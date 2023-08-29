Заинтересованные стороны с низким уровнем кода

Заинтересованные стороны Low-code — это разнообразная группа людей и организаций, которые заинтересованы во внедрении, внедрении и результатах платформ low-code, таких как AppMaster. Эти заинтересованные стороны включают как внутренние, так и внешние организации, включая, помимо прочего, разработчиков программного обеспечения, конечных пользователей, ИТ-специалистов, бизнес-аналитиков, менеджеров проектов и лиц, принимающих решения. Их взаимодействие, общение и сотрудничество играют важную роль в успешном развертывании и обслуживании приложений low-code, а также в общей эффективности и результативности процессов жизненного цикла разработки программного обеспечения (SDLC).

В основе участников low-code лежат разработчики. В контексте low-code разработчики несут ответственность за реализацию бизнес-требований в рамках ограничений платформы low-code. Это часто предполагает использование доступных инструментов и компонентов no-code для создания эффективных и действенных приложений, соответствующих конкретным сценариям использования. С помощью таких инструментов, как AppMaster, разработчики могут визуально проектировать модели данных, бизнес-логику и пользовательские интерфейсы, в то время как платформа транскодирует проект в реальные приложения с помощью стандартных языков программирования, таких как Go, Vue3, Kotlin и SwiftUI.

Конечные пользователи, которые представляют собой следующий уровень заинтересованных сторон low-code, имеют личный интерес в функциональности, удобстве использования и общей производительности разрабатываемых low-code приложений. Эти пользователи необходимы для предоставления ценных отзывов о приложениях и проведения итеративных улучшений. Поскольку платформы low-code расширяют возможности «гражданских разработчиков» (термин, используемый для описания нетехнических пользователей, которые создают и поддерживают приложения), конечные пользователи теперь имеют более высокую заинтересованность в процессе разработки.

Другая группа заинтересованных сторон low-code состоит из ИТ-специалистов и бизнес-аналитиков, которые играют ключевую роль в интеграции low-code приложений в существующий технологический стек. Они несут ответственность за предоставление разработчикам и лицам, принимающим решения, лучших практик и обеспечение соблюдения корпоративных рекомендаций и стандартов. Кроме того, перед бизнес-аналитиками стоит задача выявления реальных потребностей и бизнес-процессов, которые могут извлечь выгоду из решений low-code, а также постоянного уточнения требований на основе отзывов конечных пользователей и технологических достижений.

Менеджеры проектов и лица, принимающие решения, представляют собой еще один важный слой в обширном ландшафте заинтересованных сторон с low-code. Эти люди отвечают за планирование, выполнение и мониторинг проектов low-code, обеспечивая соблюдение бюджетных ограничений, сроков и бизнес-целей. Им также поручено управление рисками, распределение ресурсов и определение объема проекта. В контексте платформ low-code эти заинтересованные стороны контролируют процесс разработки, активно стремясь к повышению эффективности, качества и коммуникации, одновременно гарантируя, что платформа генерирует ценные и измеримые бизнес-результаты.

Внешние заинтересованные стороны включают поставщиков платформ low-code, таких как AppMaster, которые предоставляют технологическую инфраструктуру, инструменты и поддержку, которые стимулируют процесс разработки. Они несут ответственность за постоянное совершенствование своих предложений и обеспечение совместимости с современными технологическими стандартами и практиками. Кроме того, они играют решающую роль в сотрудничестве с различными организациями в создании программ обучения, сертификации и поддержки, гарантируя, что все команды сохранят квалификацию и смогут использовать платформы low-code в полной мере.

Учитывая широкий круг заинтересованных сторон low-code, становится ясно, что достижение успеха в среде low-code требует сотрудничества и сотрудничества между всеми участвующими сторонами. Все заинтересованные стороны играют жизненно важную роль в предоставлении уникальных точек зрения и опыта для продвижения процесса развития. Взаимодействие между этими различными заинтересованными сторонами может обеспечить существенную экономию времени и средств в SDLC, гарантируя предоставление масштабируемых, высокопроизводительных приложений, отвечающих конкретным потребностям бизнеса.

Поскольку ландшафт low-code продолжает развиваться, такие платформы, как AppMaster, играют все более важную роль в демократизации разработки программного обеспечения и предоставлении более широкому кругу пользователей возможностей проектирования, разработки и управления возможностями программного обеспечения. Понимая уникальные роли и обязанности каждой заинтересованной стороны, организации могут успешно использовать потенциал платформ low-code для повышения операционной эффективности, сокращения времени выхода на рынок и, в конечном итоге, ускорения усилий по цифровой трансформации.