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Космос БД

09, нояб. 2023

Cosmos DB — это многомодельная глобально распределенная служба баз данных NoSQL, разработанная Microsoft и предлагаемая как часть облачной платформы Azure. Cosmos DB — решение для баз данных NoSQL, обеспечивающее высокую доступность, отказоустойчивость и масштабируемость, что делает его подходящим вариантом хранения данных для бессерверных приложений, созданных на платформе AppMaster. В контексте бессерверных вычислений Cosmos DB может обеспечить широкий спектр вариантов использования, таких как игры, услуги Интернета вещей, электронная коммерция, аналитика в реальном времени и различные критически важные приложения как в корпоративном, так и в потребительском секторах.

Разработанный для обеспечения высочайшей производительности и гибкости, Cosmos DB предлагает гарантированные уровни пропускной способности, задержки, доступности и согласованности в рамках соглашений об уровне обслуживания (SLA), а также мощные возможности выполнения запросов и расширенную совместимость API. Cosmos DB использует независимую от схемы систему индексирования. Это означает, что она может автоматически индексировать данные при приеме, что делает их доступными и доступными для запросов для разработчиков. Эта функция позволяет приложениям, созданным с помощью AppMaster, адаптироваться к изменениям схемы или беспрепятственно работать с различными типами данных, сокращая время и сложность разработки.

Будучи многомодельной базой данных, Cosmos DB поддерживает несколько моделей данных, таких как документ, ключ-значение, график и семейство столбцов. Это делает Cosmos DB адаптируемым к широкому спектру вариантов использования и сценариев разработки. Разработчики, работающие с AppMaster могут использовать функцию совместимости API Cosmos DB, которая поддерживает популярные API, такие как API SQL, API MongoDB, API Gremlin, API Cassandra и API хранилища таблиц Azure. Разработчики могут писать запросы и использовать уже знакомые клиентские драйверы для плавного перехода.

Возможность глобального распространения Cosmos DB дает преимущество при бессерверных вычислениях. Приложения AppMaster могут получать доступ к данным из географически распределенных регионов, обеспечивая охват по всему миру и повышая производительность, позволяя обслуживать данные из мест, близких к пользователям. Cosmos DB поддерживает глобальную репликацию, при которой данные автоматически и прозрачно секционируются и реплицируются по регионам Azure, обеспечивая доступ для чтения и записи с минимальной задержкой. Эта возможность помогает предоставлять пользователям по-настоящему глобальные, отказоустойчивые и высокодоступные услуги.

Для разработчиков, использующих платформу AppMaster, Cosmos DB обеспечивает поддержку нескольких главных серверов, что позволяет использовать несколько регионов записи. Это особенно полезно в бессерверных приложениях, которые могут испытывать высокие нагрузки при записи или требуют низких задержек чтения/записи. Поддержка нескольких главных серверов также обеспечивает высокую доступность, при этом региональные сбои автоматически управляются и смягчаются службой.

Неотъемлемой частью Cosmos DB является поддержка пяти четко определенных уровней согласованности: от строгой до окончательной согласованности. Это позволяет приложениям AppMaster выбирать уровень согласованности, который лучше всего соответствует их конкретным требованиям, отдавая приоритет доступности данных или глобальному распределению в соответствии с требованиями бизнеса. В бессерверных вычислениях приложения часто полагаются на микросервисы и распределенные архитектуры, что делает согласованность данных важнейшим аспектом построения эффективных и надежных систем.

Что касается безопасности, Cosmos DB предоставляет комплексные механизмы защиты данных, такие как шифрование при хранении, межсетевой экран IP и аутентификация на основе Azure Active Directory. Более того, Cosmos DB интегрируется с Azure Private Link, чтобы обеспечить частное и безопасное соединение между приложениями AppMaster и службой базы данных через магистраль частной сети Azure.

Для разработчиков, стремящихся создавать бессерверные приложения на AppMaster, интеграция с Cosmos DB становится удобной благодаря встроенным параметрам настройки и развертывания. Благодаря автоматически создаваемому исходному коду и его совместимости с облачной платформой Azure приложения AppMaster могут устанавливать бесперебойные соединения с Cosmos DB для создания полностью работоспособной и масштабируемой серверной инфраструктуры. Постоянное создание приложений с нуля с помощью AppMaster гарантирует, что технический долг остается минимальным, обеспечивая оптимизированный опыт как для разработчиков, так и для пользователей.

В заключение отметим, что Cosmos DB служит идеальной платформой хранения и управления данными для бессерверных приложений, созданных на платформе AppMaster. Его многомодельная, глобально распределенная и масштабируемая архитектура позволяет разработчикам создавать высокопроизводительные, отказоустойчивые и гибкие системы. Благодаря надежному набору функций и возможностям интеграции Cosmos DB может значительно улучшить работу бессерверных вычислений и предоставить приложениям AppMaster возможность обеспечивать исключительную производительность и доступность для пользователей по всему миру.

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