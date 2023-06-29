Что такое ERP-системы?
ERP-системы, или системы планирования ресурсов предприятия, - это комплексные программные пакеты для управления бизнесом, предназначенные для интеграции различных функций компании в единую, взаимосвязанную систему. ERP-решения оптимизируют бизнес-процессы и улучшают обмен информацией между различными отделами, позволяя принимать более эффективные решения и управлять ресурсами. ERP-системы обычно состоят из нескольких модулей, каждый из которых ориентирован на определенные сферы деятельности, такие как финансы, человеческие ресурсы, производство, управление цепочками поставок и управление взаимоотношениями с клиентами (CRM).
Интегрируя эти различные аспекты бизнеса, ERP-системы создают единую платформу, которая позволяет компаниям получать доступ и анализировать важную информацию в режиме реального времени. Это приводит к повышению эффективности, снижению затрат и улучшению способности адаптироваться к изменениям на рынке. Более того, благодаря централизованному характеру ERP-систем, они могут помочь обнаружить аномалии в работе и узкие места, тем самым позволяя организациям оптимизировать свою деятельность и стимулировать рост.
Появление ERP-систем в 1960-х и 1970-х годах
Истоки ERP-систем можно проследить в 1960-х и 1970-х годах, когда компании начали использовать компьютеры мэйнфреймов для автоматизации некоторых бизнес-процессов, в первую очередь управления запасами. В то время основное внимание уделялось системам планирования потребностей в материалах (MRP), которые были нацелены на оптимизацию производственного процесса путем расчета наиболее эффективного способа распределения ресурсов, минимизации уровня запасов и предотвращения дефицита или излишков. Системы MRP в основном основывались на сложных алгоритмах и данных, хранящихся в системах мэйнфреймов.
В 1970-х годах системы MRP продолжали развиваться, охватывая все больше аспектов планирования производства. Поскольку предприятия начали осознавать ценность консолидации своих процессов, они начали расширять сферу применения MRP-систем, не ограничиваясь управлением производством и запасами. Этот сдвиг заложил основу для интеграции различных бизнес-функций и появления привычных сегодня ERP-систем.
Расцвет программного обеспечения ERP в 1980-х годах
С появлением персональных компьютеров и архитектуры клиент-сервер в 1980-х годах в отрасли ERP произошли значительные изменения. По мере развития технологий и повышения их доступности организации отходили от подхода, ориентированного на мэйнфреймы, принимая гибкость и адаптивность, которые предлагали новые вычислительные платформы.
В этот период поставщики программного обеспечения начали разрабатывать более комплексные системы, которые охватывали более широкий спектр бизнес-функций, таких как финансы, управление персоналом и продажи, в дополнение к традиционным областям производства и управления запасами, которыми занимались системы MRP. Такой межфункциональный подход привел к созданию первых настоящих ERP-систем, предназначенных для оптимизации бизнес-операций и повышения эффективности и интеграции между отделами.
1980-е годы также стали свидетелями появления программного обеспечения, ориентированного на конкретные приложения, которые разрабатывались и проектировались для удовлетворения конкретных потребностей бизнеса. Такая специализация программного обеспечения позволила расширить возможности настройки и масштабирования, проложив путь для сложных и высококонфигурируемых ERP-систем, которые сегодня широко распространены в деловом мире.
Кроме того, внедрение реляционных баз данных в программное обеспечение ERP в этот период сыграло решающую роль в развитии современных архитектур ERP. Позволяя хранить данные и управлять ими более эффективно, реляционные базы данных обеспечили большую гибкость, упрощенный доступ к важной информации и лучшую интеграцию между различными программными модулями и компонентами.
Расширение функций ERP в 1990-х годах
В начале 1990-х годов ERP-системы начали выходить за рамки базового планирования запасов и материальных ресурсов и охватывать другие аспекты бизнеса, такие как человеческие ресурсы, управление взаимоотношениями с клиентами и финансовое управление. Это расширение привело к росту спроса на более сложные и комплексные программные решения, способные удовлетворить все более сложные потребности современного бизнеса.
Эта эпоха ознаменовалась появлением коммерческого готового программного обеспечения ERP (COTS). Такие компании, как SAP, Oracle и PeopleSoft, получили известность, предлагая стандартизированные системы, которые могли быть приняты предприятиями различных отраслей промышленности. Предприятия лицензировали эти системы и настраивали их в соответствии со своими специфическими требованиями, часто с помощью сторонних консалтинговых фирм, специализирующихся на внедрении и настройке ERP.
В это время базовая архитектура ERP-систем также развивалась, поскольку технология клиент-сервер вытеснила системы мэйнфреймов. Этот архитектурный сдвиг позволил повысить гибкость и масштабируемость развертывания ERP, поскольку предприятия теперь могли развертывать свои системы на относительно доступном и модульном оборудовании. Кроме того, использование графического интерфейса пользователя (GUI) и Интернета помогло улучшить общий пользовательский опыт и сделало ERP-системы более доступными для более широкого круга сотрудников организации.
Несмотря на значительный прогресс в функциональности и удобстве использования ERP в 1990-х годах, внедрение часто занимало много времени и стоило дорого из-за необходимости обширной настройки. Кроме того, интеграция различных модулей в ERP-систему или подключение к сторонним приложениям оказывались сложной задачей и увеличивали общую сложность ИТ-индустрии.
ERP-системы в 21 веке: Облачные вычисления и мобильные технологии
Когда мы вступили в 21 век, ERP-системы претерпели дальнейшую трансформацию, вызванную появлением облачных вычислений и мобильных технологий. Облачные ERP-решения начали набирать обороты, поскольку предприятия искали более экономичные и гибкие способы управления своей ИТ-инфраструктурой и корпоративным программным обеспечением. Эти облачные системы позволяли быстро масштабировать ресурсы как по вертикали, так и по горизонтали, не требуя огромных предварительных инвестиций в оборудование или лицензии на программное обеспечение.
По сравнению с традиционными стационарными ERP-системами, облачные решения обеспечивают большую доступность и поддержку удаленной работы, поскольку доступ к ним можно получить из любого места, в любое время и с любого устройства, имеющего подключение к Интернету. В результате предприятия могли оптимизировать свои процессы и получить более четкое представление о своей деятельности за счет интеграции данных из различных источников в режиме реального времени.
Распространенность мобильных устройств и внедрение мобильных технологий на рабочих местах также сыграли решающую роль в формировании современной отрасли ERP. Поставщики начали разрабатывать ERP-приложения с поддержкой мобильных устройств, которые предлагали контекстно-зависимые интерфейсы и функциональные возможности, предназначенные для мобильных пользователей. Это позволило сотрудникам различных профессий - от рабочих на заводе до торговых представителей на местах - получать доступ к важным бизнес-данным, выполнять задачи и более эффективно сотрудничать, находясь в пути.
Искусственный интеллект и машинное обучение: Генерирование новых возможностей
Развитие технологий искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML) создало новые возможности для ERP-систем, позволяющие получать мощные данные и повышать общую эффективность бизнеса. Используя эти передовые технологии, поставщики ERP-систем могут разрабатывать интеллектуальные приложения, способные анализировать огромные объемы данных и давать рекомендации в режиме реального времени, основанные на данных.
Например, алгоритмы прогнозирования спроса на основе ИИ могут помочь предприятиям оптимизировать уровень запасов, предсказывая колебания спроса на основе исторических тенденций и внешних факторов, таких как макроэкономические показатели или сезонные события. Аналогичным образом, инструменты оптимизации цен на основе ОД могут определить оптимальные стратегии ценообразования, анализируя поведение клиентов, конкуренцию и рыночные условия.
Еще одна область, где ИИ и ОД оказали значительное влияние, - это автоматизация повторяющихся задач и сокращение ошибок при ручном вводе данных. Например, алгоритмы обработки естественного языка (NLP) могут использоваться в рабочих процессах обработки документов на основе OCR для извлечения ключевой информации из неструктурированных данных, таких как счета-фактуры и заказы на поставку, автоматизируя ввод данных и повышая общую эффективность бизнес-процессов.
По мере развития ИИ и ОД ERP-системы получат дальнейшее развитие в своих возможностях прогнозирования, поддержки принятия решений и автоматизации задач, что позволит предприятиям принимать более обоснованные решения, оптимизировать свои процессы и добиваться конкурентного преимущества на рынке.
No-Code и Low-Code решения: AppMaster.io и эволюция ERP-систем
Современная эпоха стала свидетелем стремительного развития технологий, изменивших методы функционирования предприятий и способы управления их ресурсами. Внедрение ERP-систем традиционно было задачей, требующей больших затрат времени и ресурсов, часто требующей привлечения специальных команд разработчиков для разработки, поддержки и обновления программного обеспечения. Именно здесь в игру вступают решения no-code и low-code, предлагающие новый подход к внедрению ERP, который снижает сложность и стоимость, делая их доступными для широкой аудитории.
Одной из таких платформ является AppMaster.io, мощный no-code инструмент для создания бэкенда, веб- и мобильных приложений. Основанная в 2020 году, AppMaster.io позволяет пользователям визуально создавать модели данных (схемы баз данных), бизнес-логику с помощью Business Process (BP) Designer, REST API и WSS endpoints. Благодаря drag-and-drop UI и визуальным конструкторам чертежей, AppMaster позволяет пользователям с легкостью создавать веб-, мобильные и бэкенд-приложения. Платформа AppMaster создает приложения с использованием современных технологий, таких как Go для бэкенда, фреймворк Vue3 с JS/TS для веб-приложений и Kotlin с Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS в мобильных приложениях. Это гарантирует, что приложения, созданные на платформе, будут быстрыми, масштабируемыми и безопасными.
AppMaster Избавляет от проблем, связанных с техническим долгом, путем создания приложений с нуля при изменении требований. Этот уникальный подход позволяет предприятиям создавать индивидуальные ERP-системы, не требующие обширных знаний в области кодирования. Кроме того, платформа универсальна, имеет гибкие планы подписки для предприятий разного размера, включая бесплатный уровень для изучения и обучения.
Будущие направления развития ERP-систем
Эволюция ERP-систем еще далека от завершения. С постоянным развитием технологий и повышенным вниманием к использованию данных для улучшения бизнес-операций, ERP-системы будут постоянно адаптироваться и развиваться, чтобы обеспечить предприятия инструментами, необходимыми для успеха.
- Развитие облачных сервисов: По мере того, как облачные технологии продолжают развиваться и расти, ERP-системы будут адаптироваться соответствующим образом. Облачные ERP-решения предлагают улучшенную доступность, гибкость и экономическую эффективность, позволяя предприятиям масштабировать операции и быстрее адаптироваться к меняющимся потребностям. Будущие достижения в области облачных услуг еще больше расширят возможности и функции ERP-систем.
- Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МЛ): ИИ и ОД способны произвести революцию в ERP-системах, позволяя предприятиям использовать мощь данных для оптимизации процессов, принятия лучших решений и сохранения конкурентоспособности. Инновации в области ИИ и ОД помогут предприятиям лучше анализировать и интерпретировать огромные объемы данных, что позволит ERP-системам стать еще более интеллектуальными и отзывчивыми.
- Интеграция с развивающимися технологиями: По мере появления новых технологий, таких как Интернет вещей (IoT), блокчейн и дополненная реальность, мы можем ожидать, что ERP-системы будут включать и интегрировать эти технологии, помогая предприятиям управлять ими и использовать их для повышения операционной эффективности.
- Пользовательский опыт (UX): Поскольку предприятия все больше полагаются на ERP-системы, внимание к UX и удобству использования также будет расти. ERP-системы должны адаптироваться к постоянно меняющимся потребностям пользователей, предлагая интуитивно понятные интерфейсы, которые снижают кривую обучения и повышают уровень внедрения.
- No-Code и Low-Code Solutions: Такие платформы, как AppMaster.io, будут продолжать играть ключевую роль в ERP-пространстве. Упрощая процесс создания и внедрения ERP-систем, решения no-code и low-code делают мощные ERP-инструменты более доступными для широкого круга компаний, включая малые и средние предприятия (МСП). В заключение следует отметить, что будущее ERP-систем заключается в использовании развивающихся технологий и тенденций, удовлетворяющих постоянно растущий и разнообразный набор требований пользователей.
Оставаясь впереди и адаптируясь к этим изменениям, предприятия могут гарантировать, что у них есть правильные ERP-решения, позволяющие преодолевать трудности и использовать возможности, открывающиеся в эпоху быстрой цифровой эволюции.