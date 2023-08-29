Программа чемпионов Low-code — это стратегическая инициатива, придуманная экспертами по разработке программного обеспечения и цифровой трансформации для повышения гибкости, эффективности и масштабируемости процессов разработки приложений с использованием платформ low-code. Программа предназначена для создания сильной экосистемы профессионалов, предприятий, лидеров отрасли и ученых, которые пропагандируют и продвигают использование платформ low-code для трансформации разработки приложений для малого бизнеса, а также для крупных транснациональных корпораций.

Основным принципом программы Low-code Champions является распространение знаний и осведомленности о преимуществах low-code платформ, таких как AppMaster, которые стали мощным инструментом no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений с минимальным ручным кодированием. и высокая масштабируемость. По данным Forrester, рынок платформ разработки low-code, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 28,6% в период с 2017 по 2022 год, достигнув 21,2 миллиарда долларов США.

Одной из основных целей программы Low-code Champions является информирование организаций о значительных преимуществах, которые предлагают платформы low-code по сравнению с традиционными подходами к разработке программного обеспечения. Некоторые из ключевых аспектов, которые делают разработку low-code прорывной, включают более короткие циклы разработки, снижение затрат, более высокое качество, оптимальное использование ресурсов, большую гибкость и улучшение сотрудничества между различными заинтересованными сторонами.

Важнейший компонент программы чемпионов Low-code включает в себя передачу необходимых навыков и знаний, необходимых для освоения таких платформ low-code как AppMaster. Признавая, что отсутствие навыков low-code является основным препятствием для ее широкого внедрения, программа фокусируется на комплексной образовательной программе, позволяющей участникам создавать визуально привлекательные, высокофункциональные и масштабируемые приложения с использованием платформ low-code. Инициативы по развитию навыков варьируются от модулей самостоятельного обучения, онлайн-курсов, мастер-классов, семинаров и программ обучения до программ сертификации и получения степени в сотрудничестве с образовательными учреждениями.

Еще одним важным аспектом программы Low-code Champions является создание активного сообщества low-code, энтузиастов, экспертов и идейных лидеров, работающих вместе над решением различных проблем и формированием будущего экосистемы low-code. Это сообщество позволяет организациям обмениваться передовым опытом, обсуждать новые тенденции и сотрудничать в рамках общеотраслевых инициатив, а также получать выгоду от реферальных возможностей и постоянного совершенствования платформ low-code таких как AppMaster.

Кроме того, программа чемпионов Low-code поощряет организации проводить исследования и разработки для повышения эффективности, масштабируемости и безопасности платформ low-code, гарантируя, что они всегда находятся на переднем крае технологий. Программа также способствует сотрудничеству с отраслевыми экспертами и другими платформами low-code для разработки стандартов и тестов для оценки и сравнения различных решений low-code.

Программа чемпионов Low-code также играет жизненно важную роль в содействии содержательным беседам и переговорам между организациями, стремящимися внедрить платформы low-code и поставщиками платформ, такими как AppMaster. Программа помогает принимать более обоснованные решения, проливая свет на различные функции, модели ценообразования, планы подписки и факторы производительности, которые организация должна учитывать, прежде чем выбирать платформу low-code.

Более того, программа Low-code Champions направлена ​​на обеспечение плавной интеграции платформ low-code с существующими программными решениями, источниками данных и корпоративными системами, чтобы помочь организациям максимизировать свои инвестиции в технологии. Кроме того, в нем подчеркивается необходимость надежных мер кибербезопасности и методов защиты данных для защиты критически важной бизнес-информации и приложений, разработанных с использованием платформ low-code.

В заключение отметим, что программа чемпионов Low-code — это комплексный и всесторонний подход, целью которого является продвижение и облегчение широкого внедрения платформ low-code таких как AppMaster, для революционной разработки приложений. Программа Low-code Champions, способствуя процветающей экосистеме квалифицированных специалистов, инновационным решениям, активным исследованиям и плодотворному сотрудничеству, призвана изменить будущее разработки программного обеспечения и заложить основу для инициатив цифровой трансформации следующего поколения.