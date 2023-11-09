Amazon DynamoDB — это полностью управляемая, масштабируемая служба баз данных NoSQL, предоставляемая Amazon Web Services (AWS) в контексте бессерверных вычислений. Поскольку бессерверные архитектуры получают все большее распространение в сфере разработки программного обеспечения, особенно в контексте платформ no-code, таких как AppMaster, спрос на эффективные и производительные базы данных значительно возрос. Amazon DynamoDB стремится предоставить бескомпромиссное сочетание доступа с низкой задержкой, высокой пропускной способности и безграничной масштабируемости для облачных приложений, что делает его особенно подходящим для использования в бессерверных экосистемах.

DynamoDB была представлена ​​AWS в 2012 году как прямой ответ на широкое распространение веб-приложений, требующих надежных и быстрых решений для хранения больших объемов пользовательских данных. Предлагая высокодоступную службу NoSQL, DynamoDB обслуживает приложения, требующие быстрых операций чтения и записи, которые являются обычным явлением в сценариях бессерверных вычислений. Поддерживая модели данных «ключ-значение» и «документные данные», DynamoDB может обрабатывать широкий спектр неструктурированных, полуструктурированных и структурированных данных, что делает их пригодными для различных сценариев использования, включая игры, Интернет вещей, мобильные и бессерверные веб-приложения.

По своей сути DynamoDB разработан с упором на производительность, масштабируемость и отказоустойчивость. Его задержка, составляющая одну цифру миллисекунды, позволяет обрабатывать большие объемы данных в реальном времени, что делает его подходящим для приложений, созданных AppMaster, предназначенных для сценариев использования с высокой нагрузкой. Более того, DynamoDB обеспечивает плавную интеграцию с другими сервисами AWS, такими как AWS Lambda и Amazon API Gateway, что оптимизирует разработку бессерверных приложений и обеспечивает целостный процесс разработки.

Масштабируемость является одной из основных проблем при выборе службы базы данных для бессерверных вычислительных сред, поскольку эти среды часто требуют быстрой адаптации к быстро меняющимся рабочим нагрузкам. Amazon DynamoDB предлагает автоматическое масштабирование, гарантируя автоматическую настройку ресурсов в соответствии с меняющимся спросом. Эта возможность нацелена на оптимальную производительность и экономическую эффективность в бессерверных приложениях, избегая избыточного выделения единиц емкости чтения и записи.

Функция глобальных таблиц DynamoDB обеспечивает развертывание в нескольких регионах и нескольких активных средах, улучшая аварийное восстановление и сокращая задержки для конечных пользователей в разных географических регионах. Эта функция обеспечивает высокую доступность, гарантируя, что даже в случае региональных сбоев бессерверные приложения смогут получить доступ к необходимым им данным с минимальными перерывами. Кроме того, глобальные таблицы позволяют реплицировать данные в нескольких регионах AWS, гарантируя, что данные остаются доступными, и позволяя использовать глобально распределенные бессерверные архитектуры.

Безопасность остается краеугольным камнем архитектуры DynamoDB. Служба базы данных обеспечивает шифрование при хранении и передаче, защищая от несанкционированного доступа и предоставляя только минимум данных, необходимый для удовлетворения требований приложения. Кроме того, DynamoDB интегрируется с AWS Identity and Access Management (IAM) для детального контроля доступа к данным и действиям управления, дополнительно поддерживая соответствие требованиям и безопасный доступ к данным в бессерверных приложениях.

Разработчики и организации также могут получить выгоду от упрощенного администрирования базы данных при использовании DynamoDB в бессерверных архитектурах. Будучи управляемой службой, DynamoDB снижает многие эксплуатационные нагрузки, обычно связанные с обслуживанием баз данных. Такие функции, как автоматическое резервное копирование, восстановление на определенный момент времени и непрерывный мониторинг с помощью AWS CloudWatch, позволяют разработчикам сосредоточиться на создании и итерации бессерверных приложений, а не на обслуживании базовой инфраструктуры.

В заключение отметим, что Amazon DynamoDB является неотъемлемым компонентом среды бессерверных вычислений, предоставляя управляемую, высокопроизводительную, масштабируемую и безопасную службу базы данных NoSQL, которую можно легко интегрировать в облачные приложения. Низкая задержка, возможности автоматического масштабирования и глобальная инфраструктура делают его особенно подходящим для бессерверных приложений, созданных на платформах no-code таких как AppMaster, поскольку он может обслуживать широкий спектр потребностей баз данных с минимальными эксплуатационными усилиями и максимальной экономической эффективностью. .