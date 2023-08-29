hands ico Развивайтесь с AppMaster.
Стать партнёром right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Заинтересованные стороны с низким уровнем кода

29, авг. 2023

Заинтересованные стороны Low-code — это разнообразная группа людей и организаций, которые заинтересованы во внедрении, внедрении и результатах платформ low-code, таких как AppMaster. Эти заинтересованные стороны включают как внутренние, так и внешние организации, включая, помимо прочего, разработчиков программного обеспечения, конечных пользователей, ИТ-специалистов, бизнес-аналитиков, менеджеров проектов и лиц, принимающих решения. Их взаимодействие, общение и сотрудничество играют важную роль в успешном развертывании и обслуживании приложений low-code, а также в общей эффективности и результативности процессов жизненного цикла разработки программного обеспечения (SDLC).

В основе участников low-code лежат разработчики. В контексте low-code разработчики несут ответственность за реализацию бизнес-требований в рамках ограничений платформы low-code. Это часто предполагает использование доступных инструментов и компонентов no-code для создания эффективных и действенных приложений, соответствующих конкретным сценариям использования. С помощью таких инструментов, как AppMaster, разработчики могут визуально проектировать модели данных, бизнес-логику и пользовательские интерфейсы, в то время как платформа транскодирует проект в реальные приложения с помощью стандартных языков программирования, таких как Go, Vue3, Kotlin и SwiftUI.

Конечные пользователи, которые представляют собой следующий уровень заинтересованных сторон low-code, имеют личный интерес в функциональности, удобстве использования и общей производительности разрабатываемых low-code приложений. Эти пользователи необходимы для предоставления ценных отзывов о приложениях и проведения итеративных улучшений. Поскольку платформы low-code расширяют возможности «гражданских разработчиков» (термин, используемый для описания нетехнических пользователей, которые создают и поддерживают приложения), конечные пользователи теперь имеют более высокую заинтересованность в процессе разработки.

Другая группа заинтересованных сторон low-code состоит из ИТ-специалистов и бизнес-аналитиков, которые играют ключевую роль в интеграции low-code приложений в существующий технологический стек. Они несут ответственность за предоставление разработчикам и лицам, принимающим решения, лучших практик и обеспечение соблюдения корпоративных рекомендаций и стандартов. Кроме того, перед бизнес-аналитиками стоит задача выявления реальных потребностей и бизнес-процессов, которые могут извлечь выгоду из решений low-code, а также постоянного уточнения требований на основе отзывов конечных пользователей и технологических достижений.

Менеджеры проектов и лица, принимающие решения, представляют собой еще один важный слой в обширном ландшафте заинтересованных сторон с low-code. Эти люди отвечают за планирование, выполнение и мониторинг проектов low-code, обеспечивая соблюдение бюджетных ограничений, сроков и бизнес-целей. Им также поручено управление рисками, распределение ресурсов и определение объема проекта. В контексте платформ low-code эти заинтересованные стороны контролируют процесс разработки, активно стремясь к повышению эффективности, качества и коммуникации, одновременно гарантируя, что платформа генерирует ценные и измеримые бизнес-результаты.

Внешние заинтересованные стороны включают поставщиков платформ low-code, таких как AppMaster, которые предоставляют технологическую инфраструктуру, инструменты и поддержку, которые стимулируют процесс разработки. Они несут ответственность за постоянное совершенствование своих предложений и обеспечение совместимости с современными технологическими стандартами и практиками. Кроме того, они играют решающую роль в сотрудничестве с различными организациями в создании программ обучения, сертификации и поддержки, гарантируя, что все команды сохранят квалификацию и смогут использовать платформы low-code в полной мере.

Учитывая широкий круг заинтересованных сторон low-code, становится ясно, что достижение успеха в среде low-code требует сотрудничества и сотрудничества между всеми участвующими сторонами. Все заинтересованные стороны играют жизненно важную роль в предоставлении уникальных точек зрения и опыта для продвижения процесса развития. Взаимодействие между этими различными заинтересованными сторонами может обеспечить существенную экономию времени и средств в SDLC, гарантируя предоставление масштабируемых, высокопроизводительных приложений, отвечающих конкретным потребностям бизнеса.

Поскольку ландшафт low-code продолжает развиваться, такие платформы, как AppMaster, играют все более важную роль в демократизации разработки программного обеспечения и предоставлении более широкому кругу пользователей возможностей проектирования, разработки и управления возможностями программного обеспечения. Понимая уникальные роли и обязанности каждой заинтересованной стороны, организации могут успешно использовать потенциал платформ low-code для повышения операционной эффективности, сокращения времени выхода на рынок и, в конечном итоге, ускорения усилий по цифровой трансформации.

Изучите больше терминов:
API с низким кодом PWA с низким кодом (прогрессивные веб-приложения) Должностные обязанности с низким кодом Облако с низким кодом Поставщик с низким кодом Поток создания ценности с низким кодом Приложение с низким кодом Программа чемпионов Low-code Простая оркестровка Простое управление Прототипирование с минимальным кодом Рабочий процесс с низким кодом Разработка с низким уровнем кода Риски, связанные с низким кодом Стартапы с низким кодом Упрощенный жизненный цикл

Похожие статьи

Использование REST API
date 07, сент. 2023 clock 5 мин
Использование REST API
Узнайте, как REST API меняют определение разработки без написания кода. В этом подробном обзоре AppMaster.io вы узнаете, как использовать эти мощные инструменты для оптимизации рабочих процессов без написания кода и создания универсальных приложений.
API No-code Development
Преимущества SaaS
date 07, сент. 2023 clock 6 мин
Преимущества SaaS
Углубленное исследование множества преимуществ, предоставляемых платформами «Программное обеспечение как услуга» (SaaS). Узнайте, как использовать эти преимущества для успешного роста бизнеса, в том числе познакомьтесь с решениями без написания кода, такими как AppMaster.
Business No-code
SaaS или локальное программное обеспечение
date 07, сент. 2023 clock 4 мин
SaaS или локальное программное обеспечение
В этом подробном руководстве мы раскрываем преимущества и недостатки как SaaS-решений, так и локальных решений, а также рассматриваем факторы, которые компании должны учитывать при выборе модели, соответствующей их потребностям. На реальных примерах, таких как уникальные варианты хостинга AppMaster.io, мы дополнительно иллюстрируем влияние этих вариантов на общую эффективность бизнеса.
Software Productivity IT
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь