынок бессерверных вычислений будет расти среднегодовыми темпами примерно на 28,11% в период с 2021 по 2026 год. Это подчеркивает важность мер безопасности, таких как группы безопасности, для поддержания безопасности и производительности бессерверные приложения в облаке.

Группы безопасности функционируют путем определения правил, которые разрешают или запрещают трафик на основе различных параметров, таких как IP-адреса источника и назначения, номера портов и протоколы. Эти правила сохраняют состояние, то есть автоматически разрешают ответному трафику возвращаться через группу независимо от направления, в котором он был инициирован. Это упрощает задачу управления сложными конфигурациями сети и гарантирует, что доступ к сети предоставляется только доверенным источникам.

Когда создается группа безопасности, она обычно связана с одним или несколькими экземплярами, такими как виртуальные машины, контейнеры или бессерверные функции. Эти экземпляры становятся членами группы, наследуя ее правила и коллективно разделяя одну и ту же политику общения. Группы безопасности по сути действуют как барьер, изолирующий эти экземпляры от ненадежного трафика, гарантируя, что с ними могут взаимодействовать только авторизованные лица или службы.

Группы безопасности — это фундаментальный аспект no-code платформы AppMaster, которая предназначена для облегчения быстрой и эффективной разработки бессерверных приложений. AppMaster создает серверные приложения с использованием языка программирования Go, веб-приложения с помощью платформы Vue3 и TypeScript, а также мобильные приложения с помощью Kotlin и Jetpack Compose для Android, а также SwiftUI для iOS. Путем плавной интеграции групп безопасности в платформу AppMaster может предоставить своим клиентам безопасную и масштабируемую среду для их приложений.

Одним из примечательных преимуществ использования групп безопасности для бессерверных приложений является то, что они хорошо масштабируются и могут легко адаптироваться к меняющимся требованиям. Это особенно важно в бессерверной среде, где приложения могут быстро увеличиваться или уменьшаться в зависимости от спроса. Когда экземпляры автоматически создаются или уничтожаются, группа безопасности может динамически обновлять своих членов с учетом этих изменений. Это позволяет группе безопасности продолжать обеспечивать надежную защиту от несанкционированного доступа даже по мере развития бессерверных приложений.

Еще одним преимуществом внедрения групп безопасности в бессерверных вычислениях является обеспечиваемая ими улучшенная глубокая защита. Настроив несколько уровней безопасности в виртуальной сети, можно создать комплексный барьер против потенциальных угроз. Например, группы безопасности можно комбинировать с другими механизмами безопасности, такими как устройства сетевой безопасности, системы обнаружения вторжений и межсетевые экраны, для дальнейшей изоляции и защиты различных компонентов бессерверного приложения. Такой многомерный подход к безопасности значительно снижает риск несанкционированного доступа или утечки данных.

В заключение отметим, что группы безопасности имеют решающее значение для обеспечения безопасности и производительности бессерверных приложений в контексте облачных вычислений. Контролируя доступ к бессерверным ресурсам и предоставляя виртуальный межсетевой экран для защиты приложений от ненадежного трафика, группы безопасности позволяют компаниям создавать безопасные, масштабируемые и эффективные бессерверные архитектуры. Платформа no-code AppMaster в полной мере использует эту мощную функцию безопасности, гарантируя, что ее клиенты могут с уверенностью сосредоточиться на разработке своих бессерверных приложений, зная, что их данные и ресурсы остаются в безопасности.