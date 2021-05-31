Лучшее в отсутствии кода - это не просто отсутствие программирования, а преимущества, которые он приносит людям и целым отраслям.

Платформы без кода - это генераторы кода, которые помогают предприятиям создавать, тестировать и принимать индивидуальные решения для частых проблем и разнообразить людей, которые могут создавать приложения. Таким образом, они нарушают обычное регулирование рабочей нагрузки и создают гибкость во внутренней и внешней среде бизнеса.

Вот 3 основных преимущества отсутствия кода в бизнесе:

Эффективность времени

Процесс создания: Обычный процесс создания и проектирования приложения занимает недели, даже месяцы, прежде чем можно будет опубликовать конечный продукт. Отсутствие кода позволяет сократить срок пребывания до нескольких минут, поскольку пользователям не нужно писать ни строчки кода.

Текучка кадров: программисты востребованы прямо сейчас, поэтому быстрая текучесть кадров стала нормальным явлением в любой организации. Это замедляет работу, так как она должна быть приостановлена до тех пор, пока вновь нанятый человек не возьмет на себя задачу. Отсутствие кода решает эту проблему, это позволяет деловым людям, даже не связанным с программированием, создавать программные приложения и выполнять все процессы, которые обычно выполняются с использованием языка программирования.

Снижение цены

Команда разработчиков: Платформы без кода полностью функциональны и позволяют создавать приложения, идентичные традиционным приложениям, создаваемым разработчиками. Следовательно, внедрение такой платформы может резко сократить ИТ-команду и нанять талантов с нетехническим образованием, которые хотят работать, экономя время и ресурсы.

Тестирование идей: любое приложение без кода, созданное на платформе, может быть разработано и опубликовано в течение 20 минут и без каких-либо затрат. Это позволяет организациям рисковать и тестировать все потенциально прибыльные идеи, которые обычно игнорируются традиционной командой разработчиков.

Самодостаточность

Независимость: отсутствие кода позволяет каждому бизнесу быть самодостаточным и независимым, когда дело доходит до цифрового развития. Такие вещи, как ротация персонала, стоимость и время, больше не будут главной проблемой, поэтому люди могут сосредоточиться на своем видении и стремлении.

Что Appmaster.io может сделать для вашего бизнеса?

Appmaster.io изначально создавался из-за боли, с которой обычно сталкиваются предприятия в процессе разработки. Нехватка рабочей силы, редкость навыков, чрезмерная конкуренция на рынке, приводящая к быстрой текучести кадров, требующей много времени и денег - все это стало основными факторами для запуска платформы без кода.

Пользовательский интерфейс платформы универсален для всех, кто не имеет технического образования. Используя перетаскивание визуальных элементов, пользователь может создать приложение, которое будет неотличимо от приложения, созданного разработчиками. Как это возможно? Пока пользователь проектирует с помощью визуального интерфейса, платформа преобразует эти действия в строки кода (22000 строк в минуту!). Позже, как только приложение будет готово к публикации, пользователи получат реальный исходный код, который сделает приложение доступным для редактирования как на платформе, так и на кодовых таблицах.

Appmaster.io заботится и о функциональности приложения. Благодаря расширенному редактору бизнес-процессов пользователь не столкнется с какими-либо ограничениями в плане возможных функций приложения. Просто можете написать любое действие, которое требуется, и оно появится.

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