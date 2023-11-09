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ДинамоБД

09, нояб. 2023

Amazon DynamoDB — это полностью управляемая, масштабируемая служба баз данных NoSQL, предоставляемая Amazon Web Services (AWS) в контексте бессерверных вычислений. Поскольку бессерверные архитектуры получают все большее распространение в сфере разработки программного обеспечения, особенно в контексте платформ no-code, таких как AppMaster, спрос на эффективные и производительные базы данных значительно возрос. Amazon DynamoDB стремится предоставить бескомпромиссное сочетание доступа с низкой задержкой, высокой пропускной способности и безграничной масштабируемости для облачных приложений, что делает его особенно подходящим для использования в бессерверных экосистемах.

DynamoDB была представлена ​​AWS в 2012 году как прямой ответ на широкое распространение веб-приложений, требующих надежных и быстрых решений для хранения больших объемов пользовательских данных. Предлагая высокодоступную службу NoSQL, DynamoDB обслуживает приложения, требующие быстрых операций чтения и записи, которые являются обычным явлением в сценариях бессерверных вычислений. Поддерживая модели данных «ключ-значение» и «документные данные», DynamoDB может обрабатывать широкий спектр неструктурированных, полуструктурированных и структурированных данных, что делает их пригодными для различных сценариев использования, включая игры, Интернет вещей, мобильные и бессерверные веб-приложения.

По своей сути DynamoDB разработан с упором на производительность, масштабируемость и отказоустойчивость. Его задержка, составляющая одну цифру миллисекунды, позволяет обрабатывать большие объемы данных в реальном времени, что делает его подходящим для приложений, созданных AppMaster, предназначенных для сценариев использования с высокой нагрузкой. Более того, DynamoDB обеспечивает плавную интеграцию с другими сервисами AWS, такими как AWS Lambda и Amazon API Gateway, что оптимизирует разработку бессерверных приложений и обеспечивает целостный процесс разработки.

Масштабируемость является одной из основных проблем при выборе службы базы данных для бессерверных вычислительных сред, поскольку эти среды часто требуют быстрой адаптации к быстро меняющимся рабочим нагрузкам. Amazon DynamoDB предлагает автоматическое масштабирование, гарантируя автоматическую настройку ресурсов в соответствии с меняющимся спросом. Эта возможность нацелена на оптимальную производительность и экономическую эффективность в бессерверных приложениях, избегая избыточного выделения единиц емкости чтения и записи.

Функция глобальных таблиц DynamoDB обеспечивает развертывание в нескольких регионах и нескольких активных средах, улучшая аварийное восстановление и сокращая задержки для конечных пользователей в разных географических регионах. Эта функция обеспечивает высокую доступность, гарантируя, что даже в случае региональных сбоев бессерверные приложения смогут получить доступ к необходимым им данным с минимальными перерывами. Кроме того, глобальные таблицы позволяют реплицировать данные в нескольких регионах AWS, гарантируя, что данные остаются доступными, и позволяя использовать глобально распределенные бессерверные архитектуры.

Безопасность остается краеугольным камнем архитектуры DynamoDB. Служба базы данных обеспечивает шифрование при хранении и передаче, защищая от несанкционированного доступа и предоставляя только минимум данных, необходимый для удовлетворения требований приложения. Кроме того, DynamoDB интегрируется с AWS Identity and Access Management (IAM) для детального контроля доступа к данным и действиям управления, дополнительно поддерживая соответствие требованиям и безопасный доступ к данным в бессерверных приложениях.

Разработчики и организации также могут получить выгоду от упрощенного администрирования базы данных при использовании DynamoDB в бессерверных архитектурах. Будучи управляемой службой, DynamoDB снижает многие эксплуатационные нагрузки, обычно связанные с обслуживанием баз данных. Такие функции, как автоматическое резервное копирование, восстановление на определенный момент времени и непрерывный мониторинг с помощью AWS CloudWatch, позволяют разработчикам сосредоточиться на создании и итерации бессерверных приложений, а не на обслуживании базовой инфраструктуры.

В заключение отметим, что Amazon DynamoDB является неотъемлемым компонентом среды бессерверных вычислений, предоставляя управляемую, высокопроизводительную, масштабируемую и безопасную службу базы данных NoSQL, которую можно легко интегрировать в облачные приложения. Низкая задержка, возможности автоматического масштабирования и глобальная инфраструктура делают его особенно подходящим для бессерверных приложений, созданных на платформах no-code таких как AppMaster, поскольку он может обслуживать широкий спектр потребностей баз данных с минимальными эксплуатационными усилиями и максимальной экономической эффективностью. .

Изучите больше терминов:
API-шлюз Azure Монитор Бессерверная платформа Бессерверные вычисления Вычислительные ресурсы Группы безопасности Интеграция VPC (виртуального частного облака) Масштабирование Микросервисная архитектура Настройка среды Ограничение скорости Ограничение скорости API Оценка стоимости Платежные единицы Сигнатура функции Холодный старт

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